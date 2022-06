Buvęs NATO karininkas apie lemiamą langą atmušti rusus nuo Donbaso: tėra mėnuo, Ukraina dar gali pralaimėti

1998 m., būdamas aukščiausias NATO sąjungininkų vadas Europoje, Wesley Clarkas vadovavo aljanso kampanijai Kosove, kuria buvo siekiama nutraukti Jugoslavijos lyderio Slobodano Miloševičiaus kruviną susidorojimą su etninių albanų bendruomene regione. Šiuo metu Kalifornijos universiteto Los Andžele (UCLA) Berklyje tarptautinių santykių centro vyresniojo bendradarbio pareigas einantis W. Clarkas kalbėjosi su RFE / RL Sakartvelo tarnyba apie tai, ko Ukrainai reikia iš Vakarų, kad ji galėtų įveikti Rusiją.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „Radio Free Europe / Radio Liberty“ (RFE / RL) originalus kūrinys.

– Kaip vertinate karinę situaciją Ukrainoje šiuo metu? Ar Vladimiras Putinas pasiekė bent vieną iš savo tikslų?

– Ukrainoje jis tikrai nieko nepasiekė ir neturi kuo pasigirti. Todėl jo kalba, pasakyta gegužės 9 dieną, minint Antrojo pasaulinio karo pabaigos metines, buvo tokia prėska. Jis tiesiog neturėjo kuo pasigirti. Kyjivas neužimtas, nuo Charkivo rusai atstumti tiek, kad net jų artilerija nebepasiekia miesto. Ukrainos puolimas juda šiaurės rytuose, o Donbasas daugiau mažiau laikosi. Kritinį tašką pasieksime tuomet, kai žemė išdžius.

Jei Donbase rusams pavyks persikelti per kelias dideles upes ir pasiekti atviresnę vietovę, galbūt jiems pasiteisins Antrajam pasauliniam karui būdingas manevrinis karas. Rusai bando veržtis, naikindami kaimus ir tokiu būdu tikėdamiesi palaužti Ukrainos gynybą. Jie žino, kad kaimai yra atraminiai taškai Ukrainos prieštankinei ir priešlėktuvinei gynybai, todėl jie tiesiog naikina juos artilerija. O kažkada, kai, kaip sakiau, žemė išdžius, galbūt jie bandys apeiti kaimus ir judėti atvirais laukais.

Kad galėtų sėkmingai kautis tokio pobūdžio kare, ukrainiečiai turi būti įsitvirtinę. Jie vis dar neturi reikiamų tankų, neturi pakankamai artilerijos, neturi naikintuvų, šturmo lėktuvų, neturi atakos sraigtasparnių. Todėl galite įsivaizduoti, jei įvyktų rusų prasiveržimas ir šarvuota kolona nueitų 50 kilometrų į gylį, kažkas turėtų ją surasti, suvaldyti ir pulti, manevruoti prieš ją. Tai reiškia, kad reikalinga kitokio pobūdžio jėga, nei buvo sėkmingai naudota iki šiol.

Rusijos karas prieš Ukrainą / Vida Press nuotr.

Žinau, kad ukrainiečiai labai stengiasi. Girdžiu daug pažadų padėti. Tačiau aš stebiu, kas yra duodama, kas atvyko ir kiek tai veiksminga, ir galiu pasakyti, kad, mano nuomone, to nepakanka. Gali būti, kad to užtektų esamai situacijai palaikyti, bet būkime atviri, JAV tikslas yra strateginė Rusijos nesėkmė, jos susilpninimas, kad tai daugiau nepasikartotų. Jei kovos sustos ir Rusijai liks ta teritorija, kurią ji dabar kontroliuoja, bus sunku pasakyti, kad tai jai yra strateginė nesėkmė. Rusams iš esmės atitektų visa pietinė Ukrainos pakrantė, taip pat didžioji dalis Luhansko ir Donecko sričių. O jų padaryta žala siekia nuo 500 milijardų iki trilijono dolerių. Tad jei tai laikysime Ukrainos sėkme, sakyčiau, keistokas mūsų sėkmės matas. Ukrainą reikia toliau stiprinti. Ji turi kovinių pajėgumų ir ryžto išstumti rusus, jai tik trūksta priemonių.

