Ponomariovas: rusai nėra labiau linkę smurtauti nei kiti, despotizmas tokius gali padaryti ir lietuvius

„Rusija taps ir demokratine, ir europietiška valstybe; ji ras bendrą kalbą su Europos šalimis, taip pat ir su Lietuva“, – įsitikinęs žmogaus teisių aktyvistas iš Rusijos Levas Ponomariovas.

Teisingiausia, jo nuomone, į tai, kas vyksta dabartinėje Rusijoje, žiūrėti kaip į galimybę paskutinę didžiąją Europos imperiją paversti demokratine valstybe. „Akivaizdu, kad susiduriama su dideliais sunkumais ir didžiuliais nuostoliais. Nes ta beprotystė, kuri šiuo metu vyksta Rusijoje, yra laikina. Deja, žus daug žmonių, bet tai neabejotinai laikina“, – sako jis.

L. Ponomariovas yra ne tik vienas iš pagrindinių, bet ir vienas iš pirmųjų žmogaus teisių aktyvistų Rusijoje. Jis dalyvavo kuriant organizaciją „Memorial“ (1989–2021), kurią likvidavo Rusijos valdžia. L. Ponomariovas buvo pirmojo šaukimo Valstybės Dūmos deputatas ir teisės aktų, sudarančių 1993 m. Konstitucijos pagrindą, bendraautoris. Konstitucijos, kurios vėliau nepaisė ir kurią galiausiai iš dalies perrašė Vladimiras Putinas. L. Ponomariovas buvo pirmas fizinis asmuo, įtrauktas į „užsienio agentų“ sąrašą.

Šiandien šiame sąraše jau yra apie 400 organizacijų ir fizinių asmenų – jis palaipsniui toliau pildomas. 80 metų sulaukęs L. Ponomariovas, baimindamasis baudžiamojo persekiojimo, buvo priverstas palikti šalį. Pagal profesiją jis yra fizikas, kaip ir Andrejus Sacharovas, kurio kalba, pasakyta Nobelio premijos įteikimo proga, yra praktiškai tapusi jo naujai suburtos demokratinių jėgų asociacijos, kuri pagal L. Ponomariovo planą bandys atkurti Rusiją ir jos ryšius su likusiu pasauliu po katastrofos – jos pradėto karo prieš Ukrainą, programa. „Be jokios abejonės, mūsų šalyje yra absoliučiai proeuropietiškų žmonių, europiečių, jie kartais laimi, laimėjo 1990–1991 metais, bet dabar mes pralaimime. Tačiau judėjimas link taikos, pažangos, žmogaus teisių tęsis, jam reikia padėti, tuo aš ir užsiimu“, – aiškina L. Ponomariovas.

Pagrindine demokratijos, o kartu ir taikaus gyvenimo išsaugojimo sąlyga L. Ponomariovas laiko valdžios pakeičiamumą, nes jos nepakeičiamumas veda link despotizmo. „Pas mus įsigalėjęs despotizmas. Sukurta tokia atmosfera, kuri slopina laisvės instinktą, valią ir pan. Žinoma, turime pakankamai žmonių, pasiruošusių įvykdyti įvairiausius žiaurumus. Bet aš visada sakiau, kad taip gali nutikti bet kurioje šalyje, kurioje įsigali despotizmas. Nereikia nė sakyti, kad rusai yra labiau linkę smurtauti nei kitų tautybių žmonės. Jei bus despotizmas, bus tas pats. Atsiprašau, bet net ir Lietuvoje, manau, tai įmanoma“, – svarsto pašnekovas.

Protestai Rusijos miestuose prieš Maskvos vykdomą karą / AP nuotr.

– Kokiais vidiniais procesais Rusijoje (o tai ir karstai, ir suluošinti žmonės, ir iš alternatyvių šaltinių pasiekianti informacija) galėtų kliautis likęs pasaulis, nusiteikęs prieš karą ir norintis, kad jis kuo greičiau pasibaigtų? Kas tokio ten turėtų subręsti, kas galėtų turėti įtakos sėkmingai įvykių baigčiai?

