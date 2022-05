Ukrainos ministrės žinia pasauliui: taikių gyventojų aukos yra jūsų finansais remiamo karo rezultatas

LRT TELEVIZIJOS laidoje „Dienos tema“ – Ukrainos socialinės politikos ministrė Maryna Lazebna.

– Apie kokį skaičių iš Ukrainos pagrobtų vaikų šiandien kalbame?

– Labas vakaras. Visų pirma noriu padėkoti Lietuvos piliečiams, Vyriausybei, Prezidentui už paramą Ukrainai nuo pat pirmųjų invazijos dienų. Taip pat noriu paaiškinti, kodėl aš kalbu ne ukrainietiškai, o rusiškai. Šiandien noriu kalbėti rusiškai, nes kalbėsimės sudėtingomis temomis. Kalbėsime apie nukentėjusius žmones ir vaikus, kurie bėga nuo karo. Aš kalbėsiu rusiškai, kad mane išgirstų ir suprastų žmonės iš Rusijos. Šiandien susitikome su jūsų šalies socialinės apsaugos ir darbo ministre. Sutapimas, kad šiandien minima dingusių be žinios vaikų diena. Čia atvykau jūsų ministrės kvietimu. Ji savo akimis matė su žeme sulygintą Borodianką. Matėme, kiek ten buvo aukų. To miesto paprasčiausiai nebėra. Jį reikės statyti iš naujo. Jūsų ministrei papasakojau apie Rusijos ketinimus priimti įstatymą, kaip supaprastintai įvaikinti mūsų vaikus. Ministrė sakė, kad to negalima leisti. Ir aš dėkoju visiems ministrams už paramą, kurie palaikė jos iniciatyvą. Tokią iniciatyvą šiandien kaip tik ir pasirašėme. Šiuo metu svarbios yra dvi žinios: pirmiausia, Putinas turi baigti karą. Šalys turi susivokti, kad šis karas pareikalavo didžiulio skaičiaus aukų. Visų pirma vaikų. O kiek dar suluošintų gyventojų, tų pačių vaikų. Mums reikia baigti karą, neleisti žudyti mūsų, ukrainiečių, vaikų. Mums reikia taikos. Mums reikia, kad jie suprastų, jog taikių gyventojų aukos yra jų finansais remiamo karo rezultatas. Tai žinia, kurią mes norime pranešti visam pasauliui.

Šalys turi susivokti, kad šis karas pareikalavo didžiulio skaičiaus aukų. Visų pirma vaikų. O kiek dar suluošintų gyventojų, tų pačių vaikų. Mums reikia baigti karą, neleisti žudyti mūsų, ukrainiečių, vaikų. Mums reikia taikos.

– Ar galime patikslinti, apie kokį vaikų skaičių kalbame? Ar tai sunku nustatyti?

– Mes turime oficialius skaičius, kiek jų nužudyta – daugiau kaip 200. Taip pat skaičius, kiek vaikų sužeista, kiek jų žuvo užlipę ant minų – daugiau kaip 600 nepilnamečių. Turime teisėsaugos duomenis, kiek vaikų išvežta. Tūkstančiai, šimtai tūkstančių vaikų. O dabar klausimas, kiek iš jų našlaičiai. Kiek jų turi tėvus, kiek neturi? Turime faktų ir liudijimų, visa tai bus dokumentuota ir perduota Tarptautiniam Tribunolui. Yra atvejų, kai vaikus išveža į Rusijos kontroliuojamą teritoriją: Donecką, Novoazovską ar dar kur nors. Ten išvežta daug žmonių iš Mariupolio. Ten yra lagerių. Žinome, kad vaikai nuo tėvų buvo atskirti ir apgyvendinti atskirai internatuose. Kodėl, kokiu tikslu? Rusai turi savų vaikų, kam jiems mūsiškiai? Tegu rūpinasi našlaičiais. Tokie atvejai dokumentuojami, mes kreipiamės į ombucmeną. Kai sužinome, kur yra koks nors paauglys ar vaikas, perduodame dokumentus, kurie patvirtina, kad šis vaikas turi teisėtus atstovus. Jie sako, kad atvažiuotume, pasiimtume. Bet to neįmanoma padaryti, nėra galimybių, nėra žaliųjų koridorių, nėra saugaus kelio. Kaip siųsti pagyvenusį giminaitį ar močiutę saugiai pasiimti vaiką? Tokia mūsų šiandienos realybė. 21-ame amžiuje Europos centre vyksta siaubingi dalykai, kurių neįmanoma paaiškinti.

Kai sužinome, kur yra koks nors paauglys ar vaikas, perduodame dokumentus, kurie patvirtina, kad šis vaikas turi teisėtus atstovus. Jie sako, kad atvažiuotume, pasiimtume. Bet to neįmanoma padaryti, nėra galimybių, nėra žaliųjų koridorių, nėra saugaus kelio.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Kaip jūs galėtumėte paaiškinti, kodėl Rusija taip elgiasi su Ukrainos vaikais?

