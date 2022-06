Su Putinu susitikęs karo strategas turi sprendimą Ukrainai: Kissingerio pasiūlymas ir patarimas kovoti iki galo yra beverčiai

Edwardas Luttwakas yra vienas paklausiausių šių laikų karinių strategų, konsultuojančių Pentagoną, prezidentus ir ministrus pirmininkus visame pasaulyje. Tačiau tuo pačiu jis yra ir vienas kontraversiškiausių šios srities ekspertų. E. Luttwako analizės ir išvados dažniausiai pasižymi tiesmukiškumu, nedviprasmiškumu, paradoksalumu, o kartais net erzinančiu ciniškumu.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „Radio Free Europe / Radio Liberty“ (RFE / RL) originalus kūrinys.

Antrojo pasaulinio karo metais žydų šeimoje Rumunijoje gimęs ir Italijoje bei Anglijoje užaugęs poliglotas amerikietis yra tokių svarbių knygų kaip „Strategija: karo ir taikos logika“ (angl. „Strategy: The Logic Of War and Peace“), „Didžioji Sovietų Sąjungos strategija“ (angl. „The Grand Strategy Of The Soviet Union“) ir daugiau nei dešimties kitų autorius. Tačiau jis geriausiai žinomas dėl 1968 m. išleistos knygos „Pučas: praktinis vadovas“ (angl. „Coup d'Etat: A Practical Handbook“), kurią privalo perskaityti kai kurių karo mokyklų studentai.

Išsamiame interviu RFE / RL Sakartvelo tarnybos žurnalistas Vazha Tavberidze kalbėjosi su 79 metų E. Luttwaku apie karą Ukrainoje, nuo jo ištakų Kremliaus planuotojų galvose iki „visiško pasaulio perkūrimo per 24 valandas“, kurį lėmė netikėtai atkaklus ukrainiečių pasipriešinimas ir didžiųjų valstybių ekonominis bei diplomatinis atsakas į invaziją.

Per save „didžiuoju strategu“ vadinančio analitiko prizmę išdėstoma „klaidinga teorija“, įviliojusi Vladimirą Putiną į didelio masto karą, analizuojama Vokietijos kaltė dėl situacijos Ukrainoje, prastas žvalgybos darbas, „sunaikinęs atgrasymą“, ir racionalus skaičiavimas, leidžiantis manyti, kad net Kyjivo sąjungininkai netrokšta „besąyginės pergalės“, todėl vienintelė išeitis yra „plebiscitas“.

– Žvelgiant iš „didžiosios strategijos“ perspektyvos, kas paskatino karą Ukrainoje ir ar jis buvo neišvengiamas?

– Na, šis karas buvo proto karas ta prasme, kad jo idėja gimė Kremliuje sėdinčių ir su jais susijusių žmonių galvose, – neva atėjo laikas Rusijai tęsti imperijos gaivinimą. Ir tai turėjo būti nenutrūkstamas procesas – Pietų Osetija buvo susigrąžinta be šūvio, Abchazija buvo susigrąžinta be šūvio, perimta iš silpnos Sakartvelo valstybės (2008 m. Rusija penkias dienas intensyviai kovėsi su Sakartvelo kariuomene dėl Pietų Osetijos ir Abchazijos kontrolės). Vėliau, nepaleidus nė vieno šūvio, iš daug didesnės už Sakartvelą Ukrainos buvo paveržtas Krymas (nuo 2014 m., kai Rusija įsiveržė į Krymą ir jį aneksavo bei parėmė atsiskirti panorusius Rytų Ukrainos regionus, Ukrainos pajėgos kariavo mažesnio intensyvumo karą prieš Rusijos remiamus separatistus).

Tuo metu Kremliuje pokeris buvo žaidžiamas labai atsargiai. Ir, paviršutiniškai žvelgiant, galėjo pasirodyti, kad atsargus pokerio žaidėjas staiga nueina prie ruletės stalo ir meta viską ant vieno skaičiaus. Tačiau iš tikrųjų Rusijos Vyriausybė tikėjo – ir mes tai žinome 100 procentų – kad tai bus dar viena nekruvina operacija, be aukų, be šaudymų. O scenarijus buvo toks: keli šimtai karių atgabenami sraigtasparniais į Antonovo aerodromą, esantį už 20 kilometrų nuo Kyjivo centro, jie išvalo teritoriją, o tada IL-76 [kariniai transporto lėktuvai] atveža kelis tūkstančius karių, o iš Baltarusijos pajuda greitaeigiai šešiaračiai [ir] aštuonračiai transporteriai, kurie įvažiuoja į Kyjivą, [Ukrainos prezidentas Volodymyras] Zelenskis pabėga, Vyriausybė pakrinka [o], be vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado įsakymų likusi Ukrainos kariuomenė nesipriešina; tada į rytus nuo Kyjivo esančia autostrada pajuda kruopščiai paruošta didžiulė šarvuočių ir aprūpinimo transporto priemonių kolona, sudaranti ukrainiečiams ir visam pasauliui nenugalimos Rusijos kariuomenės įvaizdį – didelės, greitos ir nepaprastai mobilios kariuomenės. O tada dalis [karių] patraukia už-imti Lvivą, Užhorodą ir kitas vietas – užimti visą Ukrainą.

Toks buvo scenarijus, kurį itin moderniai mąstantys Rusijos generolai įsiūlė V. Putinui arba V. Putinas jį priėmė ar jo reikalavo. Jie visi to norėjo. O kadangi Ukraina, anot jų, yra ne užsienio šalis, o Rusijos dalis, žvalgybos užduotys buvo patikėtos [Federalinei saugumo tarnybai arba FSB]. Ji turėjo patikrinti žvalgybinę informaciją ir įsitikinti, kad visa tai yra įmanoma.

