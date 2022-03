LRT trumpai. Kas yra karo nusikaltimai ir ar Putinas už juos sulauks teisingumo?

Trečiadienį JAV prezidentas Joe Bidenas pavadino Vladimirą Putiną „karo nusikaltėliu“ dėl jo vykdomo brutalaus karo Ukrainoje. Visgi ar už šiuos nusikaltimus Rusijos prezidentas gali būti teisiamas ir nubaustas?

J. Bideno pareiškimas apie V. Putino vykdomus karo nusikaltimus buvo griežčiausias nuo karo Ukrainoje pradžios. Iki tol JAV prezidentas ir kiti jo administracijos atstovai nevadino Ukrainoje Rusijos armijos vykdomų žiaurumų „karo nusikaltimais“ dėl neva vykstančių tyrimų.

Tačiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir kiti Vakarų valstybių lyderiai, įskaitant Jungtinės Karalystės premjerą Borisą Johnsoną, ne kartą kartojo, kad Rusijos pajėgų atakos prieš civilius prilygsta „karo nusikaltimams“.

Teisinis terminas

Karo nusikaltimai apibrėžiami kaip sunkūs humanitarinės teisės pažeidimai konflikto metu. Šis apibrėžimas, nustatytas Tarptautinio Baudžiamojo Teismo (TBT) Romos statute, yra kilęs iš 1949 metų Ženevos konvencijų ir grindžiamas idėja, kad asmenys gali būti patraukti atsakomybėn už valstybės ar jos kariuomenės veiksmus.

Tarptautinė teisė numato taisykles, kurios galioja per karą. Šių taisyklių pažeidimai yra laikomi karo nusikaltimais. Tarp jų yra draudžiamų ginklų, įskaitant cheminių ir biologinių, panaudojimas, įkaitų paėmimas bei kankinimas ar nežmoniškas elgesys su karo belaisviais.

Rusijos vykdomas karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

Visgi viena pagrindinių elgesį karo metu reguliuojančių tarptautinės teisės taisyklių draudžia tikslingas atakas prieš civilius gyventojus ir gyvybiškai svarbią infrastruktūrą.

Kiti nusikaltimai karo metu, tokie kaip žudymas, prievartavimas ar masinis žmonių grupės persekiojimas, vadinami „nusikaltimais žmoniškumui“.

Dar pirmąją karo savaitę TBT prokuroras paskelbė, kad pradeda tyrimą dėl galimų Rusijos vykdomų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmogiškumui Ukrainoje. Pareiškime prokuroras Karimas Khana rašė, kad yra „svarus pagrindas“ atlikti tyrimą, todėl yra pradėti rinkti V. Putino nusikaltimų įrodymai.

Pilkoji zona

Dėl civilių aukų karo metu tarptautinėje teisėje egzistuoja tam tikra „pilkoji zona“. Tarptautinės teisės dokumentai numato, kad miestų ir kaimų atakavimas, gyvenamųjų ir civilinių pastatų bombardavimas ir net civilių gyventojų grupių žudymas nėra karo nusikaltimai, jei jų „karinė būtinybė yra pateisinama“.

Sprendžiant, ar asmuo ar kariuomenė padarė karo nusikaltimą, tarptautinėje humanitarinėje teisėje nustatyti trys principai: proporcingumo, atskyrimo ir atsargumo.

Kaip portalui „Deutsche Welle“ sakė Toronto universiteto tarptautinės teisės tyrėjas Markas Kerstenas, proporcingumo principas draudžia kariuomenei į tam tikrus veiksmus atsakyti pernelyg dideliu smurtu: „Jei, pavyzdžiui, žuvo vienas karys, negalima atsakant subombarduoti viso miesto.“

Mariupolyje Rusijos kariai atakuoja ypač nuožmiai ir brutaliai / AP nuotr.

Pasak Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto, taip pat neteisėta taikytis į objektus, jei „tikimasi atsitiktinių civilių gyventojų aukų, civilių gyventojų sužeidimų ar žalos civiliniams objektams, kuri būtų pernelyg didelė, palyginti su tikėtina konkrečia ir tiesiogine karine nauda“.

Atsargumas reikalauja, kad konflikto šalys vengtų arba iki minimumo sumažintų civiliams gyventojams daromą žalą.

Galiausiai, „atskyrimo principas numato, kad reikia nuolat stengtis atskirti civilius gyventojus ir objektus nuo kariaujančių šalių“.

