Rusų žurnalistas: Putinas norėtų užgrobti Lietuvą, bet neturi tokios galimybės

„Vladimiras Putinas ir Rusijos Federacija padarė viską, kad taptų nacistinės Vokietijos analogu 21-ame amžiuje“, – interviu LRT.lt sakė žinomas Rusijos tinklaraštininkas ir žurnalistas Maiklas Naki, jau kurį laiką gyvenantis Lietuvoje.

Jis mano, kad Rusijos prezidentas NATO blokui padarė daugiau nei bet kas kitas, sudaręs sąlygas Aljansui tapti viena iš įtakingiausių struktūrų.

„Galbūt V. Putinas norėtų užgrobti Lietuvą, visas Baltijos šalis ir apskritai viską, bet problema ta, kad tokios galimybės nėra, – šiuo metu Rusija neturi galimybių atverti antrą frontą su NATO šalimis“, – įsitikinęs M. Naki.

Žurnalistas nuo 2019 m. veda socialinį ir politinį vaizdo įrašų tinklaraštį savo „YouTube“ kanale. Nuo 2019 m. balandžio jis kartu su buvusiu kolega iš radijo stoties „Echo Moskvy“ Aleksandru Pliuševu rengia transliacijas, kuriose anksčiau kalbino Aleksejų Navalną, Michailą Chodorkovskį, Viktorą Šenderovičių, Olegą Kašiną, Jekateriną Šulman ir kitus.

Maiklas Naki / E. Blaževič/LRT nuotr.

2022 m. kovo 16 d. Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerija M. Naki iškėlė baudžiamąją bylą, pritaikiusi straipsnį dėl Rusijos kariuomenės diskreditavimo, ir įtraukė jį į ieškomų asmenų sąrašą. Gegužės 24 d. Maskvos Basmanyj rajono teismas už akių suėmė Maiklą Naki.

– Maiklai, išvykęs iš Rusijos gyvenote ir dirbote Sakartvele, o paskui persikėlėte į Lietuvą. Kokie jūsų įspūdžiai gyvenant Lietuvoje?

– Geri. Nemačiau visos Lietuvos, daugiausia tik centrinę dalį, todėl man sunku spręsti apie visą šalį. Bet apskritai jausmas labai malonus. Manau, daugiau ar mažiau čia kaip ir pas visus – didelė bendruomenė ir dažni lietūs. Man čia labai patinka, labai patogu ir malonu gyventi.

– Visai neseniai vyko G7 ir NATO aukščiausiojo lygio susitikimai. Buvo susitarta stiprinti NATO pajėgas Baltijos šalyse, be to, Švedija ir Suomija buvo pakviestos tapti Aljanso narėmis. Kaip vertinate šių dviejų renginių rezultatus?

– Čia kyla klausimas, kokiu požiūriu mes tai vertinsime? Baltijos šalių, ypač Lietuvos, požiūriu, aukščiausiojo lygio susitikimas buvo daugiau nei sėkmingas. Iš tiesų, šiuo metu egzistuojančios grėsmės yra akivaizdžios, turint omenyje ekspansyvią V. Putino ir Kremliaus politiką.

Rezultatai gana reikšmingi, nepaisant to, kad greitojo reagavimo grupė bus didinama ne čia ir dabar, o iki 2023 metų iki 300 tūkst. karių. Taigi buvo priimta nemažai sprendimų, kurie akivaizdžiai turėtų padidinti šių šalių saugumą Rusijos grėsmės akivaizdoje.

Maiklas Naki / E. Blaževič/LRT nuotr.

Reikia pasakyti, kad, žinoma, V. Putinas šia prasme labai padėjo. Turiu omenyje net ne karą, kurį jis pradėjo vasario 24 d. – naują invaziją į Ukrainą – o tiesiogiai įvykius, vykusius prieš pat viršūnių susitikimą. Tokį platų Rusijos grėsmių spektrą pateikė Lietuvai, kuri tiesiog įgyvendina Vakarų sankcijas.

Aš manau, kad įvairūs išoriniai grasinimai, taip pat ir išsakyti Rusijos pareigūnų, suvaidino svarbų vaidmenį priimant sprendimus, nes vis daugiau šalių susimąsto, kas gali nutikti.

Pavyzdžiui, oficiali Estijos atstovė susimąstė apie tai, kad iš tiesų NATO plane daroma prielaida, jog Rusija užims Estiją, o po 180 dienų ateis NATO kariai jos atkovoti. Ir jai kilo klausimas, kas liks iš Estijos po 180 Rusijos okupacijos dienų. Šis klausimas taip pat buvo iškeltas, todėl NATO iš tikrųjų stiprina saugumą.

