Vokietijos valdančiųjų politika dėl Rusijos žlugo? Kaltina naivumą ir neįvertintus „laiko ženklus“

„Pokyčiai per suartėjimą“ – tokiu šūkiu socialdemokratai kadaise pasisakė už glaudesnius santykius su Sovietų Sąjunga. Rusijos karo Ukrainoje akivaizdoje atrodo, kad tokia politika žlugo, rašo „Deutsche Welle“ (DW).

Niekada nėra lengva pripažinti klydus, o tai daryti viešai, kaip politikui, dar sunkiau. Štai kodėl verta atkreipti dėmesį į socialdemokratų partijos (SPD) lyderio Larso Klingbeilo kalbą, pasakytą minint partijos legendos Egono Bahro 100-ąsias gimimo metines.

E. Bahras yra laikomas kanclerio Willy Brando „Ostpolitik“ – suartėjimo politikos, leidusios pasirašyti sutartis su Sovietų Sąjunga, Lenkija ir komunistine Rytų Vokietija (VDR) – architektu. Už „pokyčius per suartėjimą“ E. Bahras pasisakė jau 1963 m., pačiame Šaltojo karo įkarštyje, praėjus vos dvejiems metams nuo Berlyno sienos iškilimo, tuo supykdydamas daugelį dar jaunos Vokietijos Federacinės Respublikos gyventojų. Tačiau SPD strategas manė, kad atšiaurumo santykiuose nepavyks įveikti dar didesniu spaudimu ir kontrspaudimu.

Jo siūloma politika buvo grįsta status quo pripažinimu ir prielaida, kad ekonominis atvirumas lems ir politinius bei socialinius atsivėrimus. E. Bahras sėkminga diplomatija laikė blaivų interesų derinimą. „Tarptautinė politika niekada nėra susijusi su demokratija ar žmogaus teisėmis, – kartą sakė jis moksleiviams. – Joje kalbama apie valstybių interesus. Atsiminkite tai, kad ir ką jie jums sakytų istorijos pamokose.“

Iki pat mirties 2015 metais E. Bahras įrodinėjo, kad net ir vis labiau autoritarine tampanti Rusija turėtų būti integruota į Europos saugumo tvarką – tokį jo požiūrį palaikė nemažai socialdemokratų. Pasak dabartinio SPD lyderio Larso Klingbeilo, tai buvo klaida. „Pokyčiai per prekybą“ buvo pagrindinė tendencija, – sakė jis Berlyne Friedricho Eberto fondo surengto atminimo renginio metu. – Ši koncepcija žlugo.“

Olafas Scholzas / AP nuotr.

Ar SPD nariai buvo pernelyg naivūs? „Žiūrint retrospektyviai, turime savęs paklausti, ar turėjome kitaip vertinti Rusijos invaziją į Sakartvelą 2008 m., Krymo aneksiją 2014 m. ar Rusijos užsakomąsias žmogžudystes Londone ir Berlyne, – savikritiškai klausė L. Klingbeilas. – Ar neteisingai įvertinome laiko ženklus.“

Tie, kurie nuolat randa pateisinimą ir paaiškinimą Rusijos prezidento Vladimiro Putino veiksmams, dažnai vadinami „Russland-Versteher“ (Rusijos supratėjais). Šie žmonės bandė menkinti susirūpinimą dėl nuolat didėjančios Vokietijos priklausomybės nuo Rusijos energijos. Tokių pažiūrų žmonių Vokietijoje buvo daug – ypač Rytų Vokietijos žemėse, kurios sudarė buvusią VDR.

Įspėjimai dėl „Nord Stream“

Tačiau didžiausias „Rusijos supratėjas“ buvo ir yra SPD deleguotas buvęs kancleris Gerhardas Schroederis, valdęs Vokietiją 1998–2005 m. Kartu su V. Putinu jis prisidėjo prie „Nord Stream“ dujotiekio, per Baltijos jūrą jungiančio Vokietiją ir Rusiją ir sumenkinančio kitų dujotiekių, einančių per Ukrainą ir Lenkiją, vertę, statybų. „Mes ne kartą įspėjome dėl „Nord Stream“, – sako Berlyno Europos politikos instituto (IEP) mokslinė bendradarbė ukrainietė Liudmyla Melnyk. – Mes sakėme, kad jei dujotiekis bus nutiestas, Rusijos kariuomenė įžengs pas mus.“

„Nord Stream 2“ / Vida Press nuotr.

