Landsbergis: Putinui pralaimėjimas jau ne tik politinės karjeros, bet, matyt, jo, kaip asmens, pabaiga

Karas Ukrainoje tęsiasi. Kokius sprendimus priiminėja Europos Sąjungos šalys ir kuo gali baigtis Ukrainos bei Rusijos derybos? Apie tai – „Dienos temos“ pokalbis su užsienio reikalų ministru Gabrieliumi Landsbergiu.

– Ką rodo rusų noras derėtis su ukrainiečiais?

– Pirmiausia, sėkmingos operacijos atveju derybos ir stipresnė pozicija būtų skirtos priversti užpultąją valstybę kapituliuoti. Tačiau dabar, stebėdami situaciją, turbūt daugelis sutinka, kad ji nesiklosto taip, kaip agresorius Kremliuje norėjo, kaip tikėjosi. Derybas, ko gero, reiktų vertinti kaip tam tikrą bandymą laimėti laiko, patikrinti, koks Ukrainai sukurtas skausmo limitas, galbūt jie net ir sėkmingai atlaikydami atakas ketintų pasiduoti. Tačiau matome, kad ukrainiečių valia kovoti yra didžiulė, pasipriešinimo jėgų jie tikrai turi. Į šias derybas ir aš, ir Vakarų kolegos žiūrime gana atsargiai. Matyt, kai šita laida baigsis, viešojoje erdvėje bus daugiau informacijos apie jas. Kol kas žinau gana skurdžiai.

– Ukraina gana imperatyviai reikalauja išvesti kariuomenę ir grąžinti teritorijas. Ar tikėtina, kad rusai apskritai sutiktų su tokiomis sąlygomis?

– Manau, kad V. Putinas įvarė save į kampą, užpuldamas valstybę visiškai be jokio pagrindo su praktiškai visomis Rusijos turimomis pajėgomis. Atsitraukimas jam yra pralaimėjimas. Pralaimėjimas jau ne tik politinės karjeros, bet, matyt, jo, kaip asmens, pabaiga. Akivaizdu, kad jis yra stipriai įsivaręs į kampą ir dėl to, aišku, yra agresyvus ir vis dar bando parodyti stipresnę poziciją. Vis tiek, greičiausiai, ši kova bus nulemta mūšio lauke. Dėl to tai yra ir mūsų priedermė. Nepaliauju kartoti – mes privalome padėti Ukrainai, suteikti galimybę laimėti. Jos pergalė yra ir aiškus Rusijos pralaimėjimas, ir tada tos derybos jau bus iš kitokios pozicijos. Ir tada kol kas hipotetinė formuluotė taps realistiška.

Dabar Europa parodė, kad ji gali užsiauginti, turėti geopolitinį stuburą.

– Mes nuo ketvirtadienio matėme, kai prasidėjo karas, kaip sunkiai Europos Sąjunga apsisprendė dėl ekonominių sankcijų, bet paskui pasileido ir karinė pagalba. Jūs matėte tas metamorfozes. Kaip atrodė, dėl ko Europos Sąjungos šalių ministrų, vadovų nuomonė keitėsi, kada ji keitėsi?

– Ji keičiasi nuolat. Tiesą sakant, tas pokytis yra valandomis vykstantis dalykas. Mes akyse matome vykstančią Europos istoriją, kuri ilgą laiką, F. Fukuyamos terminu, buvo nepasibaigusi, bet bent jau sustojusi. Ji beveik nevyko, buvo susitaikymas su esama situacija ir bandymas tą situaciją kaip nors naviguoti. Dabar Europa parodė, kad ji gali užsiauginti, turėti geopolitinį stuburą. Vakar priimtas sprendimas dėl 500 milijonų karinei įrangai iš Europos Sąjungos, – vienbalsiai priimtas. Ir po to vyriausiojo įgaliotinio Josepo Borrellio pasakymas, kad Europa yra pasirengusi tiekti naikintuvus Ukrainai. Turbūt prieš 10 dienų daug kas būtų nustebęs, visi būtų pradėję juoktis, niekas nebūtų manęs, kad tai yra realistiška. Dabar niekas nesijuokia, visi klausia: „Ką mes galime daryti daugiau, kad dar padėtume?“

Gabrielius Landsbergis / J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.

