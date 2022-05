Zelenskio patarėjas Arestovyčius: Lietuva mums davė daugiau, negu turėjo pati

Prasidėjus trečiam Rusijos karo Ukrainoje mėnesiui, Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas Oleksijus Arestovyčius išskirtiniame interviu LRT RADIJUI pasakojo, kokia šiuo metu situacija yra gamykloje „Azovstal“, kodėl Vokietijos prezidentas vėl pageidaujamas Ukrainoje bei prognozes apie tolimesnę karo eigą.

– Kokia naujausia informacija iš gamyklos „Azovstal“? Ar galite patvirtinti, kad rusai išstumti iš gamyklos teritorijos?

– Pagal preliminarius duomenis, juos iš ten išstūmė, bet situacija keičiasi labai greitai ir informacija jau dabar gali būti pasikeitusi. Juolab, kad ryšys ten ne visada būna.

– Jūs skeptiškai vertinate teiginius, kad dėl gamyklos elektriko išdavystės rusams pavyko įsiveržti į gamyklos teritoriją. Sakėte, kad jeigu gausite tai patvirtinančią informaciją, sakysite, kad galbūt ir galėjo taip nutikti. Ar vis dėlto gavote tokios informacijos?

– Reikia suprasti, kad gamykla „Azovstal“ yra penktoji Mariupolio dalis, didžiulė teritorija. Ten visada yra pro kur prasiveržti ar prasimušti. Istorija su elektriku man daugiau primena Holivudo filmus, tai patvirtinti dar negaliu. Manau, kad tai buvo paprasčiausias banalus šturmas, mūšiai, kurie vyksta įvairiose tos teritorijos vietose.

„Azovstal“ gamykla Mariupolyje / AP nuotr.

– Ukrainos prezidentas prašo Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus padėti išgelbėti ukrainiečių dalinius iš „Azovstal“, evakuoti sužeistuosius. Kiek tai yra realu?

– Civilius gyventojus jau išveža iš „Azovstal“ teritorijos, juos evakuoja, tikiuosi, kad jų išveš ir daugiau. O karius Vladimiras Putinas nori paprasčiausiai visus sunaikinti, išžudyti. Mūsų prezidentas nuolat kontroliuoja situaciją, kas ten vyksta. Taip pat reikia pasakyti, kad visi pasaulio lyderiai užsiima šia problema.

– Neseniai pasirodė žinia, kad prezidentas pakvietė Vokietijos kanclerį Olafą Scholzą ir Vokietijos prezidentą Franką-Walterį Steinmeierį atvykti į Kyjivą. Kas nutiko, kad Vokietijos prezidentas jau pageidaujamas Ukrainoje?

– Tiksliai pasakyt negaliu. Manau, kad pasikeitė Vokietijos pozicija, jie pradėjo mums tiekti sunkiąją ginkluotę. Atsirado tam tikrų niuansų, kažkas buvo prieš tai, dėl ko nebuvo galima pakviesti Vokietijos prezidento. Tačiau dabar jis yra pakviestas ir laukiamas Ukrainoje.

– Ar Ukrainą jau pasiekė Vokietijos sunkioji ginkluotė?

– Mes nekomentuojame tokių dalykų. Parama ateina ne tik iš Vokietijos, bet ir iš kitų Baltijos valstybių, konkrečiai ir iš Lietuvos. Ta ginkluotė jau naudojama kovų metu. Už tai noriu visiems mūsų tautos, valdžios ir mano vardu padėkoti.

Rusijos karas prieš Ukrainą / Vida Press nuotr.

– Neseniai buvote įsisegęs ženkliuką su Lietuvos ir Ukrainos vėliavomis. Tiek Lietuvos valstybė, tiek ir privatūs asmenys remia Ukrainą savo lėšomis. „Blue / Yellow“ yra 8 pagal privačių fondų skiriamą paramą Ukrainai. Ko dar iš mūsų norėtumėte ir tikėtumėtės?

– Kokios pagalbos dar galima prašyti, sunku pasakyti. Visų pirma, mums reikia politinės paramos Europos Sąjungoje (ES) ir NATO balsavimų metu. Mums toliau reikia jūsų paramos ir pagalbos priimant mūsų pabėgėlius, mūsų giminaičius, kurie palieka Ukrainą. Lietuvos balsas mums labai svarbus informacinėje erdvėje, informuojant pasaulį apie tai, kas vyksta. Taip pat prisimenu, kad neseniai Lietuvos politikai išreiškė savo vertinimą apie Vengrijos veiksmus. Ir žinoma – ginkluotė. Jos mums reikia vis daugiau ir daugiau. Noriu dar kartą pasakyti jums ačiū, jūs esate ištikimi mūsų sąjungininkai. Jeigu paklaustumėte bet kurio ukrainiečio, jie visada pasakys, kad lietuviai mums yra broliška šalis.

