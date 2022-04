JAV agentūra: mįslingo vaikų hepatito atvejai gali būti susiję su tam tikru adenovirusu

Alabamoje visiems devyniems mažiems vaikams, kuriems pasireiškė mįslingo kepenų uždegimo požymiai, buvo nustatytas vienas bendras patogenas – F41 atmainos adenovirusas, sakoma penktadienį vienos JAV sveikatos apsaugos agentūros paskelbtoje studijoje.

Vaikams, kurių amžius – 1–6 metai, anksčiau nepasireiškė kitokių negalavimų. Jų susirgimai yra tarp maždaug 170 neaiškios kilmės hepatito atvejų, pastarosiomis savaitėmis užfiksuotų 11-oje šalių, nurodė Pasaulio sveikatos organizacija (PSO). Tuo metu Viskonsino valstijoje tiriamas vienas vaiko mirtimi pasibaigęs hepatito atvejis.

JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centrai (CDC) savo naujame straipsnyje susitelkė į šios ligos pliūpsnį Alabamoje, nors padėtis toliau tiriama visos šalies mastu.

„Šiuo metu manome, kad adenovirusas gali būti atvejų, apie kuriuos buvo pranešta, priežastis, bet taip pat toliau tiriami kiti galimi aplinkos ir situacijų veiksniai“, – sakoma CDC pranešime, paskelbtame kartu su minėta studija.

Yra žinoma, kad adenovirusas F41 vaikams kai kada sukelia žarnyno uždegimą, bet „nėra žinomas kaip įprastas hepatito sukėlėjas kitais atžvilgiais sveikiems vaikams“, pažymėjo agentūra.

Laboratorija / AP nuotr.

Tačiau atliekant tyrimą buvo atmestos kiti bendri veiksniai, įskaitant pandeminį koronavirusą, hepatito A, B ir C virusai, kurie yra pagrindinė kepenų uždegimo sukėlėjai Jungtinėse Valstijose, autoimuninis hepatitas ir Vilsono liga.

Visi devyni vaikų hepatito atvejai Alabamoje nustatyti nuo 2021 metų spalio iki 2022 metų vasario. Trims vaikams smarkiai sutriko kepenų veikla, dviem prireikė persodinti kepenis.

„Visi pacientai pasveiko arba sveiksta, įskaitant du persodinimo recipientus“, – sakoma CDC straipsnyje.

Šešiems testais buvo nustatyta Epsteino-Barro viruso infekcija, bet jos skatinamų išsiskirti antikūnų organizme neaptikta, todėl manytina, jog ši infekcija nebėra aktyvi.

Prieš hospitalizuojant daugumai iš šių vaikų pasireiškė vėmimas ir viduriavimas, taip pat viršutinių kvėpavimo takų uždegimo simptomai. Gydant ligoninėje daugeliui pasireiškė gelta ir buvo paburkusios kepenys.

Praeitą savaitę CDC paskelbė perspėjimą gydytojams ir visuomenės sveikatos apsaugos institucijoms atkreipti dėmesį į panašius atvejus.

Viskonsine tiriami keturi atvejai, įskaitant dviejų vaikų sunkius susirgimus. Vienam iš pastarųjų pacientų teko persodinti kepenis, o kitas mirė.

Vaistai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Apie panašius susirgimus pranešimų taip pat gauta Ilinojuje ir kitur.

CDC rekomenduoja laiku skiepyti vaikus, o tėvus ir globėjus ragina pasirūpinti ligų prevencijos priemonėmis, įskaitant rankų higieną, vengti kontaktų su sergančiais asmenimis, prisidengti kosint ir čiaudint, taip pat vengti liesti akis, nosį ir burną.

Adenovirusai paprastai plinta per glaudų kontaktą, kosint ar čiaudint ore pasklindančius lašelius ir per užkrėstus paviršius. Šių patogenų žinoma per 50 tipų; dauguma jų sukelia peršalimo ligas, bet taip pat daugelį kitų susirgimų.