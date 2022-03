Du Putino karai: kol naikinama Ukraina, Kremliaus cenzūra bando užvaldyti rusų protus

Kovo 3 dieną svarbus Rusijos parlamento komitetas patvirtino įstatymo projektą, pagal kurį už „melagingos“ informacijos apie Rusijos karines operacijas platinimą gali būti skirta iki 15 metų kalėjimo.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „Radio Free Europe / Radio Liberty“ (RFE / RL) originalus kūrinys.

Tą pačią dieną legendinės „Echo Moskvy“ direktorių taryba, patyrusi didžiulį Rusijos Vyriausybės spaudimą dėl invazijos į Ukrainą nušvietimo, nubalsavo už radijo stoties ir jos interneto svetainės likvidavimą. Kovo 1 d. radijo stotis buvo išjungta, o jos interneto puslapis užblokuotas. Toks pat likimas ištiko ir liberalųjį televizijos kanalą „Dožd“.

Taip pat kovo 3 d. Rusijos švietimo ministerija surengė „internetinę pamoką“, kurioje moksleiviams ir jų mokytojams buvo paaiškinta, „kodėl buvo reikalinga išlaisvinimo misija Ukrainoje“.

Prezidento Vladimiro Putino neišprovokuotam karui su kaimynine Ukraina tęsiantis jau antrą savaitę, jo Vyriausybė sustiprino mūšius namų fronte – siekdama ne tik kontroliuoti naratyvą apie karą ir beprecedentes Vakarų sankcijų pasekmes, bet ir užtikrinti sovietinio stiliaus nacionalinę vienybę.

„Šis karas keičia Rusiją stipriai į blogąją pusę“, – socialiniame tinkle „Twitter“ rašė Rusijos mokslų akademijos Pasaulio ekonomikos ir tarptautinių santykių instituto Strateginio vertinimo skyriaus vadovas Sergejus Utkinas.

Londono Karaliaus koledžo Rusijos instituto direktorius Samas Greene`as rašė, kad V. Putinas „tuo pačiu metu kariauja du karus – vieną Ukrainoje, kitą – pas save namuose.

„Putino ariergardas kovoja, kad ekonomika ir karas per daug neužvaldytų paprastų rusų protų“, – rašė jis savo tinklaraštyje.

2021 m. Rusiją palikęs buvęs šiuo metu uždrausto opozicijos politiko Aleksejaus Navalno Kovos su korupcija fondo direktorius Ivanas Ždanovas, komentuodamas situaciją naujienų tinklui „Current Time“ sakė, kad viskas turi vykti sparčiai.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

„Rusija turi pasikeisti dabar arba ji niekada nepasikeis, – sakė jis. – Dabar yra tas momentas, kurį praleidus, jau bus per vėlu... Arba viskas keičiasi dabar – artimiausiomis dienomis ir savaitėmis – arba Rusija taps dar viena Šiaurės Korėja, be interneto, be prieigos prie išorinio pasaulio.“

Karinė cenzūra, nors jokio „karo“ nėra

A. Navalnas ragina rusus kasdien protestuoti prieš karą. Remiantis politines represijas stebinčios nevyriausybinės organizacijos „OVD-Info“ duomenimis, nuo vasario 24 d. už dalyvavimą antikariniuose protestuose jau sulaikyta daugiau kaip 7600 žmonių. Kovo 3 dieną 36 miestuose už antikarinę veiklą buvo sulaikyta daugiau kaip 800 žmonių.

Turbūt neatsitiktinai „Echo Moskvy“ buvo įkurta 1990 m. ir vienintelį kartą trumpam uždaryta 1991 m. rugpjūtį, kai šimtai tūkstančių rusų išėjo į gatves pasipriešinti KGB įkvėptam perversmui, kurio metu buvo bandoma pašalinti Sovietų Sąjungos prezidentą Michailą Gorbačiovą. Stoties žurnalistai pažadėjo ir toliau skelbti naujienas, naudodamiesi „Echo Moskvy“ socialinės žiniasklaidos paskyromis.