– Geras klausimas. Kodėl išvis Rusija atėjo į mūsų teritoriją? Jie sako, kad jiems nepatinka, kaip gyvename, nepatinka mūsų laisvas pasirinkimas, nepatinka, kad pas mus demokratija. Mes, kaip bet kuri tauta, turime ir gerų, ir blogų dalykų. Bet vystomės, einame savo keliu, nenorime, kad mums nurodinėtų. Mes klausiame, kam jums mūsų vaikai, kam jūs juos į savo internatus vežate, kam verčiate juos mokytis jūsų mokykloje jūsų istorijos? Mes turime savo mokyklą, norime, kad mūsų vaikai mokytųsi savo tautos istoriją. Tai labai svarbu, bet tam nėra paaiškinimo. Tikriausiai jie nori tokiu būdu gausinti žmonių, kurie bus už vadinamąjį rusų pasaulį. Už tokį pasaulį, kokį jie jį mato ir mano esant teisingą. Bet aš manau, kad tiesa nugalės. Mes būtinai prisibelsime į visas tarptautines humanitarines organizacijas, nes yra pažeistos visos konvencijos, visos tarptautinės ir humanitarinės teisės normos. Yra Ženevos konvencija, ten aiškiai parašyta, kad perduoti vaiką iš vienos etninės grupės į kitą yra genocido apraiška ir už tai kas nors turi atsakyti. Todėl stengsimės tam užkirsti kelią, apie tai kalbėsime. Dėkoju, kad šiandien tai galiu pasakyti jūsų auditorijai, papasakoti, kas vyksta Ukrainoje. Ir kad kuo daugiau žmonių apie tai žinotų, būtų girdėję, matę fotografijas Ukrainos vaikų, iš kurių atimama teisė į gyvenimą. Teisė gyventi su šeima. Visa tai iš mūsų vaikų, deja, Rusijos armija, Rusijos politikai atima.

Tikriausiai jie nori tokiu būdu gausinti žmonių, kurie bus už vadinamąjį rusų pasaulį. Už tokį pasaulį, kokį jie jį mato ir mano esant teisingą. Bet aš manau, kad tiesa nugalės.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Ar tiems vaikams, kurie yra atimti iš šeimų ir išvežti į Rusiją, leidžiama susisiekti su savo šeimomis?

– Yra faktų, kad tai daugiausia paaugliai 14–18 metų. Jeigu turi tokią galimybę, susisiekia, tuomet giminaičiai kreipiasi į mus, į kompetentingas vaikų teisių institucijas. Mes paimame tuos vaikus, išplėšiame iš rusų rankų, kol jie dar nepapuolė į filtracijos lagerius, į internatus. Ten nieko žmogiško nėra. Jie neketino mums pranešti apie vaikus. Mes kreipėmės ir prašėme, kad duotų mums Ukrainos vaikų sąrašus. Dėl kokių priežasčių jie pas juos yra, ką ketina su jais daryti? Jie sako, kad ketina ieškoti jų giminaičių Ukrainoje. Sakau: „Duokite mums ir mes patys rasime gimines. Nedirbkite mūsų darbo.“ Mes turime informacijos, kad iš Mariupolio išvežta apie 40 vaikų. Humanitarinių koridorių nebuvo, o šiuos vaikus jie vis tiek išvežė. Maždaug 20 vaikų sugrąžinome į Ukrainą. Ir tai pavyko padaryti ne tik dėl mūsų Vyriausybės veiksmų. Mums labai padeda savanoriai, visuomeninės organizacijos. Jos tikrai mus remia, padeda susigrąžinti vaikus iš Donecko, Novoazovsko ir panašiai.

Mes turime informacijos, kad iš Mariupolio išvežta apie 40 vaikų. Humanitarinių koridorių nebuvo, o šiuos vaikus jie vis tiek išvežė

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Rusijoje iš viso yra apie milijoną iš Ukrainos nuo karo pabėgusių žmonių? Ar jie gali išvykti kitur, jei neturi galiojančių dokumentų?

– Tai skirtingi atvejai. Tai karas. Kažkas randa savyje jėgų, galimybių išsaugoti šeimą, žinau tokių pavyzdžių, kai žmonės keliavo iš Chersono į Krymą, iš ten į Krasnodarą, paskui dar į kitą šalį. Jeigu yra galimybė, jie vėl grįžta į Ukrainą. Bet ar galite įsivaizduoti tų žmonių kelią, kiek jie išgyvena? Tai atskiri atvejai. Negali savarankiškai grįžti žmonės su negalia, pagyvenę žmonės ar vaikai, kurie lieka su svetimais, galbūt ir suaugusiaisiais, bet svetimais, jie neturi tokių galimybių. Tikimės, kad tie svetimi žmonės yra neabejingi tiems vaikams. Yra ir faktų, kai žmogus nieko negali padaryti, paprasčiausiai pasiduoda aplinkybėmis. Jas priima, laukia, kol situacija pasikeis, ir turės galimybę grįžti į Ukrainą. O yra tokių, kurie įvairiais būdais, kaip sakiau, ieško galimybių grįžti, bet tai pavieniai atvejai. Dauguma, deja, laukia pergalės, taikos. Ir tuomet jie galės tai padaryti – juk tai jų teisė grįžti į savo žemę, į savo teritoriją. Jie gyveno savo žemėje. Tai mūsų nelaimė ir skausmas.