Rusiją palikusi žurnalistė: manėme, kad visi pereis prie interneto, bet laimi televizijos propaganda

Žurnalistė, dėstytoja Angelina Davydova LRT RADIJUI sako, kad didelė dalis Rusijos visuomenės šiuo metu išgyvena bejėgiškumą, baimę ir pyktį. Tačiau tai, anot jos, nesulyginama su tuo, ką kasdien patiria ukrainiečiai. Daugybę kolegų iš Sankt Peterburgo sulaiko tebevykstančiuose protestuose, tikina Sankt Peterburgo universiteto dėstytoja ir priduria, kad Rusijos visuomenė yra labai nevienalytė ir susiskaldžiusi.

Vladimirui Putinui pradėjus karą Ukrainoje, Rusiją paliko daugybė akademinio pasaulio atstovų. Karo pradžioje iš šalies į Stambulą išvyko ir žurnalistė, Sankt Peterburgo universiteto dėstytoja Angelina Davydova.

Pašnekovė, kalbėdama LRT RADIJUI, teigė suvokianti, kad Rusijos žurnalistai iki šiol darė per mažai, jog suvienytų susiskaldžiusią visuomenę ir dar labiau pasipriešintų Kremliaus spaudimui. Anot A. Davydovos, dar sudėtinga suprasti, kaip reikėtų elgtis toliau. Tačiau tylėti, anot jos, jau nebegalime.

– Pirmiausia, kaip jūs laikotės? Kaip vertinate tai, kas vyksta Ukrainoje?

– Dabartinė padėtis – nepaprasta, ji tragiška. Aš nepalaikau veiksmų, kuriuos daro Rusija, vadindama tai specialiąja operacija. Deja, Rusijoje dabar to net negalima pavadinti karu, draudžiama tai sakyti viešai, šio žodžio negali vartoti žurnalistai. Dabar vyksta neįtikėtina katastrofa.

– Iš Rusijos išvykote į Stambulą. Kada tai įvyko ir kodėl atvykote būtent čia?

– Taip, prieš kelias dienas atvykau į Stambulą. Priėmiau šį sprendimą dėl šokiruojančios situacijos. Daugiau nei 20-mt metų Rusijoje dirbu žurnaliste klimato srityje, ryšių su visuomene specialiste. Man, kaip žmogui, kuris visus šiuos metus dirbo su žmonėmis, organizacijomis, kitais žurnalistais, labai sunku suvokti, kad daugybė mano vertybių griūna.

Esu labai aktyvus žmogus, kuris visą gyvenimą stengėsi ką nors veikti. Dabar apėmęs stiprus jausmas, kad nieko negaliu padaryti. Visiškai sugriuvo idealai, sugriuvo mano dabartis ir ateitis.

Tai, ką dariau visus šiuos metus, dabar atrodo visiškai nesvarbu. Emociškai sunku susitaikyti su tuo, kas vyksta mano šalyje, Ukrainoje, kur daug draugų, ilgamečių kolegų, todėl nusprendžiau bent jau laikinai (taip tikiuosi), išvykti į kitą šalį, kad nusiraminčiau, pati sau įvardyčiau, kas vyksta, ką aš jaučiu, ką galiu padaryti.

Angelina Davydova / Asmeninio arch. nuotr.

Dar vienas svarbus jausmas, kuris mane lydėjo visas šias dienas – bejėgiškumas. Esu labai aktyvus žmogus, kuris visą gyvenimą stengėsi ką nors veikti. Dabar apėmęs stiprus jausmas, kad nieko negaliu padaryti. Visiškai sugriuvo idealai, sugriuvo mano dabartis ir ateitis. Todėl nusprendžiau pabūti kitur, kad sugalvočiau, ką daryti toliau. Kol kas ateities planų neturiu.

– Paminėjote žodį bejėgiškumas. Ar kalbate su kolegomis žurnalistais, ką jie jaučia? Turbūt dabar labai sunku būti žurnalistu Rusijoje – bent jau tokiam, kokį suprantame demokratinėje visuomenėje.

