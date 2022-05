Medalinskas: niekas nesižvalgė per petį, ar nesupykdė Hitlerio, kai siuntė ginklus prieš fašistinę Vokietiją

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis, kreipdamasis į Davoso viršūnių susitikimo dalyvius, paprašė daugiau ginklų jo šaliai ir maksimalių sankcijų Maskvai. Anot jo, jei Kyjivo poreikiai būtų buvę 100 proc. patenkinti dar vasarį, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, buvo galima išgelbėti dešimtis tūkstančių gyvybių. „Todėl Ukrainai reikia visų tų ginklų, kurių ji prašo, ir ne tik tų, kuriuos ji gauna“, – kalbėjo Ukrainos prezidentas. Jis paragino įvesti naftos embargą Rusijai, taikyti baudžiamąsias priemones visiems jos bankams ir vengti IT sektoriaus. Kad ir kaip ten būtų, karo veiksmai Ukrainoje vėl intensyvėja.

Apie tai, kas vyksta šiandien okupantų niokojamoje Ukrainoje, „Dienos temoje“ – Alvydas Medalinskas, Mykolo Romerio universiteto (MRU) politologas, LRT bendradarbis.

– Jūs esate Odesoje. Kokia padėtis dabar uostamiestyje?

– Viena po kitos girdėti oro pavojaus sirenos, nes Rusija išplukdė raketinį kreiserį „Admirolą Makarovą“ į Juodosios jūros akvatoriją, pranešama apie raketų paleidimą. Ir Rusija taip pat labai intensyviai imasi Gyvačių salos įsisavinimo. Ne tik stato priešraketinės gynybos įrangą, kad galėtų pagelbėti Rusijos desantui, jei šis laipintųsi Odesoje, bet taip pat jau pradeda reikšti pretenzijas laivams, kurie praplaukia pro šitą salą, kad tai yra Rusijos teritoriniai vandenys.

– Tai galima sakyti, kad uostamiestyje, dabar taip pat jau ir pietuose aktyvėja kariniai veiksmai. Kaip apskritai atrodo Odesa? Ar labai sugriauta?

– Ne, Odesa neatrodo labai sugriauta ir kai išeini po šitų oro pavojų ar net po to, kai paaiškėja, kad kur nors raketa apšaudė kokį nors kvartalo prekybos centrą, ar į kokį namą pataikė ir būna ir aukų, ir sužeistų, gyvenimas mieste, ypač miesto centre arba pajūryje, verda. Žmonių daug. Visi, aišku, kalba ir apie karą, bet kartais kalba ir apie poilsį. Tokios labai mišrios nuotaikos. Bet kad būtų situacija kaip Mykolajive, tai taip tikrai nėra.

Mykolajivas, kuris yra labai netoli, kelios dešimtys kilometrų nuo Odesos, yra kaip ta siena, sausumos siena, kuri stabdo visą šitą Rusijos karinę armadą, kuri gali plūstelėti į Odesos regioną.

Rusijos raketų smūgis Odesai / AP nuotr.

– Naujausiame Ukrainos kariuomenės pranešime teigiama, kad Rusijos kariai bando pralaužti Ukrainos pajėgų gynybos linijas ir pasiekti rytines Luhansko srities administracines ribas. Rusai savo pastangas sutelkė Sjeverodonecko mieste. Kodėl šis miestas svarbus, kaip jūs manote?

– Aš jau kokią savaitę sakau, kad jau gana mums kalbėti apie tai, kad Ukraina pasiekė pergalę, Rusija nukraujavo, kad Putinas pralaimėjo ir panašiai. Taip, iš tikrųjų tie nuostoliai yra akivaizdūs, bet Ukraina taip pat turi nuostolių ir Rusija šią savaitę ir praeitos pabaigoje labai suintensyvino savo puolimą. Ir kad Rusija, pavyzdžiui, atsiėmė dalį kaimų į šiaurę nuo Charkivo, kuriuos Ukraina buvo paėmusi.

Be jokios abejonės, svarbiausias dabar tikslas yra Sjeverodonecko paėmimas. Sjeverodoneckas dar ir dabar Luhansko srities Kyjivo kontroliuojamas administracinis centras ir dėl to jis yra, be jokios abejonės, svarbus, netgi panašiai kaip Mariupolis. Aišku, Mariupolis dar ir uostas, ir metalurgija. Sjeverodoneckas yra chemijos pramonė, ypač anksčiau ji buvo stipri. Bet pats faktas, kad tai administracinis centras, yra svarbus.