– Kremliaus politika tokia, kad Maskvos gyventojai retai siunčiami į žudynes Ukrainoje. O nesiunčiami jie dėl to, kad, pamačiusi didelį skaičių karstų, Maskva sukils. Pirmoji demokratinė revoliucija, kuri 1990-aisiais pasiekė pergalę, beje, įvyko būtent Maskvoje, Sankt Peterburge ir kai kuriuose kituose milijoniniuose miestuose, o ne periferijoje. Rusija laisvę gavo būtent iš sostinių. Valdžia, aišku, bijo siųsti maskviečius į Ukrainą, nes bus neigiama reakcija, ypač ekonominių problemų fone, o žmonės iš skurdesnių regionų, į kuriuos atkeliauja karstai, neturi galimybės viešai piktintis. Valdžia, žinoma, yra susidėliojusi tam tikrą optimalią liniją.

Teisėsaugos institucijų despotizmo ir smurto lygis piliečių atžvilgiu pasiekė tokį mastą, kad išėjimas į gatvę iš karto užkardomas. Net dar neišėjus. Sudaryti visų aktyvių žmonių sąrašai, šimtai tūkstančių žmonių sekami tiek metro, tiek visur kitur, kol žmogus pasiekia reikiamą vietą. Dar kartą noriu priminti, kad pasipriešinimas turi kilti Maskvoje, iš čia pasklis pokyčiai. Tai, matyt, bus susiję su tuo, kad, ekonomikai vis labiau smunkant, vis daugiau žmonių taps kritiški valdžios atžvilgiu.

Levas Ponomariovas / Wikimedia nuotr.

– Kaip greitai tęsiantis šiam karui gali atsirasti kas nors panašaus į Karių motinų komitetą, kuris veikė per Čečėnijos karus?

– Suprantate, kokia problema, nors Čečėnijoje ir vyko karas, neteisingas, žiaurus, tuo metu Rusijoje buvo demokratija. Į Karių motinų komiteto veiklą niekas nesikišo, atvirkščiai, prie šio reikalo prisidėjo daug žmonių, aš pats jiems padėjau. Mes pasisakėme prieš karą Čečėnijoje – kiekvieną dieną rengėme masinius piketus ir niekas mūsų nevaikė. Tai buvo nesąžiningas karas su Rusijos teritorijos pakraščiais, bet tuo metu šalyje nebuvo tokios policinės diktatūros, kokią matome dabar. Tada visi liberaliai nusiteikę žmonės talkino Karių motinų komitetui. Jegoras Gaidaras, buvęs premjeras, tuo metu Valstybės Dūmos deputatas, frakcijos pirmininkas, rengė antikarinius piketus. Pamenu, jis buvo surengęs antikarinį mitingą prie paminklo Aleksandrui Puškinui. Visi bandė įtikinti Borisą Jelciną, kad karą reikia stabdyti. Dabar visai kita istorija. Dabar jie gabena lavonus, kaip jau minėjau, į atokius regionus ir iškart sako, kad bus sumokėta tokia ir tokia suma, tiksliai nežinau, kokia, keli milijonai rublių. Ir prigraso: tik jūs tylėkit. Ir dar nurodo, ką jie turėtų daryti. O jie: pinigai didžiuliai, žmogaus jau nebėra, ką daryti? Mes nieko padaryti negalime. Todėl ir nėra tokio masinio judėjimo.

Mamos kelis kartus kreipėsi į mane, kai jų vaikai atsidūrė nelaisvėje, ir aš bendravau su Rusijos žmogaus teisių komisare Tatjana Moskalkova. Aš, būdamas ekspertas prie Rusijos ombudsmeno, kreipiausi į ją. Ji savo ruožtu atkreipė dėmesį į motinų prašymus ir kažkas pajudėjo. Jie sutarė dėl apsikeitimo belaisviais ir jų vaikai grįžo namo. Dabar kažkoks vietinės reikšmės judėjimas egzistuoja, bet organizuoto nėra. Tuomet organizuotas judėjimas kilo Maskvoje ir Sankt Peterburge ir tų miestų protestuotojai susivienijo su mamomis iš kitų regionų. O dabar Maskva ir Piteris per daug nesijaudina, nes, kaip jau sakiau, iš Maskvos ir Peterburgo mažai kariaujančių Ukrainoje.

