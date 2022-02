Vokietijos pagalba Ukrainai rekordinė, bet ginklai nesiunčiami – Maskva griauna Berlyno ir Kijevo santykius

Kijevo elito apmaudui Vokietija atsisako tiekti ginklus Ukrainai. Tačiau prekyba su Ukraina vyksta pilnu tempu ir Vokietija teikia jai daugiau pagalbos nei bet kuri kita ES valstybė, rašo „Deutsche Welle“ (DW).

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas jau gali pasidžiaugti vienu laimėjimu Rusijos ir Ukrainos krizėje – kenčia pastaruoju metu pakankamai geri buvę Vokietijos ir Ukrainos santykiai.

Ukrainos elitas jaučia gilų nusivylimą dėl prieštaringai vertinamo dujotiekio „Nord Stream 2“, o dabar dar ir dėl to, kad Vokietija nusprendė netiekti Ukrainai ginklų. Šiuo metu gana daug diskutuojama apie tai, kiek paramos Vokietija suteikė Ukrainai per septynerius metus po proeuropietiškų Maidano protestų, dar vadinamų „orumo revoliucija“.

Vasario pradžioje Vokietijos kancleris Olafas Scholzas, norėdamas atremti Kijevo kritiką, atliko skaičiavimus. Jis sakė, kad nuo tada, kai 2014 m. Ukraina pasisakė už demokratinius rinkimus, pasirinko proeuropietišką kursą ir nuvertė Kremliui palankią Vyriausybę, Vokietija bendroje sumoje skyrė šaliai beveik 2 mlrd. eurų tiesioginės pagalbos.

O. Scholzas Maskvoje / AP nuotr.

Be to, jis pažymėjo, kad iš ES biudžeto, į kurį Vokietija moka didžiausias įmokas, buvo skirta dar 3,8 mlrd. eurų.

Anot O. Scholzo, vis dar vyksta diskusijos apie tai, kas nuo 2014 metų suteikė Ukrainai „daugiau pagalbos“– JAV, kuri dabar tiekia ginklus, ar Vokietija. Ukrainos Vyriausybė neseniai paskaičiavo, kad visi jos partneriai kartu skyrė šaliai apie 1,3 mlrd. eurų „karinės pagalbos gynybai“.

Karinė pagalba yra prioritetas

Karinė pagalba šiuo metu akivaizdžiai Kijevui yra prioritetas. Neseniai duodamas interviu Vokietijos visuomeniniam radijui „Deutschlandfunk“ Ukrainos ambasadorius Vokietijoje Andrijus Melnykas kritikavo tai, kad iki šiol niekas neišanalizavo, kiek pagalbos po Maidano revoliucijos Vokietija skyrė Ukrainai. Jis teigė manantis, kad Vokietija nuo 2014 metų Ukrainos „vystymuisi“ skyrė apie 771 mln. eurų.

Tokiu būdu „Ukraina rikiuojasi tryliktoje vietoje už Kongo ir Tuniso“, – DW pridūrė jis.

Volodymyras Zelenskis ir Olafas Scholzas / AP nuotr.

„Mes vertiname pagalbą, kurią gauname iš Vokietijos. Neabejotinai esame už ją labai dėkingi“, – tvirtino jis ir tuo pačiu sakė, kad į viską reikia žiūrėti objektyviai.

Akivaizdu, kad jaučiamas gilus nusivylimas.

Parama, kad būtų išlaikytas proeuropietiškas kursas

Nuo Maidano revoliucijos Berlynas padėjo Ukrainai išlaikyti proeuropietišką kursą, pasiūlydamas šimtus konsultavimo sutarčių ir pagalbos programų. Daugelis ekonomikos ekspertų iš Vokietijos puikiai pažįsta Kijevo viešbučius.

Vokietija per Tarptautinį valiutos fondą taip pat padėjo stabilizuoti Ukrainos ekonomiką ir jos valiutą griviną. Be šios pagalbos Kijevas tikriausiai būtų turėjęs įgyvendinti valiutos reformą.

Vokietijos užsienio reikalų ministerijos duomenimis, Vokietija parėmė Ukrainą „daugiau nei 1,8 mlrd. eurų“. Be to, teigiama, kad valstybės priemonės buvo taip pat įgyvendinamos per įvairius „projektus, kaip antai politinius fondus, asociacijas, nevyriausybines organizacijas“.

Karas Rytų Ukrainoje / AP nuotr.

Ministerijos teigimu, taip pat finansuojama apie 200 projektų su „pilietine visuomene Rytų partnerystės šalyse ir Rusijoje“, kurių maždaug pusėje dalyvauja ukrainiečiai. Finansinė parama buvo skirta ir Ukrainos „nepriklausomo visuomeninio transliuotojo“ plėtrai bei jaunimo mainų programoms stiprinti.

Vokietijos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros ministerija parengė išsamią apžvalgą, iš kurios matyti, kad Vokietijos lėšomis buvo renovuota 350 vaikų darželių ir 50 mokyklų, be to, Vokietija skyrė 300 milijonų eurų „Rytų Ukrainai stiprinti“ – daugiausia padėti šalies viduje iš okupuotų teritorijų perkeltiems žmonėms, rašo DW.

Parama bus teikiama ir ateityje. Ministerija paaiškino, kad 2021 metų pabaigoje Vokietijos ir Ukrainos vyriausybės sutarė dėl 96,5 mln. eurų paramos „Rytų Ukrainos stabilizavimui, ES asociacijos sutarties įgyvendinimui, energijos vartojimo efektyvumo didinimui, valdymo optimizavimui ir profesiniam rengimui“.

Geri ekonominiai ryšiai

Tiesą sakant, Vokietija palaiko glaudesnius ryšius su Ukraina nei bet kuri kita ES narė. Tai ypač akivaizdu dvišaliuose ekonominiuose santykiuose, kurie pasirodė stebėtinai tvirti ypač tada, kai Rusija pradėjo agresyviai telkti kariuomenę prie Ukrainos sienų. Vokiečių įmonės ir toliau domisi verslo galimybėmis Ukrainoje.

Kijevas, 2022 m. vasaris. / B. Gerdžiūno/LRT.lt nuotr.

„Niekada nesame turėję tiek užklausų, kaip per pastaruosius kelis mėnesius“, – DW sakė Vokietijos ir Ukrainos pramonės ir prekybos rūmų pirmininkas Aleksandras Markusas. Be to, praėjusiais metais, anot jo, prekybos balansas tarp dviejų šalių atsigavo po COVID-19 pandemijos sukelto nuosmukio.

Šiuo metu jis vėl siekia 7,7 mlrd. eurų, tai yra beveik tiek pat, kiek tarp Vokietijos ir Ukrainos kaimynės ES narės Rumunijos, kurioje gyvena perpus mažiau gyventojų nei Ukrainoje. Ukraina į Vokietiją eksportuoja prekių ir paslaugų už 2,8 mlrd. eurų. Vokietijos įmonės Ukrainoje sudarė sandorių, kurių bendra vertė siekia 4,9 mlrd. eurų.

Jokia kita ES valstybė neturi tokių glaudžių ekonominių ryšių su Ukraina kaip Vokietija. Pramonės ir prekybos rūmų duomenimis, Ukrainoje veikia apie 2000 Vokietijos įmonių. Jos sėkmingai vykdo verslą ir eksportuoja viską, ką gamina Vokietijos pramonės sektorius, išskyrus ginklus.