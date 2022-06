Seime vyks diskusija „Ar Vokietija gali tapti lyderiu ginant Europą nuo Putino?”

Šį trečiadienį, 17:30 val. per LRT.lt kviečiame stebėti ketvirtąjį kasmėnesinio diskusijų su žymiausiais Europos ir JAV tarptautinės politikos ekspertais projekto renginį, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės klubo kartu su Lietuvos Respublikos Seimo Ateities komitetu bei Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka ir www.lrt.lt portalu organizuojamoje diskusijoje „Ar Vokietija gali tapti lyderiu ginant Europą nuo Putino?” (Can Germany become a leader in defending Europe against Putin?) gilinsimės į klausimą – ar Berlynas gali tapti realus lyderis ginant Europos demokratiją nuo Rusijos ir Kinijos kišimosi bei vis gilėjančios agresijos? Galbūt laikas apsvarstyti Europos Sąjungos plėtrą, taip ištiesiant pagalbos ranką Ukrainai?

Šioje diskusijoje kalbinsime ilgametį Lietuvos draugą, Europos Parlamento narį - Reinhard Bütikofer, nuo 2019 m. atstovaujantį Vokietijos žaliųjų politinę grupę Europos Parlamente, kurios pirmininku buvo nuo 2012 iki 2019. Taip pat, R. Bütikofer yra delegacijos ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika pirmininkas, Europos Parlamento Užsienio reikalų komiteto ir delegacijos ryšiams su JAV narys, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Diskusiją moderuos buvęs Lietuvos Ambasadorius JAV bei dabartinis Seimo narys Žygimantas Pavilionis, kurio teigimu, R. Bütikofer parėmė Lietuvos valstybę tiek stiprinant santykius su Vokietija, tiek kovojant prieš autokratinius režimus. Kartu su R. Bütikofer buvo siekiama sustabdyti Astravo AE statybą, kovojama prieš Lukašenkos diktatūrą Baltarusijoje, tvirtai ir aiškiai smerkiant Rusijos agresiją bei ginant Ukrainos siekį tapti Europos dalimi.

Diskusijoje taip pat dalyvaus profesoriai Raimundas Lopata, kiti LDK klubo nariai.