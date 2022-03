JAV ekspertas: karas Ukrainoje parodė, kokią pasaulio tvarką žada Rusija ir Kinija

„Vladimiras, pradėjęs karą, kad nuverstų Volodymyrą, turėtų pats netekti valdžios“, – taip optimistiškiausią Rusijos karo Ukrainoje baigtį apibūdina Tarptautinio respublikonų instituto (IRI), JAV nevyriausybinės organizacijos, vadovas Danielis Twiningas.

Jo manymu, prie karo prisidėjo ir Kinija, pasiūliusi Vladimirui Putinui užnugarį ir apsaugą nuo Vakarų sankcijų. Vis dėlto Rusijos prezidento apsiskaičiavimas pradėti invaziją gali pakenkti ir jam pačiam, ir Kinijos interesams.

„Nemanau, kad Ukrainos miestų griovimas ir civilių bombardavimas sustiprina Kinijos argumentą, jog reikia naujos pasaulio tvarkos. Tiesą sakant, tai kaip tik ir parodo, kokią tvarką turėtume, jei dominuotų autoritarai agresoriai, tokie kaip Rusija ar Kinija“, – interviu LRT.lt kalbėjo Vilniuje apsilankęs D. Twiningas.

– Visų mintys ir dėmesys dabar sutelkti į Ukrainą. Kokia, jūsų manymu, būtų geriausia įmanoma šio karo baigtis ir kokia būtų realistiškiausia?

– Idealiu atveju karas, kurį Vladimiras Putinas pradėjo tam, kad nuverstų Volodymyrą Zelenskį, baigsis Vladimiro Putino nuvertimu, nes atsakas, taip pat ir pačioje Rusijoje, į jo neteisėtą Ukrainos puolimą toks stiprus. Ir ne tik dėl drąsaus ukrainiečių pasipriešinimo bei ryžto, bet ir todėl, kad, manau, dauguma rusų nepritartų šiam karui, jei turėtų visą informaciją.

Danielis Twiningas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Žinome, kad Rusijoje iš esmės sukurtas propagandos burbulas. Be to, daugumai rusų kareivių buvo meluojama apie jų dislokavimą Ukrainoje, esą jie dalyvauja taikos palaikymo ar kažkokiose kitokiose pratybose, patys rusai kariuomenėje nesuprato, kad jie veržiasi ir okupuoja svetimą šalį, griauna miestus ir puola civilius gyventojus. Manau, dauguma rusų tam nepritartų.

Taigi idealiu atveju Ukraina apgina savo laisvę, Rusija atsitraukia ir joje ateina nauja valdžia. Realistišku atveju, manau, Rusija išlaiko dalį Ukrainos savo gniaužtuose.

Vis dėlto Putinas nepasiekė savo karinių tikslų. Jo šalies ūkis toliau byrės dėl sankcijų ir spaudimo. Ištiks Sovietų Sąjungos likimas. Nemanau, kad dauguma rusų nori gyventi tokioje šalyje.

– Taigi režimo pakeitimas Maskvoje – vienintelis sprendimas?

– Tai priklauso nuo Rusijos žmonių, nuo niekieno kito. Putinas pradėjo karą, kuris niekaip neatitinka Rusijos nacionalinių interesų, galbūt tai jo asmeninis interesas, jis taip įsivaizdavo išsaugosiąs savo nusikalstamą kleptokratinį režimą.

Dauguma rusų turi kitokių tikslų. Aleksejus Navalnas pasisakė prieš karą iš kalėjimo kameros sakydamas, jog tai – Putino karas. Iš dalies jis jį pradėjo, kad sunaikintų Ukrainos demokratiją, kad rusai netektų įkvėpimo savo demokratijai ir korumpuotų autokratų nuvertimui – kaip kad ukrainiečiai taikiu aktyvizmu nuvertė savus autokratus.

Protestai Rusijoje dėl karo Ukrainoje / AP nuotr.

Be to, Putinas pradėjo šį karą, kad nukreiptų rusų dėmesį nuo vidinių problemų – tai, kad šalyje be naftos ir dujų nėra realios ekonomikos ir jokių perspektyvų. Mafijinis režimas, kuriame Putinas kažkokiu būdu tapo vienu turtingiausių pasaulio žmonių, nors Rusijos prezidento alga – aš patikrinau – yra 118 tūkst. dolerių per metus. Kokiu būdu jis turi turto už šimtą milijardų? Iš kur jis turi tris jachtas? Iš kur jis turi 20 tūkst. kv. m rūmus prie Juodosios jūros? Nelogiška – ir rusai tą vis aiškiau mato.