Be to, V. Putinas žinojo, kad CŽA pateikia lygiai tokį patį situacijos vertinimą [JAV] prezidentui [Joe] Bidenui. Todėl J. Bidenas pasiūlė V. Zelenskiui gelbėjimosi ratą, pavėžėjimą „Uberiu“ [kurį V. Zelenskis viešai atmetė]. (Ukrainos ambasada Jungtinėje Karalystėje nutekino informaciją, kad kai Jungtinės Valstijos, prasidėjus invazijai, pasiūlė V. Zelenskį išskraidinti iš Ukrainos lėktuvu, jis atsakė: „Kova prasideda. Man reikia amunicijos, o ne pavėžėjimo“).

Žinojau apie šiuos žvalgybos vertinimus – tiek FSB, tiek CŽA – ir maniau, kad jie yra absoliučiai klaidingi. Todėl nuėjau į socialinį tinklą „Twitter“ ir padariau keletą įrašų apie tai, kad kažkas bando įsiveržti į didžiausią Europos šalį su labai maža kariuomene. Ir kad jiems nepavyks.

Vasario 25 d., nepraėjus nė 24 valandoms nuo operacijos [pradžios], pasakiau, kad atsargus „pokerio žaidėjas“ nuėjo prie raudono stalo, pastatė viską ir pralaimėjo – V. Putinui galas.

Šiek tiek paskubėjau, kalbėdamas apie V. Putino galą; mes dar to nežinome. Bet visa kita buvo aišku. Taigi kilo kova tarp manęs ir žvalgybos bendruomenės, nes iš tikrųjų mes esame atskaitingi tam pačiam biurui. Tęsiantis šiai kovai aš suvokiau, kodėl Kremliuje susiformavo ši iliuzija, kuriai pritarė ir žvalgybos komitetas Vašingtone, – taip įvyko dėl to, kad abejose pusėse jau įsigalėjo naujos idėjos apie karą. Jie vartoja skirtingus terminus, pavyzdžiui, ketvirtos kartos karas, hibridinis karas, aukštųjų technologijų karas, porevoliucinis karas. Visa tai pagrįsta nekinetinio karo idėja. Kinetinis karas – tai toks karas, kai „kvaili idiotai, šaudo vienas į kitą“. Ietį metantis Achilas yra kinetika. Tiek tarp Rusijos karo planuotojų, tiek tarp jų kolegų amerikiečių didžiausias komplimentas buvo „nekinetinis“. „Žinote, kinetika yra tokia senamadiška, mes juk turime dirbtinį intelektą“ ir visa kita.

Taigi iš esmės V. Putinui buvo pateikta arba jis buvo įtikintas – arba ir viena, ir kita – klaidinga karo teorija. Nes generolai, tiek rusai, tiek amerikiečiai, puikuojasi juostelėmis ant uniformų, spalvotomis juostelėmis, žyminčiomis apdovanojimus, gautus kaunantis su sirais, irakiečiais, afganais ir t.t. Ir staiga jie susiduria su patriotiškai nusiteikusiais ginkluotais europiečiais. Jie buvo įpratę ieškoti beginklių žmonių arba kovoti, kai pranašumas dešimt prieš vieną jų pusėje, ir jie iš tikrųjų [manė, kad tai yra karas]. Todėl taip ir atsitiko.

V. Putinas neišprotėjo; V. Putinas tiesiog palaikė konsensusą arba sutiko su konsensusu, kad tai padaryti bus labai lengva. Tačiau jau vasario 25 d., buvo aišku: „Štai ir viskas, jie nelaimės“. Ir nuo to momento geriausias sprendimas Rusijos pusei būtų buvęs tiesiog sustoti, pasitraukti, laikyti tai incidentu. Jei taip būtų atsitikę, sankcijų mechanizmas nebūtų užsisukęs ir pan.

Beje, tai atvejis, kai atgrasymą sugriovė prastas žvalgybos darbas. Kadangi žvalgybinę informaciją gavo vokiečiai, tuo pagrindu Vokietijos Vyriausybė vasario 23 d. pareiškė, kad įvykus incidentui, „Nord Stream 2“ nebus stabdomas ir ginklai Ukrainai nebus tiekiami ir net estams nebus leidžiama tiekti ginklų Ukrainai. Taigi tai yra atvejis, kai žvalgyba sunaikino atgrasymą. Ir tai padarė iš abiejų pusių. Ir vokiečiai, žinoma, tai priėmė.

O antrasis [kertinis] karo momentas buvo tuomet, kai V. Putinas nusprendė nesitraukti, kai suvokė, kad bus karas, [ir] kai buvo įvestos sankcijos, labai svarbios G7 sankcijos. Ir G7 (septynių ekonomiškai pirmaujančių pasaulio valstybių grupė) iš karto parodė, kad dar viena teorija buvo klaidinga – „galios sklaidos“ teorija, numatanti naujų jėgų, tokių kaip Brazilija, Pietų Afrika, Turkija ir panašiai, iškilimą ir, žinoma, Kinijos, didžiosios Kinijos. Paaiškėjo, kad Kinijos reikšmė tolesniuose įvykiuose buvo maždaug tokia pati, kaip ir San Marino. Kitaip tariant, niekas nekreipė dėmesio [į Pekiną]. Tokie žmonės kaip [buvęs Europos Komisijos pirmininkas ir buvęs Italijos ministras pirmininkas] Romano Prodi ir pan., žinomi Europoje žmonės, pradėjo kalbėti: „Kinija turi įsijungti, Kinija turi įsijungti, nėra sprendimo be Kinijos“. Pasirodo, kinai neturi absoliučiai jokių svertų rusams, jokio vaidmens, nieko. Tačiau atsitiko dar kai kas – G7 veiksmai, suderinti skambinant vieni kitiems, be artilerijos, be oro pajėgų, be karinio jūrų laivyno, akimirksniu sustabdė bet kokius tarptautinius sandorius ne tik piniginius, visus. Ir tą akimirką kinai suprato, kad netinkamai pasielgę Taivano atžvilgiu, jie negaus baltymų [maisto importo]. Nes Rusija, nepaisant visų jos problemų, pati apsirūpina maistu ir energija. Jungtinės Valstijos pačios apsirūpina maistu ir energija. Kinija yra maistą importuojanti šalis, neturinti baltymų. Taigi, jei kinai netinkamai pasielgs, baltymų nebebus.

