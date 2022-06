Rusijos URM: Graikija nebėra saugi šalis rusams

Graikija nebėra saugi šalis Rusijos piliečių poilsiui. Tai ketvirtadienį interviu TASS pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerijos Ketvirtojo Europos departamento direktorius Jurijus Pilipsonas.

„Nesiliaujant antirusiškai oficialių Graikijos asmenų retorikai, šalies masinės informacijos priemonėms tiražuojant dezinformaciją apie įvykius Ukrainoje – o Rusijos informacijos šaltiniai seniai užblokuoti, mes vis gauname pranešimų apie diskriminacijos ir net tiesioginės agresijos rusų ir rusakalbių piliečių atžvilgiu faktus“, - teigė Rusijos URM atstovas. Anot jo, pasitaikė netgi sumušimo atvejų.

Be to, pasak J. Pilipsono, Graikijos bankai dažniausiai laisvai traktuoja Europos Sąjungos įvestas ribojamąsias priemones ir „blokuoja rusų sąskaitas dėl jų tautybės“.

Anot jo, rusai skundžiasi jų teisių ir interesų pažeidinėjimu, ir Rusijos tyrimų komitetas jau iškėlė kelias bylas.

„Rekomenduojame piliečiams incidentų atveju kreiptis į kompetentingas Graikijos institucijas, kad kaltininkai būtų patraukti atsakomybėn. Rusijos konsulinės pagalbos teikimo galimybės dabar labai ribotos, kadangi sumažėjo diplomatinis personalas, be to, mūsų oficialūs paklausimai dažnai lieka be atsako“, - tvirtino J. Pilipsonas.

Balandį Graikija išsiuntė 12 Rusijos diplomatų.