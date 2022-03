Trys karo Ukrainoje scenarijai. Artimiausioje perspektyvoje regi ilgus ir sekinančius mūšius, tolimoje vizijoje – ir moralinę visos Rusijos pabaigą

Jau daugiau nei mėnesį Ukrainoje besitęsiantis Rusijos karas, anot stebinčiųjų padėtį, greitai nesibaigs. Lietuvos ir užsienio ekspertai abejoja, ar herojiškai besiginančioje šalyje įstrigusi Rusija pajėgtų užimti visą Ukrainą, tačiau, anot jų, tikėtina, kad ji gali bandyti atplėšti tam tikras sritis. Susitarimus prie derybų stalo lems situacija mūšio lauke, tačiau ilgalaikėmis paliaubomis tiki ne visi.

Prieš vos daugiau nei mėnesį – vasario 24 d. – pasaulis pabudo naujoje realybėje: ukrainiečius paryčiais pažadino pavojaus sirenos, šūviai ir bombų sprogimai.

Tą naktį buvo atsakyta į ne vieną mėnesį ore kybojusį klausimą – ar ilgai karines pajėgas pasienyje telkusi Rusija išdrįs pulti agresijos neprovokavusią Ukrainą?

Karas Ukrainoje / AP nuotr.

Rusija savo agresiją pavadino specialiąja operacija, Vakarų pasaulis iškart tai įvardijo kaip karą. Rusijos veiksmai šokiruoja žiaurumu: agresorė nuo žemės paviršiaus šluoja Mariupolį, nepaisydama įspėjimo ženklų bombarduoja civilių slėptuves, kuriose – daugybė vaikų, šaudo į gyvenamuosius kvartalus ar užminuoja tuos retus humanitarinius koridorius.

Per kelias dienas užimti Ukrainą planavę okupantai gavo jiems patiems netikėtą kirtį – į kovą stoja ne tik gerai pasirengę užpultos šalies kariai, bet ir tie, kas iki Rusijos įsiveržimo kario duonos nebuvo pasirinkę.

Rusijos karas Ukrainoje / UNIAN nuotr.

Ukrainos tautos pasipriešinimas, Vakarų pasaulio tiekiama parama bei humanitarinė pagalba, itin griežtos sankcijos Rusijai ir prastas karinis pasirengimas įklampino šios šalies pajėgas Ukrainos teritorijoje.

Panašu, kad daugybės civilių ir karių kraujo jau dabar persmelktas karas užsitęs. Apie galimus jo scenarijus LRT.lt pasakojo Lietuvos ir užsienio ekspertai.

Pirmas scenarijus. Karas užsitęs: jam įtakos turės Ukrainos pasiekimai, sankcijų poveikis Rusijai

Kaip ilgai okupantai bandys pasiekti savo tikslus, kol kas ekspertai neprognozuoja, tačiau panašu, jog karas tęsis anaiptol ne iki gegužės 9 d., kurią kaip ribą, iki kada ketina pasiekti pergalę, mini šalis agresorė.

Atsargos majoras, karybos ekspertas Darius Antanaitis teigia, kad vasario 24 d. Rusijos pradėtas karas prieš Ukrainą gali tapti ilgalaikiu.

„Mes turime sutarti ir dėl to, ką reiškia „karo užbaigimas“. Rusų supratimu tai, ko gero, būtų Ukrainos kapituliacija ir atitinkamų dokumentų pasirašymas. Ar Ukraina kapituliuos per ateinantį pusantro mėnesio – labai abejotina. Niekas nežino, kiek šis karas užsitęs. Tai priklauso nuo to, kaip greitai ukrainiečiai galės atlikti kontrataką arba kontrpuolimą ir išvalyti savo teritoriją nuo Rusijos okupacinių pajėgų. Jeigu tai nepavyks, tikėtina, kad ir partizaninis karas, ir plataus masto koviniai veiksmai užsitęs gana ilgai“, – sako D. Antanaitis.