– Bendrauju su kolegomis iš kitų Rusijos žiniasklaidos priemonių. Pati daugybę metų rašiau leidinyje „Kommersant“ klimato kaitos, ekologijos temomis, vedžiau laidą radijo stotyje „Echo Moskvy“. Turėjau tinklalaidę kartu su vienu Sankt Peterburgo naujienų portalu. Bendradarbiavau ir su kitomis žiniasklaidos priemonėmis. Man ir daugeliui kolegų dabar sunki situacija – daugybė žiniasklaidos priemonių buvo uždarytos, tokios kaip „Echo Moskvy“ ar „Dožd“, o kitos užblokuotos – tarp jų ir rusiškos, ir tarptautinės.

Tebedirbantiesiems veikiančiose žiniasklaidos priemonėse tenka nelengva užduotis – viena vertus, jie stengiasi pranešti kiek įmanoma objektyvią informaciją rusų kalba, kita vertus, save reikia riboti kaip niekad anksčiau. Kaip jau minėjau, dabar negalima vadinti įvykių Ukrainoje karu ar kitais panašiais žodžiais. Bet kuriuo metu dėl to gali uždaryti žiniasklaidos priemonę arba imtis teisinių veiksmų prieš žurnalistus.

Dabar labai svarbus informacijos šaltinis yra kanalas „Telegram“ – čia galima gauti informacijos iš rusiškų, baltarusiškų, ukrainietiškų šaltinių. Dar yra skaitomos žiniasklaidos – „Novaya Gazeta“, kiti leidiniai. Tarptautinė žiniasklaida pradėjo ruošti specialią medžiagą su vertimu į rusų kalbą.

Daugybę mano kolegų iš Sankt Peterburgo sulaiko tebevykstančiuose protestuose. Jie nėra labai dideli, bet, vis dėlto, vyksta – Maskvoje, Peterburge, kituose miestuose. Ten žurnalistus sulaiko kelioms valandoms, įprastai greitai paleidžia. Žiūrėsime, kaip bus toliau. Dabar sąlygos neįprastos, kažkas cenzūruojama, kažko vengiama, tačiau bent jau daliai žurnalistų pavyksta atlikti savo darbą.

Protestai Rusijos miestuose prieš Maskvos vykdomą karą / AP nuotr.

Spaudimas žurnalistams prasidėjo ne vakar, tai vyko lėtai ir ilgai, tačiau mes, Rusijos gyventojai, su tuo ilgą laiką taikstėmės – kažkas lyg ir vyksta, tačiau vis tiek, atrodo, gali paruošti svarbios medžiagos. Daugybė mano kolegų rengė aštrius, kritiškus reportažus, užsiėmė tiriamąja žurnalistika, tačiau dabar sąlygos itin sudėtingos. Labai žaviuosi tais, kurie turi moralinės stiprybės tęsti šį darbą. Pati viliuosi, kad iš Rusijos išvykau tik laikinai. Išgyvenu dėl ten likusių kolegų, svarstau, kaip jiems padėti. Dabar per daug moralinių pasirinkimų. Tačiau, žinoma, sunkumai, kuriuos patiriame, yra nesulyginami su tuo, ką išgyvena ukrainiečiai.

– Neseniai „Pirmojo kanalo“ redaktorė tiesioginiame eteryje per žiūrimiausią vakaro žinių laidą įsiveržė į studiją su plakatu „jokio karo“ ir „netikėkite propaganda“. Vėliau kilo diskusijų, ar šis protestas tikras. Kokia jūsų nuomonė? Galima sakyti, kad tai – moralinis pasirinkimas, žurnalistė „prabudo“?

– Iškart pabrėžiu, kad niekada nedirbau „Pirmajame kanale“, todėl galiu vertinti šią situaciją tik iš to, ką rašo ar sako kiti kolegos, tarp jų – ir iš opozicinių žiniasklaidos priemonių. Jie sako, kad tai iš tiesų buvo tiesioginis eteris. Manau, kad ši protesto akcija labai svarbi – ir Rusijos gyventojams, kurie tai pamatė per televizijos ekranus, ir tarptautinei bendruomenei, kad ji pamatytų, jog ne visi žmonės čia galvoja taip pat, net ir dirbantys valstybinėje žiniasklaidoje.

