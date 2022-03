Specialiai LRT. Zelenskio patarėjas Podoliakas: Rusija derybose žiūrės mums į akis ir ciniškai žudys žmones

Kasdien iš Kyjivo į Rusijos talžomos Ukrainos gyventojus kreipiasi prezidentas Volodymyras Zelenskis. Bet ne tik jis. Keletą kartų per dieną svarbiausia informacija dalijasi visi svarbiausi šalies pareigūnai, idant nebūtų net pagrindo abejoti, kad Ukrainos valdžia dirba, laikosi ir kontroliuoja padėtį. Tarp jų yra ir Ukrainos prezidento V. Zelenskio patarėjas Mychailo Podoliakas. Jis taip pat ir oficialios Ukrainos derybų su Rusija delegacijos narys.

Kovo 11-osios rytą duodamas interviu LRT M. Podoliakas sakė, kad derybose, kai jam į akis žiūri rusai, kurie žino, jog žudo, ir vis tiek kelia politinius ir karinius reikalavimus, jis visada galvoja apie stoiškai šio karo negandas išgyvenančius Ukrainos vaikus.

– Kalbamės su jumis Kovo 11-ąją, mūsų Nepriklausomybės atkūrimo dieną, bet šiandien kaip niekad liūdna dėl Ukrainą siaubiančio karo. Karas vyksta jau daugiau nei dvi savaites ir jį vis dar sunku suvokti. Kas jums yra ir buvo sunkiausia per šias dvi Rusijos invazijos į Ukrainą savaites?

– Pirmiausia, labai sveikinu jus, mūsų partnerius, šalį, kuri visada mus palaikė, su Nepriklausomybės diena. Labai šaunu, kad egzistuoja tokios šalys – Lenkija, jūs, mes, kurios tiksliai supranta laisvės kainą ir viena kitą visada palaikys. Mes dėkingi kaimynams, kurie nuoširdžiai myli ir mus, ir laisvę, ir viską, kas su tuo susiję.

O kas buvo sunkiausia? Sunkiausia buvo matyti, kad realybe tapo tai, ką žinojome apie Rusiją – kad tai nužmogėjimo civilizacijos apraiška. Juk rusai dabar kariauja ne su kariuomene. Jie parodė, kad sausumos operacijose jų armija nepajėgi. Jie nemoka kovoti ant žemės. Niekada ir nemokėjo. Visada kariavo negailėdami savo žmonių. Visais laikais žūdavo šimtai tūkstančių jų žmonių, nes jų viršininkai nemokėjo kariauti.

Matome kitą rusų civilizacijos pusę – jokio gailesčio vaikams, moterims. Juk jie atakuoja taikius didelius miestus, griauna miestų centrus, priverčia žmones gyventi rūsiuose. Jie stengiasi apsupti miestus, juose sukelti kuo didesnes humanitarines krizes, kad žmonės išgyventų siaubą.

Šis Rusijos prieš Ukrainą pradėtas karas iš pradžių mus tikrai sukrėtė. Juk 21 amžius – kas galėtų tikėtis tokio nežmoniško karo? Mes, žinoma, supratome ir darėme prielaidą, kad rusų civilizacija yra būtent tokia, kad joje žmogaus gyvybės vertė – niekinė. Ir tai jie pademonstravo visa jėga.

Ir antras iki šiol sukrečiantis dalykas – tai dalies mūsų partnerių Vakaruose neryžtingumas. Jie iki šiol galvoja, kad čia – dar ne pasaulinis karas, čia kažkas neaišku, vyksta kažkur kitur. Kad čia kažkokia vietinė operacija, nors skaičiuojant nuo vasario 24-osios vienu metu atakuota nuo 12 iki 16 Ukrainos sričių. Ir 15 karo dienų jau turėjo įrodyti, kad Europos centre vyksta tikras konvencinis karas, su itin tragiškomis pasekmėmis civiliams, infrastruktūrai, eskalacija vis didėja, miestų atakų tik daugėja, humanitarinės krizės mastas ir pabėgėlių skaičius viršija jau tai, kas buvo Sirijoje. O Vakarų partneriai stengiasi viską stebėti iš šalies, tarsi Ukrainai nieko nereikėtų. Nei uždarytos oro erdvės, nei naujos ginkluotės, nes Vakarai bijo Rusijos.