Taigi per 24 valandas buvo sukurtas visiškai naujas pasaulis ir vien dėl to, kad ukrainiečiai elgėsi kaip patriotiškai nusiteikę ginkluoti europiečiai. Ir, kaip žinote, yra įvykę tokių dalykų, kurie vadinami Pirmuoju pasauliniu karu ir Antruoju pasauliniu karu, kurie tęsėsi daugelį metų, ir tai yra savotiškos patriotiškai nusiteikusių ginkluotų europiečių jėgos pasekmė. Taigi turime karą Europoje.

Tačiau panašu, kad ryškėja kelias sprendimo link. Ir šis kelias yra susijęs su tuo, kad Rusijos kariuomenei vis sunkiau sekasi Chersono srityje, todėl gali būti, kad ukrainiečiams pavyks atsikovoti Chersono sritį. Tačiau jie nesugebės atkovoti Donecko ir Luhansko sričių. Ir tuo metu V. Putinui gali kilti pagunda pasakyti: „Gerai, aš nustosiu kovoti, jei jūs nustosit kovoti ir aš liksiu su tuo, ką turiu“ ir panašiai.

Tačiau kalbant apie šį sprendimą kyla viena problema – V. Zelenskis yra demokratiškai išrinktas Ukrainos prezidentas ir [kaip toks] neturi įgaliojimų atiduoti du didelius Ukrainos regionus. Doneckas ir Luhanskas kartu sudėjus yra vidutinės Europos šalies dydžio. Tad jei V. Putinas nori veikti vienašališkai, sankcijos Rusijai bus tęsiamos ir išliks, o Rusija dėl to darysis vis „niūresnė“. Rusai gali mėginti rinktis šį sprendimą [ištverti sankcijas], bet jiems nepavyks. Taigi vienintelė išeitis iš šios situacijos bus V. Zelenskiui, kuris negali atiduoti nė gabalėlio Ukrainos žemės, sutikti su plebiscitu – tikru plebiscitu [Donecke ir Luhanske], o ne [paskubomis] surengtu Rusijos referendumu ir pan. Tikru plebiscitu su 1919 m. taisyklėmis... numatytomis po Versalio sutarties. Tokį bendrą vaizdą aš matyčiau.

– Pagal šį plebiscito scenarijų, nors mažai tikėtina, kad V. Zelenskis su juo sutiks, bet tarkime, kad jis sutiks, tad jei šiame tikrame plebiscite Doneckas ir Luhanskas [balsuoja už] tai, kad liktų su Ukraina, ar V. Putinas tai leis?

– Šioje situacijoje [alternatyva] yra tęsti kovą. Ir šis variantas gali būti priimtinas abiem pusėms skirtingomis sąlygomis. Nesakau, kad taip atsitiks arba turėtų atsitikti. Aš tik sakau, kad jie yra uždaryti siaurame koridoriuje su vienu vieninteliu išėjimu ir tas išėjimas yra plebiscitas. Todėl jei jie šį variantą atmeta, reiškia išėjimo apskritai nelieka. Kodėl aš sakau, kad tai vienintelis išėjimas? Taip yra todėl, kad plebiscitas sprendimo teisę suteikia tame regione gyvenantiems žmonėms, o demokratiškai išrinktas Ukrainos prezidentas negali nepaisyti demokratinio sprendimo.

Leiskite patikslinti, kad turėtų būti taikomos 1919 m. taisyklės. I taisyklė: visą procesą kontroliuotų daugybė neutralių inspektorių, ne 12 žmonių, o didžiulis skaičius, visose apylinkėse. Ir II taisyklė: prieš balsavimą turi būti suteikta teisė balsuoti žmogui iš Donecko, kuris, pavyzdžiui, šiuo metu gyvena Naujojoje Zelandijoje – jis gali balsuoti, jei išvyko per pastaruosius 20 metų, o tiksliau – nuo 2014 m. Pirmiausia reikia nustatyti pripažinimo kriterijus ir visa kita, kad tai iš tikrųjų būtų demokratinis pasirinkimas. Ir V. Zelenskis negalės a priori pasakyti: „O, aš nepritarsiu demokratiniam sprendimui“. Doneckas ir Luhanskas turi teisę į demokratinį sprendimą.

Žvelgiant iš V. Putino perspektyvos, jei jis bandys išlaikyti Donecką ir Luhanską be plebiscito, sankcijos išliks ir jos temdys rusų gyvenimą, ribos rusų gyvenimą. Jei jis sustabdys karą be susitarimo, tiesiog vienašališkai – kaip tai de facto atsitiko [Pietų] Osetijoje ir Abchazijoje, kur pabaiga buvo vienašališka, sankcijos išliks.

Taigi sankcijos slegia V. Putiną, o V. Zelenskį slegia tai, kad Rusijos kariuomenė kasdien vis geriau kaunasi. Nes tai yra įprasta Rusijos karinėje istorijoje – viskas prasideda nuo iš viršaus primestų koncepcijų, idėjų, kurios visos yra neteisingos, sugalvotos prastų generolų, politinių generolų, tačiau vykstant karui, generolai nušalinami, pulkininkai paaukštinami, o jie kur kas geriau kovoja. Štai kas vyksta. Ne stipriai geriau, bet geriau.

