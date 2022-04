Srebrenicos bylą tyrusi teisininkė: įrodymus dėl karo nusikaltimų Ukrainoje reikia rinkti greičiau, nes jie dings po griuvėsiais

Pasaulį šokiravo rusų pajėgų įvykdytų žudynių Bučoje mastas, primenantis smurtą Balkanuose prieš beveik tris dešimtmečius. Buča lyginama su Srebrenica, kurioje per Bosnijos karą 1995-aisiais serbų pajėgos per tris dienas nužudė per 8 tūkstančius bosnių. Apie tai, ar Ukrainoje matyti genocido apraiškų, ir ar Vladimiras Putinas gali būti nuteistas už karo nusikaltimus – LRT RADIJO pokalbis su Srebernicos bylą nagrinėjusia teisininke Lizbet Zechfeld.

– Vis daugėja įrodymų apie Kyjivo priemiesčiuose įvykdytus nusikaltimus. Ukrainos gynybos ministras Bučą apibūdino kaip naujają Srebrenicą, o prezidentas Zelenskis rusų pajėgų veiksmus vadina genocidu. Dirbote su Srebrenicos byla – ar matote paralelių, ir genocido apraiškų Ukrainoje?

– Pagal tarptautinę baudžiamąją teisę, genocidas yra pats rimčiausias nusikaltimas. Po genocido išskiriami nusikaltimai žmoniškumui, ir galiausiai karo nusikaltimai. Kol kas nesu tikra, ar turime pakankamai įrodymų, kurie pagrįstų siekį sunaikinti konkrečią tautinę grupę – šiuo atveju ukrainiečių civilius. Tai yra būtina sąlyga, kad nusikaltimai būtų prilyginti genocidui. Dar per anksti daryti išvadas, ar atsitraukiančių rusų pajėgų susidorojimai vyko pagal įsakymą naikinti ukrainiečius – turime surinkti įrodymus. Tačiau kalbant apie nusikaltimus žmoniškumui, kai konkreti valstybė nuolat taikosi į gyventojus, kai karo nusikaltimai vykdomi sistemingai, manau, esame labai arti to.

Rusijos karas prieš Ukrainą. Buča / AP nuotr.

– Paminėjote siekį sunaikinti konkrečią grupę. Kai paaiškėjo nusikaltimų Bučoje mastas, Rusijos valstybinė naujienų agentūra paskelbė straipsnį, kuriame raginama „deukrainizuoti“ šalį. Ar tai gali būti laikoma siekio naikinti įrodymu?

– Šiuos argumentus galėtume panaudoti vėlesnėse tyrimo stadijose, įrodžius agresijos aktą ir siekį okupuoti Ukrainą. Tačiau pagal tarptautinę teisę, siekis užimti valstybę nėra tas pats, kas siekis sunaikinti valstybę. Genocidas yra siekis sunaikinti konkrečią grupę ją žudant, kankinant, prievartaujant. Kalbant apie genocidą Srebrenicoje, tuomet vienos tautos, bosnių musulmonų vyrai ir vaikinai nuo 18-os iki 60-ies metų buvo vežami į laukus ir griovius, ir nužudomi. Per tris dienas nužudyta per 8 tūkstančius žmonių.

Buča. Rusijos karas prieš Ukrainą. / AP nuotr.

Šios aplinkybės leido pagrįsti genocido prielaidą, nes tai buvo žudynės, kuriomis siekta sunaikinti konkrečią etninę grupę, ir tai buvo esminis karinių veiksmų tikslas. Pirminiais vertinimais, pagrindinis Rusijos tikslas buvo perimti politinę Ukrainos kontrolę, o ne sunaikinti konkrečią tautą – bent jau kol kas. Dar per anksti daryti prielaidą, kad tai prilygsta genocidui. Suprantama, kad žmonėms tai jautru, ir žmoniška naudoti stipriausią įmanomą žodį. Tačiau kaip teisininkė būčiau atsargi.

– Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbia kuriantis specialų teisinį mechanizmą nusikaltimams ištirti ir kaltiesiems nubausti. Kaip vertinate šį sprendimą?

– Teisiniai įrankiai dar nesukurti, tačiau pritariu specialaus mechanizmo kurimui. Įprasti teismai karo sąlygomis tikrai neturės galimybės ištirti šių plataus masto nusikaltimų – tą matėme ir per konfliktus praeityje. Tiek šaliai, tiek jos institucijoms prireiks daug laiko atsigauti. Tad specialus teisinis mechanizmas galėtų užtikrinti, kad teisinis procesas vyksta. Prie to galėtų prisidėti ir užsienio šalys. Aktuali tiek finansinė, tiek ekspertinė kitų šalių pagalba. Kalbu apie tarptautinius ekspertus, teisininkus, net teisėjus, kurie galėtų dalyvauti šiuose specialiuose mechanizmuose ar tribunoluose – būtent taip ir buvo Bosnijoje. Manau, kad tai geras teisinis įrankis.

Buča. Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

Kalbant apie karo nusikaltimų įrodymus, juos reikia surinkti kuo greičiau, nes jie gali greitai dingti po griuvėsiais. Todėl juos reikia surinkti dabar, iškart, kai nusikaltimai buvo įvykdyti. Reikia rinkti nuotraukas, liudytojų parodymus. Net įvykius išgyvenusių žmonių, juos mačiusių ir girdėjusių žmonių prisiminimai blunka, susimaišo su kitomis emocijomis, todėl viskas turi būti daroma labai greitai.

Įrodymams surinkti reikia žmogiškųjų išteklių – nesu tikra, kiek tyrėjų šiuo metu dirba Ukrainoje. Žinau, kad dirba tokios organizacijos kaip Human Rights Watch, kiti tarptautiniai tyrėjai. Bet svarstau, kur yra Jungtinės Tautos? Ar jos pavirto visiškai neveiksnia organizacija? Ar taip vyksta dėl to, kad Rusija yra Saugumo Taryboje? Ar visgi jos dar gali padėti? Jungtinės Tautos iki šios buvo pagrindinė nešališka organizacija, kuri tam tikra prasme turi visuotinį palaikymą, ir atliko esminį vaidmenį renkant įrodymus po ankstesnių konfliktų.

– Jungtinių Valstijų prezidentas Joe Bidenas ragina tribunole teisti patį Vladimirą Putiną. Ar realu jį nuteisti už akių?

– Reikia vis kalbėti apie Putiną, ir nuolat kartoti, kad visos šios bylos bus pradėtos, jos bus itin aktualios artimiausius kelis dešimtmečius. Turiu atkreipti dėmesį, kad visos bylos, su kuriomis dirbau, vyko praėjus dešimtmečiams po konfliktų, tad reikia ruoštis ilgam procesui. Visgi turiu pripažinti, kad Putiną nuteisti bus sudėtinga. Tarptautinis Baudžiamasis Teismas dar nėra vykdęs teisminio proceso už akių, ir pagal statutą neskyrė arešto orderio. Žinoma, tai būtų reikšmingas žingsnis toliau jį spaudžiant. Tačiau turėčiau pasakyti, kad nors idėja siųsti Putiną į teismą yra svarbi, greičiausiai ji tik teorinė.