Tas trečias šokiruojantis dalykas ir yra – Rusijos kariuomenės baimė. Bet Ukraina juk per šias dvi savaites įrodė, kad efektyviai kovoti įmanoma, ir vienintelė vieta, kur mes jaučiamės šiek tiek silpnesni – oro erdvė. Rusai išleido labai daug pinigų raketoms, kuriomis jie naikina mūsų miestus ir infrastruktūrą. Ir mes prašome mūsų Vakarų partnerių tik vieno – nenorite patys kariauti, juk mes ne prieš, mes ir patys kariauti mokame, Ukraina tikrai pademonstravo galinti kariauti. Tad nenorite kariauti, nekariaukite, bet padėkite mums susitvarkyti su šia gigantiška militaristine valstybe, kuri labiausiai ir investavo į tas sparnuotąsias raketas, aviaciją. Ir dabar bombarduoja taikius miestus. Tiesiog pridenkite dangų. Mes to laukiame iki šiol ir tikimės, kad dalis Vakarų politikos elito, dalis politinio karinio elito bus tokie pats drąsūs kaip ir mūsų artimiausi kaimynai – Lietuva, Lenkija. Visiems kitiems trūksta valios.

– Pone Podoliakai, ar iš Vakarų jaučiate daugiau palaikymo ar daugiau laukimo su didžiule baime? Lyg suprantama, kad tam tikrame etape NATO greičiausiai turės įžengti į Ukrainą, bet dar ne dabar, nes vadinamoji raudona linija dar neperžengta. Ar jūs įsivaizduojate, kur, Vakarų manymu, yra ta raudona linija?

– Labai geras klausimas. Pasaulėžiūrinis, civilizacinis klausimas apie tai, kas mums visiems yra laisvė ir teisė apginti savo piliečių gyvybes. Juk pirmąsias tris ar keturias dienas buvo mirtina tyla. Išskyrus artimiausius mūsų kaimynus, visi kiti vaidino, kad nemato, kas vyksta su Ukraina. Manau, kad Vakarų partneriai, žinoma, su siaubu laukė, kaip Ukraina per 8 ar 16 valandų – taip buvo prognozuojama – bus parklupdyta ir tada nieko nebereikės daryti. Tik reikia išlaukti tas 16 valandų, o tada suvaidinti, kad nieko kaip ir neįvyko. Juk Putino taktika buvo užeiti į Kyjivą, nužudyti dabartinę administraciją, pastatyti savo marionetinę vyriausybę, pasirašyti Rusijai reikalingus susitarimus ir Ukraina nustotų egzistuoti kaip juridinis vienetas. Na, šis planas jau nukeliavo į istorijos archyvų stalčius ir teismų kabinetus, kur vyks atitinkami klausymai.

Taigi tas tris ar keturias dienas Vakarų partneriai tylėjo atsukę Ukrainai nugaras. Ir tik po to į Ukrainą pradėta žiūrėti daug palankiau, pradėjo formuotis antikarinė koalicija, tada buvo priimti labai teisingi sprendimai dėl sankcijų Rusijai, į Ukrainą pradėjo plaukti finansinė, humanitarinė ir karinė parama. Buvo labai aišku, kad net Vakarų elitą šokiravo, kaip elgiasi ir ką daro Rusija. Juk ji ilgus metus daug resursų skyrė propagandai Vakaruose, skleisdama mintį, kad ji gali spręsti globalius procesus, verbavo Vakarų elitą, įtraukė į Rusijos kompanijų valdymą, mokėjo didžiulius atlyginimus. Tai iš tiesų skaldė Vakarus ir mažino jų supratimą apie tai, kokia yra šiuolaikinė Rusijos valstybė. Ir tai veikė ir veikia iki šiol. Rusijai artimi ratai Vakarų Europoje niekur nedingo. Jie, žinoma, tokio destruktyvaus karo fone pasitraukė į šešėlį, bet savo kuluarine politika, prorusiška politika vis tiek sukelia labai daug logistinių problemų antikarinei koalicijai.

