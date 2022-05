Hitleris buvo žydų kilmės? Legendų gausu, bet su įrodymais sudėtinga

Neseniai aukšto rango Kremliaus pareigūno išsakyti komentarai apie Hitlerio kilmę sukėlė nemažai ginčų. Nors Vokietijos karo meto vadovas neturėjo žydų kilmės senelio, kaip kad buvo teigiama, diktatoriaus šeimos medyje netrūksta kraujomaišos atvejų.

Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo teiginys neva vokiečių despoto gyslomis tekėjo žydų kraujas, paremtas, švelniai tariant, abejotinais šaltiniais. Savo pasisakymu diplomatas bandė „įrodyti“, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis gali būti tikras nacis, nepaisant to, kad yra kilęs iš žydų šeimos.

Tarnaitė žydų namuose?

Gandai apie tariamai žydišką Adolfo Hitlerio kilmę užsienio spaudoje pradėjo sklisti netrukus po to, kai 1933 m. jis perėmė valdžią Vokietijoje. Jie buvo susiję su nuskurdusia antisemito močiute Maria Anna (1795–1847). Buvo teigiama, kad 1836 m. ji dirbo tarnaite Grace gyvenusioje žydų šeimoje. Manoma, kad šeimos tėvas ją privertė sanguliauti ir netrukus moteris susilaukė kūdikio – būsimo Adolfo Hitlerio tėvo Aloiso Schicklgruberio (1837–1903).

Ši istorija vėl iškilo į viešumą teisininko, karo metais garsėjusio siaubą keliančia „Lenkijos karaliaus“ pravarde, Hanso Franko tardymų metu. Desperatiškai bandydamas išvengti mirties bausmės, jis labai apgailestavo ir turėjo daug ką pasakyti prieš prasidedant Niurnbergo procesui.

Be kita ko, jis pasakojo, kad neva buvo pasiųstas į Austriją, idant archyvuose sunaikintų viską, kas galėtų susieti Hitlerio šeimą su tariamu žydu seneliu. H. Frankas prisiminė, kad jo pavardė buvo Frankenbergeris. Bėda ta, kad nei Austrijoje, nei Vokietijoje nebuvo nė vieno žydo tokia pavarde. Dešimtmečius trukusi paieška gausiuose Graco miesto archyvuose, ieškant šį aprašymą atitinkančio žydo pėdsakų, buvo bevaisė. Taip pat nėra jokių duomenų, kad vargšė mergaitė, vardu Maria Anna Schicklgruber, būtų susilaukusi nesantuokinio vaiko. Be to, nėra jokios informacijos, kad aptariamu laikotarpiu ji būtų buvusi Grace.

Rimti istorikai yra labiau linkę manyti, kad ji pastojo nuo turtingo ūkininko Johano Nepomuko Huettlerio, kuris įtikino savo vyresnįjį brolį Johaną Georgą Hiedlerį mesti keliaujančio malūnininko gyvenimą ir vesti jo vaiko motiną.

Hiedleris / Huettleris / Hitleris

Galiausiai Nepomukas paėmė savo globon „pavainikį“ Aloisą ir jį užaugino. Tik po kelių dešimtmečių suaugęs Aloisas nusprendė apsilankyti vietos klebonijoje ir išsiaiškinti savo kilmės istoriją. Jis atsivedė du liudininkus, kurie galėjo prisiekti, kad jis yra Johano Georgo Hiedlerio sūnus. Tokiu būdu Aloisas į bažnyčios knygas buvo įrašytas kaip „teisėtas“ savo motinos sutuoktinio sūnus. Jis pakeitė savo seną pavardę iš Schicklgruberio į Hitlerį. Įvairios tos pačios pavardės rašybos formos buvo įprastas reiškinys to meto Austrijoje.

Aloisas Schicklgruberis taip ilgai laukė, kad galėtų „įsiteisinti“ dėl to, kad pirmiausia turėjo būti mirę jo motina ir jos vyras. Tikrasis jo tėvas Nepomukas taip pat reikalavo, kad prieš imantis kokių nors veiksmų, būtų mirusi ir jo žmona. Jis norėjo tai nuo jos nuslėpti. Kitas tokio paslaptingumo paaiškinimas galėtų būti tai, kad Adolfo Hitlerio motina Klara buvo Nepomuko anūkė. Būdamas Aloiso tėvu, Nepomukas tapo ir Adolfo seneliu. Todėl teigiama, kad Aloisas Schicklgruberis / Hitleris vedė savo dukterėčią. Tai buvo „tirščiausia kraujomaiša“, kaip šią situaciją savo laiku apibūdino istorikas Werneris Maseris. Tas pats istorikas daug metų tyrinėjo Hitlerio šeimos istoriją, o jo tyrimų išvados kolegų istorikų vis dar laikomos pagrįstais istoriniais šaltiniais.

