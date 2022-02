„Atėjo istorinis momentas, pradėjome gyventi naujame pasaulyje“ – ELP vadovas įvertino Putino veiksmus dėl Ukrainos

Lietuvoje apsilankęs konservatyvios Europos liaudies partijos (ELP) lyderis Manfredas Weberis išskirtiniame interviu LRT.lt teigė, kad Rusijos veiksmai ir agresija prieš Ukrainą sukūrė visiškai naują pasaulį. Pasak jo, Europa nėra pasiruošusi audroms nūdienos pasaulyje.

Į Lietuvą M. Weberis antradienį atvyko kartu su ELP delegacija, ji susitiko su Lietuvos ir Latvijos premjerais, užsienio reikalų ministru, Europos liaudies partijos šeimai priklausančių partijų lyderiais ir Lietuvos parlamentarais.

– Kaip vertinate dabartinę saugumo situaciją Europoje, atsižvelgiant į įvykius prie Ukrainos, Rusijos agresiją ir vakarykštį prezidento Vladimiro Putino „nepriklausomybės pripažinimą“ separatistų remiamuose regionuose? Ar vis dar tikite diplomatinio sprendimo galimybe?

– Šiuo metu visos diplomatinės pastangos buvo nesėkmingos. Mes matome istorinį momentą, nes pirmą kartą Rusija ir jos prezidentas Vladimiras Putinas yra pasiruošę pažeisti tarptautinę teisę. Iki tol iš Maskvos atkeliaudavo žinutė, kad „viską organizuoja separatistai Ukrainoje“ ir kad „tai nėra niekaip susiję su Rusija“. Dabar jis pažeidžia tarptautinius įstatymus, nepriklausomos Europos valstybės, kuri šiuo metu yra pavojuje, suverenitetą ir tai yra visiškai nauja situacija. Diplomatijai nepavyko, Minsko susitarimai yra mirę po Maskvos vakar priimtų sprendimų. Todėl reikia stiprinti Europos Sąjungos vienybę Vakarų pusėje.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

– Daugybė Europos diplomatų, politikų ir ES diplomatijos vadovas Josepas Borrellis prabilo apie naujas sankcijas Rusijai. Ar manote, kad naujų sankcijų pakaks Rusijos agresijai ir galimai eskalacijai sustabdyti?

– Tai yra pirmas žingsnis, kurį turime žengti, pirma reakcija turėtų būti aktyvuoti šias sankcijas. Sankcijos kol kas yra nutaikytos į Donbaso regioną, įskaitant anglies pramonę ten ir su separatistais susijusius asmenis, oligarchus, jei galima taip sakyti, ir jėga regioną užgrobusius asmenis. Be to, galima pasidžiaugti, kad esame vieningi ir su partneriais iš Jungtinės Karalystės bei JAV koordinuojame veiksmus. Tam pritaria ir Europos liaudies partija. Bet manau, kad turime eiti toliau, nes dabar matome tarptautinės teisės pažeidimų, dabar reikia sankcijų ir prieš pačią Rusiją, kol kas to nėra, tad turime žengti žingsnį į priekį.

ELP frakcijos Europos Parlamente pirmininkas Manfredas Weberis / E. Blaževič/ LRT nuotr.

– Ar manote, kad santykiai tarp Europos ir Vladimiro Putino visiškai subyrėjo po jo sprendimo pripažinti Donecko ir Luhansko „liaudies respublikas“?

– Visos mūsų idėjos, visos pastangos galiausiai baigėsi nesėkmingai, tad šansų tai pataisyti nėra. Tai yra nauja realybė, kurioje mes gyvename, ir manau, kad pirmadienio vakaro sprendimas turi būti pabudimo signalas mums visiems Europoje, kad gyvename naujame pasaulyje. Kalbu apie visą ES, nes Lietuva ir Baltijos šalys turi aiškų supratimą, kas vyksta. Vokietija, Prancūzija, Ispanija turėtų reaguoti, nes medaus mėnuo baigėsi, mes gyvename naujoje realybėje, turime kaimyną, kuris pasiruošęs eiti į karą, kuris taip elgiasi siekdamas savo interesų. Tai reiškia, kad šalys turi pabusti ir atsistoti, nes atėjo naujas istorijos momentas ir tai yra pagrindinė žinutė iš Vilniaus, iš ELP likusioms ES šalims.

