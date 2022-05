Kryme nuotaikos ne pergalingos – totorių atstovas pasakoja apie pusiasalio praradimą ir Kerčės „mirties tiltą“

„Šiuo metu Kerčės tiltas naudojamas tik karinės technikos, skirtos karui su Ukraina, tranzitui. Iš čia mes stengiamės duoti visiems suprasti, kad tai yra mirties tiltas“, – interviu LRT.lt sakė Krymo totorių Medžliso narys Eskenderas Barijevas.

Rusijos ir Ukrainos karas prasidėjo 2014 m., Maskvai aneksavus Krymo pusiasalį ir perėmus dalies Luhansko bei Donecko sričių kontrolę. Okupuotame Kryme okupacinė valdžia ir toliau kovoja su kitaminčiais, persekioja Krymo totorius, aktyviai ginančius savo tautos apsisprendimo teisę.

Apie Krymo praradimo priežastis, nuotaikas, karą ir netrukus švęsimą pergalę kalbamės su Ukrainos ir Krymo totorių politiku, Krymo totorių Medžliso (tautos susirinkimo) nariu, Krymo totorių išteklių centro pirmininku Eskenderu Barijevu.

– Kaip aktyvioji karo fazė veikia Krymo totorių gyvenimą ir kokios šiuo metu yra pusiasalio gyventojų nuotaikos?

– Pradėsiu nuo Krymo totorių. Žinoma, šiandien viena iš pagrindinių problemų, su kuria susiduria mano tautiečiai, yra galimybė būti pašauktiems į Rusijos Federacijos ginkluotąsias pajėgas. Nuo 2016 metų okupantai į karo tarnybą kviečia visus aštuoniolikos metų sulaukusius jaunuolius. Neretai žmonės bando kažkaip išsisukti nuo tarnybos, gauna administracines nuobaudas, jiems iškeliamos baudžiamosios bylos. Šiuo metu Rusijai skubiai reikia žmonių ir jau pasitaiko atvejų, kai į karą prieš ukrainiečius siunčiami šauktiniai iš Krymo. Taip pat siunčiami ir sutartininkai. Kryme didelis nedarbas, ypač kaimo vietovėse, todėl daugeliui žmonių tarnyba kariuomenėje pagal sutartį yra vienintelis būdas užsidirbti pinigų.

Šiandien Krymas tapo pagrindine Rusijos agresijos prieš Ukrainą baze. Čia sutelkta daug ginkluotų junginių, todėl iš Krymo siunčiama nemaža dalis karinės technikos. Mums tai kelia didelį nerimą. Atliekame aiškinamąjį darbą su savo žmonėmis, raginame juos nepasirašyti sutarčių su kariuomene.

Bendros žmonių nuotaikos nėra itin pergalingos. Šiandien Krymo ligoninėse gydoma labai daug sužeistų karių. Perpildytos ligoninės šalia Chersono srities esančiose vietovėse. Net Simferopolio antrieji gimdymo namai buvo paversti ligonine. Verta pažymėti, kad Perevalnoje kaime dislokuotas karinis dalinys mūšiuose neteko jau apie 80 proc. karių. Vien kovo 7 d. į Krymą buvo grąžinta apie 400 „dušimtųjų“ (žuvusiųjų) iš šios brigados.

Rusijos karinės pratybos Kryme 2021-ųjų rugpjūtį / AP nuotr.

– Ar teisingai suprantu, kad tarp Krymo totorių kolaborantų yra labai nedaug?

– Taip, tokių žmonių palyginti nedaug. Mes raginame visais įmanomais būdais vengti tarnybos Rusijos Federacijos kariuomenėje. Geriau dvejus metus praleisti kalėjime, nei mirti.

– Ar galima iš Krymo išvykti į Rusiją, norint išvengti šaukimo?

– Išvykti nėra lengva, nes Rusijos Federacija tikslingai užblokavo kelią per Kerčės tiltą. Mūsų šaltiniai praneša, kad pirmosiomis karo veiksmų dienomis FSB pareigūnai ėmėsi evakuoti savo šeimas, tačiau su kuo tai susiję, sunku pasakyti. Galbūt jie bijojo, kad artimiausiu metu Kryme jiems gali pasidaryti „per karšta“. Šiuo metu tiltas naudojamas tik karinės technikos, skirtos karui su Ukraina, tranzitui. Iš čia mes stengiamės duoti visiems suprasti, kad tai yra mirties tiltas.

– Taip išeina, kad iš Krymo šiuo metu apskritai neįmanoma išvykti?

– Beveik neįmanoma. Tokia yra „užtveriamųjų būrių“ politika, kurią Rusija taiko nuo Stalino laikų, siekdama neleisti savo kariuomenei atsitraukti.