Ir aš jau nemanau, kad čia dar kalbame apie kokias nors raudonas linijas. Jau šiandien žuvo daugybė taikių gyventojų, vaikų. Pas mus dirba per 2000 užsienio žurnalistų. Juk, skirtingai nei rusai, karą mes rodome atvirai – mes norime Vakarams parodyti, kas iš tikrųjų vyksta Ukrainoje. Ne kaip nors proukrainietiškai, o kad pasaulis pamatytų žvėriškumo mastą, kurį sau leidžia rusiškoji civilizacija. Net ne armija, nes mes juk suprantame, kad įsakymus duoda ne kokie nors eiliniai armijos vadai. Tai yra Rusijos koncepcija. Tokia pat kaip nacių Vokietijos – sunaikinti, nušluoti nuo žemės paviršiaus kitas valstybes. Tad mes norime, kad štai į šią Ukrainos situaciją Vakarai būtų įtraukti visapusiškai – jie patys ir jų visuomenės.

Man atrodo, kad lūžis įvyks tada, kai Vakarų visuomenės išeis į gatves ir pareikalaus neatidėliotino Vakarų įsitraukimo į karą iš humanitarinių ir humanistinių paskatų. Kada tai įvyks, nežinau, gal šiandien, gal rytoj, nes, kaip suprantu, absoliuti dauguma Vakarų visuomenių ypač neigiamai vertina Rusijos veiksmus. Ir galiausiai mes vis tiek sulauksime daug efektyvesnio Vakarų įsitraukimo.

Jūsų klausimai esminiai, bet aš jau nebesuprantu, kokia yra NATO koncepcija. Juk NATO yra regioninė saugumo organizacija. Europos centre vyksta karas, mastu, ginklų naudojimo apimtimi, teritorijos dydžiu – viskuo prilygstantis Antrajam pasauliniam karui. Ir tada man neaišku, kodėl NATO neveikia visos Europos saugumo architektūroje? Ukraina – ne Europa? Man kelia abejonių tokios organizacijos kaip NATO, JTO, ESBO – jos juk turi veikti žvelgdamos iš saugumo perspektyvos.

Kas, jeigu mes nesulaikytume Rusijos, nekariautume ilgo pozicinio karo, nemokėtume savo karių gyvybėmis? Fronto linija jau dabar tęsiasi tūkstančius kilometrų ir eina per visą Ukrainą, juk rusai iš visų pusių užėjo. Kas, jeigu rusų armija būtų staigiai mus sutriuškinusi ir nusprendusi užpulti Lenkiją? Arba Lietuvą? O gal eiti dar toliau. Ar NATO taip pat atsuktų nugarą šiems konfliktams?

– Kaip suprantu, mes, Lenkija ir kitos Rytų Europos šalys, keliame būtent šiuos klausimus: o jeigu Ukraina neatlaikys? Kas tada, jei Rusija okupuos Ukrainą?

– Aš jums pasakysiu, kad ne taip turite klausti. Jūs turite kelti visai kitokius klausimus – NATO, kaip institucijos, garantuojančios saugumą, atsakomybės klausimą. Manau, kad Rusijos atakos atveju daugelis šalių liks viena prieš vieną su Rusija.

Mes esame pasiruošę mirti už savo šalį. Ir mes tai darysime, nes mums Ukraina savaime yra vertybė. Pamenate, Putinas prieš pradėdamas karą kalbėjo, kad jis abejoja ukrainietišku suverenitetu. Bet man atrodo, kad šiandien nei jis, nei kas nors kitas neabejoja, kad Ukraina yra labai stipri, suvereni valstybė, moraliniu ir etiniu požiūriu galbūt net stipresnė už daugelį kitų Europos valstybių.

Ir žinote, mes tikrai padėsime bet kuriai šaliai, mūsų partneriams, jei juos ištiktų tokia krizė. Mums nekils klausimų, ar važiuoti pas jus ir stovėti su jumis. Tik man kyla klausimas: o kur NATO kaip institucija?

Ten juk dirba konkretūs žmonės, jie gauna atlyginimus, važinėja po įvairias konferencijas, labai protingai kalba apie saugumo architektūrą, girdime daug gražių žodžių, jie vienas kitam kaskart teikia karinius apdovanojimus. Bet kur ir kaip jie tuos apdovanojimus pelno? Tai štai jums krizė Europos vidury – atvažiuokite čia ir išspręskime ją kartu, o tada išsidalykite tuos karinius apdovanojimus.

Bet taip nevyksta.

