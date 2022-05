Karo analitikas apie Ukrainos galimybes kontratakuoti Donbase: rusų išstūmimo iš miestų dar nematėme

Jau beveik tris mėnesius trunkančiame kare su Rusija Ukrainos pajėgos pradeda kontratakas prieš rusų pozicijas ir perbraižo mūšio žemėlapį.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „Radio Free Europe / Radio Liberty“ (RFE / RL) originalus kūrinys.

Gegužės 12 d. atnaujintoje žvalgybos informacijoje Jungtinės Karalystės gynybos ministerija nurodė, kad pastaruoju metu netoli šiaurės rytuose esančio Charkivo miesto stebimas sėkmingas ukrainiečių operacijas iš dalies lėmė Rusijos sprendimas sutelkti visą dėmesį į rytinį Donbaso regioną ir papildyti savo pajėgas, patyrusias didelių nuostolių kitose Ukrainos vietose.

Rusų pasitraukimas iš šios srities žymi pokyčius Maskvos strategijoje ir, regis, nebylų pripažinimą, kad jos pajėgos nesugeba užimti ir okupuoti tam tikrų Ukrainos miestų.

Tačiau Rusijos pajėgoms telkiant dėmesį į Rytų Ukrainą ir siekiant sustiprinti savo valdžią okupuotuose Pietų Ukrainos miestuose, tokiuose kaip Chersonas, ar Ukrainos kariuomenė bus pajėgi įnirtingu puolimu jas išstumti iš užimtų pozicijų?

Norėdami tai išsiaiškinti RFE / RL žurnalistai kalbėjosi su Vašingtone įsikūrusio tyrimų centro „Institute for the Study of War“ (ISW) analitiku George`u Barrosu.

– Atrodo, kad Ukrainos pajėgos rytuose kontratakuoja ir kai kuriose srityse aplink Charkivą net išstūmė Rusijos pajėgas iš Ukrainos teritorijos, be to, joms pavyko atkirsti dalį geležinkelio linijų, kuriomis buvo aprūpinami rusų kariai Donbase. Kiek veiksmingos gali būti tokios Ukrainos kontratakos ir kokia tikimybė, kad ji ir ateityje sugebės vykdyti panašius manevrus?

– Ukraina turi šias kontratakas paversti didesniais kontrpuolimais [ir] mes jau matėme keletą vietų ir atvejų, kai Ukrainos kariams pavyko tai sėkmingai padaryti.

Tačiau pirmiausia turiu pasakyti, kad kai kurios iš šių kontratakų yra klaidingai vadinamos kontrpuolimais, nes kalbiniu požiūriu skirtumas tarp šių terminų labai nežymus. Kontrataka yra mažesnio masto, dažniausiai taktinio lygio užduotis, kai puolančios pajėgos užima nedidelę teritorijos dalį, kad pagerintų savo taktinę padėtį. Tuo tarpu kontrpuolimas yra aukštesnio lygio operatyvinis uždavinys, kurio metu keliami tikslai užimti didesnes ar svarbesnes teritorijas.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

Kai kuriais atvejais Ukrainos pajėgų, atkovojusių teritoriją, veiksmai buvo klaidingai vadinami Ukrainos kontrpuolimu, nors [iš tiesų] tai buvo kontratakos. Iš tikrųjų svarbu, kad ukrainiečiai šias mažesnio masto atakas paverstų didesniu kontrpuolimu. Pažvelgus į tai, kaip vyksta [kontratakos], matosi, kad vienu metu tiesiog užimamas vienas, du ar trys kaimai. Tačiau dar nepasiekėme to taško, kai ukrainiečiai galėtų iš tikrųjų stipriai stumtelėti įsitvirtinusias rusų pozicijas atgal.

Tiesą sakant, iš atvirų šaltinių man nėra visiškai aišku, su kokio stiprumo pasipriešinimu ukrainiečiai susiduria šių kontratakų metu. Kai kurie iš šių [manevrų] labiau primena rusų atsitraukimą iš pozicijų, kurias paskui užima ukrainiečiai arba bent jau rusų pasipriešinimo lygis daugeliu atveju yra gana ribotas.

