Ukrainiečių politologas: Rusija gundėsi Trečiosios Romos idėja, o atsidūrė Ketvirtajame Reiche

19-ąją Rusijos karo Ukrainoje dieną ukrainiečių moksleiviai ir studentai grįžo į suolus, tiesa, nuotoliniu būdu, ne visi ir ne visur. Šalyje vyksta įnirtingos kovos, žūsta vaikai, jų tėvai ir mokytojai.

Šią publikaciją galite skaityti ir rusų kalba.

Ukrainos mieste Černivciuose kol kas gana ramu, miesto gyventojai priima ir apgyvendina pabėgėlius. Prieš tai Černivcių moksleiviai kartu su mokytojais pynė kamufliažinius tinklus – tai liudijančios fotografijos, apskriejusios visą pasaulį.

Mūsų pašnekovas, Černivcių universiteto profesorius, politikos mokslų daktaras Anatolijus Kruglašovas taip pat pasigedo kelių savo studentų. Dalis jų – teritorinės gynybos ar savanorių dalinių gretose, kiti – nuolat bombarduojamuose miestuose arba pakeliui iš jų ir neturi laiko mokytis. „Pradėjome ne visa grupe. Kol kas renkame duomenis. Viena magistrantė Mariupolyje, pačiame pragare“, – sako jis.

Toliau su ukrainiečiu profesoriumi kalbamės ne tik apie akademines realijas karo metu, bet ir apie geopolitines.

– Kiek moksleiviai ir studentai Ukrainoje šiuo metu gali įsitraukti į ugdymo procesą?

– Žiūrint kur. Jei kalbėtume apie karštuosius taškus, tiksliau apie okupuotas teritorijas ir miestus arba kuriuose vyksta karo veiksmai, pavyzdžiui, Charkivas, Mariupolis ir pan., aišku, kad visaverčio ugdymo proceso ten būti negali. O jei kalbėtume apie tuos miestus, kurie šiuo metu yra atokiau nuo karo veiksmų, tai ugdymo procesas juose visai įmanomas ir netgi būtinas, nes mokytojų ir dėstytojų sąveika su mokiniais ir studentais yra be galo svarbi. Negalime stovėti apmirę ir laukti, kol karas baigsis.

Akivaizdu, kad grįžti prie visaverčio ugdymo proceso šiandien nėra įmanoma. Bent jau todėl, kad mokyklos gali tapti taikiniu. Buvo nemažai precedentų. Dešimtys mokyklų jau buvo apšaudytos ar sunaikintos. Todėl negalima rizikuoti vaikų ir mokytojų gyvybėmis.

Anatolijus Kruglašovas / Asmeninio archyvo nuotr.

– Prieš mūsų pokalbį atidžiai išstudijavau Ukrainos žemėlapį. Černivciai įsikūrę tarsi kišenėje, šalia Rumunijos ir Moldovos sienų. Toks jausmas, kad tai – saugus kampelis. Kaip manote, kaip greitai galite tapti taikiniu?

– Mes iš tiesų esame labai netoli Rumunijos sienos, vos už 30 kilometrų. Iki Moldovos mums taip pat visai netoli. Pati Moldova 1991–1992 metais patyrė Rusijos okupacijos ir Rusijos taikdarių misijos „malonumus“. O iš Padniestrės teritorijos, kur dislokuotos Rusijos ginkluotosios pajėgos, galima ne tik vykdyti diversijas ir skleisti propagandą, bet ir organizuoti karines operacijas. Todėl iš tiesų visa tai yra arčiau mūsų, negu gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Rusija gali apšaudyti Černivcius raketomis, bet jos gali įskristi ir į Rumunijos teritoriją, kuri yra ne tik ES, bet ir NATO narė. Ir atitinkamai gali būti aktyvuotas Šiaurės Atlanto sutarties 5-asis straipsnis, numatantis kolektyvinę aljanso narių gynybą. Galbūt tai veikia kaip atgrasymo priemonė. Galbūt juos sulaiko ir tai, kad čia nėra didelės karinės infrastruktūros. Sunku spręsti, taika labai trapi, nes pačią pirmą karo dieną Kolomyjoje ir Ivano Frankivske aidėjo sprogimai, o šiandien (kovo 11 d. – red.) Ivano Frankivske jie vėl buvo girdėti. Nereikia leistis užliūliuojamiems laikinos tylos. Kalbame tik apie tai, kad šią akimirką čia nesproginėja sviediniai ir bombos.