Atsižvelgiant į šiuos tarptautinės teisės principus akivaizdu, kad Rusijos veiksmai Ukrainoje gali būti prilyginti karo nusikaltimams. Dar ketvirtadienį Rusijos pajėgos apsuptame Mariupolyje subombardavo teatrą, kuriame slėpėsi daugiau nei tūkstantis ukrainiečių civilių. Iš lėktuvo matomi užrašai šalia teatro aiškiai nurodė, kad pastate slepiasi vaikai, tad rusų pajėgos žinojo, į ką taikosi.

Rusija ir anksčiau atakavo civilinius pastatus, įskaitant mokyklas ir ligonines, o Mariupolyje ir kituose miestuose tikslingai apšaudė humanitarinius koridorius, kuriais iš karo teritorijų siekė pasitraukti civiliai gyventojai.

Mariupolio teatras / MAXAR/AP nuotr.

Galimas teisingumas

Hagoje įsikūręs Tarptautinis Baudžiamasis Teismas (TBT) yra atsakingas už karo nusikaltimų bylų nagrinėjimą. Ukraina nėra Romos statuto, kuriuo įsteigtas šis teismas, šalis, tačiau ji anksčiau pripažino teismo jurisdikciją. Tai reiškia, kad nors Ukraina negali prašyti teismo nagrinėti nusikaltimų, TBT gali savo iniciatyva atlikti tyrimą ir pateikti kaltinimus V. Putinui ir jo bendrininkams.

Visgi vargu, ar V. Putinas, kurį JAV prezidentas J. Bidenas pavadino „karo nusikaltėliu“, galėtų būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už Ukrainoje vykdomus karo nusikaltimus. TBT negali teisti asmenų in absentia, tad, kad būtų teisiamas, Rusijos prezidentas turėtų būti suimtas ir perduotas teismui.

Šis scenarijus yra neįmanomas bent jau tol, kol V. Putinas yra valdžioje. Be to, 2016 metais Maskva oficialiai pasitraukė iš teismo po to, kai TBT paskelbė dokumentą, kuriame Rusijos įvykdyta Krymo aneksija apibūdinama kaip okupacija.

Tad V. Putino teismas būtų įmanomas, tik jei jis nebebūtų valdžioje, o nauja Rusijos vadovybė nuspręstų jį perduoti teismui.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

Anksčiau už karo nusikaltimus teisingumo sulaukė buvęs Bosnijos ir Serbijos karo vadas Ratko Mladičius, jis buvo kaltinamas 8000 musulmonų vyrų ir berniukų nužudymu per Srebrenicos žudynes 1995 metais. Kaltinimai jam buvo pateikti vos pasibaigus karui, tačiau R. Mladičius buvo sulaikytas tik 2011 metais, kai buvo aptiktas besislapstantis giminaičio namuose netoli Belgrado. Jo teismas Hagoje truko daugiau nei ketverius metus, kol galiausiai pripažino jį kaltu dėl genocido ir nusikaltimų žmogiškumui ir nuteisė kalėti iki gyvos galvos.

Ruandoje 1994 metais taip pat buvo įvykdytas genocidas, jo metu hutų radikalai per šimtą dienų išžudė 800 tūkst. žmonių. Pagrindinis žudynių organizatorius Théoneste Bagosora buvo sulaikytas praėjus dvejiems metams po genocido, tačiau nuteistas buvo dar po dvylikos metų, skiriant įkalinimą iki gyvos galvos.

Istorija rodo, kad teisingumo įvykdymas V. Putinui taip pat galėtų užtrukti „nuo kelių iki keliasdešimties metų,“ LRT televizijos laidoje „Svarbi valanda“ sakė Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto dekanas Dainius Žalimas.

Dainius Žalimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pasak jo, TBT taip pat „neturi jurisdikcijos dėl pagrindinio nusikaltimo (Ukrainoje), t. y. agresijos. Agresijos nusikaltimui tirti reikėtų steigti specialų tribunolą, tokį, kaip Niurnbergo tribunolas, kuris teisė nacistinės Vokietijos atstovus už jų padarytus nusikaltimus.

D. Žalimo teigimu, Rusijos pralaimėjimo atveju tribunolo steigimas yra labai tikėtinas.

„Visa tai, ką mes dabar matome, yra pasekmės. Bet Rusijoje kryptingai nuo pat V. Putino atėjimo į valdžią yra pradėta vystyti speciali neonacistinė ideologija, grindžiama Rusijos viršenybe kaimyninėse šalyse, (...) ir mes matome, kad šiandien ši ideologija yra įgyvendinta“, – kalbėjo dekanas. Jis akcentavo, kad už ideologiškai motyvuotą agresiją teisingumas turi būti įvykdytas, kad užkirstų kelią panašiems atvejams ateityje.