Darius Antanaitis / A. Ufarto/BNS nuotr.

Pašnekovas ragina prisiminti Lietuvos istoriją, Sirijos, Libijos ar Irako karą – karai nesibaigia greitai, o ypač tada, kai vyksta tarp dviejų didelių valstybių, kurių pozicijos iš esmės nesutampa.

Kad karas Ukrainoje užsitęs, mano ir Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) profesorė Dovilė Jakniūnaitė.

Tokius signalus siunčia ir sklandžiai ar greitai nevykstančios karą pradėjusios Rusijos ir besiginančios Ukrainos derybos, o kol kas karo veiksmus gali sustabdyti tik derybos, nes ukrainiečiai neturi pakankamai pajėgų išstumti Rusiją, o ši neturi pajėgų judėti pirmyn.

Per artimiausią mėnesį ar du, pasak mokslininkės, nereikėtų tikėtis didelių pergalių ar pokyčių.

„Sankcijos jau suveikė, bet didžioji dalis dar nesuveikė ir tas poveikis per pavasarį, vasarą pasimatys. Turime tikėtis, kad poveikis bus pakankamai didelis, kuris motyvuos kokiu nors būdu Rusijos valdžią išeiti iš tos situacijos“, – apie užsitęsusio karo realybę sakė D. Jakniūnaitė.

Dovilė Jakniūnaitė / BNS nuotr.

Kol Rusija dorotųsi su Vakarų paskelbtų sankcijų pasekmėmis, Ukrainai toliau tektų atremti puldinėjimus, tikėtina, šiai šaliai ir toliau būtų tiekiama pagalba ginklais ir nuo okupantų besiginančiai šaliai tektų bandyti toliau išlaikyti savo žmonių bei stebėtojų moralę.

„Kaip tai pavyks – tai ir yra didysis nerimas“, – sakė D. Jakniūnaitė.

Užsienio ekspertai: derybas dėl karo baigties lems padėtis mūšio lauke – viena iš pusių turi pasijusti pralaiminti

LRT.lt kalbinti užsienio ekspertai taip pat neatmeta galimybės, jog karas užsitęs, jie akcentuoja, kad jo baigtį ir susitarimus prie derybų stalo lems tik tai, ką abi šalys bus pasiekusios mūšio lauke.

„Situacija karo lauke diktuos bet kokias derybomis pasiekto sprendimo šiame konflikte sąlygas. Jei padėtis ilgai bus aklavietėje, mažai šansų, kad bus ir diplomatinis proveržis. Rusų ir ukrainiečių kariai įsikas į dabartines pozicijas, fronto linijos stabilizuosis ir kova virs statišku poziciniu karu, kokį pastaruosius aštuonerius metus matėme Donbase“, – mano Mičigano universiteto politikos mokslų docentas Yuri M. Zhukovas.

Rusijos ir Ukrainos delegacijų derybos Baltarusijoje / AP nuotr.

Panašu, jog lūžį kare ir derybose pamatysime, jeigu kuri nors iš pusių nuspręs ar patikės, kad fronte pralaimi arba įtikinamų laimėjimų pasiekti jau nepajėgs.

„Jei Rusija gali priešininkus pastatyti į sudėtingą karinę situaciją – pavyzdžiui, visiškai apsupti Ukrainos karius Donbase – arba skubiai išplėsti savo kontroliuojamą teritoriją, tuomet Kyjivas jaus didesnį spaudimą susitarti. Arba priešingai, jei Ukrainos kontratakoms pavyks išmušti rusų karius iš jų dabar užgrobtų teritorijų“, – sako Y. M. Zhukovas.

Tarptautinio gynybos ir saugumo centro (ICDS) Estijoje analitikas, Estijos užsienio politikos instituto vyriausiasis bendradarbis James`as Sherras įsitikinęs – diplomatija nenustelbs karo eigos veiksnio ir kol kas matyti, kad, nepaisant pralaimėjimų ir patirtų nuostolių, Rusija nedemonstruoja noro keisti savo politinius tikslus.