– NATO neįsitraukimo į šį karą aspektas labai plačiai analizuojamas ir Lietuvoje, dalis žmonių nusivylę tokia pozicija. Vienas argumentų, kodėl NATO dar neįsitraukė, yra tas, kad Rusija – branduolinė valstybė. Kaip tik dabar, kai su jumis kalbamės, JAV ir Didžioji Britanija perspėjo, kad Rusija galimai ruošia motyvus panaudoti biologinį ir cheminį ginklus. Kaip manote, ar Putinas gali tam ryžtis? Nuo karo pradžios taip pat kalbama apie taktinio branduolinio ginklo panaudojimą virš Kyjivo ir kitų didelių Ukrainos miestų. Ar tai tik gąsdinimas, kuris, kaip matome, taip pat veikia?

– Rusijos karinės vadovybės sprendimai yra neprognozuojami, mes motyvų iki galo niekada nežinosime. Tai yra beprasmiška. Rusija, užuot investavusi į technologijas, kuriomis vėliau dalytųsi su pasauliu, kad būtų vienas iš technologinės revoliucijos subjektų, visada investavo į ekspansiją, grėsmių kaimynams kūrimą, karines operacijas. Rusija geba parduoti tik griovimą. Suprasti, ką jie galvoja, nei mes, nei jūs nepajėgsime. Bet aš linkęs manyti, kad visi šie pasakojimai apie biologinius, cheminius ir branduolinius ginklus yra pasaulinės propagandos kampanijos dalis, siekiant parodyti, kad Rusija yra monstras ir jo reikia bijoti. Gaila, bet ši propaganda stipriai veikia Europos politines vadovybes. Europa susivienijo, bet vis tiek elgiasi kaip strutis, kišantis galvą į smėlį.

Mes ginsimės. Nes tai yra prievarta, o mes prievartai nepasiduosime, Ukraina ant kelių nesiklaups. Atitinkamai Rusija didins spaudimą, atakos žiaurės, aukų skaičius augs, bet mes vis tiek nepasiduosime, mes nepaliksime šios valstybės. Mūsų prezidentas Zelenskis neišvažiuos iš Kyjivo. Ko dar reikia, kad būtų suprasta, jog šis karas darysis tik žiauresnis? 16.43

– Todėl ir klausiau jūsų, kur ta raudona linija, kurią Rusijai peržengus pasaulis vis dėlto turės įsitraukti į šį kruviną karą ir jį kuo greičiau užbaigti. Biologinis ir cheminis ginklas?

– Manau, kad visos linijos seniai peržengtos ir Europos elitui liko tik atmerkti akis. O tai atsitiks tik tada, kai jų visuomenės pradės spausti savo vyriausybes ir reikalauti teisingai vertinti tai, kas dabar vyksta Ukrainoje. Ir priversti priimti sprendimus, kurie užtikrintų Europos saugumą. Kiek vaikų žuvo, jau daugiau nei du milijonai pabėgėlių paliko šalį. Jau dabar pas mus globali humanitarinė katastrofa. Mūsų miestai naikinami. Charkivas, Černihivas nušluoti nuo žemės. Kyjivas nuolat bombarduojamas. Daugiau nei 90 gyvenviečių išvis išnyko, jos nebeegzistuoja. Ten, kur gyveno 20, 30 50 tūkstančių žmonių. Daugybė žmonių liko be namų. Aš jau nebežinau kas tada yra raudona linija. Taktinė branduolinė bomba ant Kyjivo? Čia ta raudona linija? Čia jau pabaiga, čia jau išvis jokios linijos nelieka.

Pasaulis po to sėdės kur nors kavinėje, pavyzdžiui, prie Eifelio bokšto, ir pasakos glamūrines istorijas – kokie mes laimingi, kokiais gerais laikais gyvename. O kaimyninėje šalyje jau bus sunaikinti milijoniniai miestai. Viso labo už 1 000 kilometrų.

Mes žinome, kad jūs būsite su mumis iki galo. Lenkai bus iki galo. Prireikus jūs stovėsite šalia mūsų. O dėl likusios Europos aš tik viliuosi, kad jie stovės kartu su jumis.

– Nuo pat karo pradžios pasaulis vertino Putino psichinę būseną, aiškinosi, jis sveiko proto ar ne. Dabar visi kalba, kad negalima užspeisti tokio žmogaus kaip Putinas į kampą ir priversti jį visiškai kapituliuoti, nes jis taps dar mažiau prognozuojamas. Tad visi svarsto, kaip leisti jam išeiti iš karo pakelta galva. Jūs su tuo sutinkate?

