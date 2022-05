Atsargos pulkininkas apie mobilizaciją Rusijoje: Putinas galbūt bijo apginkluoti nemažą dalį savo visuomenės

Netrukus bus galima konstatuoti, kad Rusijos pajėgos nepajėgios vykdyti puolimo, taip LRT TELEVIZIJAI sako atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis. Anot karininko, laikas rusams nepalankus, nes ukrainiečiai sulaukia vis daugiau Vakarų paramos ir galės pereiti į kontrataką. V. Malinionis sako, kad sunku įsivaizduoti, kaip rusams be visuotinės mobilizacijos pavyktų užsitikrinti sausumos koridorių iki Krymo, o Mariupolio gynėjų pasipriešinimą jis vadina istoriniu.

Pasak atsargos pulkininko V. Malinionio, Rusijos pajėgos jau nebegali vystyti tokio puolimo, kokį buvo užsibrėžę vykdyti. Tam nepadeda ir tai, kad dalis pajėgų yra nemotyvuoti kariai.

„Neatmetu, kad ginkluotę ir maisto jie (ukrainiečiai – LRT.lt) nusipirkę iš tų Rusijos karių, kurie juos puola. Tokie dalykai kare pasitaiko. Ypač nemotyvuoti, korumpuoti Rusijos kariuomenės vadai linkę pasipelnyti. [..]

Kiekviena diena, praleista puolančioje pusėje... Tu naudoji degalus, savo resursus, žūsta tavo žmonės, naudoji techniką, amuniciją, turi užtikrinti logistiką. Proveržiui reikia reikiamoje vietoji sutelkti reikiamą dydį pajėgų. Jei to nėra, proveržį pasiekti bus dar sunkiau. Nes logistika negali dirbti maksimaliais apsisukimais ir pajėgumais. Dėl to ateina ta vadinama kulminacija, kai jie nebegali vystyti to puolimo, ką yra užsibrėžę. Gali būti, kad jie pereina į gynybinę operaciją“, – laidai „Svarbi valanda“ sako V. Malinionis.

Vidmantas Malinionis / LRT stop kadras

Jis taip pat tikina turįs atsakymą, kodėl nėra visuotinės mobilizacijos.

„Iš istorijos mes žinome, kad po kiekvienos didesnės mobilizacijos Rusijoje dažniausiai įvyksta revoliucijos ir perversmai. Romanovų imperija irgi baigė savo erą po mobilizacijų ir karų. V. Putinas galbūt bijo apginkluoti nemažą dalį savo visuomenės. Susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, o jos dabar yra labai palankios, ginklas gali būti nukreiptas ir prieš patį režimą“, – sako jis.

Pergalės dienos paradas Maskvoje 2022-ųjų gegužės 9 d. / AP nuotr.

Tuo metu Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto docentas Mantas Martišius sako, kad paskelbti visuotinę mobilizaciją Rusijoje galima, tačiau ar ją įgyvendinti realu – kitas klausimas.

„Apie 17 milijonų Rusijos vyrų galėtų būti pašaukti į kariuomenę. Ar Rusija pasirengusi juos išmaitinti, aprengti? Didelis klausimas. Jie turi būti parengti, suformuoti kariniai daliniai. <...> Tokiam karui, kai net ir nėra visuotinės mobilizacijos, reikalingi dideli pinigai. <...> O kas bus, jeigu Rusijos kariuomenė įstrigs ten ir negalės įgyvendinti savo karinių tikslų. Kaip tai reikės paaiškinti savo žmonėms? <...> Klausimas, ar Putinas tikrai nori įsisprausti save į kampą, iš kurio nežinos, kaip išeiti“, – sako M. Martišius.

Mantas Martišius / E. Blaževič/LRT nuotr.

Pasak politologo Lino Kojalos, nors V. Putinas per Pergalės dienos paradą oficialiai nepaskelbė apie karą ir apie visuotinę mobilizaciją, bet tai, anot L. Kojalos, dar gali nutikti.

„Nebūtinai ši data viską nusprendžia. Mes akivaizdžiai matome, kad tų pajėgų, kurios sutelktos okupacijai, jų nepakanka, ir tie lūkesčiai laimėti greitai neišsipildė. Tai tas nėra atmestina. Bet suprantame, kad tai politiškai kainuotų“, – LRT TELEVIZIJOS laidai „Laba diena, Lietuva“ sako L. Kojala.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

Rusijai minint pergalę prieš nacius, Ukrainos prezidentas pirmadienį pareiškė, kad Rusija dabar kartoja Hitlerio režimo piktadarybes ir kopijuoja nacių filosofiją. Per paradą Maskvoje Vladimiras Putinas nepaskelbė jokių naujovių dėl karo, bet jį teisino kaip išankstinį smūgį Vakarams, kurie esą norėjo įsiveržti į istorines Rusijos žemes.

Nors Rusija negali pasigirti pergalėmis, Ukraina pripažįsta, kad mūšiai vyksta nuožmūs, o raketų atakos stiprėja.