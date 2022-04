„Vinis į karstą“: technologijų specialistai bėga iš Rusijos ir to poveikis bus juntamas ne vienerius metus

Po daugiau nei dvejų metų sunkaus darbo ir į startuolį investuotų dešimčių tūkstančių dolerių, technologijomis užsiimantis rusų verslininkas Sergejus Krupnikas tunelio gale pagaliau išvydo šviesą.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „Radio Free Europe / Radio Liberty“ (RFE / RL) originalus kūrinys.

Jo įmonė „Travers“, suvedanti potencialius klientus su sporto treneriais, galėjo pasigirti pakankamai neblogu žiemos sezonu – užsiregistravo apie 150 slidinėjimo ir snieglenčių sporto instruktorių bei tūkstančiai žmonių, kurie tikėjosi patobulinti savo įgūdžius trasose, kovo 16 d. rašė jis technologijoms ir rizikos kapitalui skirtame tinklalapyje.

Projektas, turintis sėkmingų analogų Vakaruose, pavyzdžiui, „SkiBro“, pradėjo atrodyti ekonomiškai perspektyvus ir jau buvo ruošiamasi ieškoti investicijų verslui plėsti, tačiau Rusijos invazija į Ukrainą vasario 24 d. apvertė situaciją aukštyn kojomis.

Už neišprovokuotą įsiveržimą Vakarų šalys įvedė Rusijai griežtas sankcijas, o užsienio bendrovės viena po kitos ėmė trauktis iš šalies, sukeldamos jos ekonomikai šoką ir paversdamos investicijas į technologijų sektorių nepatraukliomis. Po trijų dienų S. Krupnikas įšaldė savo projektą, o kovo 9 d., nebematydamas perspektyvų tėvynėje, persikėlė į Turkiją.

„Įsivaizduokite dešimties metų sąžiningo, sunkaus darbo Rusijoje ir išsivysčiusioje šalyje rezultatą. Kuriuo atveju jums sektųsi geriau? Nebenoriu bėgti tik tam, kad išlikčiau toje pačioje vietoje. Ateinančius 10 metų praleisiu ne Rusijoje“, – rašė S. Krupnikas ir pridūrė, kad dėl prasto investicinio klimato šalyje ir žodžio laisvės suvaržymų jis jau seniai mąstė apie emigraciją.

S. Krupnikas yra vienas iš dešimčių tūkstančių Rusijos IT darbuotojų ir verslininkų, kurie nuo karo pradžios paliko tėvynę. Emigracija tęsiasi ir, ekspertų teigimu, ji gali turėti skaudžių pasekmių ilgalaikiam Rusijos ekonomikos augimui ir kibernetiniam saugumui.

Informacinės technologijos / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

28 metų programinės įrangos kūrėjas iš Baškirijos regiono sostinės Ufos Artiomas Saprykinas kovo 15 d., kaip pats sakė RFE / RL, sekdamas daugelio draugų pėdomis, pabėgo į Armėniją.

„Rusijoje nebematau perspektyvų. Su tokiomis sankcijomis [Vakarai] iš esmės įkalė vinį į Rusijos IT sektoriaus karstą, – teigė A. Saprykinas. – Jis nesivystys, jis stagnuos.“

Dalis Europos Sąjungos, JAV ir kitų šalių sankcijų yra nukreipta į Rusijos bankininkystės ir aukštųjų technologijų sektorių, įskaitant draudimą eksportuoti kompiuteriams labai svarbius mikroprocesorius.

Tuo tarpu pagrindinės technologijų įmonės, tokios kaip „Apple“, „Samsung“, „Microsoft“, „Oracle“ ir „Cisco“, kurių prekės ir paslaugos yra būtinos technologijų sektoriui, paskelbė pasitraukiančios iš Rusijos rinkos arba stabdančios veiklą šalyje.

100 000 kitą mėnesį?

Kaip kovo 22 d. vykusiame parlamento posėdyje, skirtame padėti IT sektoriui įveikti karo ir sankcijų sukeltą ekonominę krizę, sakė Rusijos elektroninių ryšių asociacijos vadovas Sergejus Plugotarenko, nuo vasario pabaigos šalį paliko nuo 50 tūkst. iki 70 tūkst. technologijų specialistų.

Jis įspėjo, kad kitą mėnesį su „antrąja banga“ iš šalies gali emigruoti net 100 tūkst. IT specialistų.

