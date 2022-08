LRT FAKTAI. Ukraina. „Humanitarinės pagalbos vagystės“ ir „sukčiai savanoriai“: kaip Rusija bando diskredituoti Ukrainą palaikantį judėjimą

Rusijos propaganda, pasitelkdama botų fermas, skleidžia informaciją apie Ukrainą kaip apie korumpuotą „juodąją skylę“, kurioje be pėdsakų dingsta bet kokia Vakarų humanitarinė pagalba. Tuo pat metu kai kuriose Vakarų šalyse vis įsiplieskia skandalai, susiję su kaltinimais savanoriams neva pasisavinusiems Ukrainai skirtas aukas. Kur yra riba tarp propagandos ir kovos su realiu piktnaudžiavimu?

Į teismą dėl įtarimų sukčiavimu: skandalas Lietuvoje

Lietuvos televizijos laidų vedėjas ir žurnalistas Andrius Tapinas ketina paduoti į teismą visą virtinę politikų ir visuomenės veikėjų, įskaitant ir dabartinio Seimo narį. Visa tai susiję su kaltinimais neva žiniasklaidos atstovas pasisavino dalį Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms paremti surinktų lėšų. Pirmadienį, liepos 18 d., A. Tapinas savo „Facebook“ paskyroje paskelbė įrašą, kuriame prašė savo sekėjų paaukoti lėšų advokatų paslaugoms. Vos per tris valandas buvo surinkta beveik 40 000 eurų.

Ukrainoje A. Tapinas visų pirma žinomas dėl iniciatyvos rinkti lėšas kariniam dronui „Bayraktar“ įsigyti. Gegužės 25 d. „Laisvės TV“ žurnalisto pradėta akcija sulaukė didelio atgarsio Lietuvoje. Pinigus Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms skirtam įrenginiui aukojo politikai, tarp jų ir premjerė, ir buvusi prezidentė, žinomi visuomenės veikėjai ir net vaikai. Reikiama suma – 5 milijonai eurų – buvo surinkta per tris dienas. Nustebinta tokiu lietuvių solidarumu, Turkijos įmonė „Baykar Makina“ nusprendė padovanoti bepilotį orlaivį, o surinkti pinigai buvo nukreipti kitoms Ukrainos kariuomenės reikmėms.

A. Tapino ir „Laisvės TV“ iniciatyva įkvėpė ir kitus savanorius. Ukrainos televizijos laidų vedėjas Serhijus Prytula per tris dienas surinko 600 mln. grivinų (16 mln. eurų) keturiems „Bayraktar“ dronams įsigyti. Panašios lėšų rinkimo kampanijos vyksta Lenkijoje ir Norvegijoje.

Tuo tarpu pačioje Lietuvoje žurnalistų iniciatyvą sukritikavo kai kurie visuomenės veikėjai. Nuo pat lėšų bepiločiam orlaiviui „Bayraktar“ rinkimo pradžios jie ėmė tvirtinti, kad A. Tapinas yra sukčius. O labiausiai odiozinį pareiškimą paskelbė vienas iš konservatyvaus judėjimo „Lietuvos šeimų sąjūdis“ lyderių Algimantas Rusteika. Iš pradžių jis pareiškė, kad A. Tapinas klaidina žmones, nes jokia visuomeninė organizacija neturi teisės perduoti pagalbą Krašto apsaugos ministerijai. Vėliau pasipylė kaltinimai neva aukos nukeliauja į asmeninę A. Tapino gyvenimo draugės sąskaitą, arba nusėda „Laisvės TV“ kanale. Galiausiai televizijos laidų vedėjas buvo apkaltintas tuo, kad pralošė surinktas lėšas Las Vegaso kazino.

Panašų išpuolį surengė ir Seimo narys Remigius Žemaitaitis. „Kiek sau jie pasiima pinigų? Man tada tikrai tampa nenuostabu, kai už jūsų suaukotus pinigus vienas varo pokerio pažaisti už 150 tūkst. dolerių per vieną parą“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė politikas. Vėliau mestus kaltinimus – aferoje perkant dronus Sjevjerodonecko gynėjams – R. Žemaitis pagrindė aritmetiniais skaičiavimais: „Jis 5 vnt. pirko už 50000 EUR. Internete 1 vnt. 8500 EUR. 5x8500=42500 EUR. Tai, vadinasi, galimai pavogta 7500 EUR. Tai Andriukas pokeriui galimai nusuko vien nuo dronų 7500 EUR.“

