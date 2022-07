Galimas Draghi atsistatydinimas: Italijos politinė opera kelia nerimą Europai

Trečiadienį Italijos prezidentas nesutiko patvirtinti ministro pirmininko Mario Draghio atsistatydinimo, reikalaudamas M Draghįs kitą savaitę parlamente surengti balsavimą dėl pasitikėjimo. Sprendimą trauktis M. Draghis priėmė po to, kai esminiame balsavime ne-sulaukė savo pirmtako Giuseppės Conte vadovaujamo „Penkių žvaigždžių judėjimo“ palaikymo. Politinė suirutė Italijoje kelia nerimą ir visai karo bei energijos krizės akivaizdoje atsidūrusiai Europai, o mėginimai sugriauti vyriausybę šalies parlamente pavadinti „bandymais destabilizuoti visą žemyną“.

Ministru pirmininku M. Draghis paskirtas pernai – kai pandeminės krizės įkarštyje, palaikymą parlamente prarado G. Conte vyriausybė.

Šiuo metu Italijoje laukiama energijos krizės, Europoje vyksta karas ir šalies vyriausybė vėl braška: „Super Mario“ pravardžiuojamas M. Draghis jaučiasi praradęs koalicijos palaikymą.

To priežastis – vakarykštis balsavimas parlamente dėl pagalbos šeimoms ir verslams, kurį M. Draghis prilygino balsavimui dėl pasitikėjimo. Nors premjeras jį laimėjo milžiniška balsų persvara, jame atsisakė dalyvauti esminis koalicijos partneris – to paties G. Conte „Penkių žvaigždžių judėjimas“.

Italijos premjeras Giuseppe Conte / AP nuotr.

M. Draghiui tai tapo nepasitikėjimo vyriausybe išraiška, o G. Conte – tik vienas balsavimas dėl, jo akimis, nesąžiningo projekto, į kurį be pagrindo įterptas punktas dėl šiukšlių deginimo gamyklos statymo.

„Kai bandoma ištempti projektą, užsiimti šantažu, į visiškai nesusijusį projektą dėl pagalbos šeimoms ir verslams įtraukiant ekologinei tranzicijai prieštaraujančias nuostatas, jokiais būdais už tai nebalsuosime“, – tvirtino G. Conte.

Sulaukęs G. Conte akibrokšto, M. Draghis nuvyko į prezidento rūmus su prašymu jį atleisti, bet sulaukė neigiamo atsakymo.

Šalies prezidentas Sergio Mattarella paprašė premjero neskubėti ir kitą savaitę parlamente surengti tikrą balsavimą dėl pasitikėjimo.

Italija / AP nuotr.

Nežinia, kuo tai baigsis, bet net ir išsaugojus parlamento paramą, įvairaus spektro partijas jungianti ir taip trapi vienybės vyriausybė, dar labiau susilpnėtų.

„Premjeras valdo gerai, tad būtų geriausia, jei vyriausybė išliktų“, – tvirtina valdančiosios Demokratų partijos sekretorius Enrico Letta.

Kai kurie kiti valdantieji antrina politikui.

„„Pirmyn Italija“ partijai svarbu, kad M. Draghis užbaigtų visą kadenciją. Tą pakartojo ir Silvio Berlusconis“, – sako partijos „Pirmyn Italija“ viceprezidentas Antonio Tajani.

Dėl M. Draghio likimo nuogąstaujama ir Europoje: žemyne euro išgelbėtoju laikomas politikas ypač gerbiamas.

Mario Draghi, Olafas Scholzas, Emmanuelis Macronas, Volodymyras Zelenskis, Klausas Iohanissas Kyjive / AP nuotr.

Be to, Vokietiją valdant naujam kancleriui, o Prancūzijos prezidentą susilpninus rinkėjams, atrodė, kad įtakingo premjero valdoma Roma galėtų kaip niekad sustiprinti pozicijas.

Bet svarbiausia: seną prorusiškų politikų šleifą turinti Italija, per M. Draghio valdymą stipriai rėmė euroatlantinius aljansus, sankcijas Rusijai ir ginklų Ukrainai tiekimą.

„Nemanau, kad kam nors yra naudinga tokiu metu turėti politinę suirutę. Vyksta pragyvenimo kainų krizė, karščio banga ir sausra, karas Ukrainoje. Negerai, kad kai kas žaidžia politinius žaidimus“, – sako „Reuters“ vyriausiasis Italijos korespondentas Crispianas Balmeris.

Balsavimas dėl pasitikėjimo M. Draghiu turėtų vykti trečiadienį.