– Kiekvienas karas yra derybų procesas, po kurio atsiranda taikos sutartis. Mes puikai suprantame, su kokiomis rizikomis Putinas gali susidurti vidaus rinkoje – deja, ten visuomenė buvo maitinama feikais ir propaganda apie Ukrainą, esą čia gyvena nacistai ir panašiai. Rusija įsikrovė iliuzija, kad kovoja su nacistais. Ir, žinoma, pralaimėti jie juk negali, nes jei taip įvyktų, ten viduje kiltų masinė revoliucija. Mes to nenorime. Klausimas kitoks. Juk Ukraina yra valstybė, kuri šiuo metu tiesiogiai kariauja. Ir jau dabar patyrė daugybę aukų, sugriovimų. Ir taikos susitarimas, jei toks būtų, turi paisyti abiejų šalių interesų. Tai reiškia, kad abi šalys negali pralaimėti. Nes mes nepasirašysime šantažuojančių ar kapituliacinių Rusijos Federacijos reikalavimų. Juk tai akivaizdu, ar ne? Negali dvi savaites mokėti didžiausią kainą – gyvybe, o tada imti ir pasakyti – gerai, mes sutinkame su jūsų reikalavimais. Tai yra akivaizdu.

Tad jei Putinui pavyks pateikti formulę, o jam reikia ją pateikti, kurioje būtų paisoma ir Ukrainos, ir Rusijos vidaus rinkai reikalingų interesų, mes pasirašysime tokį taikos susitarimą. (...) Kadangi jie totalitariniu kumščiu valdo visą medijų vertikalę Rusijoje, jie pergale gali pavadinti ką tik užsimano. Savo tautai jie gali parduoti bet kokią pergalės šiame kare koncepciją. Ir jie gali pasiūlyti formulę, kuri leistų mums, Ukrainai, gauti tai, ko mes nusipelnėme.

O pirmiausia mes nusipelnėme pagarbos, taikos sutarties pagal mūsų sąlygas, įskaičiuojant visą sugriautą infrastruktūrą ir tai, kiek žmonių šiame kare prarado viską. Ir tai viskas. Mes nenorime įvaryti Rusijos Federacijos į kampą. Mes juk Ukraina, mes juk civilizuota šalis. Mes viską puikiai suprantame. Mums nereikia „eiti ant pantų“, ką labai mėgsta rusai, mes tiesiog norime teisingo santykio. Štai kaip jūs vertinami su pagarba, nes jūs unikali valstybė, taip ir mes norime tokios pat pagarbos kaip unikali valstybė. Juolab kad dvi savaitės karo įrodė, jog mes tikrai mokame gintis.

– O jūs jaučiate, kad yra pokyčių Rusijos požiūryje ir pozicijoje dėl derybų?

– Ne, rusai deja vis dar yra savo iškreipto supratimo pasaulyje. Kai nuolat gyveni iliuzijose, išgalvotuose konstruktuose, mintyse, fantazijose nieko bendra neturinčiomis su realybe, tai kai su ta realybe susiduri, iš pradžių kurį laiką tiesiog atsisakai tai priimti. Bet turiu pasakyti, kad ta derybinė grupė, su kuria mes nuolat palaikome dialogą, vis dėlto keičiasi. Ji daug objektyviau ir ir daug adekvačiau suvokia tai, kas vyksta. Pasaulis juk neuždarytas, tu matai, kas vyksta. Ir jei dar gali į pasaulį pažiūrėti ne tik savo propagandistų akimis, bet ir akimis neutralių žurnalistų, žmonių, kurie nuolat rodo, kas vyksta Ukrainoje, tai tu, žinoma tu keiti nuomonę. Be to, per dvi savaites aiškiai supratai, kad iš karinės pusės čia ne visai pasivaikščiojimas gaunasi Ukrainoje. Ir kai bravūriškas Ukrainos paėmimas per 8–16 valandų nesigavo, tai tu tampi objektyvesniu. Labiau adekvačiu. Ir manau, kad politinis Rusijos elitas vis blaiviau pradeda žiūrėti į situaciją ir tai šiek tiek suteikia optimizmo.