Jei padėtis ilgai bus aklavietėje, mažai šansų, kad bus ir diplomatinis proveržis. Y. M. Zhukovas



Antras scenarijus. Rusija ieškos sąjungininkų ir tikėtina, kad ras

Užsitęsęs karas, panašu, nebūtų lengvas abiem šalims. Karą pradėjusi Rusija nori Ukrainai primesti savo valią, tačiau pasiekti šio tikslo nepavyksta, tad, anot D. Antanaičio, agresorei beliks toliau naudoti savo resursus, skursti ir rasti sąjungininkų.

„Be abejo, kiekvieną akimirką bombardavimai ir žudymas yra skausmas visai Ukrainai. Ji irgi neturi beribių resursų. Kalbu ne apie finansinius, o apie žmogiškuosius resursus. Kaip ir Rusija, beje“, – sakė atsargos majoras.

Pastebima, kad niekas nenori stoti į pralaimėtojo pusę ir siekia būti su tais, kuriems sekasi geriau. Vis dėlto, D. Antanaičio nuomone, anksčiau ar vėliau Rusija ras sąjungininkų. Į agresorės pusę galėtų stoti tos šalys, kurios yra pasirašiusios su Rusija abipusę kolektyvinės gynybos sutartį.

„Rusija galėtų manipuliuoti šia sutartimi. Kaip tai paveiks tuos dalyvius – sunku prognozuoti, nes ir tos sutarties dalyviai turi savo interesų. Manau, Rusija supranta, kad jeigu ji parodytų, kad yra silpna ir pralaimi, tai būtų visos Rusijos pabaiga, nes ji per daug yra okupavusi svetimų valstybių teritorijų ir primetusi savo valią kitoms valstybėms, kad jos nepasinaudotų Rusijos pralaimėjimu, siekdamos atgauti tai, ką Rusija iš jų atėmė“, – dėstė D. Antanaitis.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

Kaip ryškiausia Rusijos karo Ukrainoje rėmėja linksniuojama Baltarusija. Ji jau įsitraukė į karą, leisdama iš savo teritorijos Rusijai pulti Ukrainą. Svarstoma, kada Aliaksandras Lukašenka į Ukrainą pasiųs savo šalies pajėgas, kurioms bus įsakyta kovoti dėl Rusijos tikslų.

Vis dėlto Estijos užsienio politikos instituto vyriausiasis bendradarbis J. Sherras abejoja, kad daugybės baltarusių palaikymo neturintis A. Lukašenka lengva ranka imtųsi tokio žingsnio.

„Tėra labai nedidelė tikimybė, kad Baltarusijos kariuomenė, kuri yra visiškai nepasiruošusi ir netinkama tokiai kovai, įsitrauks į karą. Nereikia pamiršti, kad Lukašenkos pagrindinis tikslas yra ne padėti Rusijai, o išlaikyti stabilumą ir savo valdžią Baltarusijoje. Taigi jo parama Rusijai, mano manymu, bus gana neryžtinga“, – sakė J. Sherras.

Aliaksandras Lukašenka ir Vladimiras Putinas / AP nuotr.

Rusijai užpuolus Ukrainą, pasaulis atidžiai seka įprastai Rusiją labiau palaikančios Kinijos poziciją. Ši, suprasdama situacijos sunkumą, bent jau formaliai bando šioje situacijoje išlikti ties neutralumo riba.

VU TSPMI profesorė D. Jakniūnaitė akcentavo, jog dėl karo Ukrainoje Kinija labai stengiasi balansuoti, nes supranta, kad karinė parama Rusijai būtų nepriimtina.

„Kinija labai balansuoja. Prieš karą pasisako šiek tiek – vieni pareigūnai labiau smerkia, kiti pareigūnai labiau palaiko Rusiją. Tas balansavimas labai akivaizdus, nemanau, kad pavirs kokiu nors aktyvesniu Rusijos palaikymu. Čia daug rizikų yra“, – sako pašnekovė.

