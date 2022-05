Estijos sprendimas: iš viešbučių 2 tūkst. Ukrainos karo pabėgėlių perkėlė į keleivinį laivą

Dalis Ukrainos karo pabėgėlių Taline buvo apgyvendinti laive, rašo „Novaja Gazeta. Baltija“.

Beveik 2 tūkstančiai karo pabėgėlių iš Ukrainos Estijoje šiuo metu gyvena bendrovei „Tallink“ priklausančiame keleiviniame laineryje „MS Isabelle“. Šie žmonės gyveno viešbučiuose, tačiau prasidėjus turistiniam sezonui valdžia nusprendė pabėgėliams užleisti laivą.

Perkėlimas į lainerį sukėlė nemažai protestų ir skundų – gyventi kajutėje pasirodė ne taip patogu kaip viešbučio kambaryje.

Nuo persikėlimo praėjo daugiau kaip mėnuo. Kaip laivo gyventojams sekasi šiandien? Kalbamės su psichologe, savanore tvarkos laive koordinatore ir karo pabėgėle Natalija Ševčenko, kuri kartu su kitais žmonėmis gyvena laineryje.

– Kada atvykote į Estiją ir kodėl pasirinkote būtent šią šalį?

– Man pačiai Estija buvo netikėtas pasirinkimas. Ukrainoje dirbau klinikine psichologe gimdymo namuose. Tada išvykau į Vengriją. Ten gyvenau apie savaitę ir supratau, kad reikia kažką daryti, dirbti, padėti žmonėms. Internete pamačiusi skelbimą, kad ieškomas rusiškai ir ukrainietiškai kalbantis psichologas, iškart susisiekiau. Skelbime nurodyta šalis buvo Estija.

– Prieš persikeldama į laivą jūs, kaip ir daugelis kitų, gyvenote viešbutyje. Ar įsiregistruodama viešbutyje susitarėte dėl viešnagės trukmės? Ir kokia buvo persikraustymo į laivą procedūra?

– Kai atvykau į šalį, mane apgyvendino viešbutyje. Gavau kambarį labai mielame viešbutyje Talino senamiestyje. Iš pradžių mums buvo nurodyta, kad gyvensime iki kovo 30 d., bet perkėlimas iš tikrųjų įvyko savaite vėliau.

Į laivą buvome perkelti gana netikėtai. Atėjo žmogus ir pasakė, kad kitą dieną visi kraustomės.

Tallink keltas Estijos sostinėje Taline / Vida Press nuotr.

Žinau, kad visuose viešbučiuose buvo sudarytas grafikas, kad laive nebūtų grūsčių. Paskirtą dieną atvažiavo mikroautobusas ir nuvežė žmones į keltą.

– Šiuo metu esate bene pagrindinis asmuo, per kurį vyksta miesto administracijos ir laive gyvenančių žmonių sąveika. Kaip tai atsitiko?

– Su administracija susipažinau, kai nusprendžiau pateikti savo pasiūlymus dėl gyvenimo laive organizavimo. Priėjau prie jų ir paklausiau, ar galima organizuoti laisvalaikio užsiėmimus vaikams, rytinę mankštą. Pasiūliau savo psichologinę pagalbą tiems, kam jos reikia. Mane pradėjo kviesti į bendrus susirinkimus.

Tapau tarsi tarpine grandimi tarp žmonių laive ir vadovybės, įvairių žinybų atstovų.

Mano uždavinys yra būti savo žmonių pusėje, bet kartu neleisti jiems perkelti visos atsakomybės už savo būsimą likimą priimančiajai šaliai.

Todėl primygtinai reikalavau, kad būtų tam tikras taisyklių rinkinys, leidžiantis reguliuoti gyvenimą kelte. Jie jas apsvarsto ir tada bandome rasti kažkokį bendrą vardiklį. Tai ypač svarbu, kalbant apie saugumą laive. Pavyzdžiui, netrukus į laivą atvyks policijos atstovai. Vyks susitikimas su šeimomis, kurio metu pareigūnai išsamiai papasakos apie mums naujos šalies įstatymus ir mūsų atsakomybes.

– Ar yra kokia nors speciali žmonių paskirstymo į kajutes ir denius sistema?

– Taip, bandoma laivą pildyti, pradedant nuo viršutinių denių. Žemiau trečiojo denio jau yra vanduo, ten psichologiškai sunkiau būti, todėl šie deniai paliekami ateičiai, jei kartais būtų labai didelis žmonių antplūdis ir baigtųsi visos aukščiau esančios vietos.