– Tarkime, kad tai tikrai įvyks ir Rusijoje pasikeis valdžia. Ar įsivaizduojate, kad kokia nors Rusijos Vyriausybė, net ir pati demokratiškiausia, priimtų Ukrainos narystę NATO?

– Taip, normalioje, ne putiniškoje, perspektyvoje Rusija būtų stipresnė ir saugesnė turėdama stiprias ir saugias demokratines kaimynes. Rusija nuo to nesusilpnėtų ir neatsidurtų pavojuje. Ukraina nekelia jokios grėsmės Rusijai. Tai 44 mln. žmonių šalis, atsisakiusi branduolinių ginklų prieš 27 metus. Ji kelia nebent ideologinę grėsmę, Putino supratimu, savo demokratijos sėkme.

Danielis Twiningas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Įdomus klausimas – kodėl Putinas taip apsiskaičiavo, kodėl manė tai būsiant dienos ar dviejų karą? Jis nesuprato, kad ukrainiečiai pasirengę kovoti už savo demokratiją ir laisvę. Manau, jis tikėjosi galėsiantis paimti Ukrainos prezidentą į nelaisvę ar jį nužudyti, o ukrainiečius priversti kapituliuoti. Tiesą sakant, ukrainiečiai, ar bet kuri kita laisva tauta, kovoja ne dėl to. Jie kovoja už savo demokratinį orumą ir savo žmogaus teises, individualias teises, o ne už savo lyderį. Taigi manau, kad ukrainiečiai ir toliau kovos, o pasaulis turėtų daugiau padaryti, kad juos paremtų.

– Taigi kalbant apie pasaulio paramą – ar pritartumėt, kad NATO paskelbtų Ukrainą neskraidymo zona?

– Esu tik NVO vadovas, ne JAV vyriausybės pareigūnas ar karo strategas. Bet manau, kad, žvelgiant iš NATO saugumo perspektyvos, leisti Rusijos kariuomenei, oro pajėgoms, raketoms ir kitoms pajėgoms pasistūmėti iki pat Lenkijos ir, per Baltarusiją, Lietuvos sienos, prie didesnio saugumo neprisidėtų. Tiesą sakant, NATO saugumas gerokai sumažėtų ir jam iškiltų pavojus, jei Rusija prižygiuotų iki Ukrainos vakarinių sienų.

Taigi manau, kad esama strateginių argumentų už neskraidymo zoną virš vakarų Ukrainos, net jei dalis šalies ir būtų okupuota Rusijos pajėgų – tai sukurtų humanitarinį koridorių ir apsaugotų NATO. Būtų keista, jei pasaulis lauktų ir žiūrėtų, kaip Putinas niokoja Ukrainą, ir sakytų: „Kol jie neliečia NATO, daugiau nieko nedarysime.“ Akivaizdu, turėtume daryti daugiau.

Rusijos agresija Ukrainoje / Vida Press nuotr.

– Yra, tarkim, raginimų nurašyti Ukrainos užsienio skolą, kurios aptarnavimui šiuo metu ji išleidžia kelis kartus daugiau lėšų nei gynybai. Ar manote, kad JAV ir ES turėtų tai padaryti, kad Ukraina turėtų iš ko atstatyti šalį?

– Rodos, nebloga mintis, nors nesu susipažinęs su detalėmis. Nebloga mintis, jei tik Ukraina bus laisva ir demokratinė šalis. Jei Ukrainą valdys rusų marionetė, tuomet ne. Kol kas geriausia mano girdėta mintis – JAV Kongrese pasiūlytas įstatymo projektas, kurį remia mano bičiuliai Tomas Malinowskis ir Joe Wilsonas, paimti visą Rusijos oligarchų užsienyje įšaldytą turtą – jachtas, namus – ir panaudoti Ukrainos atstatymui.

– Prieš šią krizę atrodė, kad JAV juda naujo šaltojo karo su Kinija link. Ar karas Ukrainoje kaip nors pakeis šią dinamiką? Galbūt verta pasistengti, kad Kinija nesuartėtų su Rusija, nes tik taip sankcijos bus efektyvios?

