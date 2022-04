Buvęs Ukrainos užsienio reikalų ministras: atsisakydamas branduolinio ginklo Kyjivas nusipigino

Atsisakiusi branduolinio ginklo Ukraina nusipigino – pagalbos, kurios šalis turėjo sulaukti mainais už branduolinio ginklo išgabenimą, mastas turėjo būti kelis kartus didesnis. Tokią nuomonę išsakė Ukrainos diplomatas Volodymyras Chandogijus. 2000–2005 m. jis vadovavo Ukrainos misijai prie NATO, o 2009 m. ėjo Ukrainos užsienio reikalų ministro pareigas.

Šią publikaciją galite skaityti ir rusų kalba.

Volodymyras Chandogijus interviu LRT.lt pažymėjo vis dar manantis, kad Ukrainos sprendimas atsisakyti branduolinio ginklo yra neteisingas. „Branduoliniam ginklui reikalinga sudėtinga reglamentų numatyta priežiūra, o tam reikia didžiulių finansinių išteklių. Mes tuo metu tokių išteklių neturėjome“, – sakė jis.

– Volodymyrai Chandogijau, kodėl Rusijai užpuolus Ukrainą, nesuveikė garantijos, numatytos memorandume dėl saugumo garantijų, susijusių su Ukrainos prisijungimu prie Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, vadinamojo Budapešto memorandumo? Juk dar 1994 m. pasirašytame dokumente juodu ant balto parašyta, kad Rusijos Federacija, Didžioji Britanija ir JAV gerbia Ukrainos nepriklausomybę, teritorinį vientisumą, suverenitetą ir esamas sienas. Papasakokite, kokios buvo būtinos šio dokumento pasirašymo prielaidos ir sąlygos, kokios jame buvo numatytos garantijos ir kodėl šiandien susiklostė tokia situacija?

– Trumpas atsakymas – Rusijos Federacija pažeidė ne tik Budapešto memorandumą, kas yra akivaizdu, ji pažeidė visas įsivaizduojamas ir neįsivaizduojamas tarptautinės bendruomenės normas ir taisykles, JT Chartiją, tarptautinės teisės principus ir normas. Taigi, joks memorandumas, jokios sutartys, jokie statutai nieko verti, jei valstybė, o tuo labiau valstybė, turinti branduolinį ginklą, nenori jų vykdyti.

Rusijos karas Ukrainoje / AP nuotr.

Dabar keli žodžiai apie aplinkybes, apie tai, kodėl apskritai gimė šis memorandumas, kodėl mes kalbėjome ir kalbame apie kažkokias garantijas, kurios turėjo būti suteiktos Ukrainai. Esmė ta, kad ne Ukraina turėjo branduolinį ginklą, o sovietų branduolinė ginkluotė buvo dislokuota Ukrainos teritorijoje. Tai labai svarbu, norint suprasti, kad Ukraina neatsisakė savo branduolinio ginklo. Jautėme tiesioginį branduolinių valstybių spaudimą, vyko rimtos diplomatinės derybos, kad branduolinį ginklą turinčių valstybių skaičius, o tuo metu jų buvo penkios, nedidėtų.

Todėl Ukraina buvo spaudžiama leisti išvežti jos teritorijoje dislokuotą branduolinę ginkluotę į Rusiją. Tokia pati situacija buvo ir Kazachstane bei Baltarusijoje. Kartu buvo kalbama ne tik apie ginklų grąžinimą, bet ir apie prisijungimą prie Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, esant nebranduoline valstybe. Už tai buvo žadamos įvairūs politiniai dividendai. Tačiau visų pirma tuo metu buvo kalbama apie de facto Ukrainos nepriklausomybės pripažinimą. Tuo metu užmezgant diplomatinius santykius, netiesiogiai visada iškildavo klausimas dėl branduolinio ginklo turėjimo.

Savo ruožtu mes kalbėjome apie tai, kad Ukrainos teritorijoje dislokuotas branduolinis ginklas yra atgrasymo priemonė, todėl Vakarų valstybės pasiūlė pasirašyti memorandumą su saugumo garantijomis. Tuo metu buvo sunku įvertinti Vakarų valstybių teikiamų garantijų kokybę. Vėliau kai kurie politikai pradėjo kalbėti, kad mes neva de jure garantijų apskritai nesuteikėme, o memorandumas tebuvo deklaratyvaus pobūdžio. Bet ši tezė yra nelogiška, nes tarptautinės teisės požiūriu Budapešto memorandumas yra visoms šalims privaloma tarptautinė sutartis.

