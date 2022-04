Ukrainos scenarijų Stalinas prieš 75 metus ruošė Italijos pusiasaliui, bet apsiskaičiavo

Stalinas laimėjo ne visus karus. 21-ame amžiuje Vladimiro Putino pradėto Rusijos grobikiško karo Ukrainoje, kuris iš esmės mus nubloškė atgal į 20-ą amžių, fone, prisiminkime vieną demonstratyvų neskaitmeninio amžiaus hibridinį karą, neperaugusį į karštąją stadiją. Kalbame apie 1948 m. Italijoje vykusius parlamento rinkimus, kurių metu Vakarai ir Stalino bei Sovietų Sąjungos remiami komunistai surėmė kaktas dėl „itališko bato“. Bet kokios iš to iškylančios projekcijos ir paralelės su dabartimi yra tik jūsų pačių vaizduotės vaisius.

Šią publikaciją galite skaityti ir rusų kalba.

Gana tiksliai sovietų ir amerikiečių bei britų stumdymąsi pirmyn ir atgal Italijoje numatė Michailas Bulgakovas, romane „Meistras ir Margarita“ aprašęs šachmatų partiją, kur Volandas ir katinas Begemotas kaunasi gyvomis figūromis: „Katinas, atitraukęs nuo akių žiūronus, patyliukais bakstelėjo savajam karaliui į nugarą. Tas iš siaubo užsidengė rankomis veidą.

– Prasti reikalėliai, brangusis Begemote, – patyliukais įgėlė Korovjovas.

– Padėtis rimta, bet toli gražu ne beviltiška, – atsiliepė Begemotas, – dar daugiau: aš visai tikiu galutine pergale.“ (vertė Algimantas Mikuta).

Paskutinė frazė skamba net su kartvelišku akcentu. Nors ne katinas čia yra literatūrinis Stalino atitikmuo, o Volandas. Stalinas buvo tikras dėl savo pergalės Italijos rinkimuose, pastatęs už vietinius komunistus ir socialistus – jėgų išsidėstymas jam buvo itin palankus. Tačiau kažkur jis stipriai apsiskaičiavo, galbūt neįvertinęs artimų italų šeiminių ryšių ir stiprios katalikiškos tradicijos šioje šalyje.

Apie šį minkštųjų galių susidūrimo pavyzdį ir vertybinę politiką pasakoja istorikė sovietologė Inga Zakšauskienė.

„Geras katalikas negalėjo balsuoti už komunistus“

– Taip, žinoma, Stalinas neįvertino situacijos. Katalikų Bažnyčia stipriai mobilizavosi. Geras katalikas negalėjo balsuoti už komunistus. Tačiau reikėtų pabrėžti dar keletą dalykų. Stalinas tris kartus balsavo prieš Triesto uosto grąžinimą italams ir prieš Italijos priėmimą į JT. 1948 m. Čekoslovakijoje įvyko grubus perversmas, atskleidęs nemenką pavojų, kad komunistai gali ateiti į valdžią ir Italijoje. Palmiras Togliattis (Italijos komunistų partijos generalinis sekretorius – red.) tuomet sakė Stalinui: „Pasiūlykite mums grūdų ar anglių Amerikos Marshallo plano (1947 m. JAV valstybės sekretoriaus George`o C. Marshallo pasiūlyta „Europos atkūrimo programa“, įsigaliojusi 1948 m. balandį – red.) fone.“ Bet Stalinas neskubėjo, sakė, tegul šie rinkimai vyksta taip kaip vyksta. Viena vertus, jis buvo tikras, kad „anksčiau ar vėliau mes vis tiek paimsime Italiją, italų širdis ir protus“. Kita vertus, matė, kad jo rankos nesiekia Italijos. Tuo metu jis buvo užsiėmęs Berlyno blokada. Net kai P. Togliattis jam sakė, kad „Milano gaujos“ – komunistų partijos forpostas Šiaurės Italijoje, sutelkęs apie 30 tūkstančių partizanų – yra parengtos perversmui, Stalinas kartojo: „Ne, ne, tegul vyksta kaip vyksta.“

Josifas Stalinas 1936 m. / AP nuotr.