Vladimiras Putinas ir Xi Jinpingas / AP nuotr.

Visos Ukrainos agresorei pavergti nepavyks, tačiau režimas sieks atplėšti tam tikras sritis

Karybos ekspertas D. Antanaitis mažai tikėtinu laiko scenarijų, pagal kurį Rusija galėtų okupuoti visą Ukrainos teritoriją.

„Ką mes laikome visos Ukrainos okupacija? Ar tai, kad kiekvienoje savivaldybėje, kiekviename mieste yra Rusijos statytinių, kurie iš tiesų gali kontroliuoti? Tai yra sunkiai suvokiama, ypač su Rusijos finansiniais, kariniais resursais, nes jie turi pasiremti prievarta, kad jiems paklustų. Tai yra ir žmogiškieji resursai, kad fiziškai kolaborantai valdytų tai. Rusijai reikės vietos kolaborantų, kad galėtų kontroliuoti Ukrainą. Kad visą Ukrainą rusai okupuotų – labai mažai tikėtina“, – sakė pašnekovas.

Šiai nuomonei pritaria ir užsienio ekspertai – okupantams nusileisti nenorinčią ir herojiškumu alsuojančią tautą pavergti ir išlaikyti kontroliuojamą yra labai sunku.

Anot Mičigano universiteto mokslininko Y. M. Zhukovo, savo kontroliuojamuose miestuose – Chersone, Melitopolyje ir Malokachovkoje – Rusija kuria laikiną civilinę-karinę okupacinę valdžią. Taip bus bandoma užtikrinti bazines viešąsias paslaugas, tokias kaip policija ir greitoji medicinos pagalba. Tačiau tam, kad okupantai išlaikytų savo valdžią, reikia arba kontroliuoti teritorijoje gyvenančią populiaciją, arba užsitikrinti jos paramą.

„Pastarasis būdas jau pasirodė esantis sunkiai pasiekiamas. Rusų okupacines pajėgas pasitiko nuolatiniai protestai gatvėse, o jų paskirti pareigūnai neturi legitimumo ir yra visuotinai atmetami kaip išdavikai ir kolaborantai“, – apie ukrainiečių požiūrį į okupantus kalbėjo Y. M. Zhukovas.

Rusijos karas Ukrainoje / AP nuotr.

Susidūrusi su pasipriešinimu Rusija bando veikti represiniais metodais, kurie galėtų palaužti gyventojų valią ir priversti juos susitaikyti su okupantų atėjimu ar tiesiog pasiduoti ir pripažinti grobikiškų jėgų valdžią.

„Girdėjome daugybę pranešimų apie suimtus ir dingusius ukrainiečių aktyvistus užimtose teritorijose, apie prievarta į filtracijos stovyklas Rusijoje išvežamus civilius. Jaučiami Stalino penktojo dešimtmečio deportacijų aidai. Tokius pačius metodus sovietai naudojo Lietuvos ar vakarų Ukrainos „pacifikacijai“ – ir dalis Rusijos saugumiečių iki šiol juos laiko sėkmingu stabilizacijos po konflikto modeliu“, – vardija pašnekovas.

Būtent tai, kaip sudėtinga Rusijai tvirtai užimti arba kontroliuoti tuos regionus, kuriuos ji skelbiasi užėmusi, rodo, jog šansų į savo nagus paimti visą šalį, okupantai neturi.

„Rusija paprasčiausiai neturi pajėgų visiškai Ukrainos okupacijai, net ir dėl tų kelių miestų, kuriuos tvirtina užėmusi, vis dar vyksta kova. Ji jų nekontroliuoja, negali sukurti alternatyvios administracijos. Taigi, visiška okupacija neįmanoma“, – dėstė Estijos užsienio politikos instituto vyriausiasis bendradarbis J. Sherras.

Anot jo, išlieka tik klausimas, ar ilgalaikis spaudimas Ukrainai, materialiniai ir žmogiškieji nuostoliai privers ją padaryti nuolaidų ir peržengti raudonąsias linijas, kurių ji pirma teigė neperžengsianti.

