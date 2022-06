JAV žiniasklaida: Baltuosiuose rūmuose blėsta tikėjimas, kad Ukraina atsiims užgrobtas žemes

JAV žiniasklaida skelbia, kad Baltuosiuose rūmuose blėsta tikėjimas, jog Ukraina sugebės susigrąžinti Kremliaus užgrobtas žemes, net jei šalis gaus daugiau ginklų.

Žiniasklaidoje teigiama, kad Joe Bideno patarėjai pradėjo vidinius debatus apie tai, ar Ukrainos prezidentas galėtų pakeisti „pergalės“ apibrėžimą. Šiuo metu Zelenskis sako, kad atsikovos visas užgrobtas teritorijas, įskaitant Krymą. Tačiau neįvardyti pareigūnai pabrėžia, kad šis pesimistiškas scenarijus nereiškia, jog Vašingtonas ketina spausti Ukrainą daryti kokias nors teritorines nuolaidas Rusijai, siekiant užbaigti karą.

Taip pat svarstomas scenarijus, pagal kurį, Ukrainos pajėgos galės atsiimti dideles okupuotas teritorijas per kontrpuolimą dar šiais metais. Karybos apžvalgininkas Egidijus Papečkys LRT TELEVIZIJOS laidoje „Svarbi valanda“ sakė, kad nuo karo pradžios buvo aišku, kad Ukrainai bus sunku atsiimti okupuotas teritorijas, bet teigti, kad to padaryti nepavyks – per anksti.

„Ukrainiečiai dar turi ryžto kovoti ir padarys viską, kad atsimtų kuo daugiau užimtų teritorijų“, – tvirtina analitikas.

Tačiau E. Papečkio teigimu, yra ir kitų veiksnių, galinčių komplikuoti Ukrainos situaciją kare.

„Nepamirškime, kad Rusija gali bet kada nubraižyti raudonas ribas ir prisidengti branduolinio ginklo skėčiu. Netgi jeigu ukrainiečiams karas puikiai sektųsi, Rusija visada gali realiai pagrasinti branduoliniu ginklu“, – aiškina E. Papečkys.

Mariupolis. Rusijos karas prieš Ukrainą. / AP nuotr.

Vis dėl to, analitikas primena, kad nepaisant sunkios padėties ir didelių nuostolių fronte, Ukraina formuoja reikšmingą karinį rezervą, kurį sudaro užsienio karinė parama.