Beje, Berlyno blokada labai pakenkė Stalino tarptautinei reputacijai. Berlyno istorija parodė, kad Stalinas šiepia dantis ir yra aktyvus agresorius. Tuo labiau nesėkmingas agresorius. Visi iš jo šaipėsi. To meto karikatūrose jis vaizduojamas šaudantis varnas ir vis nepataikantis. Jei pamenate, Amerikos okupacinė zona buvo sovietų okupacinės zonos viduryje. Kai amerikiečiai per radiją paleido antikomunistinę propagandą, Stalinas uždarė prieigą prie visų antenų. Pamatęs, kad amerikiečiai pradeda aktyviau įgyvendinti savo politiką, užblokavo visus geležinkelius ir kelius į JAV zoną. Jis norėjo išrūkyti amerikiečius iš Berlyno. Tada jie sugalvojo garsiąją oro transporto programą. Beveik metus lėktuvai gabeno visas reikalingas atsargas JAV kariams. Teigiama, kad tai – pati sėkmingiausia tokio pobūdžio operacija iki šiol. Lėktuvais buvo gabenama viskas – nuo maisto iki benzino. Net paštas atkeliaudavo laiku. Ir siuntiniai. O pareigūnai skrisdavo namo atostogauti. Viskas veikė, nepaisant Stalino nepasitenkinimo.

Bet grįžkime į Italiją. Didžioji Britanija, JAV ir Sovietų Sąjunga visada jautė didelį geopolitinį susidomėjimą „itališku batu“ – uostai, kariuomenė, prekyba. Taip, iš tiesų, tai savotiškas „Europos Krymas“. Aš tai pavadinčiau užsienio valstybių ar jėgų kišimusi į kitų valstybių vidaus reikalus. Tai buvo pirmas toks akivaizdus atvejis. Visos tos technologijos buvo ištobulintos ten, Italijoje. O baigėsi ši dramatiška istorija taip: 1948 metų balandį, surinkę 51 proc. balsų, laimėjo krikščionys demokratai. Italijos komunistai ir socialistai pralaimėjo.

„Kairiosios idėjos tiesiog sklandė ore“

– Vidinis fonas buvo toks. Italijos pramonė po karo smuko 30-40 proc. Pokario suirutė. Uostai ir visa infrastruktūra sunaikinta. O kairiosios partijos Italijoje buvo nepaprastai populiarios. Didžiausia komunistų partija už SSRS ribų buvo Italijoje – 2,5 mln. oficialių narių. Plius labai daug prijaučiančių. Kairiosios idėjos tiesiog sklandė ore.

Todėl Stalinas buvo tikras ir net sakė tam pačiam P. Togliatti’ui: „Nesvarbu, kokia forma, ginkluoto perversmo vykdyti nereikia. Marksizmui iš principo nesvarbu, kokia valdymo forma. Mes vis tiek laimėsime.“ Tuo metu jam buvo nereikalingas P. Togliattis su savo perversmo siūlymais. Matote, jis nepajudinamai tikėjo savo ideologija, kad ji yra tobula ir galiausiai įsigalės. Tai buvo pastebima visur.

Serranas Suneras, Franciscas Franco’as ir Benitas Mussolinis 1941 m. gegužę / AP nuotr.

„Visas pasaulis žiūrėjo į Italiją“

– Italija 1946–1947–1948 metais vis dar buvo pusiau monarchija. Po to, kai 1922 m. Ducė Mussolinis peržygiavo per Romą, šalis pirmą kartą stovėjo ant tolesnio politinio kurso ir valdymo formos pasirinkimo slenksčio. Ir tuo istoriniu momentu visas pasaulis žiūrėjo į Italiją. Tuo metu pasaulio politikoje jau buvo gana ryškus dvipoliškumas. Tie, kurie 1945 metais Potsdame pasirašė taikos sutartį, jau virto priešais.

Iš pietų Italiją iš nacių išlaisvino Britanija ir JAV. Tačiau dalis Triesto išliko problema iki 1954 m., nes uostas buvo padalintas per pusę su Jugoslavijos liaudies armija. Ir mes matome, kad Stalinas labai aktyviai domėjosi šiuo tašku. Visai šalia Austrija, kur sustojo Raudonoji armija.