Be to, aukščiausio lygio susitikime Madride buvo pripažinta, kad NATO požiūriu Rusija dabar yra pagrindinė grėsmė. Rusija kaip šalis, kuri kariauja, Rusija kaip šalis, kuri pretenduoja užgrobti svetimas teritorijas. Todėl šiuo požiūriu pasaulis galbūt tapo šiek tiek saugesnis, o Baltijos šalys – saugesnės, nei buvo anksčiau.

NATO plėtra taip pat yra suprantama. Čia iniciatorius yra ne pats NATO – tiesiog Suomija ir Švedija taip pat nelabai nori būti užpultos, užgrobtos.

Maiklas Naki / E. Blaževič/LRT nuotr.

Todėl V. Putinas faktiškai privertė šias šalis prašytis narystės NATO. Ir, žinoma, jos bus priimtos. Jokio Turkijos pasipriešinimo šiuo klausimu, be abejo, nebus. Turkija išsiderėjo viską, ko norėjo. Žiūrint globaliai, Suomija ir Švedija, žinoma, netrukus prisijungs prie NATO, taip išplėsdamos Europos saugumą.

– Jūs palietėte Kaliningrado tranzito temą. Pastaruoju metu šioje situacijoje dėl sankcijų taikymo pasigirdo pranešimų, kad ES jau svarsto galimybę ieškoti kompromiso, kad Kaliningrado sričiai gali būti padaryta išimtis dėl prekių gabenimo. Kaip vertinate šią situaciją? Kaliningrado sritis yra Rusijos ar ES Achilo kulnas?

– Man atrodo, kad per daug žmonių tai išskiria kaip atskirą problemą, kurios aš nelabai įžvelgiu. Kas faktiškai atsitiko? Faktiškai yra europinės sankcijos, kurios buvo įvestos daliai rusiškų prekių, pabrėžiu – daliai, nes ne visos prekės yra draudžiamos.

Tranzitas į Kaliningradą – tai tokia problema, kuri iškilo visiems netikėtai. Nes formaliai, kai prekės išvažiuoja iš Rusijos teritorijos, patenka, pavyzdžiui, į Lietuvos teritoriją, jos jau yra Lietuvos teritorijoje. Ir Lietuva šia prasme negali garantuoti, kad šios prekės iš tikrųjų pateks į Kaliningradą, nes pats tranzitas Europos sankcijose nėra draudžiamas.

Kroviniai Kaliningrade. Asociatyvi nuotr. / AP nuotr.

Bet kadangi nei Lietuva, nei bet kokia kita šalis negali garantuoti, kur tiksliai nukeliaus sieną su Lietuva kirtusios prekės, paaiškėja, kad norint įvykdyti Europos sankcijas, būtina uždrausti taip pat ir šių prekių, kurioms taikomos sankcijos, įvežimą į Lietuvos teritorija.

Josepas Borrellis teigė, kad įvedant sankcijas į šią problemą nebuvo atsižvelgta, todėl galbūt bus padaryta kokia nors išlyga, leisianti Rusijai toliau gabenti savo prekes tranzitu į Kaliningradą.

Kalbant apie Kaliningradą iš Rusijos perspektyvos, jei neturi sausumos kelio savo prekėms pristatyti, belieka tik jūrų kelias, kuris yra gana nuostolingas. Kitaip tariant, tai yra labai brangu. Ir, žinoma, tai atkerta Kaliningrado sritį, nes ji bent jau kol kas vis dar priklauso Rusijai, todėl jai galioja tie patys apribojimai. Su tuo susijęs Kaliningrado ir likusios Rusijos gyventojų nerimas.

Kartu reikia pabrėžti, kad nepaisant to, jog visi braižo branduolinio karo scenarijų, ką nors konkretaus pasakyti šia prasme yra gana sunku, nes Rusija jau seniai grasina visiems iš eilės.

Ir, kaip matome, Lietuvos atžvilgiu šie grasinimai nebuvo realizuoti konkrečiais veiksmais, nieko neįvyko iš to, apie ką buvo kalbama.

– Vis dėlto įvyko gana galingas kibernetinis išpuolis...

– Išpuolis buvo, bet jo galia yra labai pervertinama. Galią fiksuoja tik Rusijos leidiniai. Pačioje Lietuvoje ši galinga kibernetinė ataka nebuvo itin pastebima.