– O Moldova ir Rumunija jums padeda?

– Taip, padeda. Paimkime, pavyzdžiui, kad ir jų humanitarinę misiją. Tokia maža ir palyginti neturtinga šalis kaip Moldova priėmė labai daug mūsų pabėgėlių. Tiesa, daugelis jų keliauja tranzitu, tačiau tai yra daugiau nei šimtas tūkstančių žmonių.

Rumunija taip pat aktyviai padeda nuo pat pirmos dienos. Žinoma, kalbant apie pabėgėlius, pagrindinę naštą užsikrovė Lenkija ir visiškai suprantama dėl kokių priežasčių. Pirma, teritorinis artumas, antra, Lenkijoje gyvena nemažai ukrainiečių ir trečia, lenkai puikiai supranta, kas bus kitas Rusijos agresijos taikinys. Jis akivaizdus. Lenkija išgyveno tris padalijimus, o ketvirtuoju laiko tai, kas šalį ištiko po 1945 metų. Istorinė patirtis išmokė juos labai gerai suprasti, kokius pavojus kelia Kremliuje paūmėjusi didybės manija.

Nuo karo į Moldovą pabėgę ukrainiečiai / AP nuotr.

– Pralaimėjimo atveju ir Ukrainai gresia padalijimas?

– Noriu priminti, kad 2014 m. apie tai atvirai kalbėjo pastaruoju metu sunegalavęs Vladimiras Volfovičius Žirinovskis, tuo metu ėjęs Rusijos Valstybės Dūmos vicepirmininko pareigas. Jis siūlė lenkams ir rumunams pasiimti jiems „priklausančias“ teritorijas ir atiduoti Rusijai tai, kas „priklauso“ jai. Bet reikia suprasti, kad Rusijos okupacinis režimas tose teritorijose, kurias jiems pavyko ar, neduok Dieve, dar pavyks užimti, nesijaus kaip namie. Įsivaizduokite, Sovietų Sąjunga (o dabartinė Rusija dideliais žingsniai grįžta į Sovietų Sąjungą, bet ne Leonido Brežnevo, o Josifo Stalino laikų) beveik iki šeštojo dešimtmečio vidurio buvo priversta kovoti su ukrainiečių ginkluotu pasipriešinimu Vakarų Ukrainoje. Įsivaizduokite, kad per 30 nepriklausomybės metų milijonai ukrainiečių savo nepriklausomybės ir valstybingumo idėją priėmė kaip savo gyvenimo perspektyvą. Be to, šiuolaikinė Rusija neturi SSRS potencialo, o ukrainiečių pasipriešinimas labai stiprus.

– Visiškai sunaikinti šalį, padaryti ją nefunkcionalią... Kam jiems tokia valstybė reikalinga?

– Rusija vykdo retroimperinę politiką – jie neturi ateities projekto, jie turi tik praeities projektą. Vadovybės ir gyventojų akys krypsta į tolimą imperinę praeitį „Očakovo ir Krymo užkariavimo laikus“, nuo Jekaterinos II iki Aleksandro II – Rusijos imperijos aukso amžių. Tačiau tarp šių laikotarpių galima rasti daug įdomių įvykių, įskaitant ir Krymo katastrofą, privertusią Nikolajų Pavlovičių (Nikolajų I – red.), anot rusų istorinės legendos, pakelti prieš save ranką.