Kalbant apie jų išstūmimą iš Charkivo ir artėjimą prie rytų, reikia pasakyti, kad tai labai svarbu. Mūsų analitikai labai atidžiai stebi Rusijos tiekimo linijas, kurios eina iš Belgorodo [netoli Ukrainos sienos] link Iziumo, o tada jungiasi su Donecku ir Luhansku. Tai bus labai svarbu, ir manome, kad mūšiai, į kuriuos šiuo metu įsivelia ukrainiečiai, sudaro sąlygas kovai Iziume ir aplik jį – lemiamai kovai šiame karo Ukrainoje etape.

– Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba neseniai duodamas interviu leidiniui „The Financial Times“ sakė, kad Kyjivas praplėtė karo tikslus, įtraukdamas Rusijos pajėgų išvarymą iš visos Ukrainos teritorijos, įskaitant tas sritis, kurios buvo okupuotos dar iki šių metų invazijos. Ar tai atrodo įmanoma ir kaip šie peržiūrėti karo tikslai galėtų pakeisti strategiją mūšio lauke?

– Bus įdomu pamatyti, kiek šios Ukrainos kontratakos gali būti veiksmingos prieš tam tikras rusų pozicijas, kur jie yra gerai įsikasę ir įsitvirtinę. Pasakysiu, kad tam tikros geografinės sąlygos palengvina kontratakas. Tačiau gintis yra kur kas lengviau nei pulti. Tad matant, kad ukrainiečiai sėkmingai ginasi, negalima būtų drąsiai teigti, kad jie taip pat sėkmingai ir puls, išlaisvindami ir atkovodami visą Ukrainos teritoriją.

Viena iš įdomesnių šio karo dinamikų yra tai, kad ukrainiečiai gana efektyviai atsispiria Rusijos pajėgoms, kai [šios] per daug išplečia savo tiekimo linijas ir kai jų užnugario zonos nėra pakankamai saugios. Ukrainiečiai gali rengti reidus, pavyzdžiui, naikinti kuro cisternas, logistikos kolonas ir panašius dalykus. [Tačiau] ukrainiečiams sunkiau sekasi kovoti prieš įtvirtintas rusų pozicijas, kur yra geros ryšio [ir] tiekimo linijos.

Pergalės dienos minėjimas Rusijoje / AP nuotr.

Mes taip pat pastebėjome reikšmingų skirtumų tarp [ukrainiečių], veikiančių kaimo vietovėse, kur nėra didelė gyventojų koncentracija, ir jų veikimo miesto aplinkoje efektyvumo.

Ukrainiečiams galbūt pavyks atmušti Rusijos pajėgas, veikiančias kaimuose ir didžiųjų miestų prieigose. Jiems [ypač naudinga] vykdyti žvalgybą, leidžiančią nustatyti, kur yra rusų daliniai, [o tada] panaudoti prieš juos artileriją ir raketas. Tačiau patekus į tankiai apgyvendintus miestus, kovos tempas abejose pusėse krenta ir veržimosi greitis ženkliai sumažėja. Ukrainiečiai dar nepademonstravo gebėjimo patekti į priešo kontroliuojamą miesto aplinką ir jį iš ten išstumti.

Neteigiu, kad ukrainiečiai to negali, tiesiog mes to kol kas nematėme mūšio lauke.

– Tad kokia šiuo metu situacija? JAV ir JK pareigūnai ir toliau teigia, kad Rusijos kariuomenė atsilieka nuo grafiko ir juda lėtai, nors ir daro tam tikrą pažangą. Atsižvelgiant į tai, kaip Rusijos pajėgos atrodo šiame naujajame karo etape, ar tikėtina, kad joms pavyks veržtis į priekį Donbase?