– Ukrainos nacionalinio saugumo sekretorius Oleksijus Danilovas sakė, kad Vengrija žinojo apie Rusijos rengimąsi užpulti Ukrainą. Taip pat sakė, kad Vengrija turėjo planų pasisavinti dalį Ukrainos teritorijos. Ar jūs turite tokios informacijos?

– Gal reikėtų klausti paties pono Danilovo, jis geriau žino, juk jis yra nacionalinio saugumo sekretorius ir turi daugiau informacijos. Tačiau pakanka ir to, kas jau vyko viešoje erdvėje. Vengrija turi savo ypatingą poziciją, kurią ne kartą išsakė, dėl sankcijų, pabėgėlių tranzito. Aišku, mes suprantame, kad kiekviena šalis pirmiausia žiūri savo nacionalinių interesų, bet tai jau kertasi su ES ir NATO pozicija. Tačiau po truputį jų pozicija švelnėja, jie praneša, kad priima pabėgėlius. Manau, kad bendras spaudimas iš Europos ir NATO šalių keičia ir Vengrijos poziciją.

– Ar galite patvirtinti, kad Charkive Ukraina perėjo į kontrpuolimą?

– Aš nesakyčiau, kad tai yra kontrpuolimas. Tai daugiau tokie kontrpuolimo, taktiniai veiksmai. Aišku, tam tikromis kryptimis kontratakuojant, Rusijai tai kelia pavojų.

Rusijos karas prieš Ukrainą / Vida Press nuotr.

– Artėja gegužės 9-oji, liko vos kelios dienos. Kokios artimiausios dienos laukia kovos lauke?

– Visiškai suprantama, kad jie gegužės 9-ąją norės rezultatų. Visų pirma, užimti „Azovstal“, taip pat jie neslepia, kad norės Mariupolyje rengti paradą. Manau, kad visi šie veiksmai jiems nepavyks. Dabar jų pagrindinis tikslas yra pulti trimis kryptimis: pirmiausia apsupti trikampį, kuriame yra Rubežnoja, Avdijivkas, kita kryptis – Zaporižia ir Kramatorskas. Manau, kad jiems nepavyks pasistumti šiomis kryptimis. Vyksta tikrai sunkūs mūšiai, jaučiame spaudimą, Rusija stengiasi, bet mes juos atmušame.

– Dėl visuotinės mobilizacijos: Rusijoje kalbama, kad tai susiję su gegužės 9-ąja, Dmitrijus Peskovas sakė, kad jie to tikrai nedarys, bet, žinant Rusijos tradicijas, jų „nedarysime“ gali būti „tikrai padarysime“. Kaip jūs vertinate, ar jiems nereikia tos mobilizacijos skelbti? Jie viską, ką nori padaryti, gali ir be to?

– Teisiškai jie gali padaryti visišką mobilizaciją ir be to. Jiems niekas nesutrukdys. Tačiau manau, kad visuotinės mobilizacijos neįmanoma padaryti dėl įvairių logistikos problemų, bet dešimtis tūkstančių jie gali pakviesti į armiją. Jau dabar žinome, kad jie ima skolininkus, pavyzdžiui, kurie nėra sumokėję alimentų. Tai yra visiškai neapmokyti žmonės, kurie įmetami į mūšį. Mūšio metu jų gyvų lieka vos apie 30 proc., jie visiškai nepasiruošę kariauti. Taip, Rusija gali uždaryti sienas, gali dar kažką padaryti, šalyje niekas nesipiktins ir neprieštaraus. Bet kokiu atveju, Rusijoje tokius sprendimus priima vienas arba du asmenys, dažniausiai, kaip žinome, vienas, ir, manau, jie toliau darys spaudimą Ukrainai.

Rusijos karas prieš Ukrainą. Buča / AP nuotr.

– Jūsų dažnai klausiama, kokia būtų prognozė, ir kelis kartus jas keitėte. Tai kokia vis dėlto prognozė, kiek truks karas?

– Paprastai prognozės turi remtis kažkokia informacija, turėti informacinį pagrindą. Kaip žinoma, kare situacija dažnai keičiasi, todėl keičiasi ir prognozės. Pavyzdžiui, kaip pasikeitė situacija ir prognozės po to, kai ES šalys ir NATO pamatė, kas įvyko Bučoje. Dabar situacija vėl keičiasi, nes mes gavome sunkiąją ginkluotę ir galime organizuoti bei pereiti į kontrpuolimą. Rusijos galimybės – kiek jie dar galės sutelkti karių, kiek sutelkti armijos. Klausimas, kas suspės anksčiau. Galiu pasakyti, kad Rusija nelaimės dėl ekonominių ES sankcijų. Jie jau pralaimėjo, o mes laimėjome, bet žinome, kad dar keli ateinantys mėnesiai bus sunkūs.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Ispanijoje sulaikytas valstybės išdavimu kaltinamas prorusiškas ukrainiečių tinklaraštininkas Anatolijus Šarijus. Jis taip pat susijęs ir su Lietuva, jis čia gyveno. Mūsų Valstybės saugumo departamentas yra sakęs, kad jo gyvenimas Lietuvoje yra grėsmė mūsų saugumui. Papasakokite apie šį žmogų šiek tiek daugiau, kas jo toliau laukia?