O ukrainiečių aukų skaičius auga. Vakarų pagalba, neskaitant JAV ir Didžiosios Britanijos, yra labai ribota. Pavyzdžiui, Italijos politika yra tokia: „Taip, mes norime padėti Ukrainai, bet dabar nesiunčiame tankų, nes tankai yra puolamieji ginklai“. Kitaip tariant, karinis neraštingumas persimaišęs su nuolatiniais postringavimais šia tema. Todėl pagalba Ukrainai yra ribota, tikrai naudingų dalykų ji gauna iš vos kelių šalių. Iš Lenkijos gavo tankų, iš amerikiečių ir, žinoma, britų gavo naudingų dalykų, o iš kitų šalių – labai mažai, vien simbolinės siuntos. Jie turi problemų dėl ginklų ir aukų, todėl jie turi priežasčių siekti užbaigti šį karą.

– Kalbant apie V. Putino susitaikymą su bet kokiu plebiscito rezultatu...

– Turi būti paliaubos.

– Jei bus pasirašytos paliaubos ir V. Putinas liks nieko nepešęs, kaip jis tai išgyvens?

– Bus paliaubos ir jis galės pasakyti Rusijos žmonėms, kad iškovojo Doneckui ir Luhanskui teisę rinktis: „Jie buvo Ukrainos įkaitai, bet dėl karo, nors ir brangiai kainavusio, jie įgijo teisę rinktis ir dabar jie turi pasirinkti“. Atminkite, kad pats V. Putinas yra išrinktas Rusijos Federacijos prezidentas. Galite kvestionuoti rinkimus, bet nenuneigsite, kad rinkimai buvo, todėl oficialiai ir formaliai V. Putinas negali atmesti rinkimų mechanizmo. Tiesą sakant, jis oficialiai neaneksavo Donecko ir Luhansko, jis juos pripažino „nepriklausomomis respublikomis“.

– Daugelis ekspertų netiki, kad rusams pavyks sustiprinti savo kariuomenę. Ar Rusijos laimėjimai Ukrainos pietuose ir rytuose yra negrįžtami? Ar Ukraina gali tikėtis atsikovoti prarastas teritorijas?

– Ukrainai svarbiausia yra [teritorijos] atgavimo kaina. Viskas priklausys nuo to, ar ji bus pasirengusi mokėti tokią kainą, nes atgauti šias teritorijas kainuos labai daug.

Teigiami pokyčiai Rusijos kariuomenėje susiję su [pasikeitusia] vadovavimo struktūra. Rusija, kaip žinote, nepaskelbė visuotinės mobilizacijos, todėl nėra bendro šaukimo. Žmonės, kurie kovoja, yra sutartininkai, o sutartininkai yra tokie žmonės, kuriems reikia darbo. Todėl nors bendras gyventojų skaičius [Sibiro regione] Buriatijoje ir panašiose vietose yra labai nedidelis, iš šių regionų kilusių aukų procentas yra nemažas. Šiame kare žūsta osetinai, buriatai, taip pat žmonės iš Dagestano, daug avarų. Tai nedidelės tautos. Rusijoje gyvena apie 150 milijonų žmonių, maždaug 110 milijonų iš jų yra rusų tautybės, bet žuvusių negausių kitų Rusijoje gyvenančių tautų atstovų neproporcingai daug.

V. Putinas nepaskelbė mobilizacijos, todėl ir toliau yra kliaujamasi kariais sutartininkais. O augantis tokių karių aukų skaičius yra daug mažiau [reikšmingas] politiniu ir socialiniu požiūriu. Žvelgiant iš politinės perspektyvos, tai yra „aukotini žmonės“.

Ukrainiečiai neturi aukotinų žmonių. Ukrainos atveju aukos atsiliepia socialinei, kultūrinei, politinei sistemai, todėl skiriasi ir jų poveikis. Kaip tik šiuo metu Ukrainos pajėgos bando atsikovoti Chersoną, ir jei V. Putino strategija yra tokia, kokia aš manau ją esant, – viską mesti, [bet] išlaikyti Donecką ir Luhanską – tuomet Rusijos pajėgos stipriai nesipriešins Chersono atkovojimui ir ukrainiečiai gali atgauti Chersoną. Bet jei jie bandys pasiekti Donecką ir Luhanską, jie susidurs su didžiulėmis Rusijos pajėgomis, nemenka gynybine galia ir galinga artilerija.

– O kaip dėl judėjimo toliau į pietus, link Mariupolio, rusų išsvajoto sausumos tilto į Krymą ir taip toliau?

– Mariupolis yra Chersono srityje (redaktoriaus pastaba: iš tikrųjų jis yra Donecko srityje, apie 30 kilometrų į vakarus nuo Chersono srities), todėl Mariupolis yra toje teritorijoje, kurios V. Putinas neišlaikys. Visos kalbos apie sausumos tiltą ir taip toliau, visada buvo labiau teorinės. Turiu galvoje, kad tai nebuvo labai svarbu.

– Dėl savo patarimų esate labai paklausus visame pasaulyje. Ką patartumėte Kyjivui ir prezidentui V. Zelenskiui?

– Mano patarimas V. Zelenskiui būtų visomis išgalėmis stengtis susigrąžinti Chersono sritį, apsiginti nuo išpuolių iš Donecko ir Luhansko pusės, o tada tikėtis Rusijos įvaizdžio smukimo pačių rusų akyse. Rusijos elitas yra demoralizuotas šio karo. Tai turės didelę įtaką plebiscitui, ir aš manau, kad jis [V. Zelenskis] turi puikią galimybę laimėti plebiscitą, tada karas baigsis demokratiniu plebiscitu, Rusijai bus panaikintos sankcijos ir tai turės didžiulį teigiamą ekonominį poveikį Ukrainai. Mano nuomone, toks yra [tikėtinas] scenarijus. Ir aš manau, kad V. Zelenskis, demokratiškai išrinktas lyderis, turėtų priimti demokratinį sprendimą dėl karo baigties.

