Favoritė į JK premjero postą sukėlė pyktį dėl pašaipaus pasisakymo apie Škotijos lyderę

Škotijos valdantieji nacionalistai „įžeidžiančiu“ pavadino Didžiosios Britanijos konservatorių lyderės Liz Truss pasisakymą, kai ji apkaltino Škotijos lyderę Nicolą Sturgeon, jog ši, reikalaudama nepriklausomybės, „siekia dėmesio“. „Manau, geriausia būtų ignoruoti Nicolą Sturgeon“, – vėlai pirmadienį sakė L. Truss per torių renginį pietvakarių Anglijoje. Jos žodžius partijos nariai pasveikino plojimais.

Pirmosios Škotijos ministrės N. Sturgeon pavaduotojas Johnas Swinney pavadino užsienio reikalų sekretorės pastabas „visiškai nepriimtinomis“. „Škotijos žmonės, kad ir kokios būtų jų politinės pažiūros, bus visiškai pasibaisėję įžeidžiančiu Liz Truss pasisakymu“, – BBC televizijai sakė jis. „Manau, kad vienu kvailu, nesaikingu įsikišimu Liz Truss iš esmės sugriovė savo pačios argumentą, kad galima kažkaip teisingai ir gerai elgtis su Škotija Jungtinės Karalystės širdyje“, – sakė jis.

Nicola Sturgeon; Škotija / AP nuotr.

Škotijos nacionalinė partija (SNP) ragina surengti antrą referendumą dėl Škotijos nepriklausomybės. Paklausta, ar jos pozicija bus kitokia, nei tam prieštaraujančio premjero Boriso Johnsono, L. Truss atsakė: „Ne, ne, ne“. Moderatoriui priminus, kad SNP turi demokratinį mandatą valdyti Škotiją, L. Truss sumenkino N. Sturgeon kaip „dėmesio ieškotoją“. Škotijoje pradinę mokyklą lankiusi kandidatė į konservatorių lyderius vadino save „sąjungos vaiku“. „Mums reikia parodyti Škotijos, Šiaurės Airijos ir Velso žmonėms, kad garantuosime, jog visa mūsų vyriausybės politika būtų taikoma visoje Jungtinėje Karalystėje“, – pridūrė L. Truss.

Buvęs Didžiosios Britanijos finansų ministras ir L. Truss varžovas per torių lyderio rinkimus Rishi Sunakas taip pat atmeta galimybę surengti kitą referendumą, praėjusią savaitę jis tai pavadino „neteisingu prioritetu pačiu netinkamiausiu momentu“. 2014 m. škotai nedidele persvara nubalsavo už pasilikimą Jungtinėje Karalystėje. SNP teigia, kad „Brexitas“ pakeitė diskusijas, ir nori 2023 m. spalį surengti plebiscitą dėl nepriklausomybės. JK Aukščiausiasis Teismas šių metų spalio 11–12 dienomis planuoja posėdžius, per kuriuos apsvarstys, ar tai būtų teisėta be vyriausybės Londone pritarimo.