– Pagal operatyvinius duomenis, kuriuos šiuo metu turime, žinome, kad jį sulaikė Ispanijos policija. Jis Ukrainoje yra kaltinamas valstybės išdavyste, taip pat nacionalinės neapykantos kurstymu, kas pas mus yra labai sunkus nusikaltimas. Kiek dabar žinau, policija jį jau paleido, bet jis pasirašė pasižadėjimą neišvykti iš šalies. Bet kokiu atveju, bus teismas Ispanijoje, aš manau, kad Europos teismas objektyviai nuspręs, ką su juo daryti. Kitas dalykas – baigėsi jo lietuviško paso galiojimas. Dabar visiems labai įdomu, kaip Lietuva pasielgs ir ar pratęs jo galiojimą.

– Kita žinia – apie Ukrainoje sulaikytą Viktoro Medvečuko bendražygį. Ką jūs apie tai galėtumėte pasakyti?

– Mūsų specialiosios tarnybos kol kas neįvardina asmens, bet galiu pasakyti, kad jis yra puikiai žinomas. Tai tikrai yra V. Medvečuko bendražygis ir vienas iš jo partijos bendražygių. Jis taip pat yra kaltinamas valstybės išdavimu. Manau, kad greitai viskas paaiškės, ir jis bus įvardintas. Noriu pabrėžti, kad Ukrainoje žmonės nebaudžiami už pažiūras, o tik už veiksmus. Taip, jis dirbo Rusijos propagandai, tačiau mes nepersekiojame žmonių už jų pažiūras.

– Neseniai buvo paskelbta, kad iš Ukrainos okupuotų teritorijų į Rusiją buvo išvežta apie 180 tūkstančių vaikų. Kaip stengsitės juos susigrąžinti?

– Tai yra didžiulė problema. Priminsiu, kad neseniai Rusijos Dūma priėmė sprendimą, kuris leidžia tokius vaikus įvaikinti be tėvų sutikimo. Taip pat žinome, kad jie yra išvežami į filtravimo stovyklas, kur vyrai yra atskiriami nuo moterų ir vaikų, moteris veža net iki pat Sachalino, kiek žinome. Todėl yra sunku padėti, yra labai didelis skaičius žmonių, tačiau mums geranoriškai padeda kitų Europos šalių konsulatai, geranoriški rusai, gyvenantys vietoje, todėl dalį iš jų pavyksta išvežti į užsienį. Dar kartą primenu, kad tai yra šimtai tūkstančių vaikų, problema labai sudėtinga. Mes kreipėmės į tarptautines humanitarines organizacijas, kad suteiktų mums pagalbą. Tarptautinis teismas kaltina Rusiją dėl genocido, todėl situacija tikrai išlieka sudėtinga.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Kokia yra jūsų emocinė, fizinė būsena? Kas jums padeda ištverti situaciją? Ar jums priimtinas ramintojo vaidmuo?

– Specialiai aš niekada nieko neraminau, neturėjau tokio tikslo. Tačiau esu įsitikinęs, kad tiesa gydo. Aš studijavau psichologiją, todėl puikai tai žinau. Žinau, kad tiesa suteikia jėgų, stabilumo, žinojimo. Mes netgi neįvedėme cenzūros, prasidėjus karui. Mes leidžiame kritikuoti mus ir mūsų veiksmus, žinome, kad ir mes klystame, ne visada viską darome teisingai. Aš visada turiu tokį tikslą – sakyti tiesą. Manęs dažnai klausia, kodėl aš komentuoju tai, ką galbūt turėtų komentuoti kariškiai, tačiau jie pasako savo poziciją, o žmonės nori žinoti prezidento, jo institucijos poziciją, ką prezidentas apie tai mano, kokią tolimesnę karo eigą jis prognozuoja, kokie yra mūsų tikslai, veiksmai ir kodėl mes tai darome. Tauta turi tai žinoti, todėl aš ramiai reaguoju, kai mane vadina raminančiu. Turiu pripažinti, kad fiziškai labai pavargstu, kartais būnu visiškais išsekęs, bet aš niekada neabejojau mūsų pergale, kad Ukraina nugalės. Jos laukia didi ateitis, o Rusija turės tik labai didelių problemų.

Pokalbio klausykitės radijo įraše.

Parengė Miglė Valionytė