Nepaisant to, kad Rusijos leidiniuose buvo rašoma, jog kyla problemų jungiantis prie tarptautinių resursų, su sandoriais ir pan., tačiau nei aš, nei mano kolegos to nepastebėjome.

Tos ekrano nuotraukos, kurias Rusijos pusė skelbė, iliustruodama išpuolio sėkmę, sukėlė kibernetinio saugumo specialistų juoką. Todėl, tiesą sakant, aš net nenorėčiau šį kibernetinį išpuolį, šią „Killnet“ bendruomenę vertinti kaip kažką rimta. Galbūt puolimas buvo rimtas, bet Lietuva puikiai su tuo susidorojo. Gyventojams nekilo jokių nepatogumų. Na, o kaip tai pateikia Rusijos propaganda, antraeilis dalykas.

Ir apskritai, nepaisant visų karingų pareiškimų, taip pat ir oficialių pareigūnų pasisakymų, jokių oficialių sprendimų faktiškai nematėme, nematėme net atjungimo nuo elektros tinklo, jau nekalbu apie Rusijos kariuomenės įsiveržimą.

Ne todėl, kad jie to nenorėtų, gal ir norėtų. Galbūt V. Putinas norėtų užgrobti Lietuvą, visas Baltijos šalis ir apskritai viską, ką tik gali. Bet problema ta, kad tokios galimybės nėra, – šiuo metu Rusija neturi galimybių atverti antrą frontą su NATO šalimis.

Jiems ir su pirmu nepavyksta susitvarkyti. Aišku, kad šiame konflikte aš esu Ukrainos pusėje, kaip ir visas civilizuotas pasaulis, nes Rusija elgiasi kaip šalis agresorė, kaip fašistinė valstybė.

Maiklas Naki / E. Blaževič/LRT nuotr.

Todėl man atrodo, kad pavojus yra šiek tiek pervertinamas. Kita vertus, aišku, šia prasme teisinga tendencija, kad saugumo klausimas tapo aktualesnis Baltijos šalims ir visam NATO. Nes, žinoma, vienas dalykas yra stebėti karą, kuris vyksta ne pas tave, ir visai kas kita yra pradėti skaičiuoti, kokias gresiančio puolimo galimybes yra prasminga svarstyti.

Svarbu, kad procesas pajudėjo, ir aš pabrėžiu, kad kol kas tai yra tarpiniai NATO viršūnių susitikimo Madride rezultatai. Buvo priimta nemažai sprendimų, tikrai galinčių padaryti pasaulį saugesnį. Ir šis saugumas bus grindžiamas ne tuo, kokios nuotaikos pabudo V. Putinas ar kas jam šovė į galvą, o visapusiškomis priemonėmis, kurios, nepaisant to, kas jam šovė į galvą, neleis Rusijai pulti NATO šalių.

– Norėtųsi pakalbėti apie protestus pačioje Rusijoje. Dabar tai dažniausiai pavieniai piketai, nors kai kurie žinomi žmonės, nepaisydami rizikos, išsakė savo poziciją dėl karo. Kai kurie išvyko iš Rusijos. Šiais metais sukanka 10 metų nuo „Milijonų maršo“ Bolotnoje aikštėje. Ar šiame kontekste kažkas panašaus vėl įmanoma Rusijoje – kažkada, jau nekalbant apie artimiausią ateitį?

– Rusijos valdžia panaikino beveik visas galimybes iš karto po vasario 24 d., kai į gatves išėjo daugybė žmonių – vos per savaitę buvo sulaikyta 8 tūkst.

Buvo priimti represiniai įstatymai, kriminalizuojantys beveik bet kokius veiksmus, net pasisakymus. Tai buvo padaryta tyčia, kad tokių pareiškimų ar poelgių nebūtų. Todėl šia prasme sunku įsivaizduoti, kad artimiausiu metu bus kokia nors teisinė išeitis.

Kita vertus, kriminalizavus legalius nepasitenkinimo reiškimo būdus, pradeda daugėti nelegalių būdų, kurie dažnai būna daug radikalesni.

Nes jei už žodį „karas“ gali gauti 10 metų kalėjimo ir tiek pat – 10 metų – gali gauti už karinio komisariato padegimą, dažnai sprendimai būna radikalesni.

Todėl matome bangą įvairiausių diversijų, matome apie dvi dešimtis padegtų karinių komisariatų visoje Rusijoje.

