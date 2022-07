Ukrainoje peticijai dėl tos pačios lyties asmenų santuokos surinkta pakankamai parašų, kad ją svarstytų šalies prezidentas Volodymiras Zelenskis.

Peticiją pasirašė beveik 28 tūkst. ukrainiečių. Tos pačios lyties asmenų santuokos ir civilinės partnerystės Ukrainoje nepripažįstamos. V. Zelenskis savo pozicijos šiuo klausimu neskelbė, nors per 2019 m. rinkimų kampaniją prisistatė kaip liberalas. V. Zelenskis per 10 dienų turi priimti arba atmesti peticiją, po to ji bus perduota į parlamentą.