Rusijos karas Ukrainoje. Kyjivas. / AP nuotr.

Remiantis Maskvoje įsikūrusios Kompiuterių ir informacinių technologijų įmonių asociacijos (ACITC) 2020 metų rugsėjį paskelbta ataskaita, tuo metu Rusijoje dirbo apie 1,8 mln. IT darbuotojų, įskaitant programuotojus ir kibernetinio saugumo specialistus.

Kaip teigia ACITC, įsitvirtinant penktosios kartos mobiliosioms technologijoms, leidžiančioms prie interneto prijungti daugiau įrenginių, ir plečiantis dirbtinio intelekto panaudojimo galimybėms, Rusija, kaip ir daugelis išsivysčiusių šalių, pajuto didėjantį IT specialistų poreikį.

Vašingtone įsikūrusio Tarptautinio finansų instituto vyriausiojo ekonomisto pavaduotoja Elina Ribakova šio mėnesio pradžioje paskelbtoje ataskaitoje teigė, kad didelė išsilavinusių rusų, įskaitant IT specialistus, emigracija turės ilgalaikių pasekmių šalies ekonomikos augimui.

„Šis „protų nutekėjimas“ yra viena iš priežasčių, kodėl manome, kad [Rusijos] našumas ir potencialus gamybos augimas toliau mažės, nors ir dabar yra neaukšto lygio“, – sakė ji.

Yra požymių, kad Vyriausybė dėl to sunerimusi.

Vladimiras Putinas yra pasirašęs keletą ekonominių priemonių, įskaitant trejų metų mokesčių atostogas ir subsidijuojamas paskolas IT įmonėms. Jis taip pat patvirtino subsidijuojamas būsto paskolas IT darbuotojams ir suteikė atleidimą nuo tarnybos kariuomenėje visiems šaukiamo amžiaus technologijų ekspertams.

Tuo tarpu bendrovė „Konkord“, kurią kontroliuoja su Kremliumi siejamas verslininkas Jevgenijus Prigožinas, kaip manoma, vadovavęs liūdnai pagarsėjusiai „trolių fermai“ Sankt Peterburge, paragino apriboti IT talentų emigraciją, siekiant apsaugoti Rusijos „strateginius interesus“.

Jevgenijus Prigožinas / AP nuotr.

Kaip pranešė Rusijos žiniasklaida, įraše socialiniame tinkle, kuris vėliau buvo ištrintas, „Konkord“ atstovai teigė siūlantys teisės aktą, pagal kurį IT darbuotojai prieš išvykdami iš šalies privalėtų gauti Federalinės saugumo tarnybos (FSB) leidimą. Toks žingsnis grąžintų šalį į SSRS laikus, kai emigracija ir kelionės į užsienį buvo griežtai ribojamos.

Be pasekmių ekonomikai, kurios ateitį smarkiai aptemdė prezidento Vladimiro Putino sprendimas pradėti plataus masto invaziją į Ukrainą, tikėtina, kad ši specialistų emigracija turės neigiamos įtakos Rusijos kibernetiniam saugumui.

„Technologijų specialistų nutekėjimas iš Rusijos yra katastrofa ekonomikai, atsiliepsianti ir Rusijos kibernetinės gynybos pajėgumams, – sakė Vašingtone įsikūrusio Strateginių ir tarptautinių studijų centro ekspertas Jamesas Lewisas. – Kibernetinio saugumo ekspertų trūkumas yra problema daugelyje šalių, tačiau dėl jų nutekėjimo Rusija atsiduria itin prastoje situacijoje.“

Anot J. Lewiso, emigracija nesumažins Rusijos piliečių vykdomų kibernetinių nusikaltimų skaičiaus ir neturės įtakos Rusijos gebėjimui vykdyti valstybės remiamas kibernetines atakas, tapusias nemenku galvos skausmu Vakarams, nes su šia veikla siejami asmenys negali išvykti iš šalies „nerizikuodami būti sulaikyti“.

Užsakomųjų paslaugų pamaina?

Kai kurie, pavyzdžiui, S. Krupnikas, išvyksta patys, norėdami išvengti sankcijų ir vis labiau autoritarine tampančios valstybės įtakos jų gyvenimui ir pragyvenimui, tačiau nemažai dirbančių tarptautinėse bendrovėse yra raginami persikelti į kitas šalis.

