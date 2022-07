Saudo Arabijoje prasidėjo didžiausias pandeminių laikų hadžas

Saudo Arabijoje trečiadienį prasidėjus didžiausiam nuo COVID-19 pandemijos pradžios hadžui, šimtai tūkstančių maldininkų – daugiausia be kaukių – turi apeiti aplink švenčiausią islamo vietą Mekoje.

Piligriminę kelionę, kurioje pirmąkart nuo 2019 metų leista dalyvauti atvykėliams iš užsienio, gali atlikti milijonas pasiskiepijusių musulmonų, įskaitant 850 tūkst. tikinčiųjų iš užsienio. Tai didelis pokytis po dvejų pastarųjų metų, kai dėl pandemijos dalyvių skaičius buvo drastiškai ribojamas.

Mekos didžiojoje mečetėje maldininkai ėjo aplink Kaabą, į kurios pusę melsdamiesi atsigręžia viso pasaulio musulmonai.

Pareigūnai praėjusį mėnesį sakė, kad šioje vietoje kaukės bus privalomos, bet kol kas šio reikalavimo dažniausiai nepaisoma.

Oro temperatūrai pakilus iki 42 Celsijaus laipsnių, daug maldininkų nuo Saulės gynėsi skėčiais.

Saudo Arabijos Sveikatos apsaugos ministerija maldininkams parengė 23 ligonines ir 147 sveikatos priežiūros centrus Mekoje ir Medinoje – antrame švenčiausiame islamo mieste, šią savaitę pranešė valstybinė žiniasklaida.

Hadžas yra vienas iš penkių islamo stulpų. Šią kelionę bent kartą gyvenime turi atlikti visi tai padaryti galintys musulmonai, jeigu yra pakankamai sveiki ir turi lėšų tai padaryti. Vis dėlto daugeliui šios svajonės išsipildymo tenka laukti daug metų.

Hadžo apeigos paprastai tampa vienu didžiausių pasaulyje religinių sambūrių. 2019 metais šiose apeigose dalyvavo apie 2,5 mln. žmonių.

Tačiau 2020 metais prasidėjus koronaviruso pandemijai Saudo Arabijos valdžia leido dalyvauti tik tūkstančiui maldininkų.

2021-aisiais jų skaičius buvo padidintas iki 60 000. Dalyvauti buvo leidžiama tik visiškai pasiskiepijusiems nuo COVID-19 karalystės gyventojams; pageidaujantys atlikti hadžą buvo išrinkti loterijos būdu.

Šie suvaržymai kurstė užsienio musulmonų nepasitenkinimą.

Šiemet apeigose galės dalyvauti jaunesni nei 65 metų, visiškai pasiskiepiję žmonės, privalėsiantys laikytis griežtų sanitarijos taisyklių.

Mekos didžioji mečetė, švenčiausia islamo vieta, 10 kartų per dieną bus kruopščiai išvaloma ir dezinfekuojama.

Anksčiau per hadžo apeigas yra ne kartą įvykę didelių nelaimių, įskaitant spūstį 2015 metais, per kurią žuvo iki 2,3 tūkst. žmonių. 1979-aisiais per šimtų ginkluotų ekstremistų ataką žuvo 153 žmonės, rodo oficiali statistika.

Nors hadžas kelia nemenkų saugumo iššūkių, trečiadienį iki pavakarės apie jokius incidentus nepranešta.