– Grįžkime prie klausimo apie nuotaikas Kryme...

– Taip, grįžtant prie Krymo totorių situacijos, noriu pabrėžti, kad šiuo metu Rusijos valdžia stipriai „spaudžia“ mūsų aktyvistus. Anksčiau dėl įvairių jų pačių sugalvotų priežasčių daugiausiai sulaukdavome įspėjimų, o dabar surašomi administraciniai protokolai, skiriama piniginė bauda ar 15 parų areštas.

Kalbant apie situaciją apskritai, tai 8-erius okupacijos metus Rusija užsiima aktyvia propaganda, taip pat ir mokyklose. Kuriami „junarmijos“ būriai, kadetų ir kazokų klasės. Visa tai nenueina veltui. Gyventojai aktyviai palaiko Vladimiro Putino veiksmus prieš Ukrainą. Valdžia bando aiškinti, kad kovojama prieš „nacius“, o ne prieš Ukrainos žmones ir pan. Ypač tarp Kryme gyvenančių rusų yra labai daug žmonių, kurie, kontroliuojant FSB, tikslingai vykdo propagandą. Įvedus griežtas sankcijas, prasidėjo permąstymo procesai. Pradėjo kristi rublio kursas, didmeninėje rinkoje ir parduotuvėse pabrango produktai.

V. Putino kalba „Krymo pavasario“ koncerto metu / AP nuotr.

Tačiau nereikia pamiršti, kad per tuos metus daugelis progresyvių žmonių iš Krymo išvyko „į žemyną“, o iš Rusijos į Krymą persikėlė daugiau kaip 600 000 rusų, kurie, kitaip negu vietiniai Krymo gyventojai, net neįsivaizduoja, kad galima gyventi kitaip. Tačiau yra ir pozityvių momentų, kai protestuoja ne vien Krymo totoriai. Atsiranda grafičių „Karui ne!“, apgadinami raide Z pažymėti automobiliai. Šiuo metu už tokias protesto akcija gresia reali laisvės atėmimo bausmė iki 15 metų.

Beje, kai kovo pradžioje propagandistai surengė V. Putino politikos rėmimo maršą, dalyvius jiems pavyko surinkti tik Sevastopolyje. Simferopolyje, mūsų šaltinių teigimu, jie planavo surinkti 250–300 automobilių, tačiau tesurinko 22–25.

– Noriu jūsų paklausti apie Dnipro vandenį, kuris atitinkamu kanalu patekdavo į Krymą iš Kachovkos rezervuaro. 2014 m., iškart po Krymo aneksijos, kanalas buvo uždarytas. Šiuo metu rusams pavyko užimti Naująją Kachovką ir atblokuoti kanalą. Kokios įtakos vandens trūkumas turėjo žemės ūkiui pusiasalyje ir jo ekologijai?

– Dnipro vandens trūkumas Kryme iš esmės pakeitė ūkininkavimo būdą. Pavyzdžiui, stepinėje pusiasalio dalyje anksčiau buvo auginami ryžiai, tačiau dabar jų neliko. Be to, Kryme smarkiai išaugo karinis kontingentas, padaugėjo karinių bazių ir pan., o joms taip pat reikia vandens.

Siekdami aprūpinti didelius miestus, okupantai pradėjo neribotai siurbti vandenį iš vandeningų žemės sluoksnių, naudodami užkonservuotus gręžinius. Tai sukelia rimtų ekologinių pasekmių. Pusiasalio pagrindas – karstinis, tai reiškia, kad išsiurbus gėlą vandenį, lieka tuštumos, kurias palaipsniui užpildo sūrus jūros vanduo, o tai dar labiau padidina dirvožemio druskingumą ir mažina jo derlingumą. Kita vertus, galima sakyti, kad be Dnipro vandens Krymas susigrąžina natūralias ekologines formas – subtropikus nuo jūros iki kalnų ir stepes nuo kalnų iki Sivašo.

Žinoma, vandens trūkumas kažkiek sulaikė rusus nuo Krymo apgyvendinimo ir militarizavimo. Dabar vanduo atsirado. Ir, mano nuomone, vienas iš svarbiausių, jei ne svarbiausias, Rusijos uždavinių šiame karo etape buvo ne „Donbaso išlaisvinimas“, o Novaja Kachovkos užgrobimas kanalui atblokuoti ir Mariupolio, Berdiansko ir kitų miestų užėmimas sausumos koridoriui į Krymą suformuoti.

Krymo aneksija, asociatyvi nuotrauka / AP nuotr.