Kajutės su langu ir balkonu pirmiausia skiriamos daugiavaikėms šeimoms ir šeimoms su riboto judumo žmonėmis.

Tallink keltas Estijos sostinėje Taline / Vida Press nuotr.

– Kai kurie žmonės skundžiasi, kad buvo apgyvendinti kartu su nepažįstamais žmonėmis.

– Administracija stengiasi apgyvendinti taip, kad vienoje kajutėje gyventų viena šeima. Jei šeimoje yra vienas ar du žmonės, tai, žinoma, juos apjungia su panašiais žmonėmis. Žiūri, kad jų vaikai būtų tos pačios lyties ir panašaus amžiaus. Jei kas ateina ir sako, kad man nepatogu, nepavyksta sutarti su kaimynu, jis paprastai perkeliamas į kitą kajutę. Iš pradžių buvo akimirkų, kai buvo sunku. Tačiau dabar stengiamasi maksimaliai atsižvelgti į gyventojų norus. Administracija padeda tai padaryti. Svarbiausia su jais bendrauti ramiai, nereikšti perteklinių emocijų.

Mano dabartinė kaimynė anksčiau gyveno su vyresne moterimi, kuri buvo pakankamai agresyviai nusiteikusi. Visi žinojo, kad su ja labai sunku bendrauti, nes tai – pagyvenęs, sudėtingo charakterio žmogus. Ir ji buvo perkelta, problema išsisprendė.

Būna, kad dvi mamos susidraugauja, randa bendrą kalbą, tuomet jos gali apsigyventi kartu vienoje kajutėje.

– Laive yra visko, ko reikia gyvenimui, įskaitant atviras zonas, kur galima pasivaikščioti. Iš principo galima iš viso neišeiti iš laivo. Kaip žmonės į tai reaguoja?

– Yra šeimų, kurios neišlipa iš laivo. Vaikščioti būtinai reikia, būtina išeiti iš uždaros erdvės. Ne tik pakilti į vienuoliktą denį, kur yra oro, bet ir išeiti pasivaikščioti į miestą.

Laive gera ventiliacija, bet oras labai sausas. Tenka priminti žmonėms, kad jie patys yra atsakingi už save, už savo šeimą ir vaikus. Būtina išeiti, antraip gresia apatija, depresija ir kiti sutrikimai.

Ukrainos karo pabėgėliai / AP nuotr.

– Taip išeina, kad kai kurie žmonės juda tik po laivą. Tačiau gyvenimo laive laikas taip pat ribotas. Žmonės turėtų ieškotis darbo ir naujo būsto. Ar tai reiškia, kad jie to nedaro?

– Jie ieško. Suorganizavome tokią galimybę – kasdien prie registracijos stalo atvyksta savanoriai ir socialinio skyriaus atstovai. Jie detaliai pasakoja, kaip Estijoje išsinuomoti nekilnojamąjį turtą. Savanoriai padeda ne tik susirasti būstą, bet ir parengti visus tam reikalingus dokumentus. Šeimai priskiriamas konkretus savanoris, surenkama informacija apie žmonių pageidavimus ir galimybes ir pradedama paieška.

– Estijos socialinių reikalų departamentas kartu su „Tallink Grupp“ pasirūpino gyvenimu kelte iki 4 mėnesių. Ar įmanoma šią sutartį pratęsti?

– Visi žino, kad mūsų įėjimo į keltą kortelėse yra galiojimo data, po kurios nebebus įmanoma patekti į laivą. Tokias korteles turi visi gyventojai, nes be jų neįmanoma nei pateikti į laivą, nei iš jo išeiti. Jų galiojimas baigiasi liepą. Be to, mums nuolat kalbama ne apie apgyvendinimo laive pratęsimą, o apie jo sutrumpinimą. Todėl ir vyksta aktyvus darbas, žmonės raginami aktyviau ieškoti darbo ir būsto.

– Ar laive yra žmonių, kurie nesiruošia ieškoti gyvenamosios vietos? Tokių, kurie viskuo patenkinti. Juk jie puikiai žino, kad niekas jų į gatvę neišmes.

– Taip, žinoma, Tokius žmones nesunku pastebėti.

Ukrainos karo pabėgėliai / AP nuotr.

– Kiek maždaug tokių žmonių yra, procentine išraiška?

– Sakyčiau, apie 50 procentų. Tiesą sakant, tokių maždaug pusė laivo. Yra tokių, kurie laukia, kada galės grįžti namo, jų nedomina integracija. Ir yra galvojančių apie tolesnį kraustymąsi į jiems priimtinesnes šalis. Žmonės pasąmoningai žino, kad niekas jų niekur neišvarys.

