NATO šalių parlamentarai Vilniuje ragino nedelsti su sprendimais dėl ukrainietiškų grūdų

Vilniuje pirmadienį posėdžiaujantys NATO Parlamentinės Asamblėjos nariai paragino artimiausiu metu rasti sprendimą dėl grūdų ir kitų produktų išvežimo iš Ukrainos, ketvirtą mėnesį kovojančios su Rusijos invazija.

Parlamentarai iš Ukrainos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės akcentavo, kad neišsprendus šio klausimo, Afrikoje, Artimuosiuose Rytuose gresia maisto stygius, o tai sukels naujas migracijos bangas.

Ispanijos delegacijos vadovė Zaida Cantera tvirtino, kad Ukraina užaugina 10 proc. pasaulyje suvartojamų grūdų, 50 proc. kruopų, reikšmingą dalį saulėgrąžų, iš kurių spaudžiamas aliejus.

„Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose importuojama apie 50 proc. šios produkcijos. Jungtinių Tautų duomenimis, Afrika susidurs su badu. Kaip būtų galima šito išvengti, nes bado krizė Afrikoje yra didžiulė grėsmė. Tai grėsmė ir Europai, ir NATO pietų sparnui, dėl to gali atsirasti daugiau migrantų į pietines Europos dalis. Taip pat gali išaugti prekybos žmonėmis mastai“, – kalbėjo Ispanijos atstovė.

Pasak jos, NATO turėtų imtis specialios misijos užtikrinti, kad maisto produktai būtų nugabenti ten, kur jų reikia.

Jungtinės Karalystės delegacijos vadovas Alecas Shelbrooke'as (Alekas Šelbrukas) teigė, kad sprendimą būtina rasti per kelias savaites.

Jis ragino nebijoti ir karinio įsikišimo šiuo klausimu.

„Norinčių (imtis atsakomybės – BNS) šalių pajėgos turėtų patruliuoti jūroje, turėdamos visas reikalingas priemones. Ar mes bijome potencialios eskalacijos ir konflikto ir dėl to leisime pasauliui badauti?“ – klausė britų parlamentaras.

Anot jo, sprendžiant šį klausimą svarbi ir Jungtinių Tautų pagalba, tačiau ją reikia paremti karinėmis priemonėmis.

„Jeigu reikia įsitraukti karinėms pajėgoms, tegu taip ir būna – kad nelaimėtų V. Putinas“, – pažymėjo A. Shelbrooke'as.

Rusijos karas prieš Ukrainą / Vida Press nuotr.

NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas Mircea Geoana tvirtino, kad Aljansas nagrinėja „šią konkrečią situaciją“ ir ieško diplomatinių išeičių, jog Ukrainos uostai būtų atblokuoti.

„Rusija blokuoja Ukrainos uostus, kad galėtų šantažuoti Ukrainą, mus ir visą likusį pasaulį. Mes turėtume daug griežčiau pasakyti, kad jie – nusikaltėliai“, – sakė jis.

„Suprantama, turime rasti sprendimus, demokratinius sprendimus, patikimus sprendimus, kad grūdai būtų išvežti iš Ukrainos uostų ir pasiektų tuos, kam jie skirti“, – teigė M. Geoana.

Kita vertus, anot jo, Aljansas privalo įgyvendinti ir kitus tikslus, tarp jų – išvengti karinio konflikto Juodojoje jūroje.

„NATO turi trigubą įpareigojimą: užtikrinti milijardo žmonių saugumą, užtikrinti, kad šis karas nebūtų eskaluojamas ir kad NATO nepradėtų kariauti su Rusija, taip pat – padėti Ukrainai“, – kalbėjo NATO generalinio sekretoriaus pirmasis pavaduotojas.

Kalbėdamas Vilniuje jis taip pat akcentavo, kad tai Rusijos prezidento Vladimiro Putino karas sukėlė didžiausią pastarųjų dešimtmečių humanitarinę krizę Europoje.

„Todėl turime pasipriešinti Maskvos naratyvui, kad dėl visko kaltos sankcijos. Tai melas“, – pabrėžė M. Geoana.

Dėl Rusijos pradėto karo Ukraina negali per savo uostus išvežti maždaug 20 mln. tonų pernykščio derliaus grūdų ir paprašė tarptautinės pagalbos. Be to, po penkių savaičių pradės nuiminėti naują derlių.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis praėjusią savaitę pranešė buriantis šalių koaliciją Ukrainos grūdams saugiai išplukdyti iš Odesos uosto, kurį blokuoja Rusijos pajėgos.

Odesa yra didžiausias Ukrainos uostas, ypač svarbus grūdų eksportui. Jo blokada kelia pavojų pasauliniam maisto tiekimui.

Sankcijos Rusijai

Vilniuje pirmadienį posėdžiavusi NATO Parlamentinė Asamblėja (PA) vienbalsiai priėmė deklaraciją „Kartu su Ukraina“, joje raginama stiprinti sankcijas Rusijai, didinti ginkluotės tiekimą Ukrainai.

Dokumentu siūloma „tęsti ir stiprinti sankcijas tol, kol Rusija atsisakys neteisėtų veiksmų ir išves savo karines pajėgas iš visų tarptautinės teisės aktais pripažintų Ukrainos teritorijų“, pranešė Seimo Ryšių su visuomene skyrius.

Taip pat šalys raginamos dalintis žvalgybos informacija su Ukraina, padidinti ginkluotės tiekimą, ypač priešlėktuvinės, priešraketinės, priešlaivinės, taip pat artilerijos, amunicijos.

NATO PA taip pat patvirtina, kad „Ukraina pati sprendžia dėl savo ateities ir nė vienas sprendimas nebus priimtas be Ukrainos dalyvavimo“, reikalauja, kad Rusija atblokuotų kelius Ukrainos grūdų eksportui ir būtų išvengta pasaulinės maisto krizės.

NATO vėliava / D. Umbraso/LRT nuotr.

Deklaracija taip pat siūloma skubiai pereiti prie priešakinės gynybos pozicijos, dislokuojant ženklų skaičių karių ir įrangos rytiniame NATO sparne, „taip užtikrinant pasirengimą apginti kiekvieną NATO teritorijos pėdą“.

Dokumente pasisakoma apie būtinybę naujoje NATO strategijoje aiškiai įvardyti Rusijos revizionizmą ir agresyvius veiksmus kaip didžiausią grėsmę euroatlantiniam saugumui.

Seimo rūmuose pirmadienį vyko NATO PA plenarinė sesija, kurios pagrindinės temos buvo Rusijos pradėtas karas Ukrainoje ir keliamos grėsmės.

Asamblėja turėjo būti surengta Kyjive, tačiau dėl Rusijos pradėtos invazijos į Ukrainą renginį teko skubiai perkelti į saugesnę vietą, Lietuvos Seimas pasiūlė jį organizuoti Vilniuje.

NATO PA yra tarpparlamentinė organizacija, joje Aljanso valstybių narių parlamentarai kartu su organizacijai nepriklausančiais partneriais aptaria svarbiausius politikos, saugumo ir gynybos klausimus euroatlantiniame regione.

Pastarąjį kartą NATO PA pavasario sesija Lietuvoje vyko 2014 metais.