Ir Rusijai tikrai norėtųsi tam tikra prasme pasiekti rezultatą, o Putinas, aišku, pasidžiaugtų, kad, pavyzdžiui, Luhansko sritis, vadinamoji Luhansko liaudies respublika, būtų prie sienų ir ta sritis būtų visiškai tų respublikų kontroliuojama. Aišku, kol kas to nėra, bet tą tikrai reikia matyti ir labai rimtas smūgis buvo tilto sugriovimas tarp Sjeverodonecko ir Lysyčansko. Iš tikrųjų, sugriovus tą tiltą, Ukrainos kariuomenei labai sunku patiekti ginkluotės ar maisto ir kitų dalykų, jeigu spaudžiamas būtų žiedas.

Aš nenoriu prognozuoti, bet gali būti situacija, kad Sjeverodoneckas atsidurs žiede ir klausimas, ką darys tada Ukrainos kariuomenė: ar gins iš paskutiniųjų šitą miestą, ar, pavyzdžiui, atsitrauks, kaip atsitraukė iš Popasnos, į pietus nuo Sjeverodonecko, kuri buvo labai stipriai įtvirtinta, bet tuos įtvirtinimus teko Ukrainos kariuomenei palikti.

Rusijos karas prieš Ukrainą / Vida Press nuotr.

– Ar jūs matote rusų taktikos pokyčių? Ką dabar čia rusai sumanė? Ar jie tiesiog toliau Ukrainą kaip kokią dešrą pjausto?

– Taip, jie pjausto, jie nori pjaustyti Ukrainą kaip dešrą ir manau, kad Putinui būtų svarbu paskelbti šią kovą kaip pergalę prieš Ukrainą, paskelbus 3 dalykus. Aš anksčiau minėjau, pirmas dalykas – Chersono srityje jie kontroliuoja Novą Kachovką. Tai yra tas kanalas, kuris tiekia vandenį į Krymą, kur Ukraina nenorėjo duoti vandens. Dabar Mariupolis paimtas ir dalis Donecko srities. Ta šiaurinė Donecko sritis iki šiol yra nepaimta ir ginasi, bet puolimai vyksta iš visų pusių. Na, ir jeigu dar galėtų pasakyti, kad paimta Luhansko sritis, tai būtų tos nemažos pergalės, o jeigu dar atsirastų Vakaruose draugiškų patarėjų, kurie Ukrainai sakytų, kad gal pagelbėkime išsaugoti Putinui veidą ir palikime ten tas teritorijas, svarbu sutarti, kad taika būtų, kad grūdai būtų išvežti iš Odesos uostų ar dar kas nors, tai Putinui tas būtų visiškai neblogas rezultatas.

Bet tai nereiškia, kad tai būtų pabaiga. Tai būtų tiesiog žaizdų išsilaižymas arba kažkas panašaus į „Minsk 3“ ir toliau – puolimas, todėl Ukraina su tuo tikrai nenori sutikti. Ir čia labai svarbu, kad Vakarų partneriai padarytų du dalykus. Vienas dalykas, kad nesikištų su tokiais pasiūlymais ir nesiūlytų atidavinėti Ukrainos valstybės teritorijos. Ukrainos valstybė pati spręs, ką daryti su šios šalies teritorijomis. Kitas dalykas – tiektų ginkluotę, kurios iki šiol, per 3 mėnesius, nesugebėjo patiekti, toliašaudę ginkluotę, kuria, pavyzdžiui, būtų galima stabdyti tokius laivus kaip „Admirolas Makarovas“ ir kitus Rusijos laivus Juodojoje jūroje, kad būtų galima apsisaugoti nuo tų raketų, kurios dabar skrenda į Ukrainos miestus ir žudo žmones. O paskui, kai tai įvyksta, atvyksta Vakarų šalių atstovai ir labai graudžiai žiūri į tai, kas atsitiko Bučoje, Irpinėje. Aišku, jeigu būtų apsauga nuo tų raketų ir tų apšaudymų, tai tokių dalykų nebūtų.

Buča. Rusijos karas prieš Ukrainą. / AP nuotr.