Kiek anksčiau valstybinė žiniasklaidos stebėjimo agentūra „Roskomnadzor“ nurodė žiniasklaidos priemonėms nevartoti tokių sąvokų kaip „karas“ ir „puolimas“ Rusijos invazijai į Ukrainą apibūdinti ir grasino blokuoti daugelį nepriklausomų žiniasklaidos priemonių, įskaitant „Current Time“ ir kitas RFE / RL svetaines rusų kalba.

Pirmasis vyriausiojo „Echo Moskvy“ redaktoriaus pavaduotojas Sergejus Buntmanas RFE / RL sakė, kad Vyriausybė iš tikrųjų taiko „karinę cenzūrą, nors nėra karo ar nepaprastosios padėties“, nes Kremlius primygtinai reikalauja invaziją į Ukrainą vadinti „specialiąja karine operacija“.

Protestai Rusijoje / AP nuotr.

Rusijos „deglobalizavimas“

Rusijos saugumo analitikas Pavelas Luzinas netrukus po įsiveržimo į Ukrainą „Current Time“ sakė, kad sprendimas įsikišti yra susijęs su didesne Federalinė saugumo tarnybos (FSB) – Sovietų Sąjungos KGB teisių perėmėjos – paskatinta „ideologine slinktimi“, stebima Rusijoje nuo 2020 m.

„Esu visiškai tikras, – sakė jis vasario 25 d., – kad matome vidaus politinę situaciją, kurioje FSB ne tik dalyvauja ideologinėse diskusijose, bet ir ėmėsi realių veiksmų. FSB darbuotojai – esami ir buvę – ne tik teoriškai yra įsimaišę tarp valdančiojo elito. Jų yra ir generaliniame štabe, ir visose įmonių valdybose.“

V. Putinas pats buvo ilgametis KGB pareigūnas, o 1998–1999 m. vadovavo FSB.

„Apskritai, kaip aš matau šią situaciją, jie nusprendė įgyvendinti deglobalizuotos Rusijos idėją, – pridūrė P. Luzinas. – Idėją, kad atėjo laikas užbaigti visus tuos pastarųjų 30 metų žaidimus ir tiesiog pakišti visą buvusią sovietinę erdvę po savo kumščiu – trumpai tariant, sulįsti į kiautą ir gyventi atskirai.“

Protestai Rusijoje / AP nuotr.

„Echo Moskvy“ ir kitų žiniasklaidos priemonių užgniaužimas buvo „visiškai numanomas valdžios žingsnis“, sakė ekonomistas ir buvęs Rusijos centrinio banko pareigūnas Andrejus Čerepanovas.

„Jei jie būtų leidę jiems toliau transliuoti tokias programas, visuomenė būtų sužinojusi tiesą apie tai, kas vyksta V. Putino kare Ukrainoje, – sakė jis RFE / RL Rusijos tarnybai. – O vos tik visuomenė būtų apie tai sužinojusi, būtų kilę protestai, raginantys baigti karą.“

Tuo tarpu Rusijos valstybės televizija ir kita žiniasklaida stumia absurdiškus Kremliaus teiginius neva Ukrainą valdo „naciai ir narkomanai“, paklūstantys NATO reikalavimams ir vykdantys rusakalbių „genocidą“.