Dar vienas dalykas, kurį turime suprasti, – Rusija turi vidaus karinę pramonę. Dabar galbūt mes mažiname jos pajėgumus sankcijomis, aš apie tai nežinau, bet girdėjau, kad jiems kilo tam tikrų problemų, nes gynybos pramonėje naudojamos tam tikros Vakarų technologijos, kurių jiems ima trūkti. Tačiau Ukraina neturi tiek daug gynybos pramonės, todėl didžioji dalis jos įsigytos įrangos yra atgabenama šimtus mylių iš pradžių oro transportu, paskui geležinkeliu ir automobilių vilkstinėmis. Tai daryti bus vis sunkiau. Todėl nenoriu girdėti jokių išankstinių džiūgavimų, kaip gerai Ukrainai sekasi. Ta kova gali būti ir pralaimėta. Ukraina ją gali laimėti tik užsitikrinusi daug rimtesnę JAV ir Vakarų Europos paramą.

– Kokios karinės pagalbos Ukrainai reikia dabar, kad ji pasiektų pergalę?

– Visų pirma, reikia įveikti Rusijos artileriją. Jei pavyks šiuo metu nugalėti Rusijos artileriją, ji niekada nepasieks persilaužimo. Jei jie daužo miestus, galima sudaužyti rusų artileriją, ją sunaikinti, ir miestai nebus sugriauti. Taigi tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, kad pavyktų tai padaryti, reikalinga žvalgybinė pagalba. Galbūt žvalgybinę informaciją jie gauna iš priešbaterinių radarų, tačiau jiems greičiausiai jų trūksta. Galbūt dalį tokios informacijos jie susirenka bepilotėmis skraidyklėmis, bet ir jų turbūt neužtenka. Tačiau labiausiai reikalinga artilerija. Daug, daug artilerijos, su amunicija – šimtai artilerijos šovinių, iššaunamų iš vieno artilerijos vamzdžio per dieną.

Be to, jiems reikia oro [pajėgumų]. Kodėl? Todėl kad jiems reikia greito atsako, kurį užtikrina atakos sraigtasparniai ir oras-žemė sistemos. Jie tokių neturi. Ukraina gali vykdyti du ar tris skrydžius arba atskiras oro misijas per dieną. Jie turi turėti galimybę jų vykdyti po 50 per dieną, jie turi naudoti oro jėgą, kad sustabdytų Rusijos oro jėgą. Jiems reikia geresnės oro gynybos. Oro gynyba aplink Kijevą buvo pakankamai tanki, kad atgrasytų Rusijos lėktuvus, tačiau 300 kilometrų ilgio fronte Donbase nėra pakankamai oro gynybos sistemų. Jiems reikia priešlaivinių raketų. Girdžiu pažadų tiekti šias raketas, bet jų dar nėra. Vis dar yra daug rusų laivų ir jie vis dar apšaudo Ukrainos miestus „Kalibr“ raketomis. Kodėl Rusijos laivui turėtų būti leista plūduriuoti už 200 ar 150 kilometrų nuo kranto, leisti raketas ir jaustis it kokiam draustiniui, kurio negalima atakuoti?

Rusijos karas prieš Ukrainą / Vida Press nuotr.

Pavyzdžiui, Odesos uoste yra milijonai tonų eksportuotinų grūdų, kurių pasauliui labai reikia, o rusai neleidžia jų išgabenti. Turint tinkamų bepiločių oro sistemų ir tolimojo nuotolio priešlaivinių raketų Juodoji jūra galėtų vėl būti atverta.

Jei ten yra Rusijos povandeninių laivų, kitas reikalas, bet ir ši problema galėtų būti sprendžiama, suformuojant kažką panašaus į NATO zoną humanitariniams tikslams. Taigi jiems reikia šių dalykų. Tikriausiai jiems reikia ir daugiau šarvuočių, nes jei rusams pavyks prasiveržti, teks manevruoti prieš besiveržiančius elementus.