Manau, kad imperializmo trauma ir didybė yra pagrindinės šio karo priežastys. Tai – egzistencinis karas, vertybių karas. Tai – skirtingų projektų karas. Ukrainoje tai – ateities projektas, europinis, euroatlantinis, demokratinis, o Rusijoje – praeities projektas, bandymas grįžti net ne į Sovietų Sąjungą, o į Rusijos imperiją. Šis karas grįstas ne tiek racionaliais planais ir skaičiavimais, kiek neracionaliomis baimėmis, fobijomis ir, žinoma, Rusijos vadovybės bei apmulkintų, daugiau nei 20 metų totaline propaganda penimų Rusijos gyventojų troškimais.

Laidos „Vremia“ tiesioginiame eteryje pranešėjai pristatant naujienas už jos į kadrą išėjo plakatą „Ne karui“ laikanti moteris. / LRT stop kadras

– Galima sakyti, kad Vladimiras Putinas kažkada labai įsižeidė dėl Michailo Saakašvilio veiksmų, tada dėl Maidano, dėl Nikolo Pašiniano ir demokratinių rinkimų Armėnijoje, paskui vos neįsižeidė dėl Baltarusijos, bet ten jam viskas susiklostė palankiai... Bet dabar juk nebuvo jokios akivaizdžios priežasties užpulti Ukrainą. Ar tiesiog buvo įgyvendintas seniai brandintas planas?

– Taip, jie net nesugebėjo sukurti bent kiek įtikinamos legendos. Luhansko „liaudies respublikos“ ir Donecko „liaudies respublikos“ gyventojų apšaudymas ir Kyjivo grasinimai juos „užkariauti“ yra akivaizdus melas ir farsas.

– Klausiausi interviu su jau likviduotos radijo stoties „Echo Moskvy“ vyriausiuoju redaktoriumi. Jis specialiai analizavo stebėtojų pranešimus, ne ESBO, o būtent „LLR“ ir „DLR“ stebėtojų, ir pasirodo, anot jo, jei neklystu, pernai žuvo 8 civiliai, o užpernai – 5. Nors „8 metus vyksta nepertraukiamas nepripažintų respublikų apšaudymas“.

– Garsiajame filme „Krymas. Kelias namo“ V. Putinas prisipažino, kad Krymo operacijai ruošėsi mažiausiai 10 metų. Natūralu, kad tai buvo kitas etapas.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

– O kas dabar laukia pačios Rusijos?

– Prieš kelias dienas Kinija savo užsienio reikalų ministro, kalbėjusio su kolega iš Prancūzijos, lūpomis pirmą kartą vietoj žodžių junginio „speciali karinė operacija“ pavartojo terminą „karas Ukrainoje“. Kinija pradeda riboti bendradarbiavimą su Rusija orlaivių pramonės ir bankų sektoriuje. V. Putino viltys, kad Kinija bus patikimas Rusijos užnugaris tokiomis sąlygomis, kurias patys rusai pavadino pasauliniu „ekonominiu karu“ prieš juos, pamažu sklaidosi. Kyla klausimas, ar nekils Kinijai noras pasinaudoti neišvengiamu ekonominiu ir kariniu-politiniu Rusijos nusilpimu? Daugiau nei 100 tūkstančių profesionalių karių turinčiai Rusijos kariuomenei nepavyko per 3–4 dienas, kaip buvo planuota, surengti karinio parado Chreščatike.

Ar jos „draugai“ nesusigundys pagaliau išspręsti įsisenėjusius teritorinius ginčus savo naudai? Kad tuščiai nesimėtyčiau žodžiais, priminsiu Japonijos ministro pirmininko pareiškimą, kad Japonija Pietų Kurilus pripažįsta savomis istorinėmis teritorijomis. Kaip istorikas pažymėsiu, kad nei Mao Zedongo, nei jo įpėdinių valdoma Kinija niekada nepripažino sienos su Rusija palei Amūrą ir nelaikė Tolimųjų Rytų ir didesnės dalies Sibiro teisėta Rusijos teritorija. Tokio požiūrio Kinija laikosi bent jau nuo kultūrinės revoliucijos laikų. Taigi ir pačios Rusijos laukia gana niūrūs ateities scenarijai. Todėl šiandien rusai, kurie teigia gelbstį Ukrainą, turėtų pagalvoti, ar ne laikas jiems patiems pradėti gelbėtis nuo savų lyderių. Kad kartu su režimu nuo pasaulio žemėlapio nedingtų ir pati Rusija bent jau tokiu pavidalu, kokį matome šiandien. Rusai Rusiją laiko didžia šalimi, bet aš manau, kad šioje vietoje yra susipainiota su terminais. Taip, Rusija yra labai didelė šalis, bet ne didi.