Laidos „Vremia“ tiesioginiame eteryje pranešėjai pristatant naujienas, už jos į kadrą išėjo plakatą „Ne karui“ laikanti moteris. / LRT stop kadras

Keliolika Marinos Ovsianikovos kolegų „Pirmajame kanale“ ir kitose žiniasklaidos priemonėse pastarosiomis dienomis išėjo iš darbo – vieni apie tai paskelbė viešai, kiti ne. Tačiau žinios apie tai pasirodo nuolat. Reikia pabrėžti, kad ir Rusijoje, ir tarptautinėje bendruomenėje yra kritikos, esą Ovsianikova ilgus metus pati užsiėmė propaganda, o dabar išėjo protestuoti. Bet aš manau, kad gerai, jog tai įvyko, kad ir dabar. Daug kas palaiko tokį jos žingsnį – tie, kurie neturėjo tiek drąsos, ryžto ar galimybių padaryti panašiai.

Dauguma draugų mano, kad tai, kas vyksta Ukrainoje, yra katastrofa, bet yra palaikančių Rusijos naratyvą. Jie mąsto kitaip, mano, kad Rusija yra didi šalis, kad NATO išties kelia grėsmę, todėl svarbu turėti neutralias teritorijas.

– Ar žmonės Rusijoje turi galimybę naudotis socialiniais tinklais ar kitaip išgirsti patikimos informacijos, kas iš tiesų vyksta Ukrainoje? Feisbukas, Instagramas ir kiti socialiniai tinklai Rusijoje nebeveikia, yra VPN tinklas, bet, galbūt, ne visi moka tuo naudotis? Tad, atrodo, liko tik propaganda...

– Jeigu ieškote alternatyvaus požiūrio, galite jį rasti. Kodėl tai pabrėžiu? Nes apie tai dažnai kalbame universitetinėje aplinkoje, moksliniuose tyrimuose. Žmonės renkasi tokį požiūrio tašką, kuris jiems artimas. Per karinį konfliktą tai matome vis dažniau. Pasirinkimas visuomet yra, pavyzdžiui, dabar labai svarbus informacijos šaltinis yra socialinis tinklas „Telegram“ – čia galima gauti informacijos iš rusiškų, baltarusiškų, ukrainietiškų šaltinių. Dar yra skaitomos žiniasklaidos – „Novaya Gazeta“, kiti leidiniai. Tarptautinė žiniasklaida pradėjo ruošti specialią medžiagą su vertimu į rusų kalbą. Feisbukas, Tviteris, Instagramas veikia tik su VPN. Tiesa, kai kuriais tinklais juos jau dabar sudėtinga pasiekti, bet galimybė yra. Didelė dalis mano pažįstamų taip ir daro.

„Telegram“ programėlė / AP nuotr.

Klausimas – ar norite kito požiūrio, ar tam yra poreikis? Deja, bet Rusijos visuomenė yra prieštaringa. Sociologiniai tyrimai, nors ir ne visuomet patikimi, rodo, kad žmonės labai susiskaldę. Labai daug mano amžiaus žmonių dėl to nesutaria su šeimos nariais, skiriasi kartų požiūriai. Mes ilgus metus stebėjome televizijos Rusiją ir interneto Rusiją, galvojome, kad ilgainiui vis daugiau žmonių nuo televizoriaus pereis prie interneto, ieškos alternatyvų, matys platesnį pasaulio vaizdą. Kol kas taip nėra, kol kas laimi televizorius: vienas požiūris, profesionaliai paruošta propaganda. Tokios išvados šokiruoja, nes kiekvienas pažįstame žmonių, turinčių kitokią nuomonę. Tai vienas didžiausių pralaimėjimų – suprasti, kad buvome neteisūs, nes irgi buvome tam tikrame (socialiniame – LRT.lt) burbule, bendravome su kitais žmonėmis.

Kai pradėjau kalbėti su kitais žurnalistais, dalyti interviu, supratau, kad svarbiau yra daryti tai – bendrauti, palaikyti kontaktą su pasauliu, pasakoti, kokie tamsūs procesai vyksta Rusijoje, ką išgyvena žmonės.

– Kaip jūs apie tai bendraujate su savo šeima ir draugais? Jie mano, kad tai – karas?

