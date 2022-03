Zelenskio patarėjas: Rusijos kariuomenės laukia Napoleono armijos likimas – „gegužę jie jau bėgs“

Ukrainos prezidentas karo vadams pasakė – jokių kompromisų dėl šalies teritorinio vientisumo, sienos bus kaip 1991 m., sako Volodymyro Zelenskio patarėjas Oleksijus Arestovičius, įsitikinęs, kad Vladimiras Putinas savo pradėto karo nelaimės.

Svarstydamas spekuliacijas, kad Rusijos vadovas yra pasirengęs net pasitelkti branduolinius ginklus, Ukrainos prezidento patarėjas teigia esantis daugiau nei įsitikinęs, kad jis to nedarys: „Sprendimas paleisti branduolinį ginklą priklauso nuo septynių žmonių. Rusijos kariškiai, tarnybos puikiai supranta, kuo tai gresia ir kas bus toliau. [...] Jie geriau nuspręs baigti su maniaku, negu sunaikinti savo šalį.“

„Dienos temoje“ – Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas Oleksijus Arestovičius.

– Ar Ukrainai užtenka ginklų gintis pačiai ir ginti Europą nuo rusiškojo pasaulio?

– Pagrindinė teikiama pagalba yra ginklai pėstininkams. Mūsų Vyriausybė ne kartą oficialiai sakė, kad laukia sunkiosios ginkluotės, kuri persvertų jėgas į mūsų pusę. Tai padėtų ginti ir Ukrainą, ir Europą. Visų pirma kalbame apie lėktuvus, apie sunkiąsias priešlėktuvines gynybos sistemas – tai ir sviediniai, ir kiti ginklai. Dalis NATO šalių tokią pagalbą mums teikia, dalis galvoja, kaip ją suteikti.

Bet karas – tai ne tonos, ne vienetai. Labai didelę reikšmę turi tiekimo savalaikiškumas, nes operatyvinė taktika – tai kas, kiek ir ką daugiau užpuls. Kas nesuspėjo – nesuspėjo. Net didelė ginkluotė, jei suteikiama ne laiku, jau nepadeda. Turi būti savalaikis tiekimas.

– Rusiški naikintuvai MIG, kurių turi kai kurios NATO šalys, bet neperduoda Ukrainai, pakeistų karo eigą?

– Taip, pakeistų. Ir mūsų naudai.

Volodymyro Zelenskio patarėjas Oleksijus Arestovičius / AP stopkadras

– NATO šalyse visuomenės diskutuoja, ar tai, kad NATO nesutinka įsitraukti į karą saugodama Ukrainos dangų kaip neskraidymo erdvę, nėra NATO šalių bailumo ir silpnumo ženklas. Koks Jūsų vertinimas?

– Prezidentas įvertino ir tai skamba taip: NATO paramą jaučiame, Ukraina ištikima savo įsipareigojimams NATO, mes norime stoti į NATO, dauguma žmonių už tai pasisako. Bet ką matome iš NATO pusės? Vasario 26 d. buvo pakviestas Sakartvelas, Moldova, bet Ukraina nepakviesta. Vakar už derybas atsakingas mūsų patarėjas Mychailo Podoliakas, reaguodamas į Vokietijos gynybos ministro atsakymą, kad neuždarys oro erdvės, sakė: bent jau susilaikykite nuo tokių pasakymų, nes žūsta vaikai.

Įdomi situacija. Daugiau kaip 70 procentų amerikiečių pasisako už oro erdvės blokavimą, bet svarbu, kokią žinią rinkėjai skleis savo vadovybei NATO šalyse. NATO – galingas blokas, ko gero, per tris dienas ištaškytų Rusijos Federaciją ir ji nustotų egzistuoti kaip karinė jėga. Tačiau NATO atsisako ginti Ukrainą. Jeigu norime perlaužti karo eigą, išlaisvinti Mariupolį, kitas vietas, reikia tiekti sunkiąją ginkluotę. Dėl jos dabar daugiausiai kovojama.

