Kosovo prezidentė: bijome, kad Ukrainos karas gali išsiplėsti ir į Vakarų Balkanus

Lietuvoje ketvirtadienį ir penktadienį viešėjusi Kosovo prezidentė Vjosa Osmani-Sadriu tvirtina, kad Rusijos invazija į Ukrainą sukėlė nuogąstavimų, jog konfliktas gali išsiplėsti ir į kitas šalis.

Dėl savo istorijos Kosovas ypač įtariai žiūri į Serbiją, kurią vadina Rusijos interesų vykdytoja ir kaltina ketinimais užpulti šalį – tai viešėdama Izraelyje neseniai pareiškė Kosovo užsienio reikalų ministrė.

Kosovas atsirado iš kruvinų dešimtojo dešimtmečio Balkanų karų, kilusių yrant Jugoslavijai. Iš pradžių Kosovas liko Serbijos dalis, nors jame daugumą gyventojų sudaro albanai. Įtampos tarp serbų ir albanų bei pastarųjų pastangos išsikovoti nepriklausomybę privedė prie 1998–1999 Kosovo karo. Reaguodama į civilių žudynes, į jį 1999 m. įsitraukė NATO, kuri po du su puse mėnesio trukusių Serbijos bombardavimų privertė serbus atitraukti pajėgas iš Kosovo.

2008 m. vasario 17 d. Kosovas paskelbė nepriklausomybę nuo Serbijos. Iki šiol šalį yra pripažinusios apie pusę pasaulio valstybių, taip pat ir Lietuva. Kosovo nepripažįsta Serbija, daugelis Azijos ir Pietų Amerikos šalių, buvusios SSRS valstybės, įskaitant Rusiją bei Ukrainą.

Nors dauguma NATO ir ES narių pripažino Kosovo nepriklausomybę, to iki šiol yra nepadariusios penkios ES šalys: Ispanija, Slovakija, Rumunija, Graikija ir Kipras. Pastarosios nenori to padaryti dėl komplikuoto Šiaurės Kipro statuso, o Ispanija – nenorėdama suteikti argumentų savo pačios separatistiniams regionams. Slovakijos ir Rumunijos atsargumą, manoma, lemia gausios vengrų mažumos šiose šalyse.

Vis dėlto anot V. Osmani-Sadriu, ES šalys neturi jokių priežasčių nepripažinti Kosovo, nes jo pavyzdys negali būti precedentu joms sprendžiant santykius su savo tautinėmis mažumomis. Juo labiau ji nesutinka su Vladimiru Putinu, bandžiusiu Kosovą palyginti su Ukrainos Donbasu.

– Vasario gale Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas susitikime su JT generaliniu sekretoriumi paminėjo Kosovą – ir Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimą, jog Kosovas turėjo teisę atsiskirti nuo Serbijos be Belgrado sutikimo – kaip precedentą Maskvai pripažinti vadinamąsias Donecko ir Luhansko respublikas. Kaip jūsų šalyje buvo sureaguota į tokius pareiškimus?

– Manau, neverta stebėtis iš Putino ateinančia propaganda, kuria siekiama destabilizuoti kitas šalis, ne tik Ukrainą. Jis ir seniau rodė susidomėjimą Vakarų Balkanais ir norą kurstyti įtampas bei konfliktus mūsų regione, tokiu būdu puldamas ES ir NATO vertybių sistemą. [...]

Jei ką nors ir galima lyginti, tai Putino nusikaltimus su (buvusio Serbijos lyderio Slobodano – LRT.lt) Miloševićiaus nusikaltimais. Juos abudu sieja genocidiniai ketinimai, įvykdyti karo nusikaltimai, nusikaltimai prieš nekaltus žmones, hegemoninis mentalitetas kaimynų atžvilgiu.

Kosovo prezidentė Vjosa Osmani-Sadriu / E. Blaževič/LRT nuotr.

Ko negalima lyginti – tai Kosovo atvejo su Rusijos įvykdyta aneksija ir neteisėta dalies Ukrainos bei kitų regiono valstybių teritorijų okupacija. Kosovo nepriklausomybė – politine, teisine prasme ir dėl unikalaus istorinio kelio – nėra palyginama su jokia kita pasaulio šalimi. Kosovo nepriklausomybė taip pat yra ilgos daugybės kosoviečių, kurie buvo genocido aukos, kovos už laisvę ir nepriklausomybę rezultatas.

Be to, Tarptautinis Teisingumo Teismas aiškiai pasakė, kad šio atvejo negalima lyginti su kitais judėjimais, norinčiais juo pasinaudoti kaip precedentu. Ir, žinoma, Kosovo atveju, lyginant su kitais, niekad nebuvo JT Saugumo Tarybos rezoliucijos, neleidžiančios Kosovui tapti nepriklausomam ar smerkiančios jo nepriklausomybę.