– Būkim atviri, nepriklausoma Ukraina Krymui skyrė mažai dėmesio. Valdant visiems prezidentams – nuo Leonido Kravčiuko iki Viktoro Janukovyčiaus, – pusiasalį de facto kontroliavo tam tikras banditų–oligarchų sambūris, o Kyjivo dalyvavimas autonomijos administravimo procese buvo sumažintas iki dekoratyvinio minimumo. Galbūt šios aplinkybės prisidėjo prie Rusijos įvykdytos pusiasalio aneksijos?

– Jūs teisingai pastebėjote, kad Kryme valdžioje buvo prorusiški banditai. Noriu priminti, kad ir iki 2014 metų buvo bandymų užgrobti Krymą. Pirmasis užfiksuotas dešimtajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, kai Kryme trumpam buvo įvesta prezidento pareigybė, o antrasis – 2003 m., kai Rusija staiga pradėjo statyti pylimą Kerčės sąsiauryje esančios Ukrainai priklausančios Tuzlos salos kryptimi.

Iki Antrojo pasaulinio karo egzistavo Krymo ASSR, priklausiusi RSFSR; ji buvo likviduota 1945 m. po Krymo totorių deportacijos ir atkurta 1991 m. kaip autonomija nepriklausomos Ukrainos sudėtyje. Mano nuomone, tai buvo klaida – kažkokios politinės autonomijos sukūrimas unitarinėje valstybėje. De facto Krymas buvo Rusijos autonomija Ukrainoje su oficialia rusų kalba, tesimuose vartojama rusų kalba ir pan.

1991–2014 m. buvo atidaryta vos 15 mokyklų, kuriose mokoma Krymo totorių kalba ir tik 6 ukrainiečių mokyklos. Iš viso Kryme tuo metu veikė apie 500 mokyklų. Bet koks bandymas kelti klausimą dėl papildomų ukrainiečių mokyklų ar klasių steigimo Kryme buvo vertinamas itin nepalankiai, sakyčiau, net sukeldavo protestus. Mes pasiūlėme Kyjivui steigti mokyklas, kuriose būtų mokoma Krymo totorių ir ukrainiečių kalbomis. Bet tuo metu jie nenorėjo mūsų klausytis, nes Ukrainos valdžioje knibždėte knibždėjo Rusijos įtakos agentų ir tiesiog etatinių Kremliaus agentų.

Krymas / Vida Press nuotr.

– Kokia buvo politinė paletė Ukrainos Kryme?

– Kryme rusai sudarė apie 63 proc., ukrainiečiai – 20 proc., Krymo totoriai – apie 15 proc., likusieji – armėnai, bulgarai, graikai, žydai, lietuviai ir kt. Rinkimuose rusai visada palaikė komunistus, „Regionų partiją“ ir kitas prorusiškas jėgas Ukrainoje, o Krymo totoriai kartu su ukrainiečiais rėmė demokratines, proukrainietiškas jėgas. Tai atsispindėjo politinių jėgų pasiskirstyme vietos tarybose ir autonomijos parlamente. Krymo totoriai ne kartą kėlė klausimą dėl politinių teisių atkūrimo mūsų žmonėms, kad turėtume garantuotą atstovavimą Krymo parlamente. Tačiau Kyjivas ignoravo ir šiuos mūsų pasiūlymus. 2014 m. Krymo Autonominėje Respublikoje veikusiose Ukrainos teisėsaugos institucijose Krymo totorių beveik nebuvo, o apskritai Krymo Autonominės Respublikos valdžios institucijose mūsų atstovavimas siekė ne daugiau kaip 2 proc.

– Labai gerai prisimenu pirmąjį dešimtmetį, kai Ukrainos žiniasklaidoje buvo uoliai formuojamas Krymo totorių, kaip pardavinėjančių baklavą ir čeburekus Ai-Petryje, užsiimančių savavališku žemių Pietinėje Pakrantėje (Krymo regione, kuriame susitelkusi turizmo infrastruktūra) užgrobimu ir nuolat kovojančių su „Berkutu“ (specialusis Ukrainos policijos padalinys, pagarsėjęs tuo, kad 2014 m. žiemą Maidane šaudė į protestuotojus), įvaizdis...

– Taip, visa tai buvo Ukrainos valstybinės Krymo plėtros politikos stokos pasekmė. Buvo tam tikrų nepagrįstų nuogąstavimų dėl Turkijos įtakos šiam regionui per Krymo totorius – visa tai, žinoma, pakurstė Rusija. Tuo pačiu metu Krymas buvo tiesiog prigrūstas rusiško kapitalo. Be to, kaip jau minėjau, jautėsi didelė įtaka informacinėje ir švietimo sferoje.

Taip, Kyjivas užmerkė akis į tai, kad vietos valdžia visais įmanomais būdais trukdė proukrainiškiems Krymo totoriams plėtoti verslą, kultūrą, švietimą ir, svarbiausia, dalyvauti pusiasalio valdyme. To pasekmė buvo, pavyzdžiui, tai, kad daugiau kaip 90 proc. Ukrainos saugumo tarnybos darbuotojų Krymo Autonominėje Respublikoje perėjo į Rusijos pusę.