Rusijos kariai Sirijoje / AP nuotr.

– Aptarkime keletą pavyzdžių, kuriuose Rusijos veiksmai Ukrainoje lyginami, pavyzdžiui, su veiksmais Sirijoje. Ar V. Putinas perkėlė į Europą Artimųjų Rytų darbotvarkę?

– Tai yra vienas iš aiškiausiai matomų scenarijų. Pažvelkite į Mariupolį, Charkivą ir bandymus tą patį padaryti su Kyjivu ir pamatysite, kad Sirijos scenarijus V. Putinui pasirodė labai sėkmingas. Nors Sirijoje iš tiesų vyko pilietinis karas ir Rusija į jį įsikišo Basharo al Assado režimo pusėje. Tuo tarpu Ukrainoje situacija visiškai kitokia. Viskas labai panašu į Sirijos scenarijų, tačiau reikia pripažinti, kad V. Putinas susiduria ne su opozicija valdančiajam režimui, o su gyventojais, su jų pilietine sąmone, su reguliariosiomis ginkluotomis pajėgomis ir reikšminga tarptautine parama, nors mums vis dar norėtųsi, kad jos būtų daugiau.

– Girdėjosi palyginimų ir su Taivanu…

– Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną esminę klaidą – Ukraina Rusijai nėra tai, kas Taivanas yra Kinijai. Kinai yra ir ten, ir ten. Rusija ir Ukraina nėra Kinija ir Taivanas. Tai visiškai nepriimtinas modelis lyginimui. Mes nesame, Pekino požiūriu, „maištaujanti“ provincija ir tai nėra ginčas tarp Chiang Kai-sheko ir Mao Zedongo režimų paveldėtojų. Rusai ir ukrainiečiai nėra „viena tauta“, kaip kad pasirodė dar vienam Kremliuje įsitaisiusiam svajotojui apie alternatyvią istorinę praeitį. Tai skirtingos tautos, skirtingi istoriniai likimai. Todėl bet kokie bandymai mums pritaikyti šiuos modelius yra mėginimai įsiteikti V. Putinui.

Rusijos subombarduotas Mariuopolis / AP nuotr.

– Dar buvo palyginimas su Rugsėjo 11-ąja.

– Manau, kad palyginimas su bokštais dvyniais Niujorke taip pat netinkamas, nes mūsų atveju kalbame ne apie teroristinės organizacijos, o apie teroristinės šalies veiksmus. Rugsėjo 11-oji iškėlė į pirmą planą kovą su tarptautiniu terorizmu, tačiau tai leido Rusijos vadovybei užsmaugti Čečėniją, prisitrinti prie pasaulio bendruomenės ir įteisinti susidorojimą su kitaminčiais pačioje Rusijoje. Po visų tų įvykių, Beslano ir pan., Rusija nustojo buvusi federacine valstybe – tokia ji liko tik de jure, o de facto ji tapo unitarine, centralizuota, autoritarine valstybe.

– Visą gyvenimą studijavote ir dėstote politikos mokslus, analizavote posovietinius politinius procesus. Ar nuo šiol savo paskaitose kažką kalbėsite kitaip? Ar kažkurios teorijos, mintys iš praeities buvo detalizuotos, anuliuotos, pasirodė nepagrįstos?

