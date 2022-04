Rusijos karas Ukrainoje. Švenčiant stačiatikių Velykas Rusija atmetė paliaubas, laukiama JAV valstybės ir gynybos sekretorių vizito Kyjive

60-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Anot Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, Rusija atmetė raginimą, kad per stačiatikių Velykas, kurios švenčiamos balandžio 24 dieną, įsivyrautų paliaubos. Nors reikšmingų rezultatų Rusijos kariuomenė pastarosiomis dienomis invazijos Ukrainoje metu nepasiekė, Rusijos žiniasklaida, cituodama Rusijos centrinės karinės apygardos vado pavaduotoją teigia, kad šiuo metu Rusijos planas siekti perimti viso Donbaso regiono kontrolę, sukurti sausumos koridorių į Krymą ir kontroliuoti pietinę Ukrainos dalį, kad sukurtų prieigą prie Uždniestrės. Pastarosiomis dienomis taip pat toliau tęsiasi karo veiksmai Odesoje. Per Rusijos smūgį Ukrainos uostamiestyje šeštadienį žuvo mažiausiai aštuoni žmonės, įskaitant vieną kūdikį, o dar apie 20 nukentėjo.

Tuo metu Mariupolio pareigūnai teigia, kad šeštadienį planuota civilių evakuacija humanitariniu koridoriumi neįvyko. Maždaug 200 žmonių susirinko į sutartą vietą mieste, kad būtų evakuoti autobusu į Zaporižią, tačiau juos išvaikė Rusijos pajėgos, pranešdamos apie artėjantį apšaudymą.

„Kreipiuosi į mūsų civilius, kurie laukia evakuacijos iš Mariupolio: yra tikimybė, kad rytoj galėsime atidaryti humanitarinį koridorių iš Mariupolio. Surinkimo punktas yra tas pats – žiede prie uostamiesčio prekybos centro“, – šeštadienio vakarą sakė Ukrainos vicepremjerė Iryna Vereščuk.

Ukrainos premjeras Denysas Šmyhalis teigė, kad padėtis Mariupolyje gali būti didžiausia amžiaus humanitarine katastrofa. Kalbėdamas spaudos konferencijoje jis teigė, kad uostamiestį nuolat bombarduoja rusų pajėgos.

Rusijos karas prieš Ukrainą. Mariupolis / AP nuotr.

Anot D. Šmyhalio, Kremliaus kariai naikina viską, taip pat ir pastoges, kuriose glaudžiasi civiliai. Kyjivo pareigūnų duomenimis, iki šiol Mariupolyje be vandens, maisto, dujų ir medikamentų yra įstrigę apie 10 tūkstančių žmonių, 20 tūkstančių žuvo per miesto apgultį. Tuo metu Ukrainos vicepremjerė tikisi, kad sekmadienį pavyks atidaryti humanitarinį koridorių iš Mariupolio. Anot I. Vereščiuk, kelią atverti viliamasi nuo 10-os valandos ryto. Socialiniame tinkle „Telegram“ ji taip pat sako suprantanti, kad tai pavojinga, nes daug kartų nepavyko to padaryti dėl rusų karių apšaudymų.

Ukrainos kariuomenė teigia per kautynes pietrytiniame Chersono regione „pašalinusi“ dar du Rusijos generolus, pranešė BBC.

Tvirtinama, kad trečiasis generolas iš Rusijos 49-osios generalinės armijos buvo sunkiai sužeistas, o mobiliojo valdymo centras buvo sunaikintas. Vakarų ekspertai teigia, kad per veiksmus Ukrainoje žuvo daugiau Rusijos generolų nei per bet kurį kitą konfliktą nuo Antrojo pasaulinio karo, o tai rodo rusų kariuomenės nepasirengimą.

Anksčiau Jungtinės Karalystės gynybos žvalgyba pranešė, kad Ukrainos pajėgos vykdo sėkmingas atsakomąsias atakas ir toliau žlugdo Rusijos pažangą rytiniuose rajonuose.

Per Rusijos smūgį Ukrainos Odesos uostamiestyje žuvo mažiausiai aštuoni žmonės, įskaitant vieną kūdikį, o dar apie 20 nukentėjo, šeštadienį pranešė Kyjivas, perspėdamas, kad galutinis aukų skaičius veikiausiai bus didesnis.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

Ukrainiečių oro pajėgos pranešė, kad jų gynybos sistemos numušė dvi Rusijos raketas TU-95. Kyjivo duomenimis, šie sviediniai buvo paleisti iš Kaspijos jūros. Tačiau dar keturios raketos pasiekė uostamiestį, o dalis jų smogė civilinei infrastruktūrai, nurodė Ukrainos kariuomenė.

„Deja, dvi raketos pataikė į karinį objektą, o kitos dvi – į gyvenamuosius pastatus“, – „Facebook“ paskelbė oro pajėgų pietinis štabas.

Odesa – kultūros centras, kur dauguma gyventojų yra rusakalbiai – Maskvos pajėgų taikiniu tapo jau ne pirmą kartą. Ankstesnes atakas Ukraina atrėmė.