– Yra giminaičių, kurių požiūris kitoks. Prieš išvykdama iš Rusijos su kai kuriais iš jų susitikau. Neturėjau jėgų ginčytis ar įtikinėti, supratau, kad jų požiūris kitoks ir nutraukiau bendravimą. Tai labai skaudi tema, apie ją negaliu lengvai šnekėti. Nežinau, kaip kalbėtis su tokiais žmonėmis, kaip juos perkalbėti. Dauguma draugų mano, kad tai, kas vyksta Ukrainoje, yra katastrofa, bet yra palaikančių Rusijos naratyvą. Jie mąsto kitaip, mano, kad Rusija yra didi šalis, kad NATO išties kelia grėsmę, todėl svarbu turėti neutralias teritorijas, jie lygina dabartinius Rusijos veiksmus su tuo, ką prieš kelis dešimtmečius darė Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). Deja, tokių žmonių yra, nors jie ir mažuma. Aš nebegaliu su jais ginčytis, todėl smarkiai riboju bendravimą.

– Jums nebaisu kalbėti apie tai, kas vyksta? Kalbamės LRT RADIJO eteryje, jūs šnekate su kitomis žiniasklaidos priemonėmis. Vis dėlto, dar galvojate grįžti į savo šalį? Kaip jaučiatės?

– Nežinau, tiesiog nežinau. Iš tiesų, pastarosiomis dienomis į mane kreipėsi daug tarptautinės žiniasklaidos priemonių dėl interviu, nors aš pati viešai dar niekur neskelbiau, jog išvykau iš Rusijos. Nuo karo pradžios jaučiau, kad labai sunku suregzti sakinį, netgi parašyti elektroninį laišką. Bet kai pradėjau kalbėti su kitais žurnalistais, dalyti interviu, supratau, kad svarbiau yra daryti tai – bendrauti, palaikyti kontaktą su pasauliu, pasakoti, kokie tamsūs procesai vyksta Rusijoje, ką išgyvena žmonės.

Man gėda dėl valdžios veiksmų, nemalonu bendrauti su žmonėmis, kurie tuos veiksmus palaiko. Tačiau aš nenustoju dėl to būti Rusijos pilietė, rusų kalba vis tiek yra mano gimtoji.

Žinoma, baimė visada yra. Rusija, Sankt Peterburgas man yra labai svarbūs. Visuomet siekiau, kad gyvenimas Rusijoje būtų kiek geresnis, – kad būtų suteiktas balsas kitiems, kad imtumės veiksmų ekologijos, žmogaus teisių srityse. Supratau, kad savo kalbėjimu dabar būtent tai ir darysiu. Kai priimi sprendimą, tuomet ne taip baisu. Baimės dar yra, bet eini toliau.

Angelina Davydova / Asmeninio arch. nuotr.

Viena iš mano motyvacijų yra tai, kad nuo vasario 24-os dienos sulaukiau neįtikėtinai daug palaikymo. Kasdien man rašo dešimtys draugų ir pažįstamų iš viso pasaulio, klausia, kur esu, kaip aš laikausi, ar netrūksta pinigų, kviečia atvykti apsistoti pas juos. Man šis palaikymas labai svarbus, ypač priėmus sprendimą kalbėti apie tai, kas vyksta. Pokalbis su jumis – vienas iš tų rezultatų.

– Ačiū, kad sutikote kalbėti. Minite, kad sulaukėte palaikymo, tačiau nuo karo Ukrainoje pradžios visame pasaulyje nuvilnijus protestams, kai kur žmonės atėjo su plakatais, ant kurių užrašyta, kad jiems gėda, jog yra rusai. Be to, dažnai kalbama, kad dėl to, kas dabar vyksta, didele dalimi kalta ir pasyvi Rusijos visuomenė. Kaip jūs dėl to jaučiatės? Paklausiu tiesiai šviesiai – ar jums gėda, kad esate iš Rusijos?

– Geras klausimas. Kasdien apie tai galvoju. Dabar, kai kalbamės ir jūs uždavėte šį klausimą, norisi pasakyti, kad aš nejaučiu gėdos dėl to, kad esu Rusijos pilietė, čia užaugau, kalbu rusiškai. Man gėda dėl valdžios veiksmų, nemalonu bendrauti su žmonėmis, kurie tuos veiksmus palaiko. Tačiau aš nenustoju dėl to būti Rusijos pilietė, rusų kalba vis tiek yra mano gimtoji.