„Kalbuosi su daugybe žmonių, – sakė televizijos kritikas Aleksandras Melmanas. – Dar visai neseniai, prieš karą Ukrainoje, mane stebino tai, kad visi jie – įvairaus išsilavinimo, amžiaus žmonės, maskviečiai ir kitų miestų gyventojai – palaikė V. Putiną, bet mes galėjome normaliai susikalbėti. Dabar, kalbėdamas su tais pačiais žmonėmis, aš matau, kaip išaugęs yra agresijos lygis, kaip jie tiesiog reikalauja... kad palaikytumėt V. Putiną, palaikytumėt karą.“

„Deja, tai verčia mane prisiminti ne [sovietų diktatorių Josifą] Staliną, o tai, kaip 1933-iaisiais ar maždaug tuo metu vokiečiai, kultūringiausi žmonės pasaulyje, virto savo lyderio Adolfo Hitlerio atspindžiu“, – pridūrė jis.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

„Nesijaučiau saugi savo kambaryje“

Rusijos saugumo pajėgos ne tik griežtai kontroliuoja informaciją, siekdamos užkirsti kelią antikariniam judėjimui, bet ir suskubo užgniaužti bet kokias protesto apraiškas. Daugelį Rusijos miestuose kilusių vieno asmens piketų policija nutraukė per kelias minutes.

Pavyzdžiui, Novosibirsko akademiniame miestelyje gyvenantys studentai netruko sužinoti, kokios pasekmės laukia už atvirą kalbėjimą. Vasario 25 d., kitą rytą po įsiveržimo, vienas studentas buvo sulaikytas už tai, kad ant bendrabučio kambario lango pakabino Ukrainos vėliavą ir šūkį „Karui ne“. Dar keturi studentai tą pačią dieną buvo sulaikyti už antikarinių skrajučių platinimą (policija juos atpažino iš apsaugos kamerų filmuotos medžiagos), dar keli – už vieno asmens piketų rengimą.

„Vakare pažiūrėjau žinias, – apie vasario 25-osios įvykius pasakojo už Ukrainos vėliavos pakabinimą sulaikytas studentas, prisistatęs Sergejaus vardu. – Ir nusprendžiau išeiti pasivaikščioti. Bijojau rengti piketą prieš karą, bet jaučiau, kad turiu kažką daryti. Karas yra raudona linija, kurią mūsų Vyriausybė peržengė.“

Vėliau jis savo lange iškabino vėliavą ir nuėjo miegoti. 9 valandą ryto kažkas pasibeldė į jo duris ir pasakė, kad ketina pranešti apie vėliavą aukštosios mokyklos FSB pareigūnui. Po kurio laiko atvyko oficialūs asmenys iš universiteto ir, grasindami pašalinimu bei baudžiamuoju persekiojimu, pareikalavo, kad vėliava būtų nuimta. Netrukus po to atvyko policiją ir jį išsivežė.

Protestai Rusijoje prieš karą Ukrainoje / AP nuotr.

Po kelias valandas trukusio bauginančio tardymo Sergejus buvo paleistas.

„Kol negaliu sau leisti būti pašalintas iš bendrabučio, būsiu priverstas sustabdyti bet kokius [viešus protestus], – sakė jis RFE / RL. – Bet nesekti naujienų neįmanoma. Vasario 24-ąją laikau lemiamu momentu, viską pakeitusiu negrįžtamai.“

Kristina, viena iš studentų, sulaikytų už antikarinių skrajučių platinimą, taip pat prašiusi neskelbti pavardės, RFE / RL sakė sulaukusi emociškai „sekinančių“ pasekmių.

„Grįžau į savo kambarį ir sėdėjau keletą valandų, nežinodama, ką daryti, – prisiminė ji. – Kai kažkas pasibeldė į mano duris, ne juokais išsigandau. Supratau, kad savo kambaryje nesijaučiu saugi.“

„Tikiuosi, kad tai greitai praeis, – pridūrė ji. – Tai – siaubingas jausmas.“

Kovo 2 dieną televizijos „Dožd“ vyriausiasis redaktorius Tichonas Dziadko paskelbė, kad, užblokavus kanalą, jis ir keli kiti „Dožd“ žurnalistai palieka Rusiją.

„Neteisėtai užblokavus „Dožd“ ir „Dožd“ socialinių tinklų paskyras, taip pat sulaukus grasinimų keliems darbuotojams, tapo aišku, kad daugelio mūsų asmeniniam saugumui kyla grėsmė“, – sakė jis „Current Time“.