Rusijos karas Ukrainoje. Kyjivas / AP nuotr.

Trečias scenarijus. Ukrainos šansai laimėti Rusijos kare: įklampinti okupantus šalis yra pajėgi

Visas Vakarų pasaulis įvairiais būdais reiškia paramą nuo agresoriaus besiginančiai Ukrainai, drauge su šios šalies pajėgomis skaičiuoja kasdien neutralizuojamas Rusijos pajėgas, susprogdintus tankus ar kovos mašinas. Vis dėlto vargu, ar Ukrainai pavyktų užtikrintai sutriuškinti ir išstumti okupantus iš savo teritorijos ir užsitikrinti, kad šie nepuls dar kartą.

Mičigano universiteto politikos mokslų docentas Y. M. Zhukovas pastebi, kad Ukraina tokiam scenarijui neturi pakankamai resursų.

„Jei „karinė pergalė“ reiškia užtikrinti, kad Rusija negalėtų pasiekti savo politinių tikslų Ukrainoje, tuomet atsakymas yra „taip“. Kad taip nutiktų, ukrainiečiai turi įvaryti rusus į karinę aklavietę arba palaikyti ilgą maištą okupuotose teritorijose ir jaukti Rusijos pokarinius planus. Tai neprivers Rusijos iškart kapituliuoti derybose ir karas greičiausiai užsitęs kurį laiką. Vilties suteiktų tik tai, kad įklimpimo į tokią pelkę kaštai Rusijai galų gale taps nepakeliami ir ją įtikins, kad net jei ji ir nepralaimėjo, laimėti nesugebės“, – aiškino Y. M. Zhukovas.

Karas Ukrainoje / AP nuotr.

Viltingai nuteikia ir Ukrainos pasiekimai šiame kare – iš pradžių bandžiusios tik gintis, dabar šios šalies pajėgos jau rengia kontratakas, vis pasirodo žinių apie okupantų užimtas, tačiau ukrainiečių susigrąžintas teritorijas.

„Jau esama ženklų, kad Ukraina gali nuo neįtikėtinai sėkmingos gynybos operacijos pereiti prie puolimo ir sukurti judėjimą atsiimti teritoriją ir išstumti Rusijos pajėgas iš daugybės vietų. Pridursiu dar, kad Rusijos viltys atsigabenti kovotojų iš Sirijos žlugo“, – akcentavo ICDS Estijoje analitikas J. Sherras.

Anot jo, Rusijos pralaimėjimas reikštų, kad ji būtų priversta atsitraukti ir iš neteisėtai 2014 m. užgrobtų teritorijų.

Rusijos karas Ukrainoje / AP nuotr.

Paliaubų kaina – dalies teritorijų neutralumas?

Nors kol kas Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kalba apie šalies valdžios ir gyventojų ryžtą kovoti iki pergalės ir nepasiduoti represijas vykdantiems, nekaltų žmonių, tarp kurių buvo ir daugybė vaikų, kraują praliejusiems okupantams, ekspertai neatmeta, jog Rusija gali atplėšti ir kontroliuoti dalį Ukrainos, ir panašu, kad link tokio scenarijaus ir einama.

Prieš pradedant aktyviai pulti Ukrainą, buvo paviešinti tikrieji Rusijos tikslai – pripažinti ir priimti apsišaukėliškas respublikas į Rusijos Federacijos sudėtį.

„Ir tolimesni veiksmai rodė, jog rusai norėtų, kad ta sudėtis būtų administracinės ribos – praktiškai visas sausumos kelias link okupuoto Krymo“, – kalbėjo D. Antanaitis.

Doneckas / AP nuotr.

Kad Rusijos šansai užimti visą Ukrainą yra maži, mano ir VU TSPMI profesorė D. Jakniūnaitė, tačiau, anot jos, tikėtina, jog anksčiau ar vėliau koks nors susitarimas turės būti pasiektas.