Tarptautinis Teisingumo Teismas atsižvelgė į visus šiuos argumentus ir galų gale nusprendė, kad Kosovo nepriklausomybė visiškai atitinka tarptautinę teisę. Tuo tarpu tai, kas vyksta Donbase, kaip žinome, ir kas vyksta Kryme yra akivaizdus teisės pažeidimas. Taigi Kosovo su Donbasu lyginti negalima – galima lyginti nebent su pačia Ukraina.

– Kaip karas Ukrainoje konkrečiai veikia saugumo situaciją Vakarų Balkanuose?

– Po Ukrainos invazijos esama vis daugiau nerimo, kad karas gali išsiplėsti ir į kitas pasaulio vietas, jog Putinas gali norėti geografiškai išplėsti konfliktą, kad nukreiptų Vakarų demokratijų dėmesį kitur. Mūsų regione Rusija galėtų pasinaudoti Serbija kaip savo statytine įtakai plėsti. Per Serbiją jis galėtų pakurstyti įtampas Kosove, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Juodkalnijoje, taip pat ir kitose šalyse.

Tokiu būdu kurstoma įtampa galėtų prasiveržti smurtu, baigtis Serbijos atakomis – ji pastaruoju metu pirko nerimą keliančius kiekius ginklų iš Rusijos ir Kinijos. Jie aiškiai parodė, kad nori karine prasme dominuoti regione. Kaskart gavę raketų jie teigia, kad ketina panaudoti prieš vadinamuosius „priešus regione“. Taigi ir savo retorika, ir veiksmais Serbija seka Rusijos vadovėliu. Ir tai vyksta ne tik dabar, tai vyksta nuolatos.

Manome, kad Rusija rems ir skatins Serbiją, kad išplėstų konfliktą. Vis dėlto mes pasiruošę tam užkirsti kelią. Kosovas glaudžiai bendradarbiauja su NATO sąjungininkais, kad užkirstume kelią destabilizacijai mūsų regione. Kol kas mums pavyko tą padaryti [...].

Kosovas / Mesut Toker/Pixabay nuotr.

– Tarpininkaujant ES, Kosovas ir Serbija nuo 2011 m. veda derybas dėl santykių normalizavimo. Kokios pagrindinės kliūtys neleidžia pasiekti susitarimo?

– Serbijos strategija yra obstrukcija dalyvaujant. Jie dalyvauja šiame dialoge, tačiau tą daro tik tam, kad galėtų kliudyti ir blokuoti svarbius susitarimus. Antra, jie blokuoja susitarimus, kurie jau buvo pasiekti. Daugumos dokumentų, kuriuos pasirašė, jie neįgyvendina, nepaisant to, ką patys kalba. Kartu jie nori ir toliau stumti kitas idėjas, kurios sukurtų dar vieną Serbų Respubliką (darinys Serbijoje ir Hercegovinoje, kuriame gyvena dauguma šalies serbų – LRT.lt), dar vieną įšaldytą konfliktą, ką mes, akivaizdu, atmetame ir toliau atmesime, nes norime užtikrinti, kad santykių normalizavimo procesas atitiktų mūsų Konstituciją, kuri gina mūsų suverenumą, teritorinį vientisumą ir funkcionavimą [...].

Šio proceso esmė – abipusis pripažinimas, nes be abipusio pripažinimo neįmanoma pasiekti ilgalaikės taikos. Vis dėlto Serbija rodo, kad nepakeitė mąstysenos, kuri nesuinteresuota nei taika, nei stabilumu. Tai, deja, ir vilkina procesą.

– Kosovą nepriklausoma valstybe pripažįsta visos ES šalys, išskyrus penkias. Ar imamasi žingsnių įtikinti jas persigalvoti – ir ar šios pastangos davė kokių nors rezultatų?

– Mes nuolat dedame pastangas, ką daro ir mūsų sąjungininkai bei partneriai. Atvirai kalbant, šios šalys neturi jokių priežasčių nepripažinti Kosovo. Kaip jau minėjau, Tarptautinis Teisingumo Teismas davė atsakymą, kurio joms reikia – kad mūsų nepriklausomybė atitinka tarptautinę teisę.

Be to, šios šalys neturėtų savęs lyginti su genocidišku Miloševićiaus režimu – jos juk nevykdė genocido prieš dalį savo teritorijų ir žmonių – ir bijoti, kad Kosovas bus panaudotas kaip precedentas (remiant separatistinius judėjimus jų viduje – LRT.lt). Tai neįmanoma.

Kosovo nepriklausomybės minėjimas 2020 m. / AP nuotr.

Iš politinės ir teisinės perspektyvos, visi esami argumentai remia mūsų nepriklausomybę. Be to, mūsų nepriklausomybė yra neatšaukiamas procesas ir galų gale, veikiau greičiau nei vėliau, likęs pasaulis pripažins Kosovą.