Tiesą sakant, sąlygos laive yra labai patogios, o kai turi tokias sąlygas, nesinori išeiti iš komforto zonos ir pradėti kažką daryti.

– Sakote, kad laive patogios sąlygos. Bet girdėjau labai daug neigiamų atsiliepimų apie žemą gyvenimo kokybę.

– Svarbiausia – požiūris. Nusipirkau kambarinę gėlę, labai džiaugiuosi ja ant palangės. Kaimynė nusipirko skalbinių virvę, todėl ant jos galima pakabinti smulkius skalbinius, jie labai greitai išdžiūsta. Taip, yra sauso oro problema. Bet vėlgi galima prašyti drėkinamųjų lašelių, jų duoda visiems norintiems, tereikia savimi pasirūpinti.

Lengviausia yra sakyti, kad viskas blogai. Taip sakydami, nenorime prisiimti atsakomybės už save, tai tokia emocinė būsena. Natūralu, kad daug paprasčiau, kai kažkas paima tave už rankos ir nuveda ten, kur reikia.

Mūsų laineryje net atsidarė parduotuvė ir kainos joje tokios pat kaip mieste. Galima nusipirkti visus būtiniausius daiktus. Yra šaldytuvai, kuriuose galime laikyti greitai gendančius produktus. Manau, kad tai labai patogu.

Taip, yra problemų, kurias reikia spręsti. Bet apskritai viskas pakankamai gerai.

Tallink keltas Estijos sostinėje Taline / Vida Press nuotr.

– Daugelį domina, kaip laive vyksta skalbimo procesas?

– Taip, tai labai populiarus klausimas. Yra skalbimo mašinos, bet jos skalbia tik vaikų drabužėlius ir tik su tais milteliais, kurie yra laive. Suaugusiųjų daiktai surenkami du kartus per savaitę ir miesto lėšomis vežami į valyklą. Svarbiausia yra priprasti prie grafiko.

– Jau kurį laiką visi kartu gyvenate laive. Ar atsirado kažkokia bendrystė?

– Taip, žinoma, yra bendrumo momentas. Turime bendrą grupę, kurioje visada galime paprašyti patarimo ar pagalbos. Kartu priimame įvairius bendrus sprendimus.

Yra atvirų zonų, kur vaikams negalima eiti, todėl tėvai turi jiems paaiškinti visas buvimo šioje vietoje taisykles. Kiekvienas vaikas ant rankos turi atitinkamo denio spalvos apyrankę. Suaugusieji, pamatę vaiką, atsidūrusį kitoje teritorijoje, padeda jam grįžti atgal. Anksčiau to nebuvo, vaikai laisvai judėjo po visą laivą nelydimi suaugusiųjų, važinėdavo liftais ir net patekdavo į uždaras zonas.

– Kodėl negalima atsivesti svečių? Juk viešbučiuose tai buvo leidžiama.

– Todėl, kad prasidės chaosas. Labai sunku sekti, kas įeina, kas išeina, kas pasilieka.

– Kaip vyksta gyvenimo laive kontrolė?

– Įeinant į laivą ir iš jo išeinant reikia aktyvuoti gyventojo kortelę. Sistema užfiksuoja ne tik įėjimo momentą, bet ir kelte praleistą laiką. Tokiu būdu išaiškinami tie žmonės, kurie išsikelia iš laivo, bet apie tai nepraneša, kad išsaugotų savo kajutę.

Jei kortelė nenaudojama mėnesį, tampa aišku, kad žmogus negyvena laive, o tiesiog laiko sau vietą.

– Laive yra apsauga. Kokia jos funkcija?

– Visų pirma, tai žmonių patekimo į laivą kontrolė. Kaip jau minėjau, pašaliniams patekti į laivą draudžiama. Nepakanka vien aktyvuoti kortelę, dar reikia parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Negalime naudotis kito asmens kortele.

Apsauga apskritai yra atsakinga už saugumą, galioja tam tikros taisyklės. Bendrose patalpose draudžiama vartoti alkoholį. Turite savo kajutę, prašom, ten jūsų erdvė.

Po tam tikros valandos vaikams neleidžiama būti bendrose patalpose. Apsauga tai stebi ir labai mandagiai paprašo išsiskirstyti į savo kajutes. Ypač dažnai tenka bendrauti su paaugliais, nes jiems būdingas tam tikras protestas, maištingumas. Žinoma, jie mėgsta vakarais rinktis atviruose deniuose, o tai nėra saugu.