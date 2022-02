Karybos ekspertas apie galimą Rusijos invaziją: melagienos ir visi spektakliai indikuoja, kad einama prie kulminacijos

Karinė eskalacija Europoje ir aplink Ukrainą nemažėja. Sekmadienį turėjusios pasibaigti Rusijos pratybos tęsiamos, Rusijos kariai lieka ir Baltarusijoje. Pranešama, kad Vladimiras Putinas jau davęs dalinių vadams nurodymą pulti Ukrainą. Politikai tebemato galimybių išspręsti konfliktą diplomatijos keliu, tačiau vilčių vis mažiau. Ar įtampa pasiekė piką ir karas neišvengiamas?

Apie tai – daktaras Deividas Šlekys, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų (VU TSPMI) dėstytojas, karybos tyrinėtojas.

– V. Putinas ES lyderius informavo, kad pripažins Luhansko ir Donbaso „respublikas“ suvereniomis. Ką tai reikštų kariniams veiksmams?

– Reikštų, kad iš principo bandoma legitimizuoti suverenios Ukrainos teritorijos atplėšimą ir pasakyti, kad ta teritorija dabar ne Ukrainos, dar ne Rusijos, bet kažkas per vidurį. Bet tai jau priimtas vos ne teisinis veiksmas, kurio taip lengvai neatšauksi. Ir Rusija pripažįsta šiuos veikėjus kaip suverenius. Tai antausis Ukrainai, antausis Vakarams, antausis tarptautinei teisei, kuri pripažįsta suverenias valstybes, kurios pagal savo vidinius procesus sprendžia, kas yra jų teritorijoje, kas nėra.

– Tai reiškia karo pradžią, ar ne?

– Tai kaip mažiausiai reiškia rimtą provokaciją, pareiškimą. Taip pat visi turbūt jau girdėjo, matė ištraukas iš šiandien Kremliuje vykusio spektaklio. V. Putinas, susodinęs visus aukščiausius pareigūnus, apie tai kalbėjo. Ir visi pareigūnai vienbalsiai pasakė, kad situacija bloga, Ukraina nesikalba ir dėl to reikia pripažinti šias dvi tariamąsias respublikas, o tai reiškia, kad jeigu Vakarai nenusileidžia, Kijevas nenusileidžia, kaip Putinas paaiškins savo žmonėms, kai padarė tokį viešą spektaklį. Sakyčiau, šiandienos pareiškimas yra juoda-balta situacija. Arba Vakarai ir Kijevas sutinka su Minsko susitarimais, kas reiškia politinius sprendimus dėl šitų dviejų teritorijų, arba V. Putinas pabrukęs uodegą traukiasi. Sunkiai įsivaizduoju. Kaip paaiškins savo žmonėms taip viešai pasakęs, kad staiga apsigalvojo. Taip nebūna.

– Reiškia, kad jam į Minsko susitarimus nusispjauti?

– Tam tikra prasme, taip, jis tikrai šiuo metu jais manipuliuoja. Nematau nuoširdaus noro rimtai dėl jų kalbėtis, nes ten įsipareigojama ne tik iš Kijevo pusės, yra įsipareigojimų ir iš Maskvos pusės. Maskva sako, kad jie viską daro ir stengiasi, tik Kijevas visus šiuos septynerius aštuonerius metus tempė, vilkino ir nieko nenorėjo daryti šiuo klausimu.

Dr. Deividas Šlekys / E. Genio / LRT nuotr.

– Viešai deklaruotų karinių pratybų terminų nesilaikymas yra dar vienas grubus įsipareigojimas pagal Vienos sutartį. Ir kas iš to? Kalbame, kad jam galbūt Minsko susitarimas ir kiti susitarimai nebesvarbūs, jam nesvarbu teritorinis Ukrainos vientisumas ir Vienos sutartis. Kas toliau? Kokios derybos gali būti, jei tarptautiniai įstatymai nebesvarbūs?