– Ar esate tikras, kad NATO šalys laiku tiekia Ukrainai reikalingus ginklus?

– Žinau, kad ir ukrainiečiai, ir amerikiečiai nerimauja dėl teisinių procedūrų, nes nenorime, kad šis turtas patektų ne tam, kam reikia, ir žmonės iš to pasipelnytų. Kadangi ginklai yra parduodami, turi būti taikomos teisinės procedūros. Tačiau jos kažkokiu būdu turi būti paspartintos, supaprastintos, kad Ukraina galėtų gauti reikiamą pastiprinimą. Kai kovo pabaigoje Rusijos pajėgos buvo atstumtos nuo Kyjivo, buvo aišku, kad turime kelias savaites pastiprinimui. Tos kelios savaitės seniai praėjo. Jau atgabentos amerikietiškos haubicos, galbūt yra ir kitų sąjungininkų ginkluotės. Bet to pakanka [tik] Ukrainos nuostoliams kompensuoti.

Rusijos karas prieš Ukrainą / Vida Press nuotr.

Norint sėkmingai atremti Rusijos atakas, reikia daug daugiau. Tiekimas turi būti paspartintas. Ir jei mes turime galimybę padėti Ukrainai išmušti Rusiją iš savo teritorijos, iš Donbaso ir iš pietinės šalies dalies, tas langas yra liepa ir rugpjūtis. Rusija užtruks iki gruodžio, kol sutelks reikšmingesnes pajėgas. Kinija negalės rimčiau padėti, kol Xi Jinpingas neužsitikrins trečios kadencijos. Tad šiuo metu Ukrainai veriasi galimybių langas, jei ji susitelks ir gaus priemonių, kurių reikia judėti į priekį.

– Ar teisinga lyginti S. Miloševičių su V. Putinu, ypač atsižvelgiant į tai, kad Rusijos lyderis turi prieigą prie branduolinio ginklo, ko S. Miloševičius neturėjo?

– Na, manau, kad yra įvairių spaudimo būdų. Tačiau S. Miloševičiaus atveju jis suprato, kad neišvengs NATO oro atakos. Jis negalėjo numušti lėktuvų ir neturėjo šansų atsilaikyti. Galiausiai jam teko rasti išeitį. Dabar gi turime parodyti ponui V. Putinui, kad jis neturi galimybių pasiekti karinę pergalę Ukrainoje. Tada jis pajus ir kitokį sprendimą ir taip pat bus priverstas rasti išeitį.

Kosove viskas vyko pakankamai panašiai. Tiesą sakant, 1998 m. vasarą Prancūzija ir Vokietija pasakė nieko nedarysiančios per NATO, jei nebus priimta JT Saugumo Tarybos rezoliucija. O Rusija, žinoma, pasakė: „Jokios Saugumo Tarybos rezoliucijos šiuo klausimu nebus“. Taigi 1998 m. vasarą apie 400 tūkstančių albanų buvo priversti palikti savo namus. Tačiau Rusija klydo. Ir S. Miloševičius klydo. Prancūzija ir Vokietija sutiko pradėti kampaniją, kai paaiškėjo, kuo užsiima S. Miloševičius. Čia viskas klostosi labai panašiai.

Rusija apsiskaičiavo, manydama, kad Vakarai yra silpni. Vakarai yra atsparūs, stiprūs... V. Putinas turėjo 12 metų planą; Jungtinėse Valstijose ir Europoje žmonės žiūri į savo šeimas ir namus, į tai, ko jie moko savo vaikus. Tai visiškai kitokia pasaulėžiūra. Ir tai sena, labai sena demokratinių valstybių problema... Tokiems žmonėms kaip V. Putinas ir, galbūt, Kinijos prezidentas Xi [Jinpingas] labai sunku tai suprasti ir priimti... Tačiau susidūrus su rimtu iššūkiu, visa tai prasiveržia su neįtikėtina jėga. Tai yra pamoka, kurią norime, kad pasaulis suprastų.