– Rusai iš tikrųjų labai giriasi, kad jiems pavyksta sunaikinti ginklų tiekimą Ukrainai, o ukrainiečių kariams labai reikia ginklų. Kiek galėtų pakenkti Ukrainos kariuomenės veiksmams ir pajėgumams tie naikinami ginklai, naikinamos ginklų siuntos?

– Vakarai siunčia ginkluotę ir tas yra svarbu. Pavyzdžiui, tas pačias haubicas, kurias labai reklamuoja, – tas yra labai gerai. Vokiečiai svarsto siųsti ir kitus dalykus. Aišku, kad rusai irgi naikina dalį. Kai ką žinau, kai ko ir nežinau, gal kas nors ir nepasakoja visų šitų dalykų.

Bet mūšio lauke viskas pasimato, ginkluotė atvyko ar ne. Čia klausimas yra kitas – ar ta ginkluotė bus siunčiama nuolat milžinišku srautu, koks buvo lendlizas Stalino Sovietų Sąjungai, kai kovojo prieš hitlerinę Vokietiją ir, nepaisant to, ar dalis tų srautų gali būti sunaikinta fašistinės valstybės, tada fašistinės Vokietijos, o dabar fašistinės Rusijos. Ar ji bus siunčiama su pertraukomis ir bus žvalgomasi, ar tik nesupykdoma Putino. Niekas gi nesižvalgė per petį, ar nesupykdė Hitlerio, kai siuntė ginklus prieš fašistinę Vokietiją.

Tai šia prasme prezidentas V. Zelenskis yra visiškai teisus. Kas nors galėtų atkreipti dėmesį, kad tai, ką jis sakė Davoso forume, jis sako ne pirmą kartą ir kas nors galėtų pasakyti: „Išgirsite šituos žodžius ar neišgirsite?“

O kur tarptautinė bendruomenė yra viso šio proceso metu, apskritai visų tų humanitarinių koridorių, evakuacijų vykdymo metu? Kur tarptautinė bendruomenė dabar, turint omeny, kad šitie suimti žmonės yra kažkur išvežti?

Alvydas Medalinskas / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Rusai atsisako iškeisti Medvečuką į „Azovo“ pulko karius. Ką tai reiškia, jūsų akimis, ir koks galėtų būti „Azovo“ pulko karių likimas dabar, po to, kai Ukraina nuteisė kareivį, kuris sušaudė civilį, iki gyvos galvos? Ar tai gali būti dabar kerštas „Azovo“ pulko kariams, juos taip pat teisiant ir taikant panašias, o gal dar ir baisesnes bausmes?

– Kadangi Putinui yra svarbiausia ne pats faktas, o kaip tas faktas yra pateikiamas, nes jis nori būti didysis karo vadas, didysis kovotojas prieš nacizmą – nors, aišku, jam reikėtų prieiti prie veidrodžio ir jis pamatytų tą nacistą labai aiškiai – jam yra svarbus parodomasis teismas. Manau, kad „Azovo“ kariai bus spaudžiami, ieškoma, kas silpnesni, kad galbūt prabiltų ir kalbėtų apie save ką nors negera, apie savo draugus. Aš labai tikiuosi, kad tai neatsitiks.

Galbūt iš tikrųjų bus ieškoma biografijos, nes buvo tam tikrų kontraversiškų momentų anksčiau su „Azovo“ kariais, bet vėliau jie buvo integruoti į Nacionalinę gvardiją. Ir, galbūt, bus bandoma pateikti tokius valstybės kaltintojus, kokius Stalino Sovietų Sąjunga buvo pateikusi, irgi įvairiuose teismo procesuose, kur teismo procesų visiškai net nepriminė. Manau, kad, aišku, bus svarbus susidorojimo su „Azovo“ kariais faktas. Tikrai labai gaila, nes daug tų žmonių ir taip pažįstu.

Ir, kita vertus, šiaip jie padarė tikrai labai didžiulį žygdarbį ir mano klausimas yra tas pats ne tiek Ukrainos valdžiai, kiek tarptautinei bendruomenei – o kur tarptautinė bendruomenė yra viso šio proceso metu, apskritai visų tų humanitarinių koridorių, evakuacijų vykdymo metu? Kur tarptautinė bendruomenė dabar, turint omeny, kad šitie suimti žmonės yra kažkur išvežti? Labai laukiu jos atsakymo.