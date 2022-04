JT saugumo tarybos dėmesio centre – humanitarinė krizė Ukrainoje, bet dėl Rusijos veto teisės pokyčiai vargiai tikėtini

Jungtinių Tautų saugumo taryba antradienį aptars dėl karo Ukrainoje susidariusią humanitarinę padėtį. Pasak Jungtinių Tautų, ukrainiečiai susiduria su maisto, vandens, elektros ir kitų būtiniausių dalykų trūkumu, o blogiausia padėtis – Mariupolyje. Tiesa, dėl Rusijos turimos veto teisės vargiai tikėtina, kad Saugumo taryba priims esminių pokyčių atnešiantį sprendimą

Slėptuvėje Sjeverodonecke, viename paskutinių ukrainiečių bastionų Luhansko srityje, ankštomis sąlygomis čia slepiasi 300 žmonių. Tarp jų 77 metų anglų kalbos mokytoja Tamara.

„Atvykome čia kovą, kai buvo labai šalta ir naktimis, ir dienomis. Čia labai drėgna, todėl daug kas suserga, kosėja, jaučia kitus simptomus. Blogiausia, kad neturime jiems pakankamai vaistų“, – sakė Tamara, Sjeverodonecko gyventoja.

Tamara – tik viena iš daugelio ukrainiečių, susiduriančių su tokiomis problemomis. Pasak Jungtinių Tautų, per milijoną neturi tinkamos prieigos prie vandens, šimtai tūkstančių susiduria su dujų, elektros ir ryšio trūkumu. Padėtis toliau blogėja.

Organizacijos dėmesys ypač krypsta į Mariupolį. Kaip skelbiama, daugiau nei 100 tūkst. miesto gyventojų yra ant bado ribos.

„Padėtis Mariupolyje tikrai negerėja. Mūsų kariai užblokuoti, kartu su jais užblokuoti ir sužeistieji, labai daug žuvusių žmonių. Deja, ten vyksta humanitarinė krizė, trūksta maisto, vandens ir vaistų“, – kalbėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Volodymyras Zelenskis / AP nuotr.

Iš Mariupolio vis sunkiau pabėgti – dvi dienas iš eilės Ukraina ir Rusija nesutarė dėl humanitarinių koridorių. Pasak miesto administracijos, Rusija nuo šiandien planuoja neleisti nei atvykti, nei išvykti iš Mariupolio.

„Iš humanitarinės pusės, mums reikia daug daugiau noro iš Rusijos Federacijos, praleidžiant konvojus į ir iš vietų, kurioms reikia pagalbos“, – aiškino JT sekretorius humanitariniams reikalams Martinas Griffithsas,

Nuo karo pradžios namus turėjo palikti maždaug kas ketvirtas ukrainietis. 7 mln. jų vis dar Ukrainoje, 5 mln. – išvyko į užsienį, daugiausia į Lenkiją.

„Melitopolyje labai prasta humanitarinė situacija. Bankai beveik nedirba, grynųjų išduoda tik labai mažais kiekiais, nes sutrikęs tiekimas. Parduotuvės uždarytos, žmonės perka maistą gatvės turgeliuose, bet jis labai pabrangęs, tris ar keturis kartus“, – pasakojo Oleksandra, kuri pabėgo iš Melitopolio.

Blogėjančią padėtį dėl maisto Ukrainoje pabrėžia ir Jungtinės Tautos. Stringa tiekimas mūšiuose dalyvaujantiems miestams, be to, karas stipriai smogė šalies žemės ūkio pajėgumams. Dėl to turėtų nukentėti ne tik Ukraina, bet ir visas pasaulis. Jungtinės Tautos praneša, kad maisto kainos planetoje net trečdaliu didesnės nei lygiai prieš metus, o karas tarp vienų svarbiausių pasaulio kviečių, miežių ir trąšų eksportuotojų gali privesti prie maisto trūkumo apie trečdalį milijardo žmonių.