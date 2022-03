Politologas: karas Ukrainoje yra nauja rugsėjo 11-oji, nuo šiol keisis viskas

Rusijos agresija, jei ji nebus sustabdyta Ukrainoje, vos per kelerius metus persikels prie Lietuvos sienų, įsitikinę LRT.lt kalbinti tarptautinių santykių ekspertai. Be to, karas Ukrainoje pakeis visą ligšiolinį supratimą apie pasaulio tvarką ir žaidimo taisykles tarptautinėje arenoje.

Baltijos šalys – nauja raudona linija?

Karo Ukrainoje metu ne kartą nuskambėjo grėsminga retorika ir kitų regiono valstybių atžvilgiu. Dar prieš puldamas Ukrainą, Vladimiras Putinas menkino jos valstybingumą, taip pat užsiminė ir apie tai, kad Lenkija turi būti dėkinga Sovietų Sąjungai už dalį savo dabartinės teritorijos. Baltijos valstybes dėl esą agresyvios retorikos ir to, kad už tai bus atlyginta, įspėjo ir Rusijos URM atstovė spaudai Marija Zacharova.

„Laikas prisiminti 2008 m. prezidento Lecho Kaczynskio Tbilisyje išsakytus žodžius: jis sakė, kad dabar [Rusijos agresiją kenčia] Sakartvelas, po to – Ukraina, tada Baltijos valstybės ir mano valstybė Lenkija“, – LRT.lt sakė Lenkijos Varšuvos instituto analitikas Grzegorzas Kuczynskis.

Jo teigimu, šiuo metu matome ne paskutinę Rusijos ekspansiją.

Donecke stebimas Vladimiro Putino kreipimasis per televiziją / AP nuotr.

„Gal ir nėra taip, kad Baltijos valstybės ir Lenkija yra pavojuje, bet kai Ukraina bus sutriuškinta, tai tik kelerių metų klausimas, kai Putinas ir Rusija taps agresyvesni Baltijos šalims, o paskui ir Lenkijai. Putinas parodė, kad jis apsiribos buvusios SSRS sienomis“, – sakė jis.

LRT.lt pašnekovų teigimu, Ukrainos puolimas scenarijų, kad Rusija puls kitas valstybes, NATO nares Rytų Europoje, padarė įtikinamą, nors anksčiau juo daug kas netikėjo.

„Klausimas, ar Rusija, Baltarusija puls Baltijos valstybes, buvo aktualus visada. Estijoje jis keliamas nuo 2007 m. Bronzinio kario riaušių, Latvijoje ir Lietuvoje šis klausimas paaštrėjo 2014 m. Putinas sako, kad viskas vyksta pagal planą, todėl manęs tai nenustebintų“, – sakė Talino Tarptautinio gynybos ir saugumo centro tyrimų vadovas Ivo Juurvee.

NATO oro policijos misija Lietuvoje / AP nuotr.

Ar toli keliaus Kremliaus propagandos traukinys

I. Juurvee atkreipia dėmesį, kad nors Rusija Baltijos valstybėms daro įtaką hibridinėmis priemonėmis, tai ne tas pats, kas karinė invazija.

„Baltijos valstybėse konstitucinę santvarką galėtų pakeisti tik karinė prievarta. Gali būti kibernetinių atakų, bet to nepakanka, kad sužlugdytum valstybę“, – įsitikinęs jis.

Pašnekovas pabrėžė, kad Estijoje, kaip ir Lietuvoje, buvo keliamas klausimas, ar pandemijos valdymo priemonėms besipriešinantys judėjimai yra susiję su Rusija. Vis tik saugumo tarnybos šių nuogąstavimų nepatvirtino.

„Nekaltinčiau žmonių dirbant Rusijai, jei tai nėra įrodyta <...> Gali būti vadinamieji naudingi idiotai, negaunantys nei atlygio, nei suprantantys, kad palaiko Sovietų Sąjungą, bet daugiau kaltinimų negali kelti. Estijoje toks pat klausimas gali būti keliamas dėl branduolinės energetikos būtinumo: atsargiai vadinčiau tokius žmones prorusiškais, nors Estija ir turi interesą pirkti rusiškas dujas vietoj savo resursų“, – sakė I. Juurvee.

Protestai prieš skiepus Europoje / AP nuotr.

G. Kuczynskis atkreipė dėmesį į Rusijos ir Baltarusijos pastangas, dėtas į migrantų krizės Baltarusijos pasienyje kūrimą. Jo teigimu, šiandien geras sprendimas yra drausti valstybinę Rusijos televiziją, žiniasklaidą, naujienų portalus, skleidžiančius propagandą.

„Ką turėtume daryti – stabdyti Rusijos dezinformacijos pastangas. Ukraina yra geras tokios strategijos pavyzdys – net ir po 2014 m. okupacijos prorusiška žiniasklaida, politikai Ukrainoje skleidė Rusijos propagandą. Rusija remiasi Sun Tzu: prieš kinetinę kariuomenės ataką jie silpnina priešą informacinio karo priemonėmis“, – sakė pašnekovas.