– Kaip vertinate [buvusio JAV valstybės sekretoriaus Henry] Kissingerio pasisakymą Davoso forume, kur jis iš esmės pasiūlė Ukrainai perleisti dalį teritorijos, kad būtų pasiektos paliaubos?

– Iš Davoso šiuo klausimu girdėjosi du ryškūs balsai: George`as Sorosas, kuris ragino ukrainiečius tęsti kovą iki galutinės pergalės, ir tai būtų puiki idėja, jei nebūtų branduolinio ginklo. G. Sorosas sakė „tęskite iki pergalės“. O H. Kissingeris sakė: „Pasiduokite ir vienašališkai atsisakykite Donecko ir Luhansko“. Abu šie [patarimai] yra beverčiai. Aš nesakau, kad tai, ką jie sako, yra neteisinga, aš tiesiog sakau, kad Ukrainos Vyriausybė nesutiks atsisakyti teritorijų dėl labai paprastos priežasties – Ukrainos prezidentas neturi įgaliojimų atiduoti teritoriją – tam jiems reikėtų turėti visiškai kitokią politinę sistemą.

Tuo tarpu George`o Soroso patarimas taip pat neįgyvendinamas, nes sąjungininkai su tuo nesutiks. Sąjungininkai nepalaikys strategijos, pagal kurią Ukraina kovotų iki besąlyginės pergalės, net jei ukrainiečiai galėtų kovoti iki besąlyginės pergalės. Sąjungininkai nenori besąlyginės Ukrainos pergalės...[nes] tai, kas įvyko po vasario 24 d., nors ir pakeitė tiek daug dalykų pasaulyje, nepakeitė vieno dalyko – Rusijos Federacija yra didžiulė galia, galinti sugerti 20 tokių pralaimėjimų kaip kare su Ukraina, ir vis tiek išlikti didele galia.

Pirma, net ir atsižvelgiant į emigraciją, vis dar yra 110 milijonų rusų ar panašiai, kitaip tariant, rusų yra daug daugiau nei vokiečių ar prancūzų ir pan. Antra, jie kontroliuoja teritoriją, kuri turi prieigą prie Artimųjų ir Tolimųjų Rytų; tai didžiulė teritorija ir ji gali savarankiškai apsirūpinti reikiamais produktais ar ištekliais. Iš esmės rusai gali laikytis visiškos autarkijos politikos. Iš išorinio pasaulio jiems reikia tik vieno dalyko – „Borjomi“ mineralinio vandens [iš šaltinių centriniame Sakartvele]. Rusija yra didžiulė galia. Todėl besąlyginė pergalė yra neteisinga strategija. Neverta siekti besąlyginės pergalės prieš tokią valstybę kaip Rusija.

– Turint tai omenyje, kaip vertinate Vakarų karinę pagalbą Ukrainai, nes matome labai skirtingus skirtingų šalių požiūrius, kai kalbama apie Ukrainos aprūpinimą ginkluote.

– Europiečiai susiskirstė į dvi grupes: yra europiečių, kurie įsitikinę, kad jei jų šalis būtų užpulta, jų kariuomenė nekovotų arba būtų nugalėta, valdžia jiems nepadėtų ir jie būtų palikti likimo valiai. Kitaip tariant, jie turi Gynybos ministeriją, turi kariuomenę, turi uniformas, medalius, bet netiki, kad visa tai tikra. Tokios šalys pažadėjo ginklų Ukrainai, [bet] atsiuntė daug mažiau, neatsiuntė nieko naudingo, nes jie nori pasiduoti per dvi minutes, jie entuziastingai palaiko popiežių, H. Kissingerį ir visus kitus, panašiai kalbančius... Akivaizdu, kad portugalai, ispanai, italai nėra suinteresuoti [ar] susidomėję šiuo karu, jie skundžiasi nepatogumais, verslo nuostoliais ir tuo, kad turtingi rusai nevažiuoja į Marbelją, kur restoranų savininkai sako: „Be rusų esame priversti užsidaryti, nes tai – vieninteliai idiotai už butelį vyno mokantys 2000 JAV dolerių“.

Ir yra vokiečiai, kurie per savo vykdytą politiką sukėlė šį karą. [Buvusi] kanclerė [Angela] Merkel ir kancleris [Olafas] Scholzas sukėlė šį karą, atsisakydami rimtai pasipriešinti Rusijos politinei infiltracijai, spaudimui ir pan. Ši Europos centre esanti šalis yra didžiausia iš visų Vakarų Europos valstybių. Vokiečiai turi daug talentų – muzikai, filosofijai, verslui, mašinų gamybai ir kt. – bet jie visiškai nenusimano strategijoje. Tiek Pirmąjį pasaulinį karą, tiek Antrąjį pasaulinį karą jie pralaimėjo ne per klaidą. Prasta strategija – ir nuo pat V. Putino iškilimo Vokietijos strategija Rusijos atžvilgiu buvo siaubinga.

Ir yra rimtos tautos, tikinčios, kad jų kariuomenės laimės karą. Tai, žinoma, britai, suomiai, norvegai, švedai, danai, kurie daugeliu atžvilgių visada turėjo geriausią Europoje kariuomenę, – tai maža šalis, bet ji 100 procentų tiki savo kariuomene. Taigi šiaurės europiečiai, britai, amerikiečiai, ištikimieji kanadiečiai – jie nusiteikę rimtai.