Matome diversijas geležinkelyje. Matome gana radikalius veiksmus: plakatai, grafičiai ir pan. Tai reiškia, kad nemažai žmonių Rusijoje pasisako prieš karą. Bet, žinoma, represinė diktatūra visais įmanomais būdais stengiasi tai užkardyti.

Rusijoje jau vyksta tam tikra baltarusizacija, kai žmonės sulaikomi dėl drabužių spalvų derinio, dėl televizorių dėžių balkone. Rusijoje taip pat matome tokių atvejų. Yra sulaikytų dėl mėlynos ir geltonos spalvos sportbačių.

Rusijos karas prieš Ukrainą; protestai / AP nuotr.

Žinoma, Rusijoje yra gana daug žmonių, kurie nepripažįsta šio karo ir jam priešinasi. Tarp jų yra tokių, kurie pasiruošę radikaliems veiksmams, įskaitant karinių komisariatų padegimus ir ne tik. Neseniai, pavyzdžiui, sudegė Valentinos Tereškovos muziejus. Ir man sunku juos smerkti. Man atrodo, kad karinio komisariato padegimas tiek savo dvasia, tiek prasme yra teisingas veiksmas, reiškiant antikarines pažiūras, tuo labiau, kad žmonės ten nenukentėjo.

Bet žvelgiant iš organizuoto politinio judėjimo pozicijų, gana sunku kažką panašaus įsivaizduoti, nes bet kuris žmogus, kuris atstovauja tam tikrai politinei pozicijai ir leidžia sau ką nors pasakyti, yra patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn.

Neseniai buvo suimtas Ilja Jašinas, vienas iš nedaugelio Rusijos opozicijos politikų, likusių Rusijoje. Pažiūrėsim, kas nutiks po jo sulaikymo. Deja, turime precedentą su Vladimiru Kara-Murza, kuris pagal tą pačią schemą iš pradžių buvo suimtas administracine tvarka, o po to sulaikytas baudžiamojoje byloje ir išsiųstas į tardymo izoliatorių. Tikėkimės, kad Iljai taip neatsitiks.

Tačiau bet kuriuo atveju politinė veikla Rusijoje teisiškai yra neįmanoma. Vien dėl to, kad visa teisinė sritis buvo paversta nelegalia.

– Ir šiame kontekste mano klausimas apie Rusijos žurnalistikos būklę yra beveik retorinis, nes ten jau uždarė viską, ką tik galėjo, – „Dožd“, „Echo Moskvy“, „Novaja gazeta“. Ir apskritai daugelis žurnalistų išvažiavo, perėjo į „YouTube“. Bet gal jūs žinote, gal kažkas ten vis dar dirba?

– Rusijos žurnalistika egzistuoja, bet būtent tokia forma, kokią apibūdinote, – tai yra, ne Rusijoje. Užsiimti žurnalistika Rusijoje šiuo metu neįmanoma dėl to, kad bet kokiai daugiau ar mažiau sąžiningai žurnalistikai tuojau pat gali būti pritaikyti įvairūs Baudžiamojo kodekso straipsniai. Todėl dauguma rusų žurnalistų šiuo metu yra užsienyje.

Bent jau tie, kurie nori toliau dirbti, ir net tie, kurie kažkada sakė, kad niekur nevažiuos, kad gali dirbti tik iš Rusijos. Net ir šių žmonių nebėra Rusijoje. Dėl akivaizdžių priežasčių. Man atrodo, kad nėra prasmės diskutuoti, ar tai teisinga, ar neteisinga. Mano nuomone, tai vienintelė galima išeitis. Jei būčiau matęs kitų variantų, pats būčiau likęs Rusijoje, bet šiuo metu tokių galimybių nėra.

Todėl didžioji dalis Rusijos žurnalistikos yra sutelkta už Rusijos ribų. Ji, žinoma, nėra žurnalistika klasikine šio žodžio prasme. Vienintelis dalykas, kad, kiek pamenu, rugpjūtį tikimasi atnaujinti televizijos kanalo „Dožd“ transliacijas iš Latvijos.

„Dožd“ / AP nuotr.

Kalbama ne vien apie „YouTube“ kanalą. Apskritai Rusijoje su formatais eksperimentuojama jau gana seniai, nuo to momento, kai prasidėjo gana plataus masto represijos prieš žurnalistus, ne tiek represijos, kiek leidinių perpirkimas ir priverstinis uždarymas.