Bet iš tikrųjų klausimas juk ne konkrečiose derybose ir ne konkrečioje situacijoje. Rusijos civilizacija savo esme yra ekspancionistinė. Jie gali parduoti tik grėsmę, tik griovimus ir ataką. Tai jų pasaulėžiūrinė koncepcija ir kol kas apskirtai kažkokio tai lūžio šia prasme į humanistiškesnę civilizacijos tipą nėra ko tikėtis. Kuriam laikui ji turbūt aprims, gal nustos elgtis agresyviai, bet esminio charakterio bruožo jie tikrai neatsisakys. Tai mus reikia tiesiog suprasti ir mums, Ukrainai, mums reikia padėti laimėti. Mums reikia pergalės. Kodėl? Todėl, kad mes ilgesniam laikui sustabdysime civilizaciją, kuri moka tik atakuoti ir grasinti savo kaimynams.

– Kai žiūrėjau vieną vaizdo įrašą iš, berods, antrojo derybų susitikimo, labiausiai įstrigo, kad prieš derybas abi pusės apsikeitė mandagumo ženklais, o rusų pusė inicijavo tokį gana demonstratyvų rankų paspaudimą. Kaip jūs jaučiatės, kai spaudžiate ranką tai pusei, kuri tuo pat metu žudo jūsų žmones ir naikina jūsų valstybę?

– Sudėtingas klausimas. Aš pirmiausia galvoju apie šeimas, kurios turėjo palikti savo namus ir kurių vyrai ir tėvai žūsta. Būdamas derybose pirmiausia galvoju apie juos. Ir jei dėl to reikia pasisveikinti su oponentu, klausytis jų absoliučiai kvailų argumentų, aš tai padarysiu. Mes padarysime viską, kad apgintume savo žmones. Mes galime sugerti visus negatyvius pareiškimus mūsų atžvilgiu, bet mes vis tiek dirbsime, kol pasieksime savo. Kai matai vaikus, kuriems penkeri, šešeri, septyneri, ir jie neverkia, nors gyvena rūsyje... Sunku. Bet mes apie tuos vaikus galvojame. Mes būtent apie juos galvojame, nes jie stoiškai išgyvena visus šio karo siaubus, visas šio karo problemas ir ant savo pečių tempia didžiulę naštą. Ir daugybė šeimų tempia didžiulę naštą... ir visi kaip vienas atsisako būti parklupdyti.

Tad mes bet kuriuo atveju derybų procese klausysimės kitos pusės, girdėsime jų argumentus, oponuosime jiems, prisiimsime visą moralinės atsakomybės naštą, bet kartu sieksime rezultato. Mums reikia rezultato. Mes turime sumažinti civilių aukų skaičių. Rusija neatakuos mūsų kariuomenės, ji supranta, kad nemoka kariauti . Jie puls mūsų civilinę infrastruktūrą, gyvenamuosius kvartalus ir konkrečius žmones. Ji tai darys ciniškai. Derybose žiūrės mums į akis ir ciniškai žudys žmones. Ir aš būsiu priverstas žiūrėti tiems žmonėms į akis, kurie žino, kad jie žudo, bet kartu veidmainiškai ir šventvagiškai kels politinius ir karinius reikalavimus. Bet tokios yra diplomatinio fronto taisyklės, tokios yra derybų proceso taisyklės.

– Ar egzistuoja kokios nors aplinkybės, kuriomis, jūsų manymu, rusai dabar galėtų paimti Kyjivą? Vėl kalbama apie Rusijos pajėgų persigrupavimą ir artėjimą sostinės link. Ar svarstėte tokią galimybę ir esate tam pasiruošę?