– Pasaulis iki 2022 m. vasario 24 d. ir po jos yra du skirtingi reiškiniai ir substancijos, todėl akivaizdu, kad teks patikrinti ir permąstyti nemažai teorijų. Kai kurios koncepcijos pasitvirtino, nors ir ne nuo A iki Ž. Pavyzdžiui, Samuelio Huntingtono civilizacijų susidūrimo koncepcija – gal ir ne pagal tą demarkacinę liniją, kurią jis brėžė žemėlapiuose, tačiau pati civilizacijų susidūrimo idėja veikia. Zbignewo Brzezinskio idėjos apie didžiąją šachmatų lentą, apie Rusijos bandymus atkurti imperiją, kuri neįmanoma be Ukrainos, – ši koncepcija taip pat veikia. Mano kolegos rusai, kai dar bendravome, apie įvykius posovietinėje erdvėje ir pasaulyje kalbėjo per realizmo ar neorealizmo prizmę – ten, kur yra nacionaliniai valstybių interesai ir yra elito interesai, ten galioja tam tikros elgesio taisyklės, tam tikros karinės ir nekarinės priemonės jiems įgyvendinti. Bet – pabrėžiu – frazeologinė bravūra apie neorealizmą ir realizmą iš esmės pasirodė esanti ne kas kita kaip fikcija, nes Rusija atsidūrė konservatyvios, retroimperinės ir retrogradinės utopijos nelaisvėje.

Matote, Rusija ilgą laiką, nuo Vasilijaus III laikų, gundėsi Trečiosios Romos idėja, bet atsidūrė Ketvirtojo Reicho realybėje. Tokie paradoksai kyla iš iškreipto istorijos suvokimo ir negebėjimo iš to pasimokyti. Visa tai reikia rimtai apmąstyti.

Rusijos subombarduotas Mariuopolis / AP nuotr.

Kaip rašė rusų klasikas Nikolajus Nekrasovas: „Kai žemdirbys ne Bliucherį / Ir ne milordą kvailąjį / Belinskį arba Gogolį / Namo iš turgaus neš? („Kam Rusijoje gera gyventi“, vertė J. Strielkūnas). Galbūt ir Rusija kada nors bus priversta permąstyti savo istoriją ir supras, kad imperija jai yra ne šansas, o istorinė našta. Atsikračiusi šio jungo Rusija turės galimybę demokratiškai ir civilizuotai vystytis. Tačiau šiandien kalbame ne apie kovą su imperija ar bandymus ją atgaivinti, o apie jos agoniją. Pirmasis imperijos žlugimo etapas įvyko 1917 metais, antrasis – 1991 metais... Panašu, kad ponas V. Putinas nusprendė, jog 2022-ieji yra tinkamas metas trečiajam ir paskutiniam šios imperijos gyvavimo akordui. Tikėkimės, kad taip ir nutiks.

– Kad jau perėjome prie N. Nekrasovo, kokius kūrinius, susijusius su karu, šiuo metu dažniau prisimenate? Juk apie karą daug rašyta ir dainuota – ir nuoširdžiai, ir pompastiškai...

– Šiuo metu dažniausiai prisimename klasikinį George`o Orwello kūrinį „1984“. Tie orveliški scenarijai – taika yra karas, Meilės ministerija, Tiesos ministerija, kurią jis 1984 metais priskyrė Maskvai, 2022 metais tampa apčiuopiama, akivaizdžia realybe. Į galvą ateina jau ne Levo Tolstojaus „Karas ir taika“ su pirmuoju Natašos Rostovos pokyliu ir Borodino mūšis. Prisimenu Erichą Frommą, rašiusį apie Adolfo Hitlerio nekrofiliją. Tačiau reikia ne tik analizuoti ir apmąstyti, bet ir veikti, nes laikas šiuo metu be galo sunkus ir reikalaujantis daug pastangų.

– Neseniai labai atidžiai perklausiau interviu su aktore, kuri filme pagal Boriso Vasiljevo apsakymą „O aušros čia tykios“ suvaidino pelkėje paskendusią merginą iš būrio... Prisimenate?

– Labai gerai prisimenu.

– Šiuo metu ji yra Rusijos Valstybės Dūmos deputatė ir kalba tokius dalykus, kurie nepadarytų gėdos ir Tiesos ministerijai. Ir man kilo klausimas – kada mes pražiopsojome tuos procesus galvose? Gal dar 1945 metais?