Nemažai nepriklausomų leidinių gyvena iš suaukotų lėšų. Tai ir „Mediazona“, ir žurnalas „Cholod“, ir leidiniai „Agenstvo“ bei „Važnaja istorija“. Tai yra tokia mini žiniasklaida, nors ten jau dirba nemažai žmonių – kai kuriuose jau ir 50 žmonių, kituose – 15. Tiesa, jie neprimena stambios klasikinės žiniasklaidos, tačiau jau gana ilgą laiką gyvuoja ir yra gerbtini alternatyvūs informacijos šaltiniai. Yra tokių, kurie jau prieš kurį laiką įsitvirtino už Rusijos ribų, kaip antai „Meduza“, turinti savo istoriją, savo auditoriją.

Yra žmonių, kurie individualiai bando sukurti kažką panašaus į žiniasklaidą, savo „YouTube“ kanalus. Taip pat „YouTube“ atsiranda visavertė žiniasklaida, tokia kaip „Popularnaja politika“. Visa tai yra naujųjų medijų pasaulis. Bet, žinoma, Rusijoje neliko nieko panašaus į klasikinę žiniasklaidą. Visa tai buvo sunaikinta, o žurnalisto profesija faktiškai kriminalizuota.

– Jūsų „YouTube“ kanalą prenumeruoja 780 000 žmonių. Kam transliuojate? Ar jūsų istorijos pasiekia Rusijos žiūrovą?

– Taip, žinoma, pasiekia. Čia turiu pasakyti, kad „YouTube“ statistikoje yra paklaida, atsirandanti dėl to, kad daugelis Rusijoje gyvenančių žmonių, norėdami peržiūrėti turinį ir naršyti internete, šiuo metu naudoja VPN.

Todėl „YouTube“ statistika nėra visiškai tiksli. Bet apskritai, remiantis jos duomenimis, bent pusė mus stebinčių žmonių yra iš Rusijos. Be to, drįsčiau manyti, kad tam tikras skaičius žmonių, kurie mus žiūri iš egzotinių šalių, iš tikrųjų stebi mus per VPN. Todėl taip, gana daug žiūri bent jau tai, ką transliuoju aš, bet ir ką daro mano kolegos, manau, taip pat.

Maiklas Naki / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Norėčiau paliesti temą, kurią iškėlėte savo apžvalgose, – tai rusiškos kultūros boikotas. Išsakėte įdomią mintį, kad pati Rusijos valstybė užsiima rusiškos kultūros boikotu, atšaukdama, pavyzdžiui, muzikantų, pasisakančių prieš karą Ukrainoje, koncertus. Bet jeigu paimtume Lietuvą, tai čia taip pat kyla diskusijų, kad galbūt reikėtų pervadinti Rusų dramos teatrą. Ką apie tai manote?

– Pasakysiu atvirai, nieko nemanau. Turiu galvoje, kad manęs tai visiškai nejaudina. Manęs nestebina, kad nemaža dalis įvairaus lygio žmonių nori atsiriboti nuo šalies agresorės, šalies okupantės.

Ar aš noriu gyventi rožinių ponių pasaulyje, kur visi myli vienas kitą, apsikabina, laikosi už rankų ir dainuoja? Žinoma, noriu. Tačiau akivaizdu, kad šiuolaikinis pasaulis yra kiek kitoks, o V. Putinas ir Rusijos Federacija padarė viską, kad taptų nacistinės Vokietijos analogu 21 amžiuje. Ir būtų keista tikėtis, kad tai niekaip nepaveiks šios šalies įvaizdžio.

Bet kartu reikia pažymėti, kad aš nesu susidūręs su jokia, kaip sakoma, rusofobija. Lietuvoje yra labai daug rusakalbių žmonių ir nemačiau, kad kam nors dėl to kiltų problemų.

Yra net svetainių rusų kalba. Nepasakyčiau, kad labai stengiuosi mokytis vietinės kalbos, bet žinau kai kurias frazes „Ačiū“ ar „Iki“. Juk atvykau į svetimą šalį, į svetimą kultūrą ir tai gerbiu. Bet apskritai nemačiau jokių netolerancijos apraiškų. Dar daugiau – nemačiau to ir kitose šalyse.

Rusijos propaganda / Shutterstock nuotr.

Ir taip yra nepaisant to, kad Rusijos propaganda aktyviai bando įteigti, jog Europoje būsi nukryžiuotas tiesiog gatvėje. Turiu daug pažįstamų visoje Europoje, be to, stebiu informaciją šia tema. Nepasitaikė jokių konkrečių atvejų, kad žmogus būtų nukentėjęs už tai, jog yra rusas. Būna atvejų, kai žmogus šaukia „Šlovė Putinui“ arba nešioja „Z“ raidę ir žmonės į tai ne itin palankiai reaguoja, ir tai suprantama.