1948-ųjų vasarį Čekoslovakijoje įvyksta perversmas, o Marshallo planą aistringai palaikantis Čekoslovakijos užsienio reikalų ministras Janas Masarykas įtartinai iškrinta per savo miegamojo vonios kambario langą. Kitoje Adrijos jūros pusėje Graikija, kur taip pat vyksta pilietinis karas ir taip pat nėra aišku, kas ką įveiks. Visa tai labai arti Italijos, kurioje, kaip žinome, daug komunistų – oficialių ir jiems prijaučiančių.

Šioje erdvėje aiškiai matyti, kad viską sprendžia žmonių širdys ir protai. Ne per jėgą, ne su Raudonosios armijos pagalba, bet yra rizika, ypač Italijoje, kad demokratinio balsavimo būdu žmonės pasirinks komunistus. O tai gali reikšti liberalios demokratijos žlugimą Italijoje ir perversmą. O jei tai įvyks Italijoje, bus supurtyta ir Europos bei viso pasaulio tvarka. Prasidėjo kova už širdis.

VU istorikė Inga Zakšauskienė / A. Morozovo/ LRT nuotr.

„Būtent Italijoje amerikiečiai nusimovė pirštines“

– Tuo metu daugeliui atrodė akivaizdu, kad socialistų ir komunistų partijos kartu gali laimėti rinkimus Italijoje. Štai kodėl Stalinas buvo toks užtikrintas. Iš štai kodėl amerikiečiai ir britai išsigando. Iš tiesų jie panikavo. Pagrindinis panikuotojas buvo tuometis JAV ambasadorius Sovietų Sąjungoje George`as Kennanas. Dievinu jį kaip politiką. Jis greitai suprato, kas vyksta, nes matė visa tai iš vidaus – stalinines represijas, parodomuosius teismus, susidorojimą su buvusiais bendražygiais, politines žmogžudystes net užsienyje.

Galbūt nustebsite, bet iki 1946 metų Amerikoje vyravo labai teigiama nuomonė apie Sovietų Sąjungą. Todėl G. Kennanas pradėjo skambinti pavojaus varpais Amerikoje... Išsiųsta jo ilgoji telegrama (JAV ambasados Maskvoje telegrama Nr. 511, kurią G. Kennanas 1946 m. vasario 22 d. išsiuntė į Vašingtoną ir kurioje jis išdėstė, kodėl bendradarbiavimas su SSRS yra neįmanomas – red. ), kur jis paaiškino, kad komunizmo plitimas Europoje už Sovietų Sąjungos sienų yra pavojingas, kad kils karas ne militaristinio pobūdžio, o už idėjas, už gyventojų širdis ir protus. Tai reiškia, kad JAV turi panaudoti visas atviras ir uždaras operacijas: akivaizdžią propagandą, sabotažą, paramą pogrindžiui, radijo transliacijas. Ir kariams buvo skirta speciali direktyva, pagal kurią jie turėjo būti pasiruošę kautis, jei kiltų komunistų sukilimas. Būtent Italijoje amerikiečiai nusimovė pirštines. Italija tapo empirine JAV platforma politiniam karui įgyvendinti. Šis terminas taip pat priklauso George`ui Kennanui.

Bet ką jis siūlė daryti? Jei mums taip svarbu laimėti šiuos rinkimus, tai geriau nerizikuoti, manė G. Kennanas, tegul Alcide De Gasperis, tuo metu ėjęs ministro pirmininko pareigas, paskelbia Italijos komunistų partiją už įstatymo ribų! (Šis žingsnis nebuvo žengtas – red.). Kad ir kaip būtų, surasime reikiamus formalumus. Tegul ji bus paskelbta už įstatymo ribų, tegul kils pilietinis karas, svarstė jis, tegul bus šimtai tūkstančių aukų, tegul prašysimės ginkluotos amerikiečių pagalbos, kad tik galėtume vėl padėti užimti Italijos teritoriją. Geriau jau taip negu komunistų pergalė! Tačiau blogiausias scenarijus neįvyko.

Berlyno blokada / AP nuotr.

„Prašmatniuose Romos viešbučiuose pinigai buvo perdavinėjami lagaminais“

– Ir prasidėjo.... parama pogrindžiui, informacijos rinkimas, dezinformacija, juodoji propaganda per televiziją – P. Togliattis ir Pietro Nennis iš socialistų partijos „Liaudies frontas“ buvo labai kritikuojami. Per visus kanalus buvo aiškinama, kad jie yra po Stalino padu. Prasidėjo kišimasis į profesinių sąjungų politiką. Pagrindiniai veiksmai: kurstymas, parama, finansavimas.