„Didysis klausimas – kur Ukraina sugebės sutikti arba nesutikti. Dalis reikalavimų, kuriuos Rusija artikuliuoja, yra teritoriniai – tai pripažinti Krymą kaip Rusijos dalį, o Donecko, Luhansko teritorijų nepriskirti Ukrainai. Kalba ir derybos bus apie šias teritorijas ir čia jos strigs. Tai klausimas, kiek ukrainiečiai galės sau leisti tęsti karą ir nesutikti su šiomis teritorinėmis nuolaidomis. Tai yra didysis klausimas, į kurį mes, deja, negalime atsakyti“, – sakė D. Jakniūnaitė.

Rusija taip pat yra išsakiusi Ukrainos „denacifikacijos“ ir demilitarizacijos reikalavimus.

Mičigano universiteto politikos mokslų docentas Y. M. Zhukovas akcentuoja, kad V. Zelenskis neseniai sakė, kad Ukraina teritorinio vientisumo klausimais į kompromisus neis, tačiau parodė esantis atviresnis kompromisui dėl neutralumo, nors ir pridūrė, kad bet koks kompromisas turėtų būti pateiktas referendumui.

Volodymyras Zelenskis / AP nuotr.

„O „denacifikacijos“ reikalavimas yra toks abstraktus ir keistas, kad jį būtų galima įvykdyti labai įvairiais būdais, kurie potencialiai ir Kyjivui būtų priimtini. Pavyzdžiui, surengti regioninius referendumus dėl rusų kaip antros oficialios kalbos statuso“, – kalbėjo mokslininkas.

Jo nuomone, labiausiai tikėtina, jog Krymo ir Donbaso laukia Rusijos okupacijos ir izoliacijos ateitis.

„Galimas atsarginis variantas rusams būtų atsitraukti nuo ankstesnių tikslų pakeisti valdžią Kyjive ir sutelkti pastangas į laimėjimų pietryčiuose įtvirtinimą. Tai reikštų išplėsti vadinamųjų DLR ir LLR teritorijas, siekiant visiškai užimti Donecko ir Luhansko sritis, ir užtikrinti vandens tiekimą Krymui per Ukrainos teritoriją – susitarus su Kyjivu arba tiesiogiai okupavus Azovo jūros pakrantę“, – sakė Y. M. Zhukovas.

Kokiems kompromisams ryžtųsi Rusija, kaip minėta, priklausys nuo jos karinės padėties beviltiškumo.

„Politine prasme rusai laikėsi gana radikalios derybinės pozicijos, žinodami, kad ją tikrai atmes bet kuri demokratiškai išrinkta Kyjivo valdžia. Tačiau karine prasme Rusijai greitai ir beviltiškai prireiks operacinės pertraukos. Jų veržimasis sustojo 2–3 pagrindiniuose frontuose, jų fronto linijos daliniai išsekę, patiria skaudžių nuostolių, juos netrukus reikės keisti“, – dėstė Y. M. Zhukovas.

Rusijos vėliava / AP nuotr.

ICDS Estijoje analitikas J. Sherras abejoja, ar Rusijai ir Ukrainai gali pavykti rasti kompromisą, nes Rusijos tikslas sunaikinti Ukrainos suverenumą ir nepriklausomybę nepasikeitė, tad net ir mažai tikėtinas kompromisas karo nesustabdytų ir netrukus Rusija vėl smogtų Ukrainai.

„Aš įsitikinęs, kad net jei Zelenskis nusileistų – nors nemanau, kad jis tai padarytų, – ir mainais į paliaubas sutiktų pripažinti vadinamąją Donecko ir Luhansko „nepriklausomybę“ bei Rusijos valdžią Kryme, tai būtų labai trapi taika. Bet kokios paliaubos, jei Rusijos pajėgos pirma neatsitrauks iki savo pozicijų, buvusių prieš vasario 24 dieną, tebus panaudotos Rusijai persigrupuoti ir atnaujinti atakas. Ir net jei jos pajėgos visiškai atsitrauks į Donbaso respublikas, ji vis vien tai darys“, – dėstė J. Sherras.