Jei vadini save fašistu, tai būk malonus, būk pasirengęs, kad ir kiti tave tokiu vadins. Todėl man atrodo, kad ši istorija labiau susijusi su tuo, kaip patys žmonės save pozicionuoja. Nemačiau atvejų, bent jau iš savo paties ir savo draugų patirties ar to, kas skelbiama žiniasklaidoje, kur, kaip sakoma, būtų pasireiškusi rusofobija.

– Ar jums, kaip Rusijos piliečiui, nekilo problemų dėl dokumentų ar banko kortelių? Apie tai kalbėjo daugelis Europoje gyvenančių rusų opozicionierių.

– Apie dokumentus apskritai nelabai noriu kalbėti, nes tai yra saugumo klausimai. Bet man tokių problemų nekilo.

Gal tik vietiniame migracijos centre buvo ilgos eilės ir teko gana ilgai palaukti. Bet man sunku tai pavadinti kažkokia rusofobija, tai labiau panašu į eilinę biurokratiją. Šia prasme daugelis šalių yra labai panašios.

– Viename iš savo interviu sakėte, kad tai, kas dabar vyksta Rusijoje, yra kova tarp praeities ir ateities. Kaip manote, kas galiausiai laimės?

– Laikas, bent jau tas, kurį pažįstame, yra linijinis. Todėl bet kokiu atveju laimės ateitis. Kitas klausimas – kokia ji bus.

Juk tai ne tik tiesiogiai su Rusija susijusi istorija. Matome, kad visame pasaulyje priimami įvairūs sprendimai, kurie atšaukia ankstesnius pasiekimus. Pasaulinė istorija susijusi su tuo, ką daro V. Putinas, kad jis 21 amžiuje įgyvendina 20 amžiaus politiką. Užkariavimai, kova dėl teritorijos, teritorijos vertė apskritai – visa tai liko toli praeityje, nes šiuolaikinės šalys telkia dėmesį į visai kitus dalykus – į savo ekonominę gerovę, pragyvenimo lygį ir BVP. Bet ne V. Putinas.

Vladimiras Putinas žiūri į vėliavą su Stalino ir Lenino atvaizdu / AP nuotr.

Šia prasme, žinoma, V. Putinas vykdo praeities politiką. Sunku nuspėti, kiek ji bus sėkminga, nes V. Putinas savo veiksmais ragina likusias šalis taip pat grįžti prie praeities politikos, vėl kurti ginklus, vėl vienytis į karinius blokus.

Turiu pasakyti, kad prieš 10 metų NATO egzistavimas apskritai buvo diskutuotinas ir NATO valstybės narės kėlė klausimą – kodėl mes tam leidžiame tiek daug pinigų? Pasaulis nebekariauja.

Todėl V. Putinas NATO blokui padarė daugiau nei bet kas kitas, sudaręs sąlygas Aljansui tapti viena iš įtakingiausių struktūrų, labai daug lemiančių šioje planetoje.

Čia svarbu kalbėti ir apie patį karą, žudynes ir apie visa kita, tik mes to neišsakome, nes atrodo akivaizdu. Tačiau svarbu pabrėžti, kad šis karas yra begalinis siaubas, kuris šiuo metu vyksta Ukrainoje.

Kalbant apie civilizaciją, žinoma, reikia pažymėti, jog V. Putinas verčia visą išsivysčiusią žmoniją žengti kelis žingsnius atgal. Dabar įvairios šalys – Vokietija, JAV ir daugelis kitų – didins karinę gamybą, o tai reiškia socialinių pašalpų mažinimą, nes pinigus reikia iš kažkur paimti.

Taigi, faktiškai mes, deja, žengiame kelis žingsnius atgal ir būsime priversti žingsniuoti atgal tol, kol praeis visos grėsmės. Bet turiu pasakyti, kad prie to prisideda ne tik V. Putinas. Tai Kinija ir Taivanas, kur taip pat vyksta įvykiai, neleidžiantys pasauliui atsipalaiduoti.

Apskritai ateitis, kaip sakoma, miglota. Bet sunku pasakyti, kokia ji tiksliai bus, nes visa tai neatsitinka savaime. Tą daro žmonės.

Kokia bus ateitis, priklauso nuo kiekvieno iš mūsų, nes būtent mes ją kuriame, ir nuo to priklauso, kokiame pasaulyje atsidursime.