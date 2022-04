Per Varšuvoje vykusį Ukrainos palaikymo renginį skirta 10,1 mlrd. eurų humanitarinei pagalbai

Pasaulio vyriausybės ir verslo lyderiai bei bankai įsipareigojo skirti 10,1 milijardo eurų humanitarinei paramai Ukrainai suteikti. Tokia suma skirta per Europos Komisijos, Kanados ir tarptautinės gynimo organizacijos „Global Citizen“ organizuotą renginį „Stand Up For Ukraine“, praneša BBC.

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, kartu surengusi renginį Lenkijos sostinėje Varšuvoje, paskelbė, kad pati Komisija įsipareigojo skirti 1 mlrd.

Iš jų 600 mln. eurų atitektų Ukrainos vyriausybei ir Jungtinėms Tautoms, o 400 mln. eurų būtų skirta pagalbai pabėgėlius priėmusioms Ukrainos kaimyninėms šalims.

Vaizdo įrašo pranešime Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad Rusija, didžiausia pagal plotą šalis pasaulyje, drąsiai užpuolė jo tautą Ukrainą, didžiausią pasaulio šalį pagal drąsą.

Jis paragino imtis tolesnių sankcijų visiems Rusijos bankams ir uždrausti pirkti rusišką naftą, kad būtų galima priversti badauti Kremliaus karo lėšų mašiną.