Estijos užsienio politikos instituto vyriausiojo bendradarbio nuomone, taikos susitarimas neįmanomas, kol Rusiją valdo dabartinė valdžia su dabartiniu mąstymu ir dabartiniais tikslais.

Karas Ukrainoje / AP nuotr.

Ilgas karas pripratins Vakarus prie smurto vaizdų ir tai taip smarkiai nebejaudins

Užsitęsęs karas, okupantų agresijos grimasos besiginančioje Ukrainoje gali tapti tam tikra „norma“ – Vakarų pasaulio taip nejaudinti, kaip pačioje karo pradžioje, kai agresorė gana greitai sulaukė atsako sankcijomis, o Ukrainai skubiai imta teikti pagalba įvairiomis prasmėmis.

Tokių ženklų matyti jau dabar, kai nuo karo pradžios ką tik suėjo mėnuo.

„Tai jau tampa norma, nes mes pradedame galvoti, kad ukrainiečiams puikiai sekasi ir jiems nereikia jokios pagalbos. Sankcijos yra ilgalaikės ir tikėtis, kad jos suveiks per akimirką, yra naivu. Net ir nutraukus sankcijas, Rusijos ekonomika tikrai neatsikurs per metus ar dvejus. Bet mes jau priprantame prie karo, jau save užliūliuojame, kad ukrainiečiai patys gali apsiginti ir patys gali išlaisvinti savo valstybę. Žmonės labai greitai pripranta prie skausmo ir pradeda jį ignoruoti“, – problemas dėstė D. Antanaitis.

Darius Antanaitis / LRT stop kadras

VU TSPMI profesorės D. Jakniūnaitės nuomone, tikėtina, kad arčiau Ukrainos esančios šalys dėmesį ten vykstantiems tragiškiems įvykiams išlaikys ilgiau ir aktyviau į tai reaguos. Todėl Lietuvos politikams teks užduotis išlaikyti dėmesį Ukrainai visos ES kontekste.

Vis dėlto pripažįstama, kad tam tikra „rutinizacija“ – neišvengiama. Tam įtakos gali turėti netgi tai, jog ateis vasara, prasidės atostogų sezonas ir karui Ukrainoje žmonės skirs mažiau dėmesio.

ES dėmesys ir galimybė tapti jos dalimi Ukrainai svarbi ne tik dėl paramos, bet ir psichologine prasme.

„ES narystė ir toliau išlieka tikslu, o Europos sostinėse auga politinė parama greitam Ukrainos narystės keliui. Narystės ES viltis taip pat politiškai naudinga, nes suteikia Ukrainai vieną tikslą ir pakelia mūšio dvasią kaip tam tikra pokarinė šviesa tunelio gale“, – akcentavo Mičigano universiteto mokslininkas Y. M. Zhukovas.

Rusijos karas Ukrainoje / AP nuotr.

Kuo greičiau į ES norinti įsilieti Ukraina, panašu, nepaisant neeilinės situacijos, turės įveikti visas numatytas priėmimo procedūras – dėl įstojimo turės pritarti visos šalys narės.

„ES yra ekonomiškai integruotas vienetas, jam reikalingos institucijos ir teisinės struktūros, būdingos pažengusioms liberalioms demokratijoms. Ukrainai iki to dar labai toli. Žinoma, įmanoma aiškiai pasakyti, kad Ukraina privalo tapti ES nare ir kad tai yra aukšto prioriteto tikslas. Tačiau šiuo metu būtų neatsakinga Komisijai ar Vadovų Tarybai nurodyti tvirtą datą, kada tai įvyks, ar juo labiau – kaip kai kas Ukrainoje siūlo – tiesiog iškart priimti į ES. Į ES neįstoji vien todėl, kad parodai, jog moraliai to nusipelnei“, – aiškino Estijos užsienio politikos instituto vyriausiasis bendradarbis J. Sherras.

