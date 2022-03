Pėsčioms iš Mariupolio išvykęs ukrainietis: vos nesušaudė už tai, kad telefone turėjau sugriauto miesto nuotraukų

28-ąją Rusijos karo Ukrainoje dieną vienu opiausiu klausimų išlieka Mariupolis. Rusijos karių nuniokotame mieste žmonės priversti gyventi be maisto, vandens ar vaistų. Žmonės čia savo jėgomis vis dar bando sėkmingai palikti miestą. Andrei Marusov iš Mariupolio išėjo pėsčias, nes jo vos nesušaudė už tai, kad telefone turėjo sugriauto Mariupolio nuotraukų.

A. Marusov sako, kad išvykti iš miesto nusprendė praėjus porai dienų, kai buvo sulaikytas. Vyro teigimu, jį buvo norima nušauti dėl telefone rastų nuotraukų, bet dėl neaiškių priežasčių jis buvo paleistas.

„Aš išvykau kovo 16-tąją, kaip tik tą dieną man suėjo 50-mt. Nusprendžiau išvykti po to, kai kovo 14-tąją mane praktiškai išvedė sušaudyti už tai, kad buvo paskelbtos mano darytos sugriauto miesto nuotraukos. Mane sulaikė, areštavo už tai, kad fotografavau. Mane norėjo nušauti, bet kažkas atsitiko, nuosprendis buvo atšauktas, o aš buvau paleistas. Aiškinau, kad esu istorikas iš kultūros organizacijos, miesto viešosios organizacijos, nesu šnipas.

Mane iki nuogumo išrengė lauke, žiūrėjo, ar neturiu atributikos, susijusios su Azovu, Aidaru ar Ukrainos kariuomene apskritai. Taip pat ieškojo ženklų, mėlynių, menančių, kad ilgai šaudžiau automatiniu šautuvu. Iš pradžių maniau, kad mane paleis, atėmė telefoną, visus dokumentus. Maniau, tuo ir baigsime, bet ne. Galų gale, naktį mane atvedė iki ligoninės kiemo. Ten apie 5–10 min. su manimi kalbėjo kažkokie žmonės, kurių veidų nemačiau, nes buvo tamsu. Tada mane praktiškai paleido, atitempė iki kažkokios slėptuvės, kurioje jau tūnojo žmonės. Man buvo pasakyta, kad ryte grįš manęs pasiimti“, – prisimena vyras.

Ištrūkus iš okupantų gniaužtų, A. Murasov nieko nelaukęs patraukė iš miesto – jis vyko pėsčiomis.

„Kovo 16-tos dienos rytą vakarinė Mariupolio dalis buvo okupuota rusų dalinių po to, kai viskas buvo nušluota nuo žemės paviršiaus. Visi pastatai buvo arba apdegę, arba be aukštų, arba degantys. Užėmę šiuos rajonus, kariai atvėrė galimybę civiliams išvykti. Kadangi neturėjau automobilio, nusprendžiau eiti pėsčiomis. Kalbu apie trasą Mariupolis-Rozovka-Zaporižia. Ketinau eiti pėsčiomis, nes kitos galimybės neturėjau, kalbėjau su draugais, jie nedrįso bėgti, o aš supratau, kad privalau. Taip ir išėjau pėsčiomis apie 11-tą ryto“, – pasakoja A. Murasov.

Mariupolis / Vida Press nuotr.

Išėjęs iš Mariupolio, vyras buvo patikrintas čečėnų karininkų. Vyro teigimu, buvo bandoma surasti bet kokių ženklų, liudijančių dalyvavimą kare su rusais.

„Išėjau iš Mariupolio su visais daiktais, prieš išvykdamas buvau patikrintas čečėnų karinio padalinio. Deja, bet kareiviai nusprendė „pasimėgauti“ mano sulaikymu ir krata tęsėsi apie valandą. Turėjau kompiuterį, albumą su senomis nuotraukomis. Kaip tik prieš karą, kai dar nežinojome, kad bus karas, ketinome rengti pirmąjį Mariupolio nuotraukų festivalį. Karys jautė vadinamąjį „šablono griuvimą“. Jis tikėjosi pamatyti kokį nors „Dešiniojo sektoriaus“ karį, nacionalistą, nes už tokio žmogaus sulaikymą gali gauti ordiną. Visas mano bendravimas su rusų okupantais – tai riksmai „Aidar, Azovas, nacionalistai“, – teigia pašnekovas.

A. Murasov sako, kad visa jo kelionė primena tarsi tragišką filmą.

„Prasidėjo gana tragiškas, asmeniškai man, toks „kelio filmas“. Išėjau pėsčiomis, nuėjau kokius 5 km, kas 50 m sutikdavau vadinamosios Donecko Respublikos kareivius, jų postai buvo kaip parodomasis vaizdelis. Po 5–6 km tokie koridoriai baigėsi, o aš sutikau kitą pabėgėlį, važiavusį automobiliu. Jis mane pavežė iki Volodarskio rajono, apie 30 km“, – apie kelionę į Žaporižią pasakoja A. Murasov.

Rusijos taikiniu tapęs Mariupolis. / AP nuotr.

Vyro teigimu, rusų okupantai organizavo ir evakuacinį punktą, kurio metu buvo bandoma prievarta žmones išvežti į Rostovą ir Taganrogą.

„Okupantai organizavo vadinamąjį evakuacinį punktą, kuriame dalijo daiktus ir arbatą, taip pat organizavo autobusus, vežančius į Rostovą bei Taganrogą. Man ten nereikėjo, todėl paklausiau, kaip nuvykti į Zaporižią, nes ten situaciją valdo Ukrainos daliniai. Jokio atsakymo negavau. Užtat labai įkyriai pareigūnai bandė gauti mano duomenis.

Kai išėjau iš Zaporižios, sužinojau, kad vienam iš mano draugų pavyko sutaisyti savo automobilį, kuris buvo stipriai suniokotas per apšaudymus. Jis man pasakojo, kad pareigūnai rinko išvykstančiųjų iš Mariupolio duomenis: klausė „Facebook“, kitų socialinių tinklų paskyrų, paso numerio. Pasirodė liudijimų, kad žmones per prievartą išveža į Rostovą ir Taganrogą, kur jiems liepiama dirbti juodus darbus. Panašiai juk vyko ir per Antrąjį pasaulinį karą, kai nacių Vokietija išveždavo visus gebančius dirbti į ūkius ar fabrikus“, – pasakoja Mariupolį palikęs A. Murasov.

Pokalbio klausykitės radijo įraše.

Parengė Miglė Valionytė