– Pirmomis dienomis Europos Sąjunga nesuprato, kad vyksta karas? Ar mąstė, kaip mes gyvensime, jeigu pritaikysime sankcijas? Kas stabdė?

– Manyčiau, kad yra labai daug šoko. Žmonės negalėjo patikėti tuo, ką Lietuva sakė, ką kitos Baltijos valstybės sakė daugiau nei 20 metų: Rusija yra agresyvi, ji yra imperialistinė valstybė, jos režimas yra toks, ką jie šneka, kaip jie žiūri į kaimynus, kokius jie naudoja apibūdinimus, jų interesų zonos, ji nesako „Baltijos valstybės“, sako senus sovietinius terminus. Visa tai suponuoja imperialistinį agresyvų toną, kuris vieną dieną ėmė ir pavirto karu prieš kitą valstybę. Mes tai jautėme. Vakarams tai buvo visiškai nesuvokiama.

Tai yra milžiniški istoriniai pokyčiai, kurie šiuo metu vyksta.

– Lietuva atrodė gana drąsiai tame kontekste. Gal toks didvyriškas ukrainiečių pasipriešinimas kažkiek ir sugėdino Europos Sąjungos vadovus. Jie atrodė besimėtantys, kai ukrainiečiai jau kariavo ir žuvo?

– Noriu pagirti Ukrainos diplomatiją ir jos vadovą Dmytro Kulebą, mano gerą draugą, su kuriuo nuolat palaikome ryšį. Ukraina ir iki karo, ir dabar jau karo metu elgiasi kaip tikra Europos valstybė. Nėra jokios dvejonės. D. Kuleba buvo mūsų Užsienio reikalų taryboje prieš kelias dienas, sėdėjo prie stalo ir iš savo vietos, kurioje dabar yra, apsirengęs paprasta apranga – matyt, tai kažkokia slėptuvė – jis kalbėjo. Tai lygiai taip pat galėtų būti Europos Sąjungos narės ministras, pristatantis savo valstybės situaciją. Ta diplomatija, žodžiai, žodynas, atvirumas, skaidrumas, kuriuo jie pristato visą padėtį – ji nepalieka abejonių. Tai yra žmonės, tokie patys kaip mes, jie dabar kovoja išgyvenimo karą. Mes save matome toje pačioje pozicijoje. Ne tik Lietuvą, kiekvienas nuo Portugalijos iki Suomijos. Mes galime būti lygiai taip pat užpulti, tai kodėl neturėtume padėti?

Dmytro Kuleba / AP nuotr.

– Ukraina prašosi kuo greičiau priimama į Europos Sąjungą, koks galėtų būti sprendimas?

– Vėlgi, tai, kas prieš 10 dienų atrodė įprastas Baltijos valstybių ar Lenkijos pasisakymas, sulaukdavęs šypsenų iš kitų Europos valstybių, vakar nuskambėjo Europos Komisijos vadovės U. von der Leyen pasakyme, jog norime matyti Ukrainą Europos Sąjungoje, galėtų priblokšti, bet buvo priimtas gana ramiai. Manau, kad tai yra milžiniški istoriniai pokyčiai, kurie šiuo metu vyksta, ir nenustebsiu, kad Europos Komisija pateiks siūlymą, kaip galėtume spartinti integracinius procesus: ar tai būtų nario statuso suteikimas, ar tai galėtų būti kažkokie kiti žingsniai, galbūt visai naujos procedūros, kurių dar net nėra sukurta. Tiesą sakant, nesistebėčiau niekuo, nes mes gyvename naujoje paradigmoje, kurioje taisyklės yra kuriamos iš naujo. Nesižvalgome atgal, kaip buvo priimta Lietuva ar kitos valstybės, – yra kuriama nauja realybė.

Rusijos karas Ukrainoje / AP nuotr.

– O kokie galėtų būti NATO klausimai?