I.Juurvee atkreipė dėmesį, kad nors Rusijos retorika pernelyg daug staigmenų nepateikė, ir toliau keliama Sovietų Sąjungos nostalgija, švaistomasi nepagrįstais kaltinimais fašizmu ir vykdoma tariamų nacionalistų medžioklė, kai kuriais atžvilgiais propaganda šįkart peržengė ribas.

„Anksčiau buvo šiek tiek verta žiūrėti Rusijos žiniasklaidą, nes, nepaisant nieko, ten būdavo naudingų detalių. Bet per šį karą nėra prasmės, nes viskas, kas transliuojama – visiškos fantazijos, pavyzdžiui, sakoma, kad karas vyksta tik Luhanske ir Donecke, o ne visoje Ukrainoje“, – pastebi analitikas.

Pasak jo, absurdiškų kaltinimų pakanka tam, kad įstatymų lygmeniu būtų sukurta informacinė blokada.

Vladimiro Putino pranešimas per televiziją / AP nuotr.

Kas sustabdys Rusiją ir nauja pasaulio tvarka

LRT.lt kalbintų ekspertų teigimu, po karo Ukrainoje pasikeis ne tik NATO, ES, bet ir apskritai supratimas apie pasaulio tvarką.

„Strateginiu požiūriu, prieš mūsų akis vyksta nauja rugsėjo 11-oji. Viskas pasikeis ir turėsime gyventi su visai kitokia Rusija“, – LRT.lt sakė Bukarešto universiteto profesorius, saugumo studijų ekspertas Danas Dungacius.

Jo teigimu, karas Ukrainoje privers Europą susivienyti – Baltijos, Juodosios jūros regiono valstybės ir Lenkija taps vienu NATO flangu, o Vakarai Rusijai nebenuolaidžiaus, atsiras nauja doktrina jos atžvilgiu ir net naujos rūšies atgrasymas.

„Mūsų tarptautinėje sistemoje yra principai, normos. Ir atrodo, kad to šiandien negana – Rytų Europos valstybėms reikės karinio saugumo užtikrinimo. Nes šiai revanšistinei Rusijai atsakyti sankcijomis, atrodo, neužteks. Mums reikės pergalvoti, ar [Rytų Europoje] pakanka NATO karių, ar reikia ir karinių bazių. Rusija aiškiai, agresyviai ir dramatiškai pasiuntė žinutę, kad aiškinimų apie tarptautinių santykių taisykles nepakanka. <...> Visi susitarimai tarp NATO ir Rusijos taps nebesvarbūs“, – kalbėjo profesorius.

Į Lenkiją atvykę pabėgėliai ukrainiečiai / AP nuotr.

Pasak jo, ilgus metus Rusijos interesas buvo būtent suskaldyti NATO, kad dalis jos būtų kaip buferinė zona. Savo ruožtu Vakaruose ilgai buvo manoma, kad Rusiją, kaip ir Kiniją, galima „prisijaukinti“.

„Ne visa ES, bet kai kurie veikėjai, ypač Vokietija ir Prancūzija, norėjo šokti tango su Rusija, padėti jai tapti patikimesnei. Tokia buvo vadinamojo Mesebergo memorandumo tarp Vokietijos kanclerės Angelos Merkel ir tuometinio Rusijos prezidento Dimitrijaus Medvedevo idėja.

Mes neturime tos pačios nuostatos, nedirbame ta pačia kryptimi, Europos Rytai ir Vakarai turi visiškai skirtingas perspektyvas. Šio karo gera pasekmė, jei taip galima kalbėti apie tragiškus įvykius Ukrainoje, yra ta, kad ES ir JAV išryškins, kas yra jų priešas, kad žlugo jų iliuzijos. Vakarai visą laiką turėjo moralinį, technologinį ir ekonominį pranašumą, bet neturėjo nuoseklios pozicijos“, – sakė pašnekovas.

Pasak jo, po šių įvykių JAV ir Europa bus nuolatinio ekonominio karo su Rusija padėtyje. Pastaraisiais metais pasigirdo nuomonių, esą JAV Europa strategiškai nebesvarbi. Tačiau karas Ukrainoje, pasak LRT.lt pašnekovo iš Rumunijos, privers JAV ir jos karines pajėgas dar ilgai likti senajame žemyne.

NATO naikintuvas / AP nuotr.

„JAV pasmerkta likti Europoje, nes tik ji gali užtikrinti saugumą, atgrasyti Rusiją. Idėja, kad Europa yra savarankiška, šiandien skamba juokingai.“, – sakė D. Dungacius.

Jis sako, kad pasikeis ir valstybių hierarchija: nepakaks būti ekonomine galia, valstybės turės turėti ir galingą kariuomenę, todėl ES praras dalį svarbos.

„Prancūzija, Jungtinė Karalystė taps įtakingesnės, nes turi daugiau branduolinės galios, o Vokietija praras dalį svarbos, nes ji daugiau ekonominė galia“, – mano pašnekovas.

Jo teigimu, nebebus svarbi ir ES Rytų partnerystės programa, skirta kaimyninėms valstybėms: jos turės aiškiai pasirinkti, kuriai sąjungai priklauso.

„Idėja, kad ES ar NATO gali užtikrinti taiką Europoje, bus labai problemiška. <...> Jei norite būti apsaugotos, turite būti NATO arba ES dalis“, – apie Rytų Europos ateitį kalbėjo D. Dungacius.