Kodėl P. Togliattis ir Stalinas išliko tokie drąsūs? Todėl, kad ne tik 2,5 milijono komunistų partijos narių, bet ir didžiausia profesinė sąjunga bei profesinių sąjungų sąjunga buvo prokomunistinės. Jie labai pasitikėjo savimi. Prašmatniuose Romos viešbučiuose pinigai buvo perdavinėjami lagaminais – filmams, plakatams, bukletams ir šventėms. Per visą priešrinkiminį laikotarpį bendra suma galėjo siekti ir 6 mln. JAV dolerių. Tuo metu tai buvo labai dideli pinigai. Kaip rašo amerikiečių istorikas Normanas Naimarkas, nerasta jokių įrašų ar dokumentų, kuriuose būtų užfiksuota, kiek pinigų Stalinas pervedė P. Togliatti`ui rinkimų kampanijai paremti, tačiau manoma, kad tai galėjo būti nuo 600 tūkstančių iki milijono dolerių per mėnesį. Per produkciją – buvo importuojami produktai, kuriuos parduodavo ir jau Italijos liromis finansavo prokomunistinę agitaciją. Visa tai prasidėjo 1947 metais, likus dešimčiai mėnesių iki rinkimų. Amerikos ambasadorius Italijoje vis kartojo, kad P. Togliattis turi labai daug pinigų propagandai.

Clementas Atlee`as, Harrys Trumanas ir Josifas Stalinas / AP nuotr.

„Giminaičiams Italijoje buvo išsiųsta 10 milijonų laiškų“

– Iš vakarietiškų įtakos gyventojams, pasaulėžiūrai ir politinėms pažiūroms metodų ypač išskirčiau laiškus, kuriuos Amerikos italai rašė į gimtąją šalį. Pavadinčiau tai pirmaisiais socialiniais tinklais. Laiškai, kuriuos italai rašė savo artimiesiems Italijoje, buvo paruošti Amerikoje. Žmonės rinkosi į Niujorko bažnyčias, kur buvo dalinami laiškų šablonai. Jiems tereikdavo prisėsti ir nukopijuoti. Vėliau dar paklausdavo, kas kaip balsavo, todėl visi buvo informuoti. Tai skambėjo maždaug taip: jei tau rūpi Italija ir tu nori šviesaus gyvenimo, prašau, balsuok už krikščionis demokratus, tik ne už komunistus.

Tyrimo duomenimis, laiškus aktyviai rašė tie, kurie gimė Italijoje ir emigravo į Ameriką. 60 procentų vyresnės kartos atstovų ir 40 procentų jaunimo. Tai vienas iš ryškiausių pavyzdžių, kai italų mažuma Amerikoje mobilizavosi, kad iš už Atlanto paveiktų situaciją savo šalyje, jos politinį pasirinkimą. Giminaičiams Italijoje buvo išsiųsta 10 milijonų laiškų.

„Stalinas nemato, už ką tu balsuoji, o Dievas mato“

– 1948 m. kovą Romos popiežius savo pamoksle kalbėjo maždaug taip: žinoma, nuspręsti turite jūs patys, bet tikras katalikas prisimins visas katalikybės ir šeimos vertybes. Jis atvirai kritikavo komunizmą ir ragino balsuoti tik už krikščionis demokratus.

Milano, Turino ir Palermo vyskupai savo pamoksluose tiesiai sakė, kad Italijos komunistai negaus pirmosios komunijos ir atlaidų. Italui katalikui ir šeimos žmogui tai girdėti... Kunigai faktiškai tapo rinkimų agitatoriais visoje Italijoje. Visos bažnyčios buvo išklijuotos plakatais, už ką balsuoti. Balsavimo kabinose buvo iškabinti plakatai su užrašais: „Stalinas nemato, už ką tu balsuoji, o Dievas mato“ ir „Tu arba už Kristų, arba prieš Kristų“.

Per visą Italiją, per visus miestus, iki balandžio pabaigos vienintelį kartą istorijoje ėjo garsiosios procesijos su verkiančia ir kraujuojančia Madona ir raginimu balsuoti už krikščionis demokratus.