Šiuo metu svarbiausias sankcijų klausimas, o vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu – siekis pakeisti esamas taisykles, susijusias su vienbalsiu sprendimų priėmimo procesu, sprendžiant užsienio reikalus. Tai nebesuteikia mums pakankamai galimybių reaguoti į kylančius iššūkius, turime pakeisti savo sistemą. Europa šiuo metu nėra pasiruošusi audroms pasaulyje, kuriame gyvename.

Olafas Scholzas / AP nuotr.

– Vyko nemažai pokalbių tarp Rusijos ir Europos lyderių, įskaitant ir dabartinį kanclerį Olafą Scholzą, ir buvusią kanclerę Angelą Merkel. Prancūzijos vadovas Emmanuelis Macronas taip pat gana aktyviai bendravo su V. Putinu. Ar verta buvo tą daryti?

– Tai buvo verta daryti, visada verta investuoti į diplomatiją. Tikrai sveikintina, kad lyderiai buvo aktyvūs, prisidėjo prie kalbėjimo. Bet galiausiai aš suprantu, kad Europa yra nepasiruošusi. Dabar turime du lyderius, vienbalsio sprendimų priėmimo sistemą, kuria dažnai blokuojame save pačius, jei parodome vieną ar kitą veiksmą. Todėl mums reikia naujos saugumo ir užsienio reikalų architektūros europiniame lygmenyje. Tai yra svarbus pabudimo signalas, skirtas pajėgumams paruošti. Dar kartą pasikartosiu – nesame pasiruošę audroms priešais mus. Prieš mus – naujas pasaulis ir šiandien yra istorinė diena, kai matome tokį pokytį.

– Paminėjote saugumo architektūrą Europoje. Ar tikite ES kariuomenės idėja, o gal visgi manote, kad NATO pakanka atremti grėsmes, apsaugoti NATO rytinio flango valstybes?

– Tikrai tikiu NATO narystės nauda. Tai yra esminis saugumo ramstis, kuris atneša stabilumą mums visiems. Skirtumas tas, kad Ukraina nėra NATO valstybė. NATO išlieka saugumo stuburu ir mes į tai turime investuoti. Ką mums reikia padaryti – tai stiprinti NATO kaip Europos saugumo ramstį, kad galėtume pasiekti daugiau, veikdami vieningai, kaip europiečiai, investuodami pinigus į savo gynybą. Norėčiau pabrėžti, kad „hibridinis karas“ yra didelis iššūkis aljansui, todėl turime stiprinti kibernetinį saugumą vienydamiesi europiniu lygmeniu.

NATO kariai Lietuvoje / AP nuotr.

– Vokietijos vaidmuo ir pastangos numalšinti šį konfliktą žiniasklaidoje ir tarp ekspertų buvo vertinami gana skeptiškai, teigiama, kad Berlynas gana nenoriai padėjo Ukrainai. Ar Vokietijos atsakas buvo pakankamas?

– Dabartinė Vokietijos koalicija yra proeuropietiška. Ji nori stabilizuoti Europą, ji nori padėti ir būti partneriais. Buvo aiškiai ištransliuota žinutė apie Vokietijos karių siuntimą į Lietuvą, tai parodė aiškias intencijas investuoti, prisidėti prie bendros Europos saugumo architektūros, tad nėra jokių abejonių, kad Vokietija ir jos Vyriausybė tvirtai remia žemyną ir siekia ginti europietišką gyvenimo būdą, dėl to neturiu abejonių. Visgi Socialdemokratų partija (SPD), taip pat didelė dalis Gerhardo Schröderio šalininkų SPD partijoje, kurie yra artimi „Nord Stream 2“ projektui ir V. Putinui arba turi ryšių Rusijoje, sukūrė savotišką įspūdį, kad galbūt Vokietija nėra visiškai Ukrainos pusėje, todėl manau, kad Vokietijos Vyriausybė turėtų padaryti kur kas daugiau, kad parodytų solidarumą.