Be vokiečių ir pietiečių, žinoma, dar yra prancūzai. O prancūzų žaidimas yra toks: „Esame toli nuo Ukrainos. Kad ir kas atsitiktų, Prancūzija taps stipresnė.“ Tai tiesa. Prancūzai atsiskyrė nuo šios grėsmės geografiškai, todėl gali rinktis. Ir ką jie daro? Jie teikia tam tikrą pagalbą, nieko labai įspūdingo. Jie iki šiol su malonumu prisimena, kaip statė laivus Rusijos kariniam jūrų laivynui ir pan.

Tačiau Prancūzija yra panaši į Vokietiją, Italiją ir kitas dideles NATO šalis [tuo], kad ji vis dar turi didžiulių atsargų... ginklų, kuriuos nesunkiai galėtų sukrauti į vagonus ir išsiųsti į Ukrainą, bet nesiunčia. Tiesą sakant, vokiečiai turi 12 kariuomenės divizijų ir sėkmingai pakeitė jose buvusius tankus. Viena divizija turi maždaug 200 tankų, todėl galite įsivaizduoti, kad jie turi maždaug 2000 tankų. Italai turi apie 1500 tankų, kuriuos galėtų išsiųsti į Ukrainą, bet to nedaro. O prancūzai to neturi, dėl problemų karinėse struktūrose jie neturi tankų, kuriuos galėtų sukrauti į vagonus.

– Skirstydami Europos šalis į dvi stovyklas, nutylėjote apie vieną valstybę – Lenkiją.

– Kalbant apie Lenkiją, ten lankiausi 2021 m. lapkričio 4 d. Atrodo, labai seniai, nes tai buvo prieš karą, nors iš tiesų vos prieš aštuonis mėnesius. Atvykęs susitikau su grupe įtakingų žmonių ir pasakiau jiems, kad pagal „Wikipedia“ Lenkijos sausumos pajėgas sudaro 42 000 karių. Ir aš sakiau, kad šis skaičius būtų puikus, jei Lenkija būtų įsikūrusi tarp Fidžio ir Tongos, bet Lenkija yra netoli Rusijos, todėl šis skaičius yra juokingas. Suomijoje gyvena 5,5 milijono žmonių ir...paskutinį kartą, kai jie buvo sušaukę [savo kariuomenę], susirinko 530 000 žmonių; 500 000 iš 5 milijonų gyventojų. Lenkija, kurioje gyvena daugiau kaip 30 milijonų žmonių, turi 42 000 karių. Klausiau: „Kokiame pasaulyje jūs gyvenate?“ Pabuvau tik kelias dienas, pasakiau, kas man atrodė svarbu, bet niekas nekreipė dėmesio.

Tada, prieš pat karą, jie paskelbė gynybos planą, kuriame buvo numatyta savanoriška tarnyba kariuomenėje 100 000 žmonių. Taigi lenkai tęsia savo tradiciją – niekaip nesugeba suprasti strategijos taisyklių. Kita vertus, jie yra nepaprastai dosnūs [tiek viešajame, tiek asmeniniame lygmenyje] ukrainiečiams. Tačiau karo tarnybos jie vis dar nepradėjo.

Taigi manau, kad jie yra užliūliuoti sunkiai suvokiamos iliuzijos, kad narystė NATO yra šimtaprocentinė saugumo garantija. Kai buvau Lenkijoje ir kalbėjau apie karių trūkumą šalies kariuomenėje, jie man nuolat kartojo, kad po 2016 m. prašymo Lenkijoje buvo dislokuota 4000 amerikiečių. Tada aš jų paklausiau: „Pasakykite man, jei įvyks plataus masto Rusijos invazija, kurios, beje, nematėme Ukrainoje, nes Rusija nepaskelbė mobilizacijos, kas, jūsų manymu, nutiks tiems 4000 amerikiečių? Kaip manote, jie sulauks pastiprinimo ar bus evakuoti?“ Tai savotiška kultūrinė problema. Buvau taip nusivylęs viešėdamas Varšuvoje [lapkričio mėnesį], kad paklausiau žmonių: „Pasakykite man, kas atsitiko 1939 m. rugsėjo 3 d.? Kas čia iš tikrųjų atsitiko čia, šioje vietoje, kur kalbamės?“ O atsitiko du dalykai: pirma, Varšuvą subombardavo „Luftwaffe“, o antra, BBC nepranešė apie tai, nes artėjo Vimbldono teniso turnyro kulminacija.

Sakiau lenkams: „Lenkijoje gyvena 36 milijonus žmonių. Surimtėkite ir ginkitės“. Niekas nepritarė minčiai, kad Lenkijai būtų racionalu sukviesti jaunus vyrus, juos apmokyti, įduoti į rankas šautuvą ir granatsvaidį. Jiems tai atrodė „primityvu“. Jie visus pinigus skyrė laivynui Baltijos jūroje statyti ir brangiems sraigtasparniams pirkti. Aš jų klausiau: „Kodėl norite pirkti sraigtasparnius?“ O jie sakė, kad nenori, jog į tarptautines misijas, tokias kaip Afganistane, vykstantys lenkų kariai gėdytųsi savo senų sraigtasparnių. Kitaip tariant, čia susiduriame su rimta kultūrine problema, kuri toli gražu nėra nauja. Tai istoriškai pasikartojantys modeliai. Žmonės visada galvoja, kad pavyks pabėgti nuo istorijos, bet istorija tik ir laukia, kad galėtų vėl įsukti juos į savo ratą.

– Jei Lenkijos pavyzdys nėra sektinas ir 42 000 karių Rusijos kaimynystėje yra juokas, ką tada kalbėti apie tokias šalis kaip Moldova ir Sakartvelas?