– Kadangi rusų pajėgos patyrė rimtų nuostolių ir jų veržimosi tempas sulėtėjo, jiems reikia persigrupuoti. Mūsų vertinimu, rusams liko labai mažai efektyvios kovinės galios, kurią jie galėtų panaudoti. Tikėtina, kad [visuotinė] mobilizacija taip pat nepadės pasiekti reikšmingos kovinės galios, to nepadarys ir šaukimas.

Tačiau tas pats pasakytina ir apie ukrainiečius, [jų] pajėgos taip pat patyrė nemenkų nuostolių. Jie [sunkiai] kaunasi jau daugiau kaip 75 dienas kovoja ir ne tik aplamdė šonus Rusijos daliniams, bet ir patys patyrė nuostolių.

Rusijos karas prieš Ukrainą. / AP nuotr.

Puolimo tempas abejose pusėse lėtėja, o pasiekimai menksta. Ypač aiškiai tai matyti Rytų Ukrainoje ir Donbaso srityje. Labai svarbus dalykas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, yra rizika, kad Vladimiras Putinas gali sėkmingai užsitikrinti paliaubas Rusijai palankesnėmis sąlygomis, įtvirtinsiančiomis jo neteisėtus laimėjimus Rytų Ukrainoje [ir] pietinėje [šalies dalyje], ypač į šiaurę nuo Azovo jūros ir palei Juodąją jūrą.

Paliaubos galėtų suteikti V. Putinui laiko ir galimybių „suvirškinti“ užimtas Ukrainos teritorijas [ir] sunaikinti bet kokių Ukrainos valdžios struktūrų likučius jose, taip pat sudaryti sąlygas atnaujinti puolimą Kremliaus pasirinktoje vietoje jam palankiu metu.

– Jums tai atrodo tikėtina? Panašu, kad nė viena pusė šiuo metu nėra patenkinta savo padėtimi ir toliau kovos ar stiprins savo pozicijas.

– Nerimą kelia tai, kad Kremliui išreiškus norą nutraukti ugnį, Vakarų valstybės ar tam tikri jų lyderiai ar organizacijos gali automatiškai bandyti kabintis į šį pasiūlymą, nes tai būtų [laikoma] būdu nutraukti smurtą. Nuogąstaujame dėl to, kad Kremliui pasirinkus tokį žaidimo braižą, [Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis] gali patirti tarptautinį spaudimą sutikti su siūlomomis sąlygomis.

Kalbant apie tai, ar rusai gali persigrupuoti ir atkurti efektyvesnę kovinę galią per trumpą laiką, t. y. per artimiausius šešis–dvylika mėnesių, tikrai ne.

Pergalės dienos minėjimas Rusijoje / AP nuotr.

Rusijos šaukimo ciklas, kurį mano kolega nuodugniai ištyrė, įprastomis sąlygomis, kai vidutinis kareivis gauna maždaug nuo vieno iki dviejų mėnesių pagrindinio parengimo, o tada nuo trijų iki šešių mėnesių specializuoto parengimo, trunka nuo keturių iki aštuonių mėnesių.

O kokybiško kario paruošimas užtrunka dar ilgiau – maždaug aštuonis–dešimt mėnesių. Atsižvelgiant į tai, kad ukrainiečiai išguldė didesnę dalį Rusijos karininkų korpuso – nuo bataliono iki armijos lygio ir visų ešelonų tarp jų – žmogiškajam potencialui atstatyti prireiks bent vienos kartos.

[Rusijos] pastangų ištraukti karius iš tokių vietų kaip Abchazija [Sakartvele], Sirija, Libija ir kt. [šiuo metu] tiesiog nepakanka, kad būtų galima suburti veiksmingesnes pajėgas. Tad jei V. Putinas nori atnaujinti šį karą savo sąlygomis, jis [galbūt] norės ilgam laikui užfiksuoti iki šiol pasiektus laimėjimus, atkurti savo pajėgas, kiek tai įmanoma, pabandyti palaužti Ukrainą ekonomiškai, blokuojant jos prieigą prie Juodosios jūros taip, kaip tai daroma šiuo metu, [ir] tikėtis, kad galės užbaigti tai, ką pradėjo.