Rusijos karas prieš Ukrainą, protestai / AP nuotr.

– Visgi toks klausimas apie Čečėniją, kur vyko žiaurus ir neteisingas karas, taip pat apie regionus, kurie buvo masinės tremties iš visos Sovietų Sąjungos vietomis, – kokios galingos technologijos gali ištrinti atmintį, kad žmonės iš šių regionų eina ir kovoja, tyli ir bijo?

– Aš įsitikinęs, kad taip gali nutikti bet kurioje šalyje. Vienintelė gynyba yra valdžios pakeičiamumas. Gal ne vienintelė, bet tai labai svarbu. Tada visuomenė palaipsniui humanizuojasi. O demokratinės šalys humanizuojasi pirmiausia.

– Pastaruoju metu socialiniuose tinkluose kone vienu metu pasirodė keli įrašai apie kartų dalykus. Apie tai, kad jūsų karta, t. y. tie, kuriems dabar 70–80 metų ir kurie dabar yra valdžioje Rusijoje, pradėjo karą prieš Ukrainą, kurią šiuo metu valdo kita karta, 1970–1980 metais gimusiųjų karta, t. y. tie, kam dabar 40–50 metų. O rusų keturiasdešimtmečių karta yra išstumiama iš Rusijos į kaimynines šalis.

– Pradėkime nuo valdžios. Nors valdžioje yra mano kartos žmonės, jie – čekistai. Kai buvome jauni, mes „kovojome“ su šiais žmonėmis, o jie kovojo su mumis, sodino disidentus ir t. t. Karta su tuo niekaip nesusijusi. Deja, Rusijoje susidarė tokia atmosfera, kad į valdžią atėjo čekistai. Čekistai – tai žmonės, neturintys nei gėdos, nei sąžinės, kaip sakoma, jie taip išauklėti. Tačiau jei būtų buvę įmanoma apriboti V. Putino valdymą dviem kadencijomis, nieko panašaus nebūtų įvykę. O čia didelė kaltės dalis, beje, tenka ir mūsų kartos liberalams. Nes V. Putiną į prezidento postą rekomendavo ne kas kitas, o Anatolijus Čiubaisas ir Borisas Jelcinas. Čia susilieja du dalykai – dešimtojo dešimtmečio pradžioje įvyko revoliucija ir mano kartos žmonės, vyresni ir jaunesni, vieningai, kaip sakoma, rengė milijoninius mitingus – mes iš tiesų sukūrėme demokratinę valstybę.

Tačiau istorijoje dažnai taip atsitinka, kad po revoliucijos ateina reakcija. Ir šiuo atveju galima paaiškinti, kaip reakcija vystėsi Rusijoje. Tai – istorinės bangos. Tačiau gali būti ir kokia nors atsitiktinė aplinkybė, pavyzdžiui, B. Jelcinas galėjo rekomenduoti ne V. Putiną, ne čekistą iki kojų pirštų galiukų, o kokį kitą žmogų, civilį prezidentą, gal net tą patį Borisą Nemcovą. Ir Rusijos istorija būtų pakrypusi visai kita linkme. Galėjome išvengti blogiausio, kas vyksta dabar, kai pasaulis yra atsidūręs ant branduolinio karo slenksčio. Tiesą sakant, V. Putino ir jo aplinkos elgesys yra visiškai neracionalus, jo praktiškai neįmanoma paaiškinti. Ir taip yra dėl to, kad V. Putinas valdžioje jau 20 metų. Pagrindinis dalykas, kurio turėtų saugotis bet kuri šalis, yra vienas asmuo, valdantis dešimtmečius. Tai vienas pagrindinių demokratijos principų ir Rusijos pavyzdys rodo, kad jis yra labai svarbus.