– Rusijos pajėgos nepajėgs nei paimti, nei įeiti. Jie galės sugriauti kai kuriuos Kyjivo kvartalus, nes tai jiems ne kliūtis. Matote, Rusijoje nėra moralės. Moralės, prie kurios jūs įpratusi, aš įpratęs, Ukraina ar Europa įpratusios. Rusijoje nėra moralinių svertų, kurie paveiktų jų elgesį. Jie gali užeiti, iššaudyti gyvenamąjį kvartalą, marodieriauti, plėšikauti. Bet paimti Kyjivo jie nesugebės. Tai ne jų lygio karas. Jų lygis yra žudyti nėščią moterį iš nugaros arba apšaudyti humanitarinę vilkstinę. Čia jų karo lygis. Jų karo lygis yra gausybė kareivių, kuriuos jie siunčia į taikių miestų apsiaustį. Jie apeina karinius dalinius, jie apeina vietas, kur stovi mūsų vaikinai, jie bijo su jais stoti į kovą, bet jie ateina prie gyvenviečių, jas apsupa ir šaudo į taikius gyventojus. Čia jų lygio karas. Todėl Kyjivo jie niekaip negali paimti. Mes dėl to nesijaudiname ir neturime jokių atsarginių variantų. Prezidentas yra Kyjive, valdymo centre, prezidentas efektyviai vadovauja, jis yra visiškai susipažinęs su medžiaga, skirtingai nei jo rusiškasis vis a vis, jis tiksliai supranta, kas vyksta ir priima krizės sąlygomis reikalingus sprendimus. Ir mes nepaliksime Kyjivo. Tai juk Ukrainos simbolis. Tai tiesiog neįmanoma.

– Kyjivas pavirtęs tvirtove, miestas užbarikaduotas. Kiek žmonių dabar dirba su prezidentu?

– Dirba visas prezidentūros aparatas, reikalingas sprendimams priimti. Dirba Ministrų kabinetas – dalis nuotoliu, dalis gyvai. Dirba visi deputatai. Visos regionų administracijos, visa vertikalė dirba. Šis karas, palyginti su 2014-aisiais, parodė svarbiausią dalyką – 99 proc. visuomenės palaiko Ukrainą. Net rusakalbiuose miestuose, tokiuose kaip Chersonas, okupacinės jėgos susiduria su priešiškai nusiteikusiais gyventojais. Štai kokia situacija susiklostė. 2014-aisiais rytiniai miestai sveikino rusų okupantus, o dabar jų neapkenčia. Žmonės be ginklo eina į protestus ir reikalauja palikti jų miestus. Ir dar daugiau – miestų merai, regionų galvos, kai rusai reikalauja praleisti kariuomenę, jie siunčia ten, kur buvo pasiųstas legendinis Rusijos karinis laivas.

– Ar galėčiau jūsų paklausti, kiek jūs miegate? Kiek miega prezidentas Zelenskis?

– Jis apskritai darboholikas. Jo darbotvarkė visiškai užpildyta, jis miega po kelias valandas per parą. Jo labai atsparus organizmas, šia prasme jis labai efektyvus. Man irgi tenka miegoti kiek ir prezidentui, nes jei prezidentui kuriuo nors metu reikia sprendimo, aš negaliu privalau tą sprendimą pateikti. Mes visi miegame mažai. Bet juk karas. Ir mes tai suprantame. Ir čia ne patogumo klausimas. Mūsų žmonės žūsta. Tai solidarumo su žmonėmis klausimas. Mes gal ir gyvename normaliomis sąlygomis, jei lygintume su žmonėmis namų rūsiuose, kur bėgioja išalkę niekšai rusų kareiviai. Ten žmonės badauja. Jie šąla rūsiuose. Jie nepasiekiama elementari civilizacija. Jiems neprieinamas vanduo, elektra, maistas, vaistai. Ir tai, kad aš galiu pamiegoti kartais, aš jaučiuosi net nepatogiai prieš žmones. Tai ne visai teisinga.

– Visas pasaulis turbūt norėtų užduoti šį klausimą – kas rašo prezidentui Zelenskiui tas įkvepiančias kalbas?

– Prezidentas pats daro beveik visus savo darbus, jo geras kūrybinis mąstymas, tad kalbos yra 80–90 proc. jo asmeniniai darbai, o redakcinė grupė tiesiog sudėlioja galutinius kontūrus, dažniausiai tiesiog stilistiškai sutvarko. Tai yra jo produktas, jis pats tai kuria, jis labai talentingas žmogus ir, kaip pasirodė, labai stiprios valios, nes atstovėti visa tai... Manau, kad iki šiol Europoje nebuvo tokio lyderio, kuris taip tvirtai ir taip atvirai galėtų stovėti prieš Putiną. Putinas sugebėjo susikurti demoniško Rusijos tautos vado įvaizdį, kuris gali bet kurį palaužti. O Zelenskis įrodė, kad tai netiesa. Ir jis gali pasipriešinti bet kuriam kitam bet kurios kitos valstybės demoniškam įsikūnijimui.