Taip pat tokiu būdu jos turi parodyti, ar stoja išvien su demokratijomis, tokiomis kaip Kosovas, – ar autokratijomis kaip Rusija ir Serbija. Nes Rusija suinteresuota, kad Kosovas nebūtų pripažintas ir priimtas į ES. Tad nemanau, kad šios šalys turėtų remti Rusijos interesus.

(„Economist Intelligence Unit“ sudarytame 2021 m. Demokratijos indekse Serbija surinko 6,36 iš 10 balų ir yra priskiriama „demokratijų su trūkumais“ kategorijai, kaip, beje, ir Lietuva (7,18), Lenkija (6,8) ar JAV (7,85); Kosovas į reitingą neįtrauktas – LRT.lt)

– Kokie Kosovo planai ES ir NATO integracijos klausimais?

– Neseniai pateikėme paraišką prisijungti prie Europos Tarybos. Tai nėra ES dalis, tačiau viena iš seniausių žmogaus teisių organizacijų. Tai rodo Kosovo europietišką orientaciją. Tikimės, kad dauguma Europos Tarybos narių parems mūsų paraišką, nes narystė suteiks mūsų piliečiams galimybę ir teisę kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą. Tad tai ne politinis, o jų žmogaus teisių klausimas. Nors Serbija tam ir labai garsiai prieštarauja [...] – ji mums grasino vien todėl, kad pateikėme narystės paraišką.

Antra, šiais metais ketiname kreiptis dėl ES kandidatės statuso, tikimės tą padaryti Čekijos pirmininkavimo metu.

Kosovo prezidentė Vjosa Osmani-Sadriu vizito Vilniuje metu / LRP kanceliarijos nuotr.

Kalbant apie NATO, pirmiausia sieksime prisijungti prie „Partnerystės taikos labui“ programos, o vėliau ir tapti visateise NATO nare. Vienintelė kliūtis ta, kad, deja, mūsų dar nepripažįsta keturios šios organizacijos narės. Kitaip būtume iškart pateikę paraišką, nes nuo pat mūsų šalies atsiradimo norėjome prisijungti prie ES ir NATO. Be to, to nori ir mūsų žmonės – net 93 proc. jų palaiko narystę NATO. Taigi ir toliau sunkiai dirbsime siekdami šio tikslo.

Bet mums neabejotinai reikės sąjungininkų ir partnerių paramos – po Ukrainos invazijos jie turėtų suprasti, kad ši organizacija turi būti vertinama iš saugumo perspektyvos, o ne vien kokiais nors politiniais kriterijais.

– Kokios konkrečios paramos tikitės iš Lietuvos Vyriausybės?

– Lietuva visad buvo stiprus balsas, remiantis Kosovo nepriklausomybę ir valstybingumą. Šiuo metu mums reikia balsų iš ES, NATO ar tokių organizacijų kaip Europos Taryba. Mums reikia šalių, suprantančių, kad nuolaidžiavimas autokratams mūsų žemyne niekad nesukurs ilgalaikės taikos.

Todėl tikimės, kad Lietuva, kitos Baltijos ir ES bei NATO šalys tvirtai rems Kosovo narystę. Tai parodytų, kad kai demokratinė šalis kaip Kosovas nuolat demonstruoja, kad atitinka ES ir NATO užsienio bei saugumo politikos tikslus ir veikia pagal tas pačias vertybes, kuriomis paremta ir ES, tokia šalis nusipelno vietos prie stalo bei kolektyviai prisidėti stiprinant šias vertybes, kurioms šiandien iškilo pavojus, kaip ir visai Europos saugumo architektūrai.

Šiuo metu aišku kaip niekad anksčiau, kad kai autokratai padeda vieni kitiems, demokratijos taip pat turi eiti išvien. Neleidimas Kosovui užimti jam priklausančios vietos tarptautinėje bendruomenėje – demokratijos, žmogaus teisių, įstatymo viršenybės bendruomenėje – tik tarnauja Rusijos interesams. Lietuva tą puikiai supranta. Tikiuosi, kad ji padės mums tuo įtikinti ir kitas nares.

Kosovo prezidentė Vjosa Osmani-Sadriu vizito Vilniuje metu / LRP kanceliarijos nuotr.

– Lietuvoje praleidote dvi dienas. Kas labiausiai čia įsiminė?

– Galbūt fundamentalus suvokimas, kaip šalis gali klestėti ir kiek daug pasiekti, kai jai suteikiama proga būti laisvai, nepriklausomai ir užimti savo vietą laisvų tautų bendruomenėje. Būtent to reikia ir Kosovui – šanso. Parodysime pasauliui, kad mūsų žmonės, ypač jaunimas, gali nuveikti stebuklus. Lietuva yra įrodymas, kiek daug tauta, besiremdama demokratijos ir laisvės vertybėmis, gali pasiekti, kai gauna galimybę. Būtent tai aš dar kartą pamačiau per tas dvi dienas, kurias praleidau čia.