Reaguodamas į tai, A. Tapinas pažymėjo, kad perka ne „Laisvės TV“, o labdaros fondas „Blue / Yellow“, į kurio sąskaitą pervedamos surinktos lėšos. Be to, žurnalistas atkreipė dėmesį į manipuliacijas skaičiais, nes, anot jo, drono kaina priklauso nuo jo konfigūracijos. Kitas žinomas savanoris, taip pat tapęs kritikos taikiniu, komikas Olegas Šurajevas socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė nuotrauką, kuri aiškiai parodo skirtumą: „Iš kairės jūs matote droną DJI MAVIC 3 be pilnos komplektacijos už 2000 EUR – mes už jį mokam tiek. Iš dešinės pilnas komplektas su papildomais priedais, kuris jau tinkamas duoti kariams. Kaina – 2680 eurų.“

Savo įraše A. Tapinas nurodė, kad šį kartą oponentų atsiprašymai jo netenkins. Žurnalistas pažadėjo pergalės teisme atveju gautus pinigus pervesti ukrainiečiams.

Kadangi konfliktas persikėlė į teisinę plotmę, būtų nekorektiška vertinti šalių argumentus. Tai – teisingumo užduotis. Kita vertus, negalima nepastebėti, kad Ukrainą remiančio Lietuvos savanorių judėjimo atstovų kritika visiškai atitinka Kremliaus propagandinės savanorių diskreditavimo kampanijos tikslus.

„Paramos grobstymas“: rusų botų skleidžiamos melagienos

Savanorių judėjimo pagalbos Ukrainai svarbą šiandien sunku būtų pervertinti. Konfrontacijos su ekonominiais ir kariniais pajėgumais gerokai pranašesniu priešu sąlygomis valstybė negali pati patenkinti visų iškylančių poreikių. Pavyzdžiui, viskuo, kas reikalinga, aprūpinti maždaug milijoną prie gynybos pajėgų prisijungusių žmonių yra itin sunki užduotis net ir labiausiai išsivysčiusioms pasaulio šalims. Tuo labiau, kad karas sugriovė Ukrainos ekonomiką – 20 proc. valstybės teritorijos yra okupuota Rusijos, likusiai daliai nuolat gresia teroristiniai raketų smūgiai.

„Šis karas įeis į istoriją kaip „crowdfunding war“ (liet. sutelktiniu būdu finansuojamas karas). Ukrainai padeda visas pasaulis – tiek humanitarinėmis iniciatyvomis, tiek karine technika, – sako lietuvių politologas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių instituto dėstytojas Nerijus Maliukevičius. – Tai didelis iššūkis Vladimiro Putino režimui. Tai reiškia ne tik tai, kad Amerika padeda su HIMARS, bet ir tai, kad daugelis tiesiog padeda imdamiesi savanoriškų iniciatyvų.“

Tarptautinės paramos skaičiai išties įspūdingi, pavyzdžiui, gegužės pradžioje Ukraina gavo daugiau nei 304 tūkst. tonų „oficialios“ humanitarinės pagalbos – iš vyriausybių ir tarptautinių organizacijų. Sunku suskaičiuoti, kiek jos perdavė savanorių grupės ir labdaros teikėjai, kurių skaičius siekia tūkstančius.

Todėl savanoriai ir humanitarinė pagalba nuo pat pirmųjų karo mėnesių tapo Rusijos propagandistų taikiniu. Dėl šios priežasties kovo mėnesį socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje aktyviai buvo skleidžiama informacija apie tariamą Vakarų partnerių teikiamos humanitarinės pagalbos pasisavinimą. Didžiausio atgarsio sulaukė melagiena apie prekybos tinklą ATB, kuris neva perpardavė iš Lenkijos gautą pagalbą. Kaip įrodymas buvo pateiktos nuotraukos, kuriose užfiksuoti prekybos centro lentynose išdėstyti mėsos konservai be ukrainietiško ženklinimo. ATB paaiškino, kad dėl prekių trūkumo Ukrainoje prekybos tinklas padidino produkcijos importo iš Europos šalių apimtis. O galiojantys įstatymai karo sąlygomis atleidžia nuo privalomo produkcijos ženklinimo. Nepaisant šio paaiškinimo, Rusijos botų fermos aktyviai platino melagingą žinią socialiniuose tinkluose.

Dar balandį daugelyje Rusijos interneto svetainių buvo paskelbti pranešimai, kad Rumunijos Raudonasis Kryžius neva nustojo tiekti humanitarinę pagalbą Odesai dėl vietos pareigūnų korupcijos. Teigiama, kad rumunams buvo pranešta apie maisto ir vaistų vagystės atvejus.