Ukrainos didžiausioje buvusioje sovietų raketų karinėje bazėje Valenčuke kariai rengiasi sunaikinti SS-19 balistinę raketą (1997 m. gruodžio 24 d.) / AP nuotr.

– Vyrauja nuomonė, kad šiuo metu galbūt NATO blokas nieko neskolingas, nes Ukraina nėra jo narė, bet Jungtinės Amerikos Valstijos ir Didžioji Britanija, kaip Budapešto memorandumo garantai, tarsi turėtų mus ginti nuo Rusijos agresijos...

– Kai dokumentas buvo pasirašytas, niekas net negalėjo pagalvoti, kad jo nuostatas pažeis viena iš pasirašiusiųjų šalių, tai yra Rusijos Federacija. Tada nuogąstavimų kėlė kitų valstybių bandymai gauti branduolinį ginklą. Dar kartą pakartosiu – tada net košmariškame sapne niekas negalėjo numatyti, kad viena iš šių trijų valstybių garantų taps agresore ir pradės karą prieš Ukrainą. Vakarai, visų pirma JAV, pasiūlė Ukrainai tam tikrą ekonominės pagalbos paketą, susijusį su paleidimo šachtų ir įrenginių sunaikinimu (utilizavimu).

Rusijos karas Ukrainoje / AP nuotr.

Tuo metu, paprastai sakant, Ukraina nusipigino, nes pagalbos, kurios šalis turėjo sulaukti mainais už branduolinio ginklo išgabenimą, mastas turėjo būti kelis kartus didesnis. Tiesą sakant, ši pagalba pasirodė nepalyginama su tuo, ką saugumo prasme gavo Vakarų valstybės, į kurias buvo nukreiptos mūsų teritorijoje buvusios branduolinės raketos. Todėl noriu dar kartą pabrėžti, kad joks memorandumas, joks susitarimas nėra vertas net to popieriaus, ant kurio yra surašytas, jeigu šalys nenori jo vykdyti.

– Prieš Rusijai užpuolant Ukrainą 2022 m. buvo aktyviai skleidžiamos nuomonės, kad prezidentas Leonidas Kravčiukas atidavė Ukrainos branduolinį potencialą, kuris šiandien mums labai praverstų. Kiek žinau, mes techniškai negalėjome valdyti šios ginkluotės. Viskas buvo susieta su Maskva. Ar, jūsų nuomone, buvo įmanomi alternatyvūs šio klausimo sprendimo scenarijai?

– Mano nuomone, jokios alternatyvos nebuvo. Jūs visiškai teisus, mes neturėjome techninių galimybių toliau prižiūrėti šią ginkluotę. Branduoliniam ginklui reikalinga sudėtinga reglamentų numatyta priežiūra, o tam reikia didžiulių finansinių išteklių. Mes tuo metu tokių išteklių neturėjome. Tai patvirtino ir patvirtina tiek žinomi branduolinės fizikos specialistai, tiek karybos ekspertai.

Rusijos karas Ukrainoje / AP nuotr.

Priminsiu, kad tuo metu mūsų šalyje trūko elementarių dalykų, mes neturėjome savo pinigų, buvo mokami milijoniniai atlyginimai talonais. Tada pagrindinis uždavinys buvo atsistoti ant kojų ir kurti savo valstybingumą.

– Kaip sakoma Odesoje, jei prie stalo sėdi sukčius, su juo sąžiningai žaisti yra gana sudėtinga. Kas laukia Ukrainos ateityje šiuo metu vykstančių derybų su Rusija kontekste? Ar naujasis susitarimas netaps dar vienu Budapešto memorandumu?

– Pastaruoju metu jau kelis kartus sakiau, kad yra toks postulatas: „Kai kalba ginklai, diplomatai tyli.“ Todėl šiandien, esant dabartinei situacijai, didžiausius tikslus, tiksliau, didžiausias viltis sieju su Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis ir jų neprilygstamu didvyriškumu.

Mūsų ginkluotųjų pajėgų sėkmė mūšio lauke kelia didžiulę pagarbą, ir manau, kad be šių laimėjimų mes iš esmės negalėtume kalbėtis su Rusija. Yra toks požiūris „Give Peace a Chance“ („Suteik taikai šansą“). Ir mes, žinoma, turime pasinaudoti galimybe politiškai išspręsti situaciją. Be to, nubrėžėme raudonas linijas, kurių niekas neturėtų peržengti, taip pat ir derybose.

