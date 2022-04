Rusijos karas prieš Ukrainą. Ukrainos žvalgyba teigia, kad Rusijos kariuomenė persigrupuoja prieš Charkivo puolimą

45-oji Rusijos karo Ukrainoje diena. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis jau anksčiau paskelbė, kad situacija Borodiankoje yra dar blogesnė nei Bučoje. Jis taip pat ragina diplomatus grįžti dirbti į Kyjivą. Kramatorsko mieste paskelbta apie ataką prieš vietos geležinkelio stotį, skelbiama kad žuvo dešimtys, sužeista mažiausiai apie 100 civilių.

Skaičiuojama, kad mažiausiai 52 žmonės, iš kurių 5 vaikai, žuvo penktadienį per raketų ataką, kurios taikiniu tapo traukinių stotis Ukrainos rytiniame Kramatorsko mieste, per kurią buvo evakuojami civiliai, pranešė pareigūnai. Stotyje per ataką buvo 4 tūkstančiai žmonių, kurie bandė evakuotis, paskelbė miesto meras. Donecko karinio štabo vadovas Pavelas Kyrylenka sakė, kad rusų kariai į stotį paleido „Iskander“ raketas.

Anksčiau šią savaitę rusų pajėgos jau atakavo Kramatorską, tačiau iki šiol jis nebuvo taip smarkiai nuniokotas, kaip kiti rytiniai Ukrainos miestai.

JAV karinė parama Ukrainai pasiekė 1,7 mlrd. dolerių, o ES skirs dar 500 milijonų eurų karinės paramos Ukrainai.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

Į Ukrainą nuvykusi EK vadovė Ursula von der Leyen ir Bendrijos diplomatijos vadovas Josepas Borrellis, kartu su Slovakijos premjeru aplankė Bučą, kur rusų kariai brutaliai nužudė apie 400 civilių.

Penktadienį Ukraina čia pradėjo atkasti masines kapavietes, siekiant identifikuoti aukas ir jas tinkamai perlaidoti.

Apie penktadienio ir šeštadienio nakties įvykius skaitykite ČIA.

Ukrainos vidaus reikalų ministras sako, kad pastangas nustatyti žuvusiųjų skaičių iš Rusijos atsikovotose teritorijose apsunkina Rusijos karių palikti užminuoti objektai.

KETURIASDEŠIMT PENKTOJI RUSIJOS AGRESIJOS UKRAINOJE DIENA JT suspendavo Rusijos narystę JT Žmogaus teisių taryboje;

Pentagono atstovas teigia, kad Ukraina „absoliučiai“ gali laimėti karą;

Ukrainos prezidentas skelbia, kad situacija Borodiankoje yra dar blogesnė nei Bučoje;

JK ir Vokietijos lyderiai tarsis, kaip mažinti priklausomybę nuo rusiškų dujų;

Vakarai skelbia didinantys karinę ir finansinę paramą Ukrainai.

Pasak Deniso Monastyrskio, užminuota daug pastatų – sprogmenys randami po šalmais, amunicijos dėžėmis, prie įėjimų į rūsius. O pastatai, kur buvo kankinami vietos gyventojai, Rusijos kariams traukiantis buvo susprogdinti.

Ukrainos žvalgyba teigia, kad Rusijos kariuomenė persigrupuoja prieš Charkivo puolimą. Šalies karinės žvalgybos vadovas Kyrylas Budanovas CNN sako, kad persigrupavimas ir judėjimas vyksta per Rusijos miestą Belgorodą, kur įvedami papildomi kariai.

Rusija pakeitė dalinių Ukrainoje vadovybę. BBC skelbia, kad nuo šiol Ukrainoje esančioms Rusijos pajėgoms vadovaus armijos generolas Aleksandras Dvornikovas, turintis Rusijos operacijų Sirijoje patirties. Jis pirmiausia bus atsakingas už koordinacijos gerinimą.

BBC cituojami neįvardyti šaltiniai teigia, kad iki šiol tarp Rusijos padalinių buvo prasta veiksmų koordinacija, todėl Pietų karinei apygardai vadovaujantis A. Dvornikovas esą turės šiuos trūkumus pašalinti.