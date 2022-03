Zelenskis: per okupantų sukeltą karą žuvo 52 ukrainiečių vaikai

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienio vakarą išplatintame vaizdo įraše sakė, kad visas pasaulis tiki ne Rusijos, o Ukrainos ateitimi.

Anot jo, pasaulio bendruomenė kalba apie Ukrainą, padeda šaliai, rengiasi padėti atstatyti karo nuniokotą valstybę.

„Pasaulis tiki ne Rusijos, o mūsų ateitimi, apie Rusiją nekalba nė žodžio, jokios perspektyvos. Jie viską supranta, jie kalba apie mus, mums padeda, ruošiasi paremti mūsų atstatymas po karo, nes visi matė – žmonėms, kurie didvyriškai ginasi, būtinai ateis tai po karo“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Ukrainos vadovo teigimu, Vakarai parengs naują Maršalo planą Ukrainai.

Pasak V. Zelenskio, Didžiosios Britanijos premjeras Borisas Johnsonas yra „žodžio žmogus, Ukrainos draugas“, tad, anot Ukrainos vadovo, Vakarai turėtų parengti paramos paketą Ukrainai.

V. Zelenskis vylėsi, kad Vakarų šalys sieks taikos, o Rusijai teks su tuo sutikti arba toliau gyventi su sankcijomis.

„Arba Rusija gerbs tarptautinę teisę ir nevykdys karo, arba nebeturės pinigų pradėti šiems karams“, – apie įvestas sankcijas Rusijai kalbėjo V. Zelenskis.

Ukrainos prezidentas savo kalboje dėkojo JAV vadovui Joe Bidenui už sprendimą nesinaudoti Rusijos energijos ištekliais.

Volodymyras Zelenskis / LRT stop kadras

„JAV žengė žingsnį, kuris susilpnins okupantus ir privers juos nokėti už agresiją. Amerika uždraudžia iš Rusijos importuoti naštą, naftos produktus, dujas ir anglį. JAV piliečiams draudžiamos investicijos į Rusijos energetiką. Esu dėkingas JAV prezidentui J. Bidenui už šį sprendimą, už šią lyderystę“, – dėstė jis.

V. Zelenskis taip pat dėkojo ir Didžiosios Britanijos ministrui pirmininkui B. Johnsonui už tai, kad Jungtinė Karalystė taip pat įveda nafros ir naftos produktų iš Rusijos draudimą.

Ukrainos vadovas dėkojo rusams, kurie Rusijoje išėjo protestuoti į gatvęs prieš karą Ukrainoje.

„Esu dėkingas rusams už jų paramą, už tai, kad jie išėjo į gatves ir kovojo. Kasdien jie kovoja dėl mūsų dėl savęs pačių, nes jie kovoja už taiką.

Karas turi pasibaigti. Turime susėsti prie derybų stalo – sąžiningai, iš esmės aptarti klausimus žmonių, o ne žudiškų ambicijų labui“, – kalbėjo jis.

Savo kalboje V. Zelenskis taip pat teigė, kad per karą žuvo jau 52 ukrainiečiai vaikai.

„Kai ėjau kalbėti Didžiosios Britanijos parlamentui, man baisiausias skaičius buvo 50. Tiek ukrainiečių vaikų žuvo per karą. Bet jau po valandos šis skaičius išaugo iki 52. Niekada neatleisiu už 52 ukrainiečių vaikų žūtį per okupantų sukeltą karą. Niekada to neatleisiu, niekada neatleisiu okupantams“, – teigė V. Zelenskis.