Tos raudonos linijos – tai mūsų valstybės suvereniteto atkūrimas su tokiomis sienomis, kokios buvo iki 2014 m., besąlyginės paliaubos ir visų Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų išvedimas iš mūsų teritorijos. Sunkiai įsivaizduoju derybas, kai ant taikių Ukrainos gyventojų galvų krenta bombos, bet vis dėlto kalbėtis reikia.

Rusijos karas Ukrainoje / AP nuotr.

– Toks jausmas, kad šiuo metu bandoma užčiuopti viešąją nuomonę dėl europinių ir euroatlantinių Ukrainos perspektyvų, kalbu apie parlamento pirmininko Ruslano Stefančuko kalbą.

– Taip, mestas toks tarsi jaukas. Laukiama visuomenės reakcijos. Jis [R. Stefančukas] netgi sakė, kad šių nuostatų išbraukimas iš Konstitucijos [kalbama apie pagrindiniame Ukrainos įstatyme įtvirtintus ketinimus įstoti į NATO ir ES] gali būti svarstomas. Aš asmeniškai manau, kad neturėtume nusileisti Rusijai. Neturime atsisakyti Konstitucijoje numatytų strateginių tikslų. Turime reikalauti naujos veiksmingos garantijų sistemos Ukrainai. Ir jei tokios garantijos bus suteiktos, mes galime, neatsisakydami narystės perspektyvų, pristabdyti Ukrainos stojimo į NATO procesą arba jį atidėti tam tikram laikui.

– Ilgą laiką buvote ambasadoriumi prie NATO. Kodėl Aljanso pozicija dėl pagalbos Ukrainai teikimo kartais būna gana miglota?

– Aš puikiai žinau NATO valstybių narių poziciją. Buvau 2008 m. Bukarešte vykusiame garsiajame NATO viršūnių susitikime, kuriame Vokietija ir Prancūzija blokavo sprendimą suteikti mums narystės veiksmų planą. Ar NATO šalys turėtų ar neturėtų dalyvauti Ukrainos gynyboje, siųsdamos mums kontingentą, klausimas yra sudėtingas. Jos mums teikia rimtą materialinę ir techninę pagalbą, teikia rimtą pagalbą ginkluote. Manau, kad Ukrainoje mažai kas tikisi, jog bus atsiųsti kariai kovoti mūsų pusėje.

Sergejus Lavrovas / AP nuotr.

– Esate didelę patirtį sukaupęs diplomatas, dirbote dar sovietiniais laikais. Jūs gerai pažįstate savo kolegas rusus ir tikrai pažįstate ministrą Sergejų Lavrovą. Įdomu, kodėl Rusijos užsienio reikalų ministerijos retorika taip įbaugino mūsų partnerius Vakaruose? Man susidaro įspūdis, kad jei Rusijos kariuomenė galėtų ant pirštų galiukų praeiti pro Lenkiją iki Vokietijos, Vokietija akimirksniu kapituliuotų, pamačiusi tuos surūdijusius tankus. Kaip tai paaiškinti?

– Tai labai sunkus klausimas. Aš neturiu atsakymo. Galiu pasakyti tik viena – Rusija yra branduolinė valstybė, o dabartinė Rusijos vadovybė yra tiek neadekvati, kad išaugo branduolinio ginklo panaudojimo pavojus, ir tai iš tiesų kelia baimę visuomenei ir Europos valstybėms.

Žinoma, pastarųjų kelių šimtmečių Rusijos karų istorija taip pat genetiniu lygiu europiečiams sėja tam tikrą Maskvos baimę, nes manoma, kad ši valstybė yra pasirengusi bet kam.

Toks kai kurių valstybių elgesys vadinamas pataikavimo agresoriui politika. 1939 m. jau turėjome tokį garsų pavyzdį, po kurio sulaukėme Antrojo pasaulinio karo. Tačiau matau, kad šiandien ši baimė pamažu sklaidosi. Jei lygintume paramą Ukrainai 2014 ir 2022 m., Vakarų valstybių ryžtas mums padėti šiandien yra žymiai didesnis, nors susiduriame su nenoru tiesiogiai įsitraukti į konfliktą su savo ginkluotosiomis pajėgomis, baiminantis, kad Rusija panaudos branduolinį ginklą.

Rusijos karas Ukrainoje / AP nuotr.