– Moldova yra labai daug problemų turinti šalis, tačiau, atmetus tas problemas, aš niekada netikėjau, kad Moldovai apskritai gresia pavojus. Niekada netikėjau Moldovos scenarijumi [kad Rusijos kariai bandys užimti Moldovą]. Netikėjau Uždniestrės scenarijumi [kad Rusija ketina kontroliuoti teritoriją nuo pietryčių Ukrainos iki Uždniestrės]. Uždniestrėje dislokuotoje [Rusijos] 14-ojoje armijoje maždaug 1500 karių, kurių daugelis neturi kovinės patirties ir yra nebe jauni. Dėl ekonomikos nuosmukio sąlygotos didžiulės emigracijos pačios Uždniestrės gyventojų vidutinis amžius yra pakankamai didelis. Todėl scenarijus „Uždniestrė puola Moldovą“ arba „rusai skrenda į Uždniestrę“ tėra fantazija. Mano nuomone, Moldovai niekada negrėsė ir šiuo metu negresia joks pavojus.

Vienintelis klausimas Moldovoje yra politinis klausimas – kada socialinė ir ekonominė plėtra Rumunijoje pasieks tokį tašką, kai moldavai balsuos [ar] Vyriausybė paprašys prisijungti prie Rumunijos. Tai vienintelis klausimas. Rumunija artėja prie to taško. Ji ne tik yra Europos Sąjungos narė, čia iš tikrųjų juntamas kasdienio gyvenimo pagerėjimas, ekonomika sėkmingai funkcionuoja, šalis efektyviai valdoma ir visa kita.

Moldova yra saugi. O Sakartvelas – ne. Kadangi Sakartvelas ribojasi su Rusija, kuri yra didelė galia, o dėl Sakartvelo padėties anapus Juodosios jūros kariniu požiūriu mažai tikėtinas scenarijus, pagal kurį Sakartvelas būtų apsaugotas naryste [NATO] aljanse. Kitaip tariant, dėl Sakartvelo periferinės padėties jam praktiškai neįmanoma užsitikrinti rimtos aljanso paramos. Tokia yra realybė.

– Net turint omenyje, kad Turkija yra aljanso narė?

– Taip. Jei Turkija būtų rimta NATO sąjungininkė, panašiai kaip Norvegija, Sakartvelas neturėtų jokių problemų. Problema ta, kad Turkija tėra nominali NATO narė. Taip buvo dar prieš į valdžią ateinant [prezidentui Recepui Tayyipui] Erdoganui. Turkija yra NATO narė tik tada, kai NATO gali padėti Turkijai; ji niekada nėra NATO narė, kai Turkija turi padėti NATO.

Jei kituose rinkimuose R. T. Erdoganas netektų valdžios, o laimėtų europeizacijos šalininkai, Turkija galėtų tapti tikra NATO sąjungininke. Tokiu atveju Sakartvelas atsidurtų greta tikros NATO sąjungininkės ir situacija iš esmės keistųsi. Taigi Sakartvelo padėtis nėra nepataisoma, amžina ar nepajudinama, tiesiog ją lemia tai, kad Turkija nėra tikra NATO sąjungininkė. Jei ji tokia būtų, tokio pobūdžio problemų nekiltų.

– Taigi, jei kartvelai vadovautųsi jūsų patarimu, jiems tiesiog reikėtų apsišarvuoti kantrybe ir palaukti?

– Būtent. Apsišarvuokite kantrybe, puoselėkite savo šalį ir laukite, kol geopolitinė situacija pasikeis. Faktas tas, kad vos už kelių valandų kelio nuo Sakartvelo yra bent 27 valstybės, kurių politinė struktūra ir politinė kultūra nebeegzistuoja. Tai – išnykusios valstybės, valstybės, kurių nebėra. Kartvelai, kaip ir armėnai, istoriškai išliko tik dėl to, kad tai yra tekstinės tautos – tautos, turinčios rašytinę kalbą, savo kalba užrašytus tekstus. Tautos, kurios priklauso nuo teritorijos, aukso kasyklų ar panašių dalykų, gali išnykti. Tautos, suburtos verslių ar talentingų generolų, gali išnykti. O rašytinius tekstus turinčios tautos išlieka. Kuo daugiau tekstų, tuo didesnė tikimybė, kad tauta išliks.

– Grįžkime į Rusiją. Turint galvoje, kad rašėte „vadovą“ apie perversmus, ar manote, kad Rusijoje, valdant V. Putinui, toks dalykas yra įmanomas?

– Kremliaus koridoriais vaikšto įvairūs žmonės, [ir] kai kurie iš jų turi ginklus. Pavyzdžiui, SVR [Užsienio žvalgybos tarnybos] žmonės. SVR vadovas [Sergejus] Naryškinas viešai pasisakė prieš karą. Jis viešai ragino „derėtis“. Jis nebuvo atleistas, sušaudytas ar ištremtas, išsiųstas į Omską ar dar kur nors... Teoriškai [perversmas] gali įvykti, bet praktiškai, kaip rodo istorija, situacija susiklosto taip, kad valdžioje yra žmonių grupė, kurios lyderis nuolat daro klaidas ir kuris gali ją visą kartu su savimi nusitempti į dugną. Taigi jis mirs, bet jie neteks savo namų, o gal ir akių ar pan. Jie turėtų išmesti jį už borto, kad išgelbėtų laivą, bet jie to nedaro. Nacių kunigaikščiai mirė kartu su Hitleriu. Saddamo Husseino vyrai, kurių daugelis tapo turtingi Sadamo dėka, mirė kartu su juo. Kažkaip atrodo, kad racionalaus pasirinkimo scenarijus neveikia.

Kitaip sakant, aš neįsivaizduoju situacijos, kai diktatorius griauna valstybę, o aplinkiniai jo atsikrato. Taip tiesiog nebūna, nes bendrininkavimo tinklas yra per daug tamprus. Kas nors galėtų pasiųsti V. Putiną į pensiją ir išgelbėti Rusiją, suprantate.