– Kuo be bukumo galima paaiškinti Rusijos armijos vadovybės sprendimus, kai po ukrainiečių bairaktarais išrikiuojamos naujos technikos kolonos net po to, kai ten penkis kartus, jei neklystu, jos jau buvo sunaikintos?

– Šešis kartus. Nekantriai laukiame septinto ir aštunto. Aišku, kad plyname lauke šiaip malūnsparnių nedislokuosi, reikia tikslių koordinačių, reikia žinoti vietovę. Jie galvoja, kur tai gauti. O mes 8 metus tam ruošėmės – ir pasiruošėme.

Tada prasideda jų nemalonumai. Koks nors valingas vadas sako: tuoj parodysiu, kaip reikia, tuoj tvarką įvesiu. Po dienos to vado jau nebelieka, jie lyg ir pavargo. Preliminariais duomenimis, kaip tik už Donbaso frontą atsakingas vadas žuvo, taigi jie gali ir septintą, ir aštuntą kartą atvažiuoti.

– Kas laukia Mariupolio?

– Mariupolis – ne humanitarinė katastrofa, tai kur kas blogiau. Tiesiog genocidas, kaip pripažino Tarptautinis Teismas. Ten daugiau kaip 90 procentų gyvenamųjų namų sugriauta, masiniai nusikaltimai žmoniškumui. Niekas negali suskaičiuoti, kiek sugriauta ir apšaudyta.

Mariupolio gynybos pajėgos ginasi, kaip tik gali. O kad joms būtų sunkiau kariauti, rusai neišleidžia taikių gyventojų. Prezidentas pakėlė visas tarptautines jėgas, išteklius ir sugebėjome atidaryti koridorių, Rusijos kariuomenė išleidžia iš Mariupolio gyventojus, bet neleidžia teikti jiems evakuacinės pagalbos.

Rusijos taikiniu tapęs Mariupolis. / AP nuotr.

Apie 6 tūkst. išvažiavo, dar daugiau liko. Ten gyventojus laiko kaip įkaitus, terorizuoja, nori palaužti, parklupdyti ant kelių. Pagrindinė užduotis – palaužti mūsų gynybą. Jie ten ginasi, kasdien gauname ataskaitas, kaip žūsta Rusijos kariai, karininkai, jų vadas O. Mitiajevas. Ten galima kariuomenę laikyti ir ilgiau. Jie atblokuoti mūsų pajėgų negali, nes ten nė viena armija pasaulyje nepereis, ten bus mirties maršas. Todėl visa viltis – Mariupolio gynėjai. Kuo ilgiau išsilaikys, tuo veiksmingiau veiks diplomatinės priemonės.

– Kaip Mariupolio situacija paveiks centrinės ir vakarų Ukrainos gynybą?

– Rusai pradėjo karą keliose izoliuotose vietose ir skirtumas tarp krypčių – tai daugiau negu Lietuvos teritorija. Po 500 kilometrų tarp Charkivo, Chersono ir Mariupolio bei kitų miestų. Didžiuliai plotai, 700 kilometrų. Tai juos pražudė, bent jau iš pradžių, nes jie pagrindines jėgas išmėtė po visą Ukrainos teritoriją.

Dabar pagrindinės kryptys: Mariupolis, Azovas; kita – Doneckas, Luhanskas. Dabar tris paras viskas stovi vietoje, nes rusai išsikvėpė, pavargo pulti, o mes kaupiame jėgas.

Rusijos kariai / AP nuotr.

Vyksta taktiniai mūšiai. Jie praranda po tūkstantį žmonių per parą. Jie irgi visomis išgalėmis telkia rezervus iš visos Rusijos. Jei sumalėme jų elitines pajėgas, tai galite suprasti, kas bus su Baškirijos milicininkais, kuriuos čia permetė. Dar 2–3 savaitės karo – ir dar 20–30 tūkst. jų žmonių žus. Visiškai neaišku, kam to reikia. Bet Putino logika aiški – viską daro, kad jėga priverstų mus nusileisti derybose. Dabar jie kovoja dėl geresnių derybinių pozicijų. Aišku, pagal Putiną.