– Manau, kad Xi Jinpingui Rusijos puolimas prieš Ukrainą sukėlė asmeninių nepatogumų. Rusijos ir Kinijos vadovai susitiko Pekino olimpiados atidaryme ir išplatino neįprastą deklaraciją, kurioje iš esmės pasakė, kad ketina bendradarbiauti, jog nuverstų laisvo ir atviro pasaulio tvarką, kuriai vadovavo Amerika su savo sąjungininkėmis ir kuri sukūrė iki šiol nematytą taiką ir gerovę. Jie pareiškė: norime pasaulio tvarkos, kurios centre – autoritarinės vertybės, mūsų įtakos zonos, mūsų teisė kištis į kaimynių reikalus. Pasaulio, kuriame Amerika atsitraukia ir nebeturi stiprių ryšių Europoje ir Azijoje.

Manau, kinai nesitikėjo, kad jiems teks ginti Rusiją. Nemanau, kad Ukrainos miestų griovimas ir civilių bombardavimas sustiprina Kinijos argumentą, kad reikia naujos pasaulio tvarkos. Tiesą sakant, tai kaip tik ir parodo, kokią tvarką turėtume, jei dominuotų autoritarai agresoriai, tokie kaip Rusija ar Kinija.

Xi Jinpingo ir Vladimiro Putino susitikimas Pekine vasario 4-ąją / AP nuotr.

Taigi manau, kad karas pakenkė Kinijos nacionaliniams interesams ir sudavė smūgį jos ideologinėms ambicijoms. Jis įliejo įtampos į Kinijos ir Rusijos sąjungą, kuri iš tiesų egzistuoja. Kinija įgalino Putino karą, suteikdama Rusijai užnugarį finansų, energetikos ir kitose srityse, ir užpildys dalį tuštumos, kurią atvėrė Vakarų sankcijos. Tačiau Kinijai, manau, tai rimtas strateginis smūgis – kaip ir Rusijai – kad laisvasis, demokratinis pasaulis susivienijo, kad ekonominėmis ir finansinėmis priemonėmis kovojame su agresija, kad ketiname stiprinti NATO, JAV ketina stiprinti sąjungas visame pasaulyje, taip pat ir Azijoje.

O kalbant apie naują šaltąjį karą, ne JAV jį pradėjo, o Kinija, panorusi peržiūrėti ir pakeisti laisvojo pasaulio tvarką, kurią daugelis Azijos gyventojų palaiko. Taigi Kinija yra revizionistė, norinti sugriauti JAV sąjungų sistemą Azijoje, išstumti JAV iš Europos ir t.t. Manau, amerikiečiai ir demokratijos turi tam pasipriešinti.

– Šiuo metu, rodos, JAV ryžto netrūksta. Vis dėlto ankstesnės administracijos pozicija Rusijos atžvilgiu buvo gana dviprasmiška, buvęs prezidentas net privertė suabejoti NATO gyvybingumu. Jei Donaldas Trumpas vėl laimėtų prezidento rinkimus 2024 metais, ar Amerika ir toliau išlaikytų norą, kaip jūs sakote, ginti laisvę ir demokratiją?

– Mano požiūris kiek kitoks. Prezidentas Obama sumažino gynybos biudžetą 25 proc. Iš NATO perspektyvos atrodo, nepavyko atgrasyti Rusijos, kai prezidentas Obama nenubrėžė raudonos linijos Sirijoje, o po kelių mėnesių Putinas užėmė Krymą ir Donbasą, nes jis suprato, kad JAV prezidentas nesipriešins autoritarų agresijai.

Vėliau, vadovaujant prezidentui Trumpui, JAV gynybos biudžetas didėjo, JAV pajėgos Europoje didėjo. Taigi dabartinė administracija turi didesnį gynybos biudžetą. Manau, kad prezidentas Bidenas sėkmingai vadovauja NATO aljansui. Tačiau jis irgi siūlė apkarpyti gynybos biudžetą – vienintelė agentūra, kuriai savo pirmajame biudžete jis siūlė apkarpyti finansavimą, buvo Gynybos departamentas. Manau, jei esam rimtai ir realistiškai nusiteikę ginti NATO ir Europą, turime rimtai žiūrėti ir į gynybos išlaidas. JAV Kongrese šiuo metu egzistuoja tvirtos daugumos ir respublikonų, ir demokratų gretose, kurios supranta situaciją ir nebeims karpyti gynybos išlaidų.