Taip, mūsų tauta turėjo savo parlamentą Medžlisą, bet jis neturėjo jokio ypatingo statuso autonomijoje. Tai buvo eilinė visuomeninė organizacija, neturinti jokių ypatingų galių ar įgaliojimų.

Krymas / Vida Press nuotr.

– Po 2014 metų situacija pradėjo keistis. Šiandien Ukrainos Vyriausybėje dirba nemažai Krymo totorių, pavyzdžiui, ponia Emine Džaparova yra Ukrainos užsienio reikalų viceministrė. Taip pat daug kalbėta apie tai, kad viename iš Chersono srities miestų būtų įkurta laikinoji Krymo autonomijos sostinė su visomis atitinkamomis institucijomis, kad aplink okupuotą pusiasalį būtų įsteigti paslaugų centrai, kuriuose žmonės galėtų gauti pasus, kur jiems būtų suteikta konsultacinė pagalba, kad nenutrūktų ryšys su Ukraina. Vėliau kalbos apie tai nutilo, viskas nurimo, idėja nesulaukė tolesnės plėtros. Kaip galėtumėte pakomentuoti šį istorinį etapą nuo 2014 iki 2022 m.?

– Mes buvome šių procesų, apie kuriuos kalbate, iniciatoriai. Siūlėme Chersono srities teritorijoje skirti administracinį vienetą, pavyzdžiui, vieną rajoną, perleisti jį Krymo Autonominei Respublikai, suformuoti ten visas reikiamas Krymo autonomijos institucijas ir surengti rinkimus į Krymo Autonominės Respublikos Aukščiausiąją Tarybą. Deja, mūsų pasiūlymai nebuvo įgyvendinti.

Tik praėjus 4-eriems metams po okupacijos, 2018 m., buvo sukurta Laikinai okupuotų teritorijų ir šalies viduje perkeltų asmenų ministerija ir tik 2021 m. kovą buvo galų gale priimta Laikinai okupuotos Krymo Autonominės Respublikos teritorijos ir Sevastopolio deokupacijos ir reintegracijos strategija. Tas pats pasakytina ir apie Ukrainos tautų įstatymą, kuris buvo labai reikalingas Krymo totorių vystymuisi. Tokio įstatymo sulaukėme tik 2021 m.

Atkreipkite dėmesį, kaip neadekvačiai, netgi sakyčiau, liguistai, į šį įstatymą ragavo V. Putinas. Be jokių abejonių, tokius sprendimus reikėjo įgyvendinti kur kas anksčiau.

V. Putino kalba „Krymo pavasario“ koncerto metu / AP nuotr.

– Krymo totoriai istoriškai visada buvo siejami su Turkija. Nuo 2014 metų Turkija nuolat deklaruoja remianti Ukrainos teritorinį vientisumą. Šiandien Ankara yra tarpininkė Ukrainos ir Rusijos derybose. Sakykite, ar galime laikyti Turkiją ištikima sąjungininke, ar tai vis dėlto yra situacinis žaidimas?

– Žinoma, geopolitiniu požiūriu kiekviena valstybė pirmiausia siekia savo interesų. Dėl savo geografinės padėties Europos ir Azijos kryžkelėje Turkija nori būti regiono lydere, įskaitant ir Juodosios jūros regioną. Turkija remia Ukrainą ir Jungtinėse Tautose – tai liudija jos balsavimas dėl Ukrainai svarbių rezoliucijų. Be to, Turkijoje yra nemaža Krymo totorių diaspora, kuri turi įtakos Ukrainos ir Turkijos santykių raidai.

Šiuo metu, vykstant karui su Rusija, Turkija padeda Ukrainai stiprinti kariuomenę, juk žinote, kad nuo pat pirmos Rusijos invazijos į Ukrainą dienos labai efektyviai buvo naudojamos Turkijoje gaminamos bepilotės skraidyklės „Bayraktar“. Yra ir kitų perspektyvių mūsų šalių bendradarbiavimo sričių, pavyzdžiui, Turkijos investicijos į žemės ūkį Chersono regione ir pan.

Žinoma, Turkijos Respublika kaltinama tuo, kad tęsia bendradarbiavimą su Rusija. Tačiau turime suprasti, kad turkai yra priklausomi nuo Rusijos Federacijos energijos išteklių. Be to, jie bando palaikyti tam tikrus ryšius su Rusija, kad galėtų efektyviai tarpininkauti Ukrainos ir Rusijos derybų procese. Todėl manau, kad Turkiją galima laikyti Ukrainos sąjungininke.