– Kokiomis sąlygomis karas baigsis Krymui? Ukraina nesutinka jo pripažinti Rusijai. Jūs neatmetate varianto, kad Krymas galėtų būti kaip tarptautinis protektoratas, taip pat minite Turkijos užgrobtą šiaurinę Kipro dalį, kuri formaliai nėra pripažįstama Turkijai, tačiau Graikija jos nekontroliuoja ir de facto ji yra Turkijos. Ar toks variantas tiktų Ukrainai? Ji jo faktiškai nekontroliuoja nuo 2014 m., o toks pripažinimas galėtų sustabdyti Ukrainos žmonių žudymą ir šalies griovimą dabar.

Klausimas, kas ką naikina. Jie čia strategiškai pralaimėjo, tai operatyvinis ir taktinis jų pralaimėjimas. Jie nuo Kurilų gina Kaliningradą. Bet kuri pasaulio armija, dabar iš Rusijos panorėjusi atimti teritoriją, padarytų tai kuo lengviausiai. Iš beveik 100 jų turimų taktinių grupių trečdalis jau sunaikinta arba nebėra kovinės parengties. Nė viena armija neatlaikys tokių praradimų.

Tai ne iš gero gyvenimo. Jų galimybės visur pulti išseks per 2–3 savaites, po to tai bus ne šiaip kokia zona, bet zona mūsų partizanams, mūsų pasipriešinimui. Nebus sunku. Ir dabar apšaudome kolonas. Po to bus Napoleono armijos likimas. Balandžio pabaigoje–gegužę jie jau bėgs. Dedamos paskutinės pastangos, norint prieš derybas dar ką nors laimėti. Mes nemąstome, ar jie mums primes kažką, ar mes turime nusileisti. Mes mąstome kitaip. Yra sąlygos ir jos turi būti įvykdytos. Prezidentas aiškiai pasakė – Ukrainos sienos kaip 1991 metais.

Volodymyras Zelenskis / AP nuotr.

– Ką jūs manote apie spekuliacijas, kad Putinui ruošiamas bunkeris branduolinio karo atvejui? Toks karas galimas?

– Ne, aš 101 proc. įsitikinęs, kad jis to nedarys. Panaudojus branduolinį ginklą, Ukrainoje ir dalyje Rusijos Federacijos nebebus galima gyventi. Tai nepakeis šalių jėgų pariteto. O didelių artilerijos apšaudymų pas mus būna per parą po kelis.

Sprendimas paleisti branduolinį ginklą priklauso nuo septynių žmonių. Rusijos kariškiai, tarnybos puikiai supranta, kuo tai gresia ir kas bus toliau. Tada Rusijos ekonomikos neliks ne per 2–3 mėnesius, kaip Vakarai žadėjo, bet per 2–3 dienas. Jie geriau nuspręs baigti su maniaku, negu sunaikinti savo šalį.

Nėra šansų. Žmogus, išsigandęs Rusijoje skelbti visišką mobilizaciją. Tokių norų jau buvo, Saugumo taryba tai svarstė. Prisimenate, kaip 2017 m. žmonės nenorėjo važiuoti į frontą? Jie gąsdina. Putinas nori atrodyti kaip maniakas, bet jis nėra maniakas, tai iškrypėliškas, bet jo savitas suvokimas. Taip, jie grasins, platins tą gandą, bet nemanau, kad bus panaudota.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

– Ar pasaulis po karo turi toleruoti Putiną kaip lygiavertį valstybės vadovą?

– JAV Kongresas, abeji rūmai, kreipėsi į tarptautinį teismą, norėdami pripažinti jį karo nusikaltėliu. Tai beprecedentis sprendimas. Pažiūrėsime, kuo tai baigsis, bet pats faktas rodo, kad keičiasi Putino suvokimas. Svarbu, kad ir Kinija atsisakė remti Rusiją. Kalbėdamas su Joe Bidenu, Kinijos lyderis pasakė, kad ji Kinijai nereikalinga, o Putinui tai – katastrofa.