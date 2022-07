„Pasaulis mato tiesą, bet to nepakanka“: Zelenskis apie reakciją į teroristinį išpuolį Jelenivkoje

Pripažinti Rusiją teroristine valstybe reikia ne kaip politinį gestą, o kaip veiksmingą laisvojo pasaulio apsaugą, šeštadienį vakariniame vaizdo kreipimesi teigė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Pasak jo, per pastarąją parą Ukraina gavo daugybę signalų iš įvairių šalių, smerkiančių Rusijos teroro aktą Jelenivkoje.

„Pasaulis mato tiesą. Dėkoju visiems mūsų partneriams, pasirengusiems prisidėti nustatant visas šios siaubingos egzekucijos mūsų kaliniams aplinkybes. Bus surinkti visi įrodymai apie šį okupantų nusikaltimą. Visi atsakingi asmenys – kas koordinavo, kas organizavo, kas susprogdino šiuos žmones, kas apie tai žinojo – jie visi bus surasti.

Tačiau dabar to nepakanka. Be to, tarptautinė bendruomenė būtinai turi imtis teisinių priemonių prieš teroristinę valstybę. Politinės retorikos lygio pasmerkimo dėl šios masinės žmogžudystės nepakanka. Kokie gali būti santykiai su teroristu? Kaip galima turėti verslo reikalų su tokia šalimi?“ – sakė Ukrainos vadovas.

Jis taip pat pabrėžė, kad Ukrainos diplomatai ir visi Ukrainos draugai užsienyje dar aktyviau sieks susekti ir sunaikinti visus Rusijos ryšius su laisvuoju pasauliu, kuriais vis dar naudojasi Rusija.

„O oficialus teisinis Rusijos, kaip teroristinės valstybės, pripažinimas, ypač Jungtinių Valstijų Valstybės departamento pripažinimas, reikalingas ne kaip politinis gestas, o kaip veiksminga laisvojo pasaulio gynyba. Toks sprendimas automatiškai apsunkintų teroristinės valstybės egzistavimą, automatiškai nutrauktų įvairius politinius ir verslo ryšius, kuriuos kitu atveju Rusija išlaikytų.

Ir visa tai įvyks šimtu procentų. Tai turės būti padaryta – vienintelis klausimas yra šio sprendimo priėmimo laikas ir forma. Kuo greičiau tai įvyks, tuo mažiau blogio Rusija turės laiko padaryti“, – pabrėžė V. Zelenskis.

Liepos 29 d. naktį buvusios pataisos kolonijos teritorijoje Jelenivkos kaime nugriaudėjo sprogimas. Dėl to buvo sugriautas pastatas, kuriame buvo laikomi „Azovstal“ gamyklos ukrainiečių karo belaisviai.

Iškart po sprogimo Rusija apkaltino Ukrainos ginkluotąsias pajėgas apšaudžius pataisos koloniją. Rusijos duomenimis, žuvo daugiau kaip 50 ukrainiečių gynėjų, sužeistųjų skaičius nežinomas.

Ukrainos saugumo tarnybos teigė, kad sprogimas Jelenivkoje buvo Rusijos teroristinis aktas, kuriuo siekta nuslėpti karo nusikaltimus, diskredituoti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas ir sutrikdyti ginklų tiekimą. Ukraina pareikalavo, kad Jungtinės Tautos ir Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas nedelsdami reaguotų į išpuolį ir nusiųstų į koloniją patikrinimo misiją.

Ukrainos žvalgybos tarnybos duomenimis, išpuolį įvykdė samdiniai iš „Vagner“.

Dėl šio teroro akto Ukrainos prezidentas V. Zelenskis pareiškė, kad Rusija turėtų būti aiškiai teisiškai pripažinta terorizmą remiančia valstybe.