– Užsienio reikalų ministerija yra gana konservatyvi struktūra, turinti savo tradicijas ir taisykles. Tačiau yra ir S. Lavrovo atstovės spaudai Marijos Zacharovos, kuri neretai peržengia visas padorumo ribas, pavyzdys. Kita vertus, yra klasikinių diplomatų su tokiomis aptakiomis formuluotėmis, įvairiais „susirūpinimais“, „nerimu“ ir pan. Ar įmanoma tam tikra pusiausvyra tarp atviro pozicijos reiškimo ir tokio aptakumo, kai daiktai bus vadinami savais vardais – nusikaltėlis bus vadinamas nusikaltėliu, agresorius – agresoriumi ir pan.?

– Diplomatai visada turėtų elgtis taip, kad net jei jie atstovauja skirtingoms valstybėms, turinčioms skirtingus interesus, kolegoms, draugams ar pažįstamiems nekiltų noras nepaspausti jiems rankos. Tai ir yra diplomato meistriškumas, diplomatijos menas, nes norint apginti savo valstybės nacionalinius interesus, negalima peržengti tam tikrų ribų ir virsti Zacharova.

Diplomatija yra konservatyvi sritis. Dažnai dėmesys sutelkiamas į tai, kaip suderinti kartais nesuderinamus dalykus, tai – kompromisų suradimo menas. Nauji laikai mums suteikė naujų požiūrių, bet man atrodo, kad labai svarbu išlaikyti tą klasikinį požiūrį. Nemanau, kad mums pavyks išvengti jūsų pateiktų formuluočių. Yra tam tikra hierarchija, kuri daug ką pasako. Tuo pačiu diplomatas visada turėtų žinoti, kad jo pagrindinė užduotis yra pasiekti rezultatą. Suprasdamas, kad griežta formuluotė gali sutrukdyti pasiekti norimą rezultatą, diplomatas turi leistis į kompromisus, žinoma, nekalbu apie sandėrius su sąžine. Jei prieš jus sėdi partneris, o gal net priešas, ir jums reikia su juo dėl ko nors susitarti, turite vartoti tam tikrą leksiką.

Jungtinės Tautos / AP nuotr.

– Jūs daug metų dirbote Jungtinėse Tautose. Sakykite, ar Jungtinės Tautos mirė?

– Manau, kad gandai apie JT žlugimą yra gerokai perdėti. Kartais nutinka taip, kad labai sunku būti patenkintam tuo, ką daro JT, tačiau reikia nepamiršti, kad tai nėra kokios nors korporacijos sekretoriatas. Tai esame jūs ir aš, taip mes elgiamės, taip gyvename. Žinoma, yra klausimų, kuriems reikia skirti ypatingą dėmesį. Pavyzdžiui, JT Chartijos 27 straipsnis numato, kad Saugumo Taryboje negali balsuoti valstybė, esanti viena iš konflikto šalių. Tačiau yra ryškus pavyzdys, kai Rusija yra konflikto šalis ir Saugumo Tarybai priimant bet kokius sprendimus, Rusija turėtų ne susilaikyti balsuojant, o susilaikyti nuo balsavimo. Manau, kad JT nėra išnaudojusi savo galimybių, tiesiog reikia mokėti dirbti daugiašalės diplomatijos sistemoje ir efektyviai išnaudoti jos galimybes.

– Jei vyks derybos tarp Ukrainos ir Rusijos prezidentų, greičiausiai jiems teks paspausti vienas kitam ranką. Kaip šiuo atveju tai vertintina? Prisimename, kad pastarųjų derybų metu buvo nepasitenkinimo dėl Ukrainos ir Rusijos delegacijų rankų paspaudimo.

– Įdomus klausimas. Mano asmeninė nuomonė, kuri gali nesutapti su daugumos nuomone, yra tokia, kad šiuo metu tiesioginės tete-a-tete derybos tarp Rusijos ir Ukrainos prezidentų yra nepageidautinos. Yra ir kitų ne mažiau veiksmingų būdų tiems patiems tikslams pasiekti. Prezidentų susitikimas vyksta dviem atvejais: kad būtų suteiktas impulsas procesui arba įvertinant tai, ką nuveikė delegacijos vienoje ar kitoje srityje. Šiuo metu, mano nuomone, pagrindinis derybininkas Ukrainos ir Rusijos derybose yra Ukrainos ginkluotosios pajėgos.

Man nebūtų malonu matyti tokį rankos paspaudimą. To galima išvengti. Pavyzdžiui, kai S. Lavrovas Turkijoje susitiko su mūsų ministru Dmytro Kuleba, protokolas suveikė taip, kad nebuvo rankų paspaudimų ir tradicinių „šeimyninių nuotraukų“ su šypsenomis.