Bet grįžkim prie kartų. Viską dabar lems jaunimas. Šiuo metu esu Tbilisyje, čia labai daug pabėgėlių iš Rusijos, kurie buvo priversti išvykti, visi jie jauni žmonės. Aš jiems kalbėjau ir 80 procentų klausytojų salėje pagal amžių man tiko į anūkus, ne į vaikus, o į anūkus. Yra tokia organizacija „Vesna“, jos nariai drąsiai eina į gatves. Tiesa, juos sulaiko. Kritinė masė dar neišėjo ir artimiausiu metu neišeis, bet jie rodo pavyzdį ir tai yra puiku. Tikriausiai jie ir toliau eis į gatves, bet paskui bus priversti išvažiuoti, kad išvengtų baudžiamojo persekiojimo. Todėl ateitis priklauso jauniems.

Levas Ponomariovas / LRT laidos „Rusų gatvė“ stop kadras

Deja, istorija juda labai lėtai ir žinoma, tokiam žmogui kaip aš būtų gaila nesulaukti to laiko, bet aš net neabejoju, kad jis ateis. Akivaizdu, kad šiuo metu svarbiausia yra užtikrinti, kad nebūtų panaudotas branduolinis ginklas. Pateikiau keletą peticijų. Štai naujausia peticija – užkirsti kelią panaudoti branduolinį ginklą Rusijos kare prieš Ukrainą. Ją jau pasirašė kelios dešimtys tūkstančių žmonių. Dar ne milijonas. Tačiau žmonės iš esmės turėtų to labiausiai bijoti.

– Ar yra prasmė pasirašyti peticijas?

– Prasmė visada yra, tai suartina žmones. Tada kiekvienas žmogus jaučia, kad yra ne vienas. Mano antikarinė peticija surinko milijoną du šimtus tūkstančių parašų. Tai buvo labai teisinga ir žmonės pajuto, kad jų daug. O ir valdžia pajuto, kad nemažai žmonių pasisako prieš karą.

– Bet panašu, kad jie nelabai kreipia dėmesį į parašų skaičių peticijose?

– Nebūtinai. Mes to juk nežinome.

– Iš kitų neseniai jūsų duotų interviu žinau, kad jau ruošiatės ateičiai, tam, kas bus, pasibaigus karui. Prašau papasakoti apie tai.

– Žinoma, tai yra esminis dalykas. Karas karu, apie jį jau viskas pasakyta, turime užtikrinti, kad jis būtų sustabdytas, ir jis lėtai, bet, matyt, juda finalo link. Tačiau po karo Rusijos laukia labai svarbus momentas – pasirinkimo momentas. Jei V. Putinas pasitrauks, galbūt susidarys valdžios vakuumas ir viską lems tai, kam atiteks valdžia – demokratinių pažiūrų žmonėms ar kraštutinėms jėgoms, nes yra griežtesnių ir karingesnių žmonių nei V. Putinas, V. Putiną neretai kritikuoja tokie asmenys kaip, pavyzdžiui, Igoris Strelkovas-Girkinas. Daug žmonių grįš iš karo – nusivylusių, įniršusių, be to, turinčių ginklą. Tokius dalykus būtina numatyti. Ir būtina, kad demokratiškai mąstančių žmonių būtų gerokai daugiau. Ką reiškia daugiau? Jei jie kovotų ne po vieną, o jaustų vienybę su kitais, toje pačioje Maskvoje milijonai išeitų į mitingą ir parodytų, kad jų yra daug. Ir tada valdžia būtų priversta judėti demokratijos link. O jei nebūsime vieningi, jei laimės neobolševikai, šaliai bus dar blogiau, kaip Šiaurės Korėjoje. Turime apie tai pagalvoti iš anksto. Todėl tų žmonių, kurie pasirašė peticiją, pagrindu ir bandome juos sujungti. Reikia apie tai galvoti ir tai daryti. Aš ir darau.

Pergalės dienos paradas Maskvoje 2022-ųjų gegužės 9 d. / AP nuotr.

– O gal galite smulkiau paaiškinti, kaip tai darote?