Reikia suprasti, kad Rusijos visuomenė nėra vieninga, ją sudaro daug mažesnių bendruomenių, kurios pastaraisiais metais vienos su kitomis per mažai kalbėjosi. Suprantu dabartinę kritiką, kad mes, žmonės, žurnalistai, darėme per mažai. Taip, mes jautėme spaudimą, bet galvojome, kad kažką dirbti juk galima. Galbūt reikėjo daugiau kalbėtis su kitaip manančiais žmonėmis, bet mes jų vengėme, kaip aš darau dabar. Daug ką reikėjo daryti kitaip. Pripažįstu tai ir prisiimu atsakomybę. Nežinau, ką daryti toliau. Todėl dabar išvykau ir mėginu tai suvokti.

Viena iš idėjų – daugiau kalbėti su žmonėmis, kurie mąsto kitaip. Apsiginkluoti kantrybe ir su jais kalbėtis. Man tai atrodė toks keistas siūlymas, panašiai kaip 19-o amžiaus pabaigoje, kai bajorai eidavo ir neva šviesdavo visuomenę.

Ne taip seniai, prieš man išvykstant, Maskvoje vyko įvairių ekologinių iniciatyvų autorių susitikimas. Svarstėme, kaip spręsti klimato krizės problemas. Viena iš idėjų – daugiau kalbėti su žmonėmis, kurie mąsto kitaip. Apsiginkluoti kantrybe ir su jais kalbėtis. Man tai atrodė toks keistas siūlymas, panašiai kaip 19-o amžiaus pabaigoje, kai bajorai eidavo ir neva šviesdavo visuomenę. Tai ilgas ir lėtas procesas su mažai rezultatų. Dar nežinau, kaip elgsiuosi dabartinių įvykių kontekste. Apskritai, ką daryti su visa puokšte jausmų – kalte, gėda, pykčiu, baime, skausmu? Ši puokštė mumyse bus dar ilgai.

– Deja, aišku, kad nebegrįšime į laikus iki karo. Jūs manote, kad ateityje kas nors pasikeis? Žmonės bus ryžtingesni?

– Labai sunku tai prognozuoti, kol tebevyksta karo veiksmai, o situacija Rusijoje keičiasi kasdien. Teigiama, kad dabar ten veikia didelė penktoji kolona. Man labai sunku suprasti ir pasakyti, kas bus. Prie šio klausimo reikės grįžti vėliau.

– Teigiama, kad dabar vykstantis Rusijos karas Ukrainoje tiesiogiai susijęs su ateities sprendimais, kaip spręsime klimato krizę. Be kita ko, jūs stebite energetinę karo pusę. Kokie jūsų pastebėjimai?

– Šioje srityje situacija taip pat keičiasi nuolat, net ir dabar, kai kalbamės. Kol kas sunku kalbėti apie ilgalaikes prognozes, bet iš to, ką dabar matome, daug šalių atsisako rusiškų dujų ir naftos. Energetikos rinka tikrai pasikeis ir iškastinio kuro bus atsisakoma vis labiau. Viena vertus, to siekta ir anksčiau, tai strategiška, etiška. Taip, galbūt dabar pamatysime išaugusį iškastinio kuro naudojimą ar ne visai tvarų kitų išteklių naudojimą, bet ilgalaikėje perspektyvoje tikiu, kad grįšime prie dekarbonizacijos.

Daug šalių atsisako rusiškų dujų ir naftos. Energetikos rinka tikrai pasikeis ir iškastinio kuro bus atsisakoma vis labiau.

Kalbant apie situaciją Rusijoje, panašu, kad artimiausiu metu kur kas svarbesni bus socialiniai klausimai. Jau dabar priimta sprendimų, kurie palengvina įmonių veiklą, tai yra, jie šiuo metu gali nesilaikyti tam tikrų griežtų ekologinių normatyvų, nes dabar svarbiausia išlaikyti ekonomiką ir išsaugoti darbo vietas. Deja, ekologijos tema kurį laiką bus nustumta į antrą planą, bet iš esmės atrodo, kad globalūs energetiniai santykiai keisis ir galbūt dėl šios katastrofos, kurią išgyvename, bus lengviau atsisakyti iškastinių išteklių.

Interviu su iš Rusijos pasitraukusia žurnaliste Angelina Davydova klausykitės radijo įraše.

Parengė Vismantas Žuklevičius.