Aš pats asmeniškai tikėčiausi, kad jie uždegtų žalią šviesą Estijai siųsti ginklus į Ukrainą ir taip parodytų, kad laikas eiti pirmyn.

„Nord Stream 2“ dujotiekis / AP nuotr.

– Kalbėjote apie „Nord Stream 2“ projektą, esate vienas iš EP atstovų, dažnai pasisakančių apie šį Maskvos ir Berlyno projektą. Ar matote šio projekto stabdymą, žvelgiant į dabartinę saugumo situaciją? (Vokietijos kancleris O. Scholzas antradienį paskelbė apie techninį projekto stabdymą – LRT.lt.)

– „Nord Stream 2“ buvo didžiulė dar praėjusios Vokietijos Vyriausybės klaida. Apie tai nebuvo tartasi ir kalbėta europiniu lygiu, o tai yra didelės svarbos projektas visai Europai. Tai buvo nacionalinis projektas ir tai irgi buvo klaida. Antra, jis tik dar labiau didina ES priklausomybę nuo rusiškų dujų. Būtent todėl tai – ir pirmasis, ir antrasis „Nord Stream“ projektai – buvo pagrindinė socialdemokratų Vyriausybės klaida. Man aišku, kad jei judėsime karinės eskalacijos regione link, tada „Nord Stream 2“ projektas bus miręs.

– Šiandien ES šalių ambasadoriai rinkosi aptarti galimų sankcijų priemonių Rusijai. Kaip dar galėtų prisidėti EP, norėdamas sustiprinti žemyno pozicijas šiame konflikte?

– EP yra vieta, kurioje mes balsavome ir raginome pasirašyti laisvos prekybos susitarimą su Ukraina dar prieš kelerius metus, kad ją priartintume prie Bendrijos. Uždegėme žalią šviesą beviziam kelionių režimui, kad jauni ukrainiečiai galėtų keliauti į Lietuvą, Lenkiją ir kitas ES valstybes. O praėjusią savaitę mes balsavome dėl 1,2 mlrd. eurų vertės finansinės paramos paketo Kijevui. Mes esame sąjungos biudžeto valdymo institucija, suteikėme šią paramą, kad Ukraina galėtų išgyventi karinį spaudimą ir agresiją. Noriu pabrėžti, kad esame organizacija, kuri tiesia tiltus, – matome daug žmonių iš Ukrainos, kurie nori gyventi tokį patį gyvenimą kaip ir mes. Reikia tą turėti galvoje. Didžiausia grėsmė Putinui ne NATO, ne kariai, o demokratinė Ukraina. To jis labiausiai bijo ir tai jam kelia didžiausią nerimą. Todėl visi ES nariai turi stovėti šalia savo ukrainiečių draugų.

Karas Rytų Ukrainoje / AP nuotr.

– Kaip vertinate Ukrainos galimybes įstoti į Bendriją artimiausiais metais, ar tai gali būti per didelis iššūkis?

– Tai pirmiausia bus laisvas ir demokratinis Ukrainos žmonių pasirinkimas, kuria kryptimi jie nori eiti, prie kurios sąjungos ar aljanso jie nori prisijungti. Man akivaizdu, kad Kijevas gali prašyti narystės Bendrijoje, nes tai Europos demokratinė valstybė, tad sprendimas yra jų rankose.

– Ne tik Rusija yra grėsmė Europos saugumui, bet ir Baltarusija. Buvo pranešta, kad šioje šalyje po karinių pratybų pasiliks Maskvos siųsti kariai. Ką apie tai manote ir kokių papildomų iššūkių tai sukels Europai?

– Šis klausimas parodo, kad Putinas jau dabar pasiekė daug, net ir be didelio karo, bet karas ir toliau išlieka tikėtinas. Baltarusija jau yra Kremliaus sistemos dalis, o Lukašenka tapo Putino marionete. Pilietinės visuomenės, opozicijos veikla siekiant demokratinių pokyčių, kaip ir Sviatlana Cichanouskaja, šiuo metu yra sustabdyta. Tai leidžia manyti, kad Putinas jau dabar pasiekė nemažai.