– Tai tik kelio pradžia. Kuriame iniciatyvines grupes Rusijos regionuose, jos nebus tokios radikalios, kad dabar pat būtų išvaikytos. Šiuo metu jie tikrai neis į gatves, bet yra tam tikrų pažiūrų žmonių, apie juos kalbėjau. Judėjimas, kurį bandome sukurti, greičiausiai vadinsis Sacharovo judėjimu „Taika, pažanga ir žmogaus teisės“. Taip vadinosi Andrejaus Sacharovo Nobelio paskaita. Man atrodo, kad jau pats pavadinimas atrenka žmones, reikalingus jame išdėstytiems tikslams įgyvendinti. Kol kas net nereikia rašyti programos, tikslų, užduočių – ir taip viskas aišku.

– Remiatės A. Sacharovu, pasakykite, kuris laikas pavojingesnis – A. Sacharovo tada ar L. Ponomariovo dabar?

– Dabar pavojingiau, nes kalbama apie branduolinį karą. Rusų propagandistai tiesiai šviesiai sako, kad reikia numesti bombą ant Anglijos ir ją nuskandinti, kaip sakoma. Žinoma, tada to nebuvo, apie tai net kalbėti buvo nepriimtina, todėl akivaizdu, kad dabar yra pavojingiau. Pavojingiau pasauliui. Jeigu kalbėtume apie politinius kalinius, tuomet laisvės buvo mažiau, pats A. Sacharovas buvo išsiųstas tremtin, t. y. devintojo dešimtmečio pradžioje, iki Michailo Gorbačiovo, Rusijoje vidinių laisvių buvo mažiau nei dabar.

Andrejus Sacharovas per bado streiką 1974 metais / AP nuotr.

– Kokias laisves turite omenyje?

– Dabar yra daugiau politinių laisvių. Rinkimai klastojami, tačiau kuriame priežiūros komitetus, atidžiai stebime rinkimus ir neretai juos laimime. Žinoma, klastojimo atvejų yra daug, dažniausiai tik apie juos ir kalbame, bet būna, ypač vietos lygmeniu, kad laimime rinkimus. Maskvoje yra nemažai demokratiškai nusiteikusių savivaldybių deputatų, yra ištisos savivaldybių tarybos, sudarytos iš liberalių deputatų, tad laisvės likučių yra daug daugiau, nei buvo sovietmečiu. Turiu omenyje ne M. Gorbačiovo laikus (M. Gorbačiovo laikais jos kaip tik pradėjo rastis), o iki M. Gorbačiovo bet kuris su plakatu išėjęs žmogus būdavo nedelsiant patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn. Vienas iš mūsų, ačiū Dievui, dabar bent jau išeina su plakatais, yra sulaikomas, bet paskui paleidžiamas. Ne visiems net administracinės bylos keliamos. Laisvių yra daugiau, bet jos nuolat ribojamos. Tokia tendencija. Despotizmas. Fašizmas. Tuo labiau kad vyksta karas.

Rusija vėliau pasuko civilizacinio demokratinio vystymosi keliu. Ji vis dar tame kelyje, bet juda lėtai, be to, nuolat susiduria su įvairiomis kliūtimis. Šiuo metu, žinoma, ne šiaip kliūtis, o katastrofa, nes branduolinis ginklas yra bepročio rankose. Tačiau tam tikra prasme tai yra atsitiktinis įvykis.

– Jei pažvelgtume atgal, ar kur nors ką nors praleidote, nepabaigėte, ne į tai, į ką reikia, sukoncentravote dėmesį? Ar jaučiate kokią nors asmeninę atsakomybę?

– Visada sunku nuspėti, kas būtų, jei kas nors būtų buvę padaryta kitaip... Istorija, kaip sakoma, rašoma vieną kartą. Daug kas mus kritikuoja dėl to (ir tai atrodo visiškai sąžiningai), kad mes neatlikome liustracijos ir dėl to atėjo V. Putinas. Bet prisimenu, kokiomis sąlygomis vyko mūsų kova su komunistais – kiekviena diena buvo iššūkis. Kiekvieną dieną reikėjo stabdyti komunistų maištą – tokiomis sąlygomis atlikti liustraciją buvo neįmanoma. Jau vien dėl to, kad 70–80 procentų mūsų, mano sukurtos „Demokratinės Rusijos“, tapusios šių pertvarkų demokratiniu pagrindu, narių turėjo komunistinę praeitį, buvo su partijos bilietais, t. y. buvo komunistai. Juos užvaldė demokratijos idėja ir pan., bet paskui jie taip pat greitai išvertė kailį.