Paieška

Netrukus po to, kai 1938 m. kovą nacistinė Vokietija aneksavo Austriją, gestapas ir kiti specialistai buvo išsiųsti ieškoti bet kokių archyvų, kurie galėtų būti susiję su Hitlerio šeimos istorija.

Bažnyčios įrašai buvo taisomi, daug susijusių puslapių tiesiog išplėšta. Karo metu sklandė gandai, kad gestapas iš tikrųjų rado dokumentus, patvirtinančius Hitlerio žydišką kilmę. Tačiau buvo teigiama, kad SS vadovas Heinrichas Himmleris juos pasiliko sau, idant vėliau galėtų šantažuoti savo fiurerį. Visgi šis teiginys neturi jį patvirtinančių įrodymų. Istorikas W. Maseris buvo įsitikinęs, kad net keliose kartose buvę kraujomaišos atvejai skatino vis desperatiškesnius Hitlerio bandymus slėpti savo kilmę.

Praėjus keliems mėnesiams po atėjimo į valdžią, Hitleris įsakė įkurti didžiausią karinę bazę ir mokymo zoną visame Reiche. Tam buvo paskirtas 200 kvadratinių kilometrų plotas Valderfyrtelyje. Apie 6 tūkst. ūkininkų tuo tikslu buvo išstumti iš savo žemių. W. Maseris mano, kad pagrindinis Hitlerio motyvas buvo nušluoti nuo žemės paviršiaus kaimus toje vietovėje, kur gyveno ne viena Schicklgruberių / Hitlerių šeimos karta. Vienos pirmųjų kapinių, subombarduotų per karines pratybas, buvo Stroneso kaime, esančiame šiek tiek už Diolershaimo. Čia gimė Hitlerio tėvas ir gyveno daug jo šeimos narių. Prabangus Marios Anos Schicklgruber kapas buvo sunaikintas kartu su beveik visų Hitlerio protėvių kapais.

Kapas

Hitlerio tėvas buvo tironas. Prieš vesdamas gerokai jaunesnę Klarą Poelzl (1860–1907), jis jau buvo du kartus išsiskyręs. Kartu jie susilaukė šešių vaikų. Tačiau pilnametystės sulaukė tik Adolfas ir jo jaunesnioji sesuo Paula. nuo 1897 m. šeima gyveno mažame namelyje prie Leondingo kapinių, už Linco. Dar visai neseniai abu Hitlerio tėvai ten buvo ir palaidoti.

Klara Hitler mirė nuo vėžio – paskutinėmis savaitėmis ją gydė šeimos gydytojas žydas, kuriam vėliau Hitleris atsidėkojo, leisdamas išvykti iš šalies. 2008 m. rašydamas apie Josefo Fritzli bylą, vienai dienai buvau nuvykęs į Leondingą, kad apžiūrėčiau kapą, kuris nacių laikais buvo tapęs savotiška piligrimystės vieta. Pasukęs už kampo prie bažnyčios, pastebėjau vyresnio amžiaus porą, susikabinusią už rankų ir nulenkusią galvas prieš antkapį po dideliu medžiu.

Pastebėję mano fotoaparatą, žmonės skubiai pasišalino. Tačiau jų buvimas ten patvirtino gandą, kad ši vieta tebėra svarbi tiems, kas prijaučia naciams. Aplink kapą buvo šimtai apdegusių žvakių, todėl nebeliko abejonių, kad jis dažnai lankomas.

Prieš dešimt metų anksti ryte man paskambino kaimynas ir perpasakojo, kas nutiko praėjusią naktį Leondingo kapinėse. Gaubiami nakties tamsos atvyko kažkokie žmonės, o kitą rytą ir antkapis, ir medis jau buvo dingę be pėdsakų. Jei rusai nesugebės iš savo karo laikų archyvų ištraukti kokių nors iki šiol nežinomų dokumentų, galime drąsiai teigti, kad užsienio reikalų ministro S. Lavrovo teorija yra absoliutus melas.

Teigiama, kad Adolfas Hitleris savo bendražygiams yra prisipažinęs, kad jaučiasi dėkingas tėvui už tai, jog dar prieš jam gimstant šis atsisakė Schicklgruberio pavardės. „Ar galite įsivaizduoti minią, šaukiančią Heil Schicklgruber?“ – retoriškai klausė jis.