– Labai pavojingas dalykas yra nugalėtojų kompleksas. Deja, jis buvo pradėtas ugdyti dar Sovietų Sąjungoje. Prisiminkite šūkius – „Ginklai vietoj mėsos ir sviesto“. Svarbiausia, kad būtų taika, o iš tikrųjų Sovietų Sąjungoje taika buvo tik pauzės tarp karų. Pirmasis ir antrasis Čečėnijos karai buvo lūžio taškai. Deja, po Sovietų Sąjungos žlugimo, dešimtojo dešimtmečio pradžioje ir viduryje Vakarai vienareikšmiai palaikė Maskvą ir Kremlių, stengdamiesi išvengti Jugoslavijos scenarijaus situacijoje, kai branduolinį ginklą turėjo ne tik Rusija, bet ir Baltarusija bei Kazachstanas. Jie padarė didžiulę klaidą, skirdami Maskvai ir Kremliui savotišką didžiojo brolio (jei ne žandaro) vaidmenį posovietinėje erdvėje. Ir Rusija tuo pasinaudojo, nuginkluodama, su Vakarų pagalba, ir Ukrainą, ir Kazachstaną, ir Baltarusiją. Dėl to mes neturime pakankamai resursų atsilaikyti prieš Rusijos agresiją. Tai ne kažkoks vienas momentas, tai visa virtinė klaidų ir visa virtinė, pavadinkim taip, strateginių apsiskaičiavimų ne tik Rytuose, bet ir Vakaruose. Tačiau atsakomybė už karą Ukrainoje vienareikšmiai tenka Rusijai ir jos vadovybei.

Maskvos Kremlius / AP nuotr.

– O ne klaida kaltę dėl viso to versti vien tik V. Putinui?

– Žinoma, kalbame apie kolektyvinį Putiną.

– Prisiminiau vieną pokalbį su močiute. Ji išgyveno karą, paskui buvo ištremta į Jakutiją, vėliau – į Kazachstaną. Ir kai aš jos paklausiau (o man tuo metu buvo 12 metų): „Ką manai apie Staliną?“, ji atsakė: „Stalinas tiesiog nežinojo, jam apie tai nebuvo pranešta.“ Ir dabar dažnai pasigirsta nuomonė, kad V. Putinas ne viską žino, kad jam ne viskas pasakoma – pats V. Putinas internetu nesinaudoja, tik aplankus skaito, o į aplankus jam įdeda tai, ką reikia...

– Ne, V. Putinas žinojo viską, ir jam tenka visa atsakomybė. Informacija, kurios pagrindu jis priėmė sprendimus, ir palaikymas, signalai, kuriuos jis gauna iš aplinkos, visiškai atitinka jo lūkesčius. Jam gal ir nėra pateikiamas visas pasaulio vaizdas, bet jam pateikiamas toks vaizdas, kuris atitinka jo paties susidarytą vaizdą, – net jei yra atotrūkis nuo realybės, jis nereiškia, kad V. Putinas turi būti atleistas nuo atsakomybės.

– O apie ką tas anūkės pokalbis su močiute?

– Apie gerąjį carą... Istoriškai Rusijoje susiklostę du mitai – caras pasigaili, o tijūnas baudžia. Žinote šią patarlę? Gerasis caras yra pirmoji mito dalis – kol jis tenkina žmones ir elitą, visa kaltė dėl nesėkmių verčiama jo aplinkai. Tačiau ateina momentas, kai ir aplinka, ir žmonės nebegali gyventi su tokiu caru, kai net tijūnai ima kalbėti, kad caras netikras. Šiuo metu Rusija tebegyvena įkalinta mite apie gerąjį carą ir, ko gero, ne visai gerus jo bojarinus. Bet, manau, labai greitai ateis laikas, kai patys bojarinai paskelbs žmonėms, kad caras netikras. Iš pradžių tyliai, o paskui galbūt vis garsiau. Bet dar ne šį vakarą.