Europos Sąjunga / E. Blaževič/LRT nuotr.

Anot jo, Ukrainos narystė NATO nėra reali tol, kol tęsiasi karas, tačiau narystė būtų logiška Rusijos pralaimėjimo pasekmė.

„Ukraina parodė, kad jos ginkluotosios pajėgos yra suderinamos ir visiškai pajėgios atitikti NATO reikalavimus. Vienintelė kliūtis Ukrainos narystei NATO – tai dalies narių baimė, kad tai prives prie viso masto karo su Rusija“, – sakė J. Sherras.

Vis dėlto pašnekovas akcentavo, kad svarbiausia yra net ne Ukrainos įsiliejimas į bendrijas, o tai, kad Rusija būtų nugalėta, kad Ukraina būtų apginta ir kad mes visi įsipareigotume atstatyti ir sustiprinti Ukrainą. Kad užtikrintume, jog tai niekada nepasikartotų, kad to kaina Rusijai būtų labai sunkiai pakeliama ir ilgalaikė.

„Mes galime tą padaryti. Tokie tikslai yra visiškai realistiški“, – neabejojo J. Sherras.

Savo veiksmais NATO parodė baimę?

Neabejojama, kad NATO į Rusijos karą Ukrainoje aktyviai neįsitrauks, nebent būtų panaudoti masinio naikinimo ginklai, tačiau ES dar turi galimybių apsunkinti ir taip komplikuotą agresorės padėtį – esama ryžto rusiškos naftos ir dujų kai kur atsisakyti iki šių metų pabaigos, kai kur toks žingsnis turėtų būti žengtas iki 2023 m. pabaigos.

Tai smarkiai susilpnintų Rusiją, o sankcijų tikslas ir yra padaryti agresorę neįgalią kovoti.

Nepateisinama Ukrainoje pradėta agresija smarkiai pakeitė viso regiono saugumo situaciją, sustiprintas artimiausių šalių saugumas – priimti sprendimai stiprinti šio krašto gynybą ir apsaugą.

„Paradoksaliai saugumo karine prasme pas mus yra netgi daugiau. Tai skamba kaip kontrastas, tačiau partneriai daro labai daug. Amerikiečiai siekia, kad vadinamasis Rytinis flangas galėtų jaustis kuo saugiau. Bet aišku, yra planų, kurie nėra įgyvendinami per mėnesį“, – kalbėjo D. Jakniūnaitė.

Rusijos karas Ukrainoje, Mariupolis / AP nuotr.

ICDS Estijoje analitikas J. Sherras atkreipė dėmesį, kad NATO kol kas nepakeitė dar iki karo nubrėžtų linijų dėl galimos Ukrainos gynybos.

„Prieš karą V. Zelenskis manė, kad susitarimas su JAV ir NATO paprastas: mes žinome, kad jūs nenorite su Rusija kariauti tiesiogiai, tad duokite mums visus įrankius, kad galėtume tą daryti patys. Vakarai parūpino nemažai įrankių ir paramos, tačiau kartu nubrėžė aiškias ribas ir jų kol kas nepakeitė“, – sakė J. Sherras.

Vis dėlto toks žingsnis galėjo tapti tam tikru ženklu, kad bijoma, jog Rusija gali eskaluoti karą, tai yra visiška priešingybė atgrasymui. Pašnekovas pabrėžė, kad atgrasymo esmė – įtikinti priešą, kad jam būtų pavojinga eskaluoti karą, o ne įtikinti save, kad mums būtų pavojinga eskaluoti karą.

„Kol kas vienintelis valstybės ar vyriausybės vadovas, pasakęs, kad Rusija turi būti nugalėta ir kad jos pralaimėjimas būtų visiems akivaizdus, yra Britanijos premjeras Borisas Johnsonas. Joe Bidenas nėra padaręs tokio pareiškimo, NATO generalinis sekretorius nėra padaręs tokio pareiškimo“, – akcentavo Estijos užsienio politikos instituto vyriausiasis bendradarbis.