Per Italiją keliavo raudonai, mėlynai ir baltai išdažytas traukinys su Amerikos vėliava ir dėdės Semo atvaizdu. Iš jo buvo dalinamos dovanos ir pasakojama, ką duos Amerika, jei Italija taps jos sąjungininke. Į kiekvieną Italijos miestelį jis atveždavo konservų, saldainių, miltų, dėžučių, degtukų, muilo. Tokių saldainių italai dar nebuvo ragavę...

Josifas Stalinas su dukra Svetlana 1936 m. / AP nuotr.

Amerika Italijai padovanojo 29 prekybinius laivus – mes padedame jums atkurti uostus. Amerikiečių karo laivai plaukiojo iš vieno Italijos uosto į kitą demonstruodami jėgą.

G. Marshallas savo garsiojoje kalboje Berklyje sakė, kad jei italai išrinks komunistus, amerikiečiai nutrauks pagalbą. Ir nė vienas komunistas negaus vizos į Ameriką. Laikraščiai mirgėjo antraštėmis: „Marshallas sakė, kad jie mums užsuks pinigų sklendes“. Marshallo planas buvo stiprus šios kampanijos koziris.

O Stalinas ir toliau kartojo: „Tegul P. Togliattis vadovauja, tegul pats stengiasi išlaikyti frontą. 1948-aisiais buvo įvykdytas pasikėsinimas į P. Togliattį, socialistai susikivirčijo su komunistais, tada ir Stalinas atsitraukė.

„Už ką balsuoti savo dainose agitavo ir Frankas Sinatra bei Harrys Cooperis“

– Atskira istorija rutuliojosi Holivude. Praėjusio amžiaus šeštajame dešimtmetyje dauguma italų buvo labai menkai išsilavinę žmonės. Vidurinė mokykla jau buvo raštingumo aukštumos, nes dauguma buvo baigę tik pradinę. Neraštingi gyventojai, kaip juos pasiekti? Buvo naudojami plakatai ir filmai. Tik Franciscas Francas ir jo pilietinis karas galėjo prilygti pagal plakatų skaičių ir jų panaudojimo lygį.

Visuose Italijos kino teatruose buvo rodoma juosta „Ninočka“ (1939 m.) su Greta Garbo. Tai satyra apie Sovietų Sąjungą. Kinotyrininkai teigia, kad tai vienintelis filmas, kuriame Greta Garbo juokiasi – kiti jos vaidmenys labiau melancholiški. O šioje komedijoje rodoma, kaip blogai žmonės gyvena Sovietų Sąjungoje, ir primenama, ką jie padarė su savo monarchija.

Greta Garbo / AP nuotr.

Už ką balsuoti savo dainose agitavo ir Frankas Sinatra bei Harrys Cooperis. Pakilimas jų karjeroje yra susijęs būtent su šia politine kampanija.

Šioje propagandinėje dvikovoje komunistams, nepaisant visų pinigų, kažkodėl sekėsi kur kas sunkiau. Jie pasirinko susibūrimų, fiestų, pasirodymų ir paradų modelį. Plakatuose ir transparantuose naudojo kadaise Italiją suvienijusio Giuseppe`s Garibaldi`o atvaizdą ir vaikščiojo su šiuo šūkiu. Nepaisant to, jų pozicijos šiame propagandiniame kare buvo silpnos. Luchino Visconti`o filmas „Žemė dreba“ („La terra trema“, 1948 m., Venecijos kino festivalio prizas), garsi itališkojo neorealizmo dvasia sukurta autorinė juosta apie žvejų šeimą, iš pradžių buvo filmuojamas už komunistų partijos lėšas. Filmas pasirodė juokingas propagandos požiūriu. Menininkas, bohema.... Žodžiu, viena klaida po kitos informaciniame kare.

Tuo metu visuomenėje vyravo baimės ir pykčio atmosfera, žmonės buvo itin iškankinti ir išsekę. Šalis sunaikinta, visuomenė susiskaldžiusi – komunistai ir socialistai prieš krikščionis demokratus – iki tokio lygio, kad buvo pešamasi net susėdus prie bendro pietų stalo...

Man jau seniai neduoda ramybės mintis, kad pasaulyje nieko nėra naujo – kažkokios istorijos matricos, tik su kitais dalyviais. Viskas kartojasi, tik šį kartą dalyviai esame mes.