„Korumpuoti pareigūnai, pasinaudodami tarnybine padėtimi, rumunų humanitarinę pagalbą siunčia į savo kontroliuojamus sandėlius, o paskui, užuot išdalinę gyventojams, parduoda ją per mažmeninės prekybos tinklus“, – rašoma rusiškame leidinyje „EADaily“. Oficialiame komentare portalui „StopFake“ Raudonasis Kryžius visiškai paneigė šį pranešimą. Organizacija patikino, kad planuoja ir toliau padėti nukentėjusiems nuo karo Ukrainoje.

Balandžio 22 dieną į tokius priekaištus buvo sureaguota ir Ukrainos prezidento administracijoje. Prezidento administracijos vadovo patarėjas Serhijus Leščenka pakomentavo tinklaraštininko ir buvusio sovietų žvalgybos pareigūno Jurijaus Šveco, pareiškusio, kad Ukrainoje esą vagiami užsienio partnerių teikiami ginklai ir humanitarinė pagalba, žodžius. S. Leščenkos teigimu, J. Šveco pareiškimą socialiniuose tinkluose masiškai skleidė rusų botai. Identiško pobūdžio komentarai akivaizdžiai buvo išversti į ukrainiečių kalbą naudojant „Google“ vertėją.

„Šios melagienos sklinda iš rusiškų šaltinių – valstybinių ar kvazivalstybinių, – pažymi N. Maliukevičius. – Tačiau yra momentas, kuriuo visada naudojosi tiek sovietinė, tiek rusiška propaganda – vadinamieji „naudingi idiotai“, nepatenkinti aktyvistais. Pavyzdžiui, tai gali būti politikai, susikirtę su tais, kurie šiuo metu savanoriauja. Jie prisirankioja Kremliaus melagienų ir pradeda sukti temą viduje. Deja, tai matome ir Lietuvoje.“

Realūs nusikaltimai: masinis ar pavienis reiškinys?

Kovo 24 dieną Ukrainos Aukščiausioji Rada priėmė įstatymą, kriminalizuojantį netinkamą humanitarinės pagalbos, suaukotų lėšų ar neatlygintinos paramos panaudojimą. Esant karo padėčiai, už tokius veiksmus nusikaltėliams gresia laisvės atėmimas iki septynerių metų ir turto konfiskacija.

Tokios griežtos bausmės gali reikšti, kad Ukrainos valdžia yra rimtai susirūpinusi dėl galimų piktnaudžiavimo atvejų. Liepos 16 dieną Ukrainos nacionalinės policijos vadovas Ihoris Klimenka pranešė, kad pagal naująjį Baudžiamojo kodekso straipsnį pradėta apie tris šimtus tyrimų. Įtarimai pareikšti 47 asmenims. Dauguma humanitarinės pagalbos pasisavinimo atvejų užfiksuota Lvivo ir Kyjivo miestuose bei Charkivo ir Kirovohrado srityse – ten, kur įsikūrę pagrindiniai prekių perskirstymo centrai. Dažniausiai sukčiai pasisavina automobilius, degalus, vaistus, neperšaunamas liemenes ir maistą.

Bene didžiausio atgarsio susilaukusioje byloje figūruoja Lvivo srityje esančio Pustomyčio miesto mero pareigas einantis Andrijus Lukivas. Pasak tyrėjų, pareigūnas bandė už 100 tūkst. grivinų (apie 2 700 eurų) parduoti suomių dovanotą autobusą. Jį sulaikė Valstybinio tyrimų biuro tyrėjai. Černivcuose regioninės ligoninės vadovas Sergejus Brodovskis įtariamas mėginęs pasisavinti penkis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų reikmėms Italijos perduotus greitosios pagalbos automobilius.

Tuo pačiu Ukrainos teisėsaugininkai pastebi, kad tokie atvejai nėra masiniai. Ypač turint omenyje, kad Ukrainoje savanoriauja milijonai žmonių. Jie taip pat teigia, kad karo metu šalyje sumažėjo nusikalstamumas.