Vladimiras Putinas, Aliaksandras Lukašenka / AP nuotr.

Baltarusija jau yra V. Putino rankose, o tai taip pat viena iš priežasčių, kodėl reikia aktyvuoti naujas sankcijas. Dar vienas nerimą keliantis aspektas – opozicionieriaus Aleksejaus Navalno teismas. Jam ruošiamasi skirti 15 metų kalėjimo bausmę. Putinas nori palaužti laisvės ir demokratijos idėją šalyje. Reikės įtikinti europiečius, kad tai nėra Rusijos ar Ukrainos problema, tai yra mūsų problema. Tą reikia pabrėžti ir tokią žinutę mes siunčiame atvykę į Lietuvą. Tai yra Europos klausimas, mūsų gyvenimo būdo klausimas – ir tam kilo grėsmė.

– Kaip vertinate Lietuvos poziciją pasisakant prieš Rusijos agresiją?

– Lietuvos Vyriausybė daro viską, ką gali padaryti, rodo lyderystę šiuo klausimu. Tai jie daro kartu su europinėmis struktūromis, tad tai nėra nacionalistinis elgesys. Tai yra geras požiūris, Ingrida [Šimonytė] daro gerą darbą, o užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio balsas yra girdimas europiniuose kanaluose, Vokietijoje, Prancūzijoje. Ir tai yra didelis pranašumas, kad jūsų valstybėje yra politikų, kurie gali perduoti žinią kitoms ES valstybėms. Bendrijoje turime 27 užsienio reikalų ministrus, bet ne visi jie yra matomi, o ministras G. Landsbergis yra pastebimas.

Gabrielius Landsbergis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Ar Europoje tikėtinas į trečiąjį pasaulinį karą panašus konfliktas?

– Gyvename naujame pasaulyje. Nenoriu spekuliuoti, bet mes gyvename naujame pasaulyje. Aš į tai žiūriu iš asmeninės perspektyvos, pabusdamas kiekvieną rytą paklausiu savęs: „Kaip tai įmanoma, kad būdami Europos žemėje mes kalbame apie karą ir ginčijamės dėl istorijos, kuri nutiko prieš penkis dešimtmečius?“ Manau, kad nemaža dalis europiečių to klausia savęs. Bet tokia yra realybė. Tai visiškai pakeičia žaidimą. Gyvename naujame pasaulyje. Po daugiau nei trisdešimties metų taikos, Berlyno sienos griūties ir Europos susivienijimo mes turime deramai atsakyti į šį klausimą.

– Kaip galėtume sugrįžti į tą taikią realybę? Ar tikite greitu sprendiniu?

– Išankstinė sąlyga yra ta, kad mes turime būti vieningi ir stiprūs. Vienintelė kalba, kurią supranta V. Putinas, yra galia. Dabar mums atėjo laikas įrodyti, kad esame pasiruošę veikti. Dabartinė situacija Briuselyje ir sankcijų paruošimas rodo, kad žengiamas geras žingsnis, demonstruojama vienybė, tačiau aš reikalauju daugiau. Reikia papildomų sankcijų ne tik minėtiems Donbaso atstovams, bet ir pačiai Rusijai.

Vladimiras Putinas aneksuotame Kryme 2014-ųjų gegužę / AP nuotr.

– Ar žinote, kokios papildomos sankcijos galėtų padėti atgrasyti Rusiją? Ar tai būtų tam tikros sektorinės sankcijos, ar jos būtų nukreiptos į asmenis, bankines struktūras?

– Turime savotišką įrankių rinkinį ir tris pagrindinius stulpus. Pirmiausia – energetikos sektorius, įskaitant ir simbolinį „Nord Stream 2“ dujotiekio projektą, kuris negali tęstis. Antra galimybė – Rusijos atribojimas nuo finansinių rinkų Vakaruose, kaip jau minėjo Jungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas Miuncheno saugumo konferencijoje. Trečias elementas – nesuteikti Rusijai galimybės įsigyti aukštųjų technologijų, tai pažeistų jų gynybos industriją, kariuomenės galimybes ir taip pat dujų ir naftos, nuo kurių Rusija yra labai stipriai priklausoma, eksploataciją.