– Vis tiek kalbėtis reikia, nes net ir per karus pokalbiai visą laiką vyksta ir vyko praeityje. Paskaitykime bet kokio konflikto istoriją, pamatysime kokių nors užkulisinių kalbėjimusi per tarpininkus. Diplomatija visą laiką turi langą ar duris, bet ponas V. Putinas nepripažįsta tarptautinės teisės normų, tebūnie. Tada Vakarai aiškiai sako, jeigu nenori kalbėtis pagal nustatytas žaidimo taisykles, kalbėsime, tam tikra prasme, jėgos kalba. Sankcijų paketas visgi, atrodo, bus daug didesnis ir galingesnis, jeigu reikės aktyvuoti, o tai jau konkretus spaudimas. Nenori kalbėtis gražiuoju – mes tau per piniginę. Blogiausias scenarijus, aišku, jau visiškai ginkluotas konfliktas. Kur Vakarai yra pasakę, kad visgi pačių pajėgų gal ir nesiųs į Ukrainą. Bet klausimas, ar konfliktas apsiribotų tik pačia Ukraina ir kaip dėliotųsi.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

– O ar apsiribotų, kaip jums atrodo? Vis dėlto žiūrint į kokias nors istorines paraleles panašu, sakykim, diktatorių norai užpulti vieną ar kitą šalį ir taip gauti greitą pergalę dažnai nebūna tokie įvykdomi. Įsijungia labai daug šalių. Antrojo pasaulinio karo metais kariavo net 40 valstybių, atsidarė keli frontai, kurių nesitikėjo agresorius. Ar iš tikrųjų galime nuspėti, kas tada darytųsi?

– Karą iš dalies pradėti lengva, kontroliuoti karo eigą, pažiūrėkime į istoriją, darosi sudėtinga, nes karo eiga pati diktuoja naują dinamiką. Kai man tenka bendrauti su kariuomene, kariuomenė sako: kalbos kalbomis, žiūrėk į logistiką. Šiuo metu žiūrėdamas į tai, ką daro Rusija logistine prasme, – ji sutelkta aplink Ukrainą, ji nėra sutelkta Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje, Baltarusijos ir Lenkijos pasienyje. Visa logistika – pasiruošimas, amunicija, žmonės, maistas, medikamentai – sutelkta aplink Ukrainą. Tai rodo, kad jie pasiruošę, jeigu reikėtų, eiti ilgam ir turėtų paramą kariams, bet jie negali improvizuoti kokių nors didelių veiksmų kitomis kryptimis, nes logistinė uodega taip sparčiai nejuda kaip pėstininkas.

Melagienos ir visi spektakliai indikuoja, kad vis tiek prie kulminacijos eina.

– Jūs tikite, kad šiąnakt galėtų įvykti puolimas?

– Kažkas darosi dėl artimiausio meto, ne šiąnakt. Savaitgalis rodo, kad intensyvėja viskas. Daugiau šaudymo, daugiau pažeidimų. Tebūnie gal ir improvizuotas suvaidintas žmonių gabenimas, tarsi šiandien jau pasakyta, kad ukrainiečiai buvo įsiveržę į tas teritorijas ir buvo nukauti. Melagienos ir visi spektakliai indikuoja, kad vis tiek prie kulminacijos eina. Kad prasidėjo tam tikra fazė, nebūtinai eiti prie ginkluoto konflikto, bet turbūt Kremlius pradėjo Vakarams sakyti: žiūrėkit, pradedame žaidimą, dėliojame savo poziciją. Mažina erdvę diplomatijai ir kompromisams.

– Man tokia keista informacija: pasak dviejų JAV pareigūnų ir kito šaltinio, JAV turi žvalgybos duomenų, rodančių, kad Rusijos karinių dalinių vadai galimai gavo įsakymą pradėti invaziją į Ukrainą. Taip rašo CNN. Ką reikštų toks dalykas: gavo įsakymą pradėti invaziją? Gavai įsakymą ir turi pradėti, ar čia dar kokia nors paruošiamoji būsena?

– Labiau turbūt duota žinutė, kad būkite pasiruošę bet kurią akimirką pajudėti. Varikliai užkurti, kareiviai budėjimo režime, amunicija, ginkluotė padėta visiškai šalia. Jeigu naktis, bet tave pakėlė, tai tiesiog per minutes eini į veiksmą. Tai jau visiškai aukštoji parengtis. Nes jeigu būtų buvęs įsakymas pulti pilnai... Gali būti, kad faktiškai belieka sulaukti paskutinio skambučio, visa kita paruošta.

Rusijos kariuomenės tankas / AP nuotr.

– Kaip jums vis dėlto atrodo, ar V. Putinui užteks tik Donbaso ir Luhansko, ar vis dėlto jis eis iki Kijevo?

– Laikausi nuostatos ir ne kartą esu sakęs, kad sunkiai įsivaizduoju Rusijos galimybes okupuoti didelę Ukrainos teritoriją, nes atvažiuoti sugriauti yra viena, okupuoti reiškia administruoti, kiekvieną dieną rūpintis žmonėmis, duoti maisto, medikamentų, vėlgi pradėti rūpintis edukacija, propagandą pradėti sukti... Administravimas tikrai kainuoja, ir kainuoja ne tik pinigų, bet ir žmogiškųjų resursų. Rusija neturi tiek okupacinės galios, neturi tiek administratorių, tiek žmonių, kad galėtų prižiūrėti. Nebent yra penktoji kolona, kur patys ukrainiečiai savo rankomis padėtų Kremliui valdyti savo tautiečius. Ar tikrai Ukrainoje susiformavę tiek daug prorusiškų nuotaikų? Nežinau, bet ir nenoriu tikėti. Nepaisant visos rusų propagandos mašinos, manau, pastaruosius aštuonerius metus Ukraina visgi tapo gana antirusiška, galima sakyti, labiau į Vakarus žiūrinti. Su savomis problemomis, bet vis tiek labiau žiūri į Vakarus. Vadinasi taip lengvai nekolaboruos.

– Dar vienas svarbus momentas – Baltarusija, galima sakyti, jau prijungta prie Rusijos, ir keista, kad Aliaksandras Lukašenka taip lengvai atidavė Baltarusiją V. Putinui, nes jis visą laiką norėjo būti pats šeimininkas savo valstybėje. Bet čia, matyt, kitos išeities neturėjo po visų įvykių, po rinkimų, riaušių savo valstybėje ir taip toliau.

– Manyčiau, taip. Nuo pat pradžių, nuo 2020-ųjų rinkimų, šnekėjome, kad viena rizikų yra ta, kad jeigu spaudžiame A. Lukašenką, reikalaujame laikytis demokratinių principų, viena galimų pasekmių, kad atsiras nuolatinės Rusijos karinės bazės Baltarusijoje kaip kaina, kurią A. Lukašenka sumokės Kremliui, kad išliktų valdžioje. Dabar pradedame matyti šitos kainos realizaciją.

– Esate sakęs, kad karas prasideda, kai viena pusė neatlaiko, nervai neatlaiko. Kam šiuo metu neatlaiko nervai?

– Tai ne tiek nervai, kiek aš galiu primesti savo valią oponentui. Kurio kantrybė palūžo šiuo metu? Sakyčiau, gal net ir Kremlius labiau blaškosi, nes Vakarai tikrai pirmą kartą demonstruoja labai konsoliduotą, solidarų kalbėjimą, pozicijų derinimą. Netgi skirtingų valstybių lyderių kalbėjimo tezės yra identiškos. Ilguoju laikotarpiu yra rizikos. Visgi Rusija viena veikia. NATO – daug valstybių, Europos Sąjunga – daug valstybių. Išlaikyti daugelio valstybių vientisą kalbėjimą reikalauja tikrai daugiau pastangų. Vadinasi, diplomatija tarp Vakarų sostinių turi judėti labai sparčiai ir intensyviai, bet šiuo metu, sakyčiau, Vakarai, visų nuostabai, net ir mūsų, demonstruoja labai aukšto lygio solidarumą.

Jungtinės Baltarusijos ir Rusijos karinės pratybos šalia Bresto / AP nuotr.

– Bet kokiu atveju, ar V. Putinas, jūsų akimis žiūrint, rado mygtuką, kuriuo manipuliuos Vakarais? Kariuomenė pasiliks pasienyje vienam, kitam, trečiam, Baltarusija gal kada atveš ten raketas su branduolinėmis galvutėmis, ir kiekvieną kartą, kai kas nors jam nepatiks, jis pradės važinėti palei pasienį su tankais?

– Bet Rusijos branduolinis ginklas nei kažkokia naujiena, nei ką, tik Lietuvoje apie tai nekalbame, nes maža valstybė, nedalyvaujame tokio lygio diskusijose. Reikia atsiminti, kad NATO yra branduolinis karinis politinis aljansas. Visą laiką toks buvo ir jis niekad nenustoja toks būti. Ir NATO valstybės turi branduolinius pajėgumus, yra planai, yra idėjos, taip, juos reikia atnaujinti, procesai irgi vyksta tam tikra prasme. Žinome Rusijos pajėgumus, bet Vakarai ir NATO niekada nenustojo ir branduolinio ginklo.