Levas Ponomariovas / „Facebook“ nuotr.

Sąlygos buvo tokios – įvyko demokratijos proveržis, prasidėjęs Maskvoje ir didžiuosiuose miestuose, tarp inteligentijos, tačiau apskritai Rusijos visuomenė į vykstančius pokyčius reagavo gana abejingai ir nebuvo pasiruošusi ginti šios laisvės. Štai kodėl viskas taip įvyko. Man atrodo, liko nepadaryta tik tai, kad po pergalės prieš GKČP 1991 m., kai čekistai kartu su radikaliais komunistais bandė įvykdyti perversmą, reikėjo priimti kažkokį įstatymą, ne visišką liustraciją, o tiesiog įstatymą, kuris, tarkim, kuriam laikui ribotų čekistams, t. y. žmonėms su antpečiais, FSB pareigūnams, galimybę būti renkamiems į tam tikras pareigas. Toks įstatymas tada galėjo būti priimtas ir gailiuosi, kad ši mintis man atėjo per vėlai.

– Kaip V. Putinui išsisukti iš šios jį žeminančios pralaimėtojo padėties? Ar jis tikrai gali paspausti tą liūdnai pagarsėjusį raudoną mygtuką, ar vis tik yra koks nors mechanizmas, koks nors būdas neutralizuoti šią jo būseną? O gal jį dar galima sukurti?

– Sakyčiau, kad paskutinėje peticijoje rašome būtent apie branduolinį ginklą ir kreipiamės į mūsų politinį elitą, į jėgos struktūrų vadovus ir Vyriausybės narius, ragindami juos paskelbti, kad traukiasi iš Vyriausybės, ir tokiu būdu paspartinti V. Putino režimo žlugimą. Tai pirma galimybė ir taip gali atsitikti. Matome, kad šiuo metu dalis žmonių palieka savo postus, dalis oligarchų išvažiuoja iš Rusijos, jie neberemia V. Putino, o ir jėgos struktūrų darbuotojai, žinoma, ne visi yra tokie, kaip V. Putinas, – praradę realybės jausmą. Jie taip pat gali paspausti prezidentą.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

– Sakykite, kaip dabar turėtų reaguoti Vakarai, kad sustabdytų karą? Jei atmesime sankcijas ir ginkluotę, kaip dar? Sovietmečiu buvo organizuojamos radijo transliacijos iš užsienio, o dabar Vakarai, Rusijos kaimyninės šalys ką turėtų daryti?

– Pirmiausia noriu padėkoti Lietuvai už tai, kad ji leidžia mūsų emigrantams gyventi savo teritorijoje, išduoda leidimus gyventi ir pan. Tai yra teisinga.

Apskritai Vakarai elgiasi daugmaž teisingai, bet man atrodo, ir ne tik aš tai sakau, kad dešimtojo dešimtmečio pradžioje, kai vyko demokratinė revoliucija ir kai kūrėme demokratinius įstatymus, Vakarai galėjo mums padėti ekonomiškai, nes buvome atsidūrę labai sunkioje ekonominėje situacijoje. Ir aišku, kodėl: centralizuota ekonomika buvo sugriauta, radosi rinkos ekonomika, bet šis perėjimas buvo labai skausmingas. Ir jei tuo metu Vakarai būtų mums padėję, sukūrę ką nors panašaus į Marshallo planą, manau, kad šiandienės beprotybės nebūtų buvę. Būtų įsitvirtinusi demokratija. Čia buvo Vakarų klaida, jei klausiate apie Vakarus. Kas mums padėjo? Ne valstybės, o atskiri asmenys, pavyzdžiui, Soroso fondas, jis faktiškai finansavo Rusijos mokslą, žmogaus teisių aktyvistus. Bet pagalbos mastai turėjo būti daug didesni, valstybiniu lygiu, nes mes buvome jauna demokratija ir senoji demokratija turėjo ištiesti mums pagalbos ranką.