„Atsižvelgiame į didelį informacinį rezonansą, todėl policijos pareigūnai į kiekvieną tokį pranešimą (apie humanitarinės pagalbos perpardavimą, – red.) reaguoja žaibiškai, ypač atidžiai stebi informaciją socialiniuose tinkluose, – teigia nacionalinės policijos atstovė Oksana Bliščik. –Tiesą sakant, dažnai pranešimai apie netinkamo humanitarinės pagalbos panaudojimo atvejus tėra „šaudymas tuščiais šoviniais“, tačiau nustatome ir realių nusikaltimų.“

Svarbus kiekvienas paaukotas euras

Teisėsaugininkai teigia, kad „humanitarinės pagalbos vagysčių“ ir vadinamojo „savanorių piktnaudžiavimo“ faktų kur kas daugiau informaciniame lauke nei realiame gyvenime. Rusijos propagandos tikslas skleidžiant tokius naratyvus akivaizdus – įrodyti pagalbos Ukrainai beprasmiškumą, neva viskas, ką paaukosite, bus pavogta.

„Tai yra bandymas pasėti abejonę. O kai žmonės ima abejoti, jie nebeperveda pinigų, nebepalaiko šių iniciatyvų, – sako lietuvių politologas N. Maliukevičius. – Tai, žinoma, skaldo visuomenę. Skiepija nepasitikėjimą demokratinėmis iniciatyvomis, institucijomis ir žiniasklaida.“

Propagandinis naratyvas pavojingas tuo, kad jis iš dalies yra grįstas tikrais faktais. Tačiau reti atvejai propagandistų nušviečiami kaip sisteminis ir masinis reiškinys.

„Mes jau esame tai matę, kaip dėl pavienių kolaboravimo su naciais atvejų visa tauta buvo vadinama naciais“, – priduria N. Maliukevičius.

Naudodama analogiškus metodus Rusija bando sukompromituoti ir Vakarų ginklų tiekimą. Pavyzdžiui, amerikiečių leidinio „The Wall Street Journal“ straipsnį, kuriame aptariama būtinybė sukurti veiksmingą tiekimo kontrolės sistemą, Rusijos žiniasklaida pateikia tokia antrašte: „Jungtinės Valstijos susirūpinusios dėl dingusių Kyjivui skirtų milijardų dolerių“. Birželį portalas „StopFake“ atskleidė socialiniame tinkle „Twitter“ rusų organizuotą informacinę kampaniją. Iš netikrų paskyrų JAV prezidentui Joe Bidenui masiškai buvo siunčiamas vienas ir tas pats klausimas anglų kalba: „Kur dingo Ukrainai skirti 40 milijardų dolerių?“

Sukčiavimas egzistuoja per visą žmonijos istoriją. Todėl bet kuriuo atveju, prieš skiriant labdarą, būtina įsitikinti, ar jos gavėjas yra patikimas. Pasitelkus internetą galima nesunkiai patikrinti konkretaus labdaros fondo reputaciją. Taip pat žmonės dažnai pasitiki visuomenės veikėjais, organizuojančiais lėšų rinkimą, nes jie savo vardu laiduoja už aukų panaudojimo skaidrumą. Dar vienas būdas, kuriuo dažnai naudojasi ukrainiečiai, – aukoti pinigus savo pažįstamiems, kuriems skubiai reikia pagalbos. Žmonėms, praradusiems namus arba ginantiems Ukrainą fronte.

„Reikia pasikliauti jau patikrintomis iniciatyvomis, oficialiomis, kurios jau parodė visą savo veiklos grandinę, – pataria lietuvių politologas. – Grandinė – tai ne tik lėšų rinkimas, tai ir įrangos pirkimas, jos transportavimas ir, svarbiausia, pagalbos pristatymas tiems, kam jos reikia. Jei jie įrodė savo gebėjimą tai padaryti ir gali skaidriai parodyti visas ataskaitas, tuomet tai yra iniciatyvos, kuriomis galima pasitikėti.“

Savanorių pagalba itin reikalinga, ypač dabar, kai karas pamažu tampa kasdienybe ir susidomėjimas įvykiais Ukrainoje dėl objektyvių priežasčių blėsta. Reikia atsiminti, kad kiekviena, net ir nedidelė auka, gali išgelbėti žmogaus gyvybę ir priartinti pergalę kad ir per vieną milimetrą.

„Karas prieš Ukrainą yra hierarchijos karas prieš laisvą visuomenę, – pažymi N. Maliukevičius. – Jis prasidėjo būtent todėl, kad Kremliaus hierarchija bijo modelio, kuris gali tiesiog sugriauti Kremliaus modelį. „Crowdfunding war“ – tai karas, kuriame dalyvauja daug laisvų žmonių, savarankiškai susiorganizuojančių, renkančių lėšas ir padedančių. Šis modelis kelia baimę V. Putinui ir jo aplinkai.“