Kinija 2022 m. gynybos biudžetą didina 7,1 proc.

Pekinas paskelbė, kad Kinijos karinis biudžetas, antras pagal dydį pasaulyje po Jungtinių Valstijų, 2022 m. padidės dar 7,1 proc., informuoja AFP.

Remiantis vyriausybės biudžeto ataskaita, numatyta gynybai papildomai skirti 1,45 trln. juanių (230 mlrd. JAV dolerių).

Pernai Kinijos gynybos biudžetas didėjo 6,8 proc., o pastaraisiais metais buvo didinamas panašiu tempu.

Gynybos biudžeto didinimas viršija Kinijos metinio bendrojo vidaus produkto (BVP) augimo tikslą, siekiantį 5,5 proc., apie kurį šeštadienį paskelbė premjeras Li Keqiangas.

Sakydamas kalbą parlamente, Kinijos premjeras paskelbė, kad Pekinas daugiau lėšų skirs kariuomenei tam, kad sustiprintų jos karinį pasirengimą, kad ji būtų tvirta ir lanksti bei garantuotų Kinijos suverenitetą, saugumą ir vystymosi interesus.

Pastaraisiais metais Pekinas kariuomenės modernizavimui išleido milijardus dolerių, siekdamas transformuoti savo didžiulę kariuomenę į pasaulinės klasės galią, kuri galėtų lygiuotis su JAV ir kitų Vakarų valstybių pajėgomis.

Kinijos kariai / AP nuotr.

Pastaraisiais metais itin išaugo karinė įtampa tarp Kinijos ir jos varžovių, įskaitant JAV ir Indiją. Pavyzdžiui, Pietų Kinijos jūroje Pekinas kuria naujas salas, būta susidūrimų pasienyje Himalajuose, o Kinija taip pat grasina Taivanui.

Li Keqiangas šių įtampų tiesiogiai neįvardino, bet apsiribojo jau įprastu posakiu apie „separatistų veiklą“ Taivane ir „užsienio kišimąsi“.

Nepaisant ketinimų toliau didinti Kinijos gynybos biudžetą, jis vis tiek mažesnis nei JAV, kuri 2022 m. gynybai skiria 700 mlrd. JAV dolerių.

Nepaisant to, daugelis vakarų ekspertų mano, kad tikrasis Kinijos gynybos biudžetas kur kas didesnis nei skelbiama oficialiai.

Vasarį Kinijos prezidentas Xi Jinpingas ragino kariuomenę pasitikrinti kovinį pasirengimą ir padidinti informacinio karo pajėgumus.

Be to, per pastaruosius metus Kinija įvykdė du viršgarsinių balistinių raketų bandymus.