– Pasiųsti į pensiją kabutėse?

– Ne, nebūtinai. Netgi iškart po to, kai mirė [sovietų lyderis Josifas] Stalinas, kuris juk buvo ne „gero rusiško kraujo“, ne rusas, o osetinas ar kas jis ten toks buvo. Piktasis Stalinas miršta, [bet] juk jie ne visada būdavo nužudomi. Kiek žinau, [sovietų užsienio reikalų ministras Viačeslavas] Molotovas stojo vadovauti hidroelektrinės projektui. Taigi V. Putinas galėtų grįžti į Sankt Peterburgą ir iš naujo pradėti teisės studijas. Kodėl gi ne? Tiesą sakant, man patinka V. Putinas; nėra taip, kad jis man visai nepatiktų. Buvau susitikęs su juo, kai jis dar buvo visai jaunas. Jis dirbo Leningrado savivaldybėje pas [savo mokytoją ir buvusį merą Anatolijų] Sobčaką. Jis liko 100 procentų ištikimybę A. Sobčakui, net ir po jo teismo ir kilusio skandalo. Jis lieka ištikimas ir Ksenijai, A. Sobčako dukrai, nors ji yra opozicijoje. Viena iš V. Putino dorybių yra tai, kad jis niekada nepamiršta savo draugų. Daug metų buvau kviečiamas į prezidentines konferencijas – jis man atsiųsdavo verslo klasės bilietus, kad galėčiau atvykti į konferenciją. Jis daugeliu atžvilgių yra puikus žmogus, ir man labai gaila, kad jis suklupo ties Ukraina. Bet jei jis netektų valdžios, jam turėtų būti leista gyventi normalų gyvenimą. Kodėl gi ne?

– Jūs taip manote?

– Taip, nemanau, kad jis yra piktas žmogus, jis nėra panašaus į Hitlerį, į žmogų, kuris gali sau į kaktą daužyti plaktuku ir jausti didžiulį pasitenkinimą.

– Sakote, jums gaila, kad jis „suklupo ties Ukraina“. Ar tai susiję ir su Krymu, su Sakartvelu 2008 metais, su Čečėnija?

– Kryme nėra galimybės surengti plebiscitą, iš to tiesiog nebus jokios naudos, nes, kaip žinote, ukrainiečių ten gyvena labai nedaug ir mažai tikėtina, kad jie balsuos. Jis [V. Putinas] nepritars plebiscitui dėl Krymo, nes [Kremlius] turi pateisinimą [invazijai ir aneksijai 2014 metais] – Krymas istoriškai priklausė Rusijai.

– Taigi 2008 metai, 2014 metai, karas Čečėnijoje. Ar to neužtenka, kad nemėgtum V. Putino?

– Na, V. Putinas yra padaręs ir kitų dalykų. Kartais jo žodžiai būdavo ne visiškai teisingai pateikiami. Pavyzdžiui, jo garsusis pareiškimas apie Sovietų Sąjungos žlugimo tragediją iš tikrųjų buvo reakcija į tai, kad žmonės visoje Rusijoje miršta dėl griuvusios pensijų sistemos, kuri rėmėsi sovietine ekonomikos struktūra, sudaryta iš kombinatų [sovietmečio pramonės grupių] ir gamyklų. Buvo vienos gamyklos miesteliai, buvo komunos, buvo valgyklos ir parduotuvės. Staiga visa tai žlugo ir žmonės visoje Rusijoje mirė, neturėdami pakankamai maisto. Tai iš tikrųjų ir paskatino jį taip kalbėti. Jam, pavyzdžiui, labai rūpėjo pensininkai. Iš tikrųjų. Tada buvo persimetimas į oligarchiją, godumas, jachtų pirkimas, visa tai, taip, bet jis tikrai ne Hitleris.

– Jei tai yra kriterijus mėgti V. Putiną – jis nėra Hitleris, todėl jį galima mėgti? Ir paskutinis klausimas: ar V. Putinas bando pamėgdžioti kažkurį iš Romos imperatorių?

– Ne.

– Nes matome visus tuos „skaldyk ir valdyk“, „duonos ir žaidimų“...

– Ne. „Skaldyk ir valdyk“ ir panašūs dalykai yra pamatiniai žmogaus dinamikos elementai, kurių galima pamatyti ir tarp moksleivių. Visur. Tai pamatinis dalykas. Manau, kad V. Putino formavimasis ir deformacija, intelektualinis pakilimas ir intelektualinis nuosmukis ir panašiai atspindi labai pragmatiško žmogaus prigimtį, žmogaus, pasižyminčio stipriu emociniu prisirišimu prie žmonių, kurie jam buvo draugiški, kai jis buvo ne toks turtingas ir ne toks galingas. Jis yra labai ištikimas savo draugams. Jo prigimtis labai paprasta. Daugelis jo idėjų, susijusių su tarptautine politika ir pan., susiformavo iš patirties, kuri, kaip žinia, buvo klaidinanti.

Nes, pavyzdžiui, jis buvo labai naivus dėl visų tų karo žaidimų. Kremliuje buvo rengiami karo žaidimai ir jis tikėjo visu tuo – visais tais idealiais scenarijais. Sraigtasparniai ir lėktuvai. Visi tie stalo žaidimai. Tai nėra tikras karas. Aš buvau pėstininkas ir kovojau su šautuvu ir granatsvaidžiu rankose. Taigi aš žinau, kas yra tikras karas, o tai, ką jie planavo Kremliuje, nėra tikras karas. V. Putinas nėra stichinė jėga; jis nekuria tikrovės. Jis gyvena tikrovėje ir manevruoja toje realybėje. Jis nėra Napoleonas.