– Ar pritartumėte, kad Zelenskis, nusprendęs nepabėgti iš Kyjivo, pasielgė herojiškai, kaip apie tai galvoja ir rašo viso pasaulio žiniasklaida, lyderiai ir žmonės. Ar vis dėlto jam ir jums tai buvo savaime suprantamas dalykas ir kitokių variantų net nebuvo?

– Juk suprantate, kad variantų visada yra. Bet aš labai abejoju, ar daug žmonių, potencialių politinių lyderių, būtų pasiryžę likti Kyjivo centre, kai jis nuolat apšaudomas, kai bet kurią akimirką gali būti įsiveržta, kai po miestą bėgioja diversantų grupės ir kai tiek daug bandymų pasikėsinimų nužudyti. Ne, man žodis „pabėgo“ visiškai nedera prie Zelenskio. Šis žodis yra antipodas tam, kas yra Zelenskis. Zelenskis labai tvirtai kovos iki pat galo. Jam nepriimtina nei evakuacija, nei pabėgimas. Tai tiesiog nepriimtina, tai ne tie žodžiai, ne tie apibrėžimai. Jis gyvena kitame pasaulyje.

Jis gyvena pasaulyje, kuriame privalai prisiimti asmeninę atsakomybę. Ne prisidengi kuo nors kitu, o pats asmeniškai. Tai jis ir stovi vienas pats prieš ordą vardu Rusija. Taip, šalia jo esame mes ir jam padedame. Bet jis yra simbolis, labai svarbus moralinis simbolis, moralinis laisvos Europos simbolis. Aš apskritai nelabai suprantu, kaip Europos šalių lyderiai, stovėdami prieš Zelenskį, suvokia save kaip vyrus, kurie turi prisiimti atsakomybę. Nes Zelenskis už tokias esmines vertybes kaip laisvė, pasirinkimas, politinė konkurencija gali atiduoti savo gyvybę. O tie vaikinai jam aiškina – jūs gi supraskit, čia toks straipsnis, mes negalime, čia ne taip ir t. t.

Vienoje svarstyklių pusėje yra žmogus, kuris įeis į istoriją, nes simbolizuoja tokius civilizacijos bruožus, kurie jau savaime nusipelno pagarbos, o iš kitos pusės – pilki biurokratai. Dvidešimt metų tie pilki biurokratai ėjo aukštas pareigas, gavo gerus atlyginimus ir jaučiasi dideliais, svarbiais žmonėmis. Vienas kitam dar apdovanojimus dalija, maždaug „Metų žmogus“ ir t. t. Manau, kad šis Rusijos ir Ukrainos karas mus privers daug ką perkainoti šiame pasaulyje ir užtikrinti, kad svarbiausiose pozicijose būtų žmonės, pasiruošę prisiimti atsakomybę.

Aš noriu, kad suprastumėte – Zelenskis už laisvę pasiryžęs kovoti iki galo.

– Pone Podoliakai, jūs pažįstate savo priešą. Ar galėtumėte prognozuoti, kaip bus po savaitės, po mėnesio? Nes esama visokių svarstymų. Vieni jau skelbia, kad kitą savaitę karas baigsis. Kiti gi pranašauja ilgą, varginantį, žiaurų karą.

– Prognozuoti tikslios karo baigties man tikrai nepavyks, jūs turbūt suprantate. Aš tik galiu prognozuoti, kad Ukraina iki galo – iki galo – kovos už savo teises ir laisvę. Ir mes niekur neišeisim. Nei iš čia, nei iš Ukrainos. Jei už tai reikės sumokėti pačią didžiausią kainą – mes sumokėsime. Bet aš manau, kad mes sulauksime adekvataus Rusijos pusės situacijos įvertinimo dėl to, ką jie daro, ir pasirašysime taikos susitarimus, kuriuose bus įskaičiuotas Ukrainos atstatymas ir kompensacijos žmonių, kurie užmokėjo savo gyvybėmis, artimiesiems.

Bet kuo ilgiau Europa stebės viską iš šalies, žiūrės kaip į kažką baisaus, bet nereikšmingo, tuo daugiau žmonių už tai sumokės savo gyvybėmis. Mes norime to išvengti. Bet nesiruošiame užbaigti šio karo rytoj, pasirašę po Rusijos reikalavimais ir sąlygomis. Ne, mes su tuo nesutiksime. Mes norime, kad mūsų Europos partneriai užimtų daug atsakingesnę poziciją.