Dabar SPD gailisi. Nepaisant to, partija nenori pamiršti „Ostpolitik“ sėkmės. Daugelis tvirtina, kad E. Bahras ir W. Brandtas gyveno kitokiais laikais ir buvo toliaregiški strategai bei taikytojai. Be to, kaip pabrėžė L. Klingbeilas, jie suprato, kad suartėjimas ir bendradarbiavimas reikalauja jėgų. „Willy Brandto laikais gynybos biudžetas sudarė daugiau nei tris procentus mūsų ekonominių pajėgumų“, – sakė jis.

Politinis lūžio taškas

Pastaraisiais dešimtmečiais Vokietijos išlaidos gynybai niekada nesiekė su NATO sutartų 2 proc. nuo šalies bendrojo vidaus produkto. Artimiausiu metu situacija keisis. Kancleris Olafas Scholzas kalbėjo apie „lūžio tašką“ užsienio ir saugumo politikoje ir paskelbė apie skiriamus papildomus 100 milijardų eurų Vokietijos kariuomenės apginklavimui. Be to, ketinama mažinti energetinę priklausomybę – bus ieškoma naujų dujų ir naftos tiekėjų bei plečiami atsinaujinančios energijos šaltiniai.

Friedricho Eberto fondo surengtame atminimo vakare O. Scholzas sakė, kad būtų įdomu sužinoti, ką W. Brandtas ir E. Bahras patartų dabartinėmis aplinkybėmis. Nepaisant karo, kancleris prisipažino vis dar laikantis teisingu E. Bahro teiginį, kad taika Europoje galima tik su Rusija, o ne prieš ją.

V. Putinas ir O. Scholzas derybų metu Maskvoje / Vida Press nuotr.

„Tačiau kartu turime pripažinti, kad dabartinė Rusijos vadovybės politika kelia realią grėsmę Europos saugumui, – kalbėjo jis. – Apmaudu, kad toks yra Rusijos politikos, kuri turėtų prasidėti blaiviu žvilgsniu į tikrovę, Egono Bahro dvasioje, bet tuo nesibaigti, atspirties taškas.“ Jis pridūrė, kad kiekvienas, kuris nori taikos, turi būti pasirengęs derėtis. „Mes taip pat palaikome atvirus pokalbių kanalus ir naudojame visas tarpininkavimo galimybes“, – sakė jis.

Reikia skirti Putiną ir rusus

O. Scholzas mano, kad yra svarbu netapatinti V. Putino su Rusija. „Ne Rusijos žmonės priėmė lemtingą sprendimą įsiveržti į Ukrainą, – sakė jis. – Šis karas yra Putino karas“. Jis pabrėžė, kad ši diferenciacija yra svarbi, „idant nekiltų pavojus vokiečių ir rusų susitaikymui po Antrojo pasaulinio karo“. Tačiau, jo nuomone, tai taip pat svarbu ir tiems, kurie Rusijoje pasisako prieš karą ir V. Putiną.

Vasario viduryje viešėdamas Maskvoje O. Scholzas taip pat kalbėjosi su Rusijos pilietinės visuomenės atstovais. Vienas iš jų jam pasakė: „Suprantate, demokratija išauga iš mūsų, iš žmonių“, – prisiminė kancleris. Būtent tai E. Bahrui ir Vakarų Vokietijos socialdemokratų vadovybei buvo sunku suvokti, griuvus Berlyno sienai.

1989 metais, kai dešimtys tūkstančių žmonių jau kurį laiką plūdo į demonstracijas VDR miestų gatvėse, SPD vis dar laikėsi įsikibusi valdančiosios Socialistų vienybės partijos, manydama ją esant prioritetine partnere dialogui Rytų Berlyne. Vėliau E. Bahras tai pavadino klaida. Per mažai dėmesio buvo skirta vis stiprėjančiai opozicijai ir Rytų Vokietijos pilietinių teisių aktyvistams.