– Stebime dabar, kas vyksta su diskusijomis Suomijoje ir Švedijoje. V. Putinas jas pastūmėjo diskutuoti, ar reikėtų, ar nereikėtų jungtis prie NATO, ir buvo pasakyta, kad abi valstybės išlaiko teisę jungtis. NATO pasakė, kad jie išlaiko atvirų durų politiką, ar tai būtų Ukraina, ar Sakartvelas, ar Suomija, ar Švedija. Šiandien, prieš kelias valandas, Suomijoje paskelbta apklausa parodė, kad pirmą kartą 53 proc. žmonių palaiko prisijungimą prie NATO. Suomijos parlamentui svarstyti pateikta peticija. Manau, kad matome tai, ko nebūtume tikėjęsi, kad atsitiks taip greitai.

– Vakarykštis Baltarusijos referendumas... Aišku, kaip visada, galime jį vertinti arba išvis nevertinti. Bet kokiu atveju buvo pareiškimas, kad Baltarusija dabar vėl galėtų tapti branduoline valstybe. Kaip į tai reikėtų reaguoti mums?

– Turbūt du dalykus reikėtų sakyti. Pirma, A. Lukašenka žengia koja kojon su V. Putinu į karo nusikaltimus: dalyvaudamas, suteikdamas galimybę, priimdamas karius, dabar netgi organizuodamas ir potencialią ataką su savo kariais į Ukrainos teritoriją. Jis yra agresorius, kuris daro nesankcionuotus veiksmus, nepaisant to, kaip pats bando juos pateikti. Antras dalykas, Baltarusija yra saugumo iššūkis ir Lietuvai, ir regionui. Labiausiai būtent dėl Baltarusijos žengiamų žingsnių mes ir diskutuojame su partneriais. Kreipėmės dėl Baltijos valstybių sustiprinimo, todėl sulaukėme papildomų JAV karių, dėl to iš kitų NATO valstybių, Nyderlandų atvažiuoja kareiviai. Vokiečiai taip pat stiprina savo buvimą čia, reaguodami į Baltarusijos situaciją.

Gabrielius Landsbergis / E. Blaževič/ LRT nuotr.

– Vokiečių atsivertimas ir netgi buvusių V. Putino rėmėjų atsivertimas. Kaip jūs manote, kodėl jis įvyko?

– Manau, kad šioje situacijoje tai jau yra juoda balta ir nebėra galimybės būti kokioje nors pilkojoje zonoje, kur ne viskas iki galo aišku. Tu arba esi su tais, kurie kovoja už savo valstybę ir gina ją savo krauju, nekaltų žmonių krauju, arba tu esi su agresoriumi, kuris nusprendė perrašyti pasaulio tvarką, pasaulio saugumo tvarką. Nebėra, nebeliko erdvės kažkur būti saugiai, niekas nebegali pasislėpti. Kiekviena valstybė gali būti paklausta, kurioje pusėje esanti. Mane pribloškė toks smulkus faktas, kad net miestas valstybė Singapūras pritaikė sankcijas Rusijai, nors prieš tai niekada nedalyvavo sankcijų politikose, tiktai Jungtinių Tautų priimtas bendrąsias sankcijas pritaikydavo, nes yra JT narė. Nebėra erdvės ir galimybės pasirinkti. Jeigu kiti dar mano, kad valstybės, kurios yra toliau, mažiau susietos, tai tos erdvės mažės. Jeigu tu esi valstybė, kuriai rūpi ryšiai su Transatlantine Sąjunga, su Europos Sąjunga, su JAV, turėsi pasakyti, kurioje pusėje esi.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

– Kaip po šito karo jūs matote tiek politinį, tiek geografinį Europos, Azijos žemėlapį?

– Kol kas visos galimybės dar yra ant stalo. Noriu būti optimistiškas, visa širdimi linkiu ir dirbu dėl Ukrainos pergalės. Jos mums reikia dėl mūsų pačių saugumo ir dėl Ukrainos žmonių laisvės bei saugumo, bet visos galimybės kol kas yra ant stalo. Kai pasibaigs šita kova, pasaulis niekada nebebus toks, koks buvo prieš savaitę. Esame kitimo taške ir tikiuosi, kad tas taškas virs saugesniu, ramesniu pasauliu mums ir mūsų vaikams.