Pastaruosius du dešimtmečius vis daugiau Vakarų įmonių naudojosi Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos IT specialistų, kurių šiose šalyse buvo nemažai ir kurių paslaugos kainuodavo kelis kartus pigiau nei JAV ar Europoje, paslaugomis.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

Pasak ekspertų, Rusijos regione dirbantis vyresnysis IT specialistas vidutiniškai uždirba nuo trečdalio iki ketvirtadalio tokią pat kvalifikaciją turinčio JAV specialisto atlyginimo.

Tyrimų bendrovės „Gartner“ teigimu, Rusijoje, Ukrainoje ir Baltarusijoje gali būti iki 250 tūkst. IT specialistų, dirbančių konsultacinėse arba užsakomųjų paslaugų įmonėse, kurios aptarnauja klientus už buvusios Sovietų Sąjungos ribų.

JAV įsikūrusios technologijų įmonės, tokios kaip EPAM ir „Data Art“, kurias įkūrė atitinkamai imigrantai iš Baltarusijos ir Rusijos, įdarbino nemažai IT specialistų regione, siekdamos plėsti savo verslą Jungtinėse Valstijose ir visame pasaulyje.

Pensilvanijoje įsikūrusioje programinės įrangos inžinerijos įmonėje EPAM prieš karą dirbo daugiau kaip 30 tūkst. IT darbuotojų iš Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos.

Su RFE / RL kalbėjęs, tačiau savo pavardės skelbti nepanoręs bendrovės vadovas sakė, kad EPAM prašo Rusijoje įsikūrusių darbuotojų persikelti į kitas šalis – dalis jų išvyksta į Sakartvelą ar Armėniją, kad būtų lengviau keliauti.

Kovo 4 d. paskelbtame pareiškime EPAM teigė nutrauksianti paslaugų teikimą Rusijos įmonėms, tačiau tiesiogiai nekomentavo Rusijos darbuotojų likimo, tik užsiminė, kad „spartina naujų darbuotojų paiešką“ Vidurio ir Rytų Europoje, Lotynų Amerikoje ir Indijoje.

Niujorke įsikūrusi „DataArt“, turinti biurus mažiausiai keturiuose Rusijos miestuose, teigė „sustabdžiusi bet kokią investicijų, samdymo ir verslo plėtros veiklą“ šalyje ir yra pasiruošusi „vykdyti visus įsipareigojimus savo darbuotojams ir klientams“.

„Data Art“ svetainėje nebėra biurų Rusijoje sąrašo. Bendrovės atstovė spaudai Anni Tabagua neatsakė į elektroninius laiškus, su prašymais pakomentuoti, ar darbuotojai iš Rusijos yra perkeliami į užsienį, nors kai kurių Rusijos darbuotojų paskyros socialiniuose tinkluose rodo, kad šiuo metu jie dirba iš kitų valstybių

Kovo 21 d. „Data Art“ paskelbė atidariusi naują biurą Serbijoje, kuris visu pajėgumu pradės veikti kitą mėnesį; biure šiuo metu dirba 40 darbuotojų, o per ateinančius kelis mėnesius jų skaičius padidės daugiau nei dvigubai – iki 100. Dėl šiltų Belgrado ryšių su Maskva Serbija yra viena iš populiariausių Rusijos IT darbuotojų emigracijos vietų.

Remiantis darbo skelbimais, „Data Art“ taip pat ieško IT specialistų Sakartvele ir Armėnijoje.

Kaip RFE / RL sakė IT verslininkas ir tinklaraštininkas iš Sankt Peterburgo Nikolajus Ševčiukas, sukūręs „Telegram“ kanalą „Udalionka i Relokacia“ („Nuotolinis darbas ir persikėlimas“), šios dvi Pietų Kaukazo valstybės, kartu su netoliese esančia Turkija, yra dar populiaresnės tarp Rusijos technologijų specialistų, bėgančių iš savo gimtosios šalies.

Anot jo, šiose šalyse pragyvenimo išlaidos palyginti nedidelės ir palankus vizų režimas, be to, jos siūlo reguliarius skrydžius į Rusiją ir iš jos – rusai gali gyventi be vizos Sakartvele vienerius metus, Armėnijoje – šešis mėnesius, o Turkijoje – du mėnesius. Daug žmonių Sakartvele ir Armėnijoje, kurios yra buvusios sovietinės respublikos, taip pat ir Stambule, kalba rusiškai.

N. Ševčiukas savo „Telegram“ kanalą sukūrė vasario 28 d., praėjus keturioms dienoms po invazijos, kad padėtų Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos IT darbuotojams susirasti darbą užsienyje arba nuotolinį darbą savo šalyse, už kurį būtų mokama eurais arba doleriais.

Šis kanalas – vienas iš daugelio emigracijai iš Rusijos skirtų kanalų, pradėjusių veiklą po vasario 24 d., – jau turi daugiau nei 40 tūkst. prenumeratorių.

Armėnijos ekonomikos ministras Vahanas Kerobianas kovo 1 d. pareiškė, kad į šalį persikėlė „apie dešimt“ daugiausiai su technologijų sektoriumi susijusių Rusijos įmonių, siekiančių išvengti JAV ir Europos sankcijų.

Maskva / Peggy und Marco Lachmann-Anke/Pixabay nuotr.

Sakartvelo pareigūnai taip pat teigia, kad tūkstančiai rusų, įskaitant daugybę technologijų specialistų, per pastarąjį mėnesį persikėlė į jų šalį.

Sankt Peterburge gyvenusi technologijų specialistė iš Tatarstano Venera kovo mėnesį RFE / RL sakė planuojanti persikelti į Sakartvelą, „nes tai yra lengviausias būdas išvykti iš Rusijos su minimaliais nuostoliais“.

„Paskutinis lašas“

Savo pavardės dėl galimų pasekmių skelbti nepanorusi Venera sakė, kad ji jau maždaug dešimtmetį kartu su šeima svarstė galimybę išvykti iš Rusijos, todėl „invazija į Ukrainą ir sankcijos... tiesiog buvo paskutinis lašas“.

Nemažai rusų – taip pat ukrainiečių ir baltarusių – IT darbuotojų persikelia į Izraelį, kur stipriai išvystytas technologijų sektorius ir daug rusakalbių.

Maskvoje gimusi Izraelio pilietė Sophia Tupolyev-Luz, dirbanti Tel Avivo programinės įrangos bendrovių komunikacijos ir investuotojų ryšių srityje, netrukus po invazijos sulaukė žinučių iš kelių pažįstamų Rusijoje ir Ukrainoje informuojančių, kad jie persikelia į Izraelį.

Maskva / „Shutterstock“ nuotr.

Supratusi, kad tai ne pavieniai atvejai, ji netrukus įkūrė „The Reboot Startup Nation“ – ne pelno siekiančią iniciatyvą, kuri suveda iš regiono bėgančius IT darbuotojus su specialistų ieškančiomis Izraelio technologijų įmonėmis. Remiantis vietos finansų dienraščiu „Globes“, Izraelyje „lėtinis“ technologijų specialistų trūkumas šiuo metu siekia 15 tūkst.

Kaip pranešė „Globes“, per pirmąsias keturias karo savaites į Izraelį atvyko daugiau nei 11 tūkst. rusų imigrantų, o nuo to laiko kasdien jų skaičius pasipildo dar keliais tūkstančiais.

S. Tupolyev-Luz RFE / RL sakė, kad prieš kelias savaites startavusi „The Reboot“ iniciatyva jau sulaukė daugiau kaip 600 gyvenimo aprašymų iš regiono technologijų specialistų, kurie yra rekomenduojami daugiau kaip 130 Izraelio įmonių, išreiškusių norą įdarbinti nuo karo bėgančius žmones.

Rusijos įmonės taip pat perkelia darbuotojus į Izraelį. „Globes“ pranešė, kad Rusijos „Google“ vadinama „Yandex“ svarsto galimybę dalį savo darbuotojų perkelti į Izraelį, kur bendrovė turi biurą.

Anot S. Tupolyev-Luz, viena Rusijos įmonė perkėlė visą savo personalą į Izraelį ir Armėniją.

N. Ševčiukas sakė tikįs, kad daugelis paskubomis išvykusių rusų IT darbuotojų grįš, „kai viskas aprims“. Kalbėdamas apie save, jis pridūrė planuojąs „ilgam ar visam laikui“ išvykti iš Rusijos, kai tik kartu su savo mergina susitvarkys visus reikiamus dokumentus.

Tuo tarpu S. Krupnikas teigė ketinąs apsistoti Jungtinėse Valstijose arba Europoje. Jei šis planas neišdegs, prašys leidimo gyventi Turkijoje.