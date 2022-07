Popiežius išvyko į Kanadą atsiprašyti dėl autochtonų mokyklų skandalo

Popiežius Pranciškus sekmadienį išvyko į Kanadą asmeniškai atsiprašyti autochtonų, kentėjusių Katalikų Bažnyčios laikytose internatinėse mokyklose. Popiežiaus lėktuvas iš Romos pakilo kelios minutės po 9 val. (10 val. Lietuvos laiku). 85 metų Pranciškus, kenčiantis kelio skausmus, buvo atvežtas su vežimėliu ir į lėktuvą buvo įkeltas keltuvu, pranešė jį lydintis naujienų agentūros AFP korespondentas.

1,3 mlrd. pasaulio katalikų vadovą Edmontono tarptautiniame oro uoste pasitiks Kanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau.

10 valandų skrydis 85 metų popiežiui bus ilgiausias nuo 2019-ųjų.

Pontifiko vizitas Kanadoje, kurį jis vadina „atgailos piligrimyste“, pirmiausia skirtas atsiprašyti žmonių, nukentėjusių nuo Bažnyčios vaidmens per dešimtmečius vykdytą skandalingą prievartinę asimiliaciją, kurią tiesos ir susitaikymo komisija yra pavadinusi „kultūriniu genocidu“.

Nuo XIX amžiaus pabaigos iki praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio Kanados vyriausybė išsiuntė maždaug 150 tūkst. autochtonų vaikų į 139 Bažnyčios laikytas internatines mokyklas, kur jie buvo atskirti nuo savo šeimų, kalbos ir kultūros.

Daug šių vaikų patyrė direktorių ir mokytojų fizinę ir lytinę prievartą, be to, manoma, kad tūkstančiai mirė nuo ligų, badavimo ar nepriežiūros. Nuo 2021 metų gegužės šių buvusių mokyklų teritorijose surasta per 1,3 tūkst. nepažymėtų kapų.

Balandžio mėnesį Vatikane lankėsi ir su popiežiumi susitiko autochtonų delegacija. Po šio